Đi phỏng vấn mặc gì? Những tiêu chí chọn đồ đi phỏng vấn

Đi phỏng vấn mặc gì là điều mà nhiều ứng viên quan tâm khi lần đầu đi phỏng vấn tìm việc làm. Trang phục, ngoại hình cũng là một trong những yếu tố để chinh phục nhà tuyển dụng. Chuẩn bị một trang phục, diện mạo chỉnh chu sẽ giúp bạn tự tin hơn khi phỏng vấn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn các tips lựa chọn đồ khi đi phỏng vấn sao cho chuyên nghiệp.

1. Tiêu chí chọn đồ đi phỏng vấn

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên mặc gì khi đi phỏng vấn xin việc thì dưới đây là một số tiêu chí chọn đồ dành cho bạn.

1.1. Phù hợp với vị trí ứng tuyển

Tiêu chí đầu tiên, trang phục phỏng vấn cần phù hợp với vị trí ứng tuyển. Mỗi vị trí ứng tuyển đều có những yêu cầu và quy chuẩn riêng về trang phục. Việc lựa chọn trang phục phù hợp sẽ thể hiện được sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của ứng viên.

Chọn trang phục phù hợp với vị trí ứng tuyển (Nguồn: Internet)

1.2. Trang phục gọn gàng, sạch sẽ

Trong một buổi phỏng vấn, trang phục không chỉ cần phù hợp với vị trí ứng tuyển mà còn cần phải sạch sẽ, gọn gàng. Việc chọn một bộ đồ sạch sẽ và ủi phẳng sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng chuyên nghiệp và ghi điểm trong mắt người phỏng vấn.

1.3. Màu sắc hài hòa, trang nhã

Lựa chọn trang phục có màu sắc hài hòa là một trong những tiêu chí quan trọng khi đi phỏng vấn. Khi chọn trang phục, bạn nên lưu ý đến sự kết hợp màu sắc sao cho hài hòa và đẹp mắt.

Trang phục có màu sắc hài hòa sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt và gây được sự chú ý trong mắt người phỏng vấn.

1.4. Lịch sự và kín đáo

Hãy nhớ rằng, không phải đi phỏng vấn mặc gì cũng được. Khi lựa chọn trang phục để đi phỏng vấn, bạn nên tránh chọn những bộ đồ quá gợi cảm hoặc quá kín đáo.

Nếu quá gợi cảm, bạn sẽ không tạo được ấn tượng chuyên nghiệp và có thể khiến nhà tuyển dụng cảm thấy không thoải mái. Ngược lại, nếu quá kín đáo, bạn có thể trông nhàm chán và không có sự tự tin đối với bản thân.

1.5. Phù hợp với môi trường

Lựa chọn trang phục phù hợp với môi trường phỏng vấn là rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Nếu bạn đến phỏng vấn tại một công ty có phong cách trang trọng, bạn nên chọn trang phục lịch sự, trang trọng như vest, quần tây, áo sơ mi…

Lựa chọn trang phục phù hợp với môi trường làm việc và vị trí ứng tuyển (Nguồn:Internet)

1.6. Phù hợp với vóc dáng, tuổi tác

Đi phỏng vấn mặc gì cũng cần lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng và tuổi tác của người mặc để tạo sự tự tin, chuyên nghiệp. Nếu mặc quá trẻ trung hoặc quá già trước tuổi, sẽ khiến cho người phỏng vấn có cảm giác khó chịu hoặc thiếu chuyên nghiệp.

2. Đi phỏng vấn mặc gì?

Đi phỏng vấn nên mặc gì? Thông qua trang phục nhà tuyển dụng sẽ đánh giá được tính cách của ứng viên. Tùy theo từng giới tính, tính chất công việc và vị trí phỏng vấn mà bạn sẽ lựa chọn kiểu trang phục phù hợp. Hãy cùng tham khảo một số gợi ý dưới đây để lựa chọn đồ hợp với mình nhé!

2.1. Đối với nam

Nam nên mặc gì khi đi phỏng vấn tìm việc? Đối với nam giới, một chiếc áo sơ mi dài tay, sáng màu (xanh nhạt, trắng,…) phối cùng với quần tối màu là sự lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn ứng tuyển vị trí cấp cao thì có thể khoác thêm áo vest để thể hiện được sự chuyên nghiệp.

Để tạo thêm điểm nhấn, bạn có thể chọn thêm 1 chiếc đồng hồ, đừng đeo quá nhiều phụ kiện sẽ gây rối mắt. Caravat cũng là một gợi ý tối ưu, vừa đơn giản lại lịch lãm, lưu ý chọn màu hợp với áo sơ mi.

Sơ mi trắng tay dài và quần áo là sự lựa chọn an toàn cho nam giới (Nguồn: Internet)

2.2. Đối với nữ

Trang phục của nữ rất đa dạng về thiết kế và màu sắc. Tuy nhiên, khi đi phỏng vấn nên lựa chọn trang phục đơn giản, thanh lịch, trang trọng. Một chiếc áo sơ mi phối cùng chân váy bút chì sẽ là sự lựa chọn an toàn dù bạn phỏng vấn ở bất kỳ vị trí nào.

Nếu bạn chọn váy dáng dài, hãy phối cùng với một đôi giày cao gót. Nên ưu tiên các loại giày bít mũi và gót cao vừa để trông chuyên nghiệp nhất. Để phối thêm phụ kiện bạn có thể kết hợp cùng với một chiếc túi xách hay một chiếc đồng hồ.

2.3. Đối với sinh viên

Sinh viên đi phỏng vấn nên mặc gì? Trang phục cơ bản phỏng vấn dành cho sinh viên luôn là áo sơ mi trắng phối với quần âu hoặc chân váy. Nếu bạn lựa chọn chân váy, nên chọn những mẫu chân váy có độ dài qua gối. Áo sơ mi trắng có thể chọn loại dài tay hoặc tay lửng, cộc tay, tránh mặc áo sát nách.

Mẫu trang phục phỏng vấn dành cho sinh viên (Nguồn: Internet)

3. Những trang phục cần tránh khi đi phỏng vấn

Vậy đi phỏng vấn cần tránh mặc những loại trang phục nào? Một trang phục phù hợp đi phỏng vấn không hề khó nhưng có rất nhiều người vẫn mắc một số lỗi khi lựa chọn. Dưới đây là một số trang phục bạn cần tránh khi đi phỏng vấn.

3.1 Trang phục sặc sỡ, lòe loẹt

Những bộ trang phục quá sặc sỡ sẽ khiến bạn trở nên thiếu chuyên nghiệp. Ưu tiên chọn những trang phục có tông màu tối giản giúp bạn trong chỉn chu và gọn gàng hơn. Các gam màu đen, xám,... sẽ tạo sự chuyên nghiệp trong mắt nhà tuyển dụng.

3.2. Trang phục bó sát, chật

Khi đi phỏng vấn, bạn nên chọn trang phục vừa vặn với cơ thể để dễ dàng di chuyển. Một bộ trang phục quá rộng hay quá chật sẽ lộ rõ các khuyết điểm trên cơ thể và khiến bạn mất tự tin. Kích cỡ quần áo không thể hiện được trình độ chuyên môn nhưng nó phản ánh được tính cách chỉnh chu và sự cầu toàn của ứng viên.

3.3. Trang phục hở hang

Một điều lưu ý dành cho ứng viên là tuyệt đối không chọn các trang phục hở hang khi đi phỏng vấn. Các trang phục quá ngắn hay sexy sẽ không khiến cho nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt với bạn mà ngược lại sẽ mất thiện cảm với bạn.

Trang phục phù hợp sẽ giúp bạn chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng hơn (Nguồn: Internet)

Trên đây là những giải đáp về thắc mắc đi phỏng vấn mặc gì cho chuyên nghiệp do Job3s chia sẻ. Trang phục đẹp, lịch sự, chỉnh chu sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà tuyển dụng. Qua bài viết này, hy vọng bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong việc lựa chọn trang phục đi phỏng vấn.