Điểm chuẩn ngành cơ khí ở các trường mà học sinh cần lưu ý

1. Sơ lược về ngành kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí là ngành học chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển của một nền kinh tế và xã hội. Muốn vận hành được máy móc, thiết bị phục vụ tốt cho quá trình sản xuất buộc phải có kỹ sư cơ khí tham gia.

Khối ngành này có liên quan đến các hoạt động kỹ thuật, khoa học, ứng dụng các nguyên lý vật lý vào công nghiệp. Người làm cơ khí sẽ đóng vai trò thiết kế, chế tạo hoặc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa những sản phẩm cơ khí.

Cụ thể là các loại máy móc, động cơ, trang thiết bị điện tử trong ngành công nghiệp sản xuất,... Nhìn chung, đây là một ngành có nhiều tiềm năng và cơ hội việc làm, bạn có thể cân nhắc lựa chọn cho tương lai.

Điểm chuẩn ngành cơ khí qua các năm không thấp bởi tỷ lệ chọi cao

2. Bảng điểm chuẩn ngành cơ khí của một số trường tiêu biểu

Dưới đây là bảng điểm chuẩn ngành cơ khí của một số trường tiêu biểu trong những năm gần đây nhất. Nếu bạn có ý định thi vào ngành này, hãy thử tham khảo, đánh giá khả năng của mình cũng như chuẩn bị tốt hơn.

Tên trường Ngành học Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ khí - 2021: 25.78 điểm - 2022: 23.5 điểm - 2023: 23.7 điểm Đại học Bách Khoa TP.HCM Kỹ thuật cơ khí - 2022: 60.29 điểm (xét tuyển sinh theo phương thức kết hợp các tổ hợp môn) - 2023: 58.49 điểm (xét tuyển sinh theo phương thức kết hợp các tổ hợp môn) Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp TP. HCM Công nghệ kỹ thuật cơ khí - 2021: 16.75 điểm - 2022: 21.5 điểm Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Công nghệ cơ khí chế tạo - 2021: 26.5 điểm - 2022: 26.15 điểm - 2023: 25.1 điểm Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng Điểm chuẩn ngành cơ khí chế tạo máy - 2021: 21.4 điểm - 2022: 20.75 điểm - 2023: 19.70 điểm Đại học Công nghiệp Hà Nội Công nghệ kỹ thuật cơ khí - 2021: 24.35 điểm - 2022: 23.25 điểm - 2023: 23.42 điểm Đại học Công nghiệp TP. HCM Công nghệ kỹ thuật cơ khí - 2021: 20 điểm - 2022: 20.5 điểm - 2023: 20 điểm Đại học Nông Lâm Công nghệ kỹ thuật cơ khí - 2021: 22 điểm - 2022: 19.5 điểm - 2023: 21.5 điểm Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh Công nghệ kỹ thuật ô tô - 2021: 18 điểm - 2022: 19 điểm - 2023: 19 điểm Đại học Tôn Đức Thắng Kỹ thuật cơ điện tử - 2021: 32 điểm - 2022: 28.5 điểm - 2023: 29.9 điểm Đại học Mỏ địa chất Kỹ thuật cơ khí - 2021: 17 điểm - 2022: 16 điểm - 2023: 23.75 điểm Đại học Cần Thơ Kỹ thuật cơ khí bao gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy và cơ khí ô tô. - 2021: 24.5 điểm - 2022: 23.8 điểm - 2023: 23.33 điểm

3. Cơ hội và thách thức của bạn khi chọn theo học ngành cơ khí

Bên cạnh điểm chuẩn ngành cơ khí thì cơ hội việc làm cũng là điều mà nhiều học sinh quan tâm. Cũng như nhiều ngành nghề khác, khi theo học ngành kỹ thuật cơ khí, bạn vừa có nhiều cơ hội lẫn thách thức. Đó là:

3.1. Cơ hội

Với tốc độ phát triển như vũ bão của ngành công nghệ thiết bị máy móc thông minh, thì các kỹ sư cơ khí có cơ hội việc làm rất lớn. Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhu cầu về ngành nghề này cao bậc nhất.

Những năm trở lại đây, nước ta đang định hướng trở thành xưởng sản xuất lớn hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, Việt Nam cũng nhận được không ít đề xuất từ các doanh nghiệp nước ngoài để mở xưởng sản xuất.

Khi theo học ngành kỹ thuật cơ khí, bạn sẽ có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau theo lĩnh vực này. Chẳng hạn như chế tạo, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, vận hành, điều hành máy,...

Ngoài ra, cao cấp hơn, bạn còn có cơ hội được trở thành đàm phán viên, ứng dụng kỹ năng giao tiếp để làm kỹ sư bán hàng. Ngành nghề này đang rất phổ biến giúp bạn gia tăng thu nhập tốt hơn, nhanh chóng hơn.

Không dừng lại ở đó, những kỹ sư cơ khí có khả năng ngoại ngữ tốt còn có thể được đề cử sang nước ngoài. Tại những nước này, bạn có thể làm việc và thu về mức lương “khủng” hơn bao giờ hết cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng, rộng mở.

3.2. Thách thức

Đương nhiên bên cạnh đó cũng không thiếu những thách thức khi bạn theo ngành nghề đặc thù này. Có thể kể đến như:

Bạn cần dành nhiều thời gian để tích lũy kinh nghiệm thực tế nhiều hơn so với các ngành nghề khác.

Kỹ sư cơ khí đòi hỏi bạn phải có tính kiên nhẫn, kiên trì đối diện với những vấn đề nan giải, phức tạp trong quá trình sửa chữa máy móc,...

Chính vì ngành này có nhu cầu khá lớn, tỷ lệ chọi cao cũng như sự đào thải không hề nhỏ nên khi quyết định đi theo con đường này, bạn cần phải luôn học hỏi, trau dồi, nâng cấp kỹ năng thường xuyên thì mới có thể đứng vững ở vị trí mà mình mong muốn.

Ngành kỹ thuật cơ khí đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức

4. Học ngành kỹ thuật cơ khí ra trường có thể làm gì?

Sau tốt nghiệp ngành kỹ thuật cơ khí, bạn có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại những nhà máy, xí nghiệp hoặc công ty cơ khí. Công việc chính của bạn là thiết kế bản vẽ, chế tạo, lắp đặt máy móc, bảo dưỡng định kỳ,...

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng khác nhau, chẳng hạn như:

Quản lý dự án trong các công ty sản xuất, công trình xây dựng.

Kỹ sư nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ mới trong các bộ phận công ty.

Kỹ sư sản xuất trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa, sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa cơ khí, máy móc, thiết bị điện tử, hệ thống thiết bị công nghệ,...

Kỹ sư thử nghiệm và kiểm tra các sản phẩm trước khi tung ra thị trường đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn của doanh nghiệp.

Kỹ sư tư vấn, kỹ sư bán hàng cho các công ty cung cấp máy móc, thiết bị công nghệ, sản xuất.

Người nghiên cứu, giảng dạy về kỹ thuật, công nghệ cơ khí tại các trường đại học, học viện.

Đạt điểm chuẩn ngành cơ khí, theo học và ra trường bạn sẽ làm được ở nhiều vị trí khác nhau

5. Học ngành cơ khí có dễ xin việc không, mức lương là bao nhiêu?

Như đã nói ở trên, nước ta đang nỗ lực để trở thành quốc gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa để hội nhập. Do đó, nhu cầu về về khai thác, vận hành máy móc, thiết bị công nghiệp là rất cao.

Do đó, học ngành cơ khí sau này sẽ có nhiều cơ hội tươi sáng trong nghề nghiệp. Thế nhưng, để trả lời câu hỏi có dễ xin việc hay không còn phải dựa vào năng lực, khả năng của chính bản thân bạn.

Làm kỹ sư cơ khí, bạn sẽ được hưởng mức lương vô cùng đa dạng tùy theo từng vị trí mà bạn đảm nhận. Có kỹ sư được làm việc tại nước ngoài với thu nhập hàng tháng lên đến hàng chục triệu đồng.

Tóm lại, theo số liệu thống kê của sinh viên vừa mới ra trường được 1 năm, tỷ lệ làm việc và đạt thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu trở lên. Mức độ tăng lương sẽ còn tăng dần theo tính chất công việc, sự thăng tiến của cá nhân mỗi người.

6. Một số câu hỏi có liên quan khác

Bên cạnh điểm chuẩn ngành cơ khí, có thể bạn vẫn còn nhiều thắc mắc. Bạn hãy tham khảo những câu hỏi/ câu trả lời dưới đây để có thêm nhiều thông tin hữu ích về ngành nghề này.

6.1. Các trường nổi tiếng đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí

Tại Việt Nam có khá nhiều trường tuyển sinh và đào tạo ngành cơ khí với chuyên ngành cụ thể đa dạng. Trong đó có những trường đại học, cao đẳng có chất lượng đào tạo cực kỳ tốt có thể kể đến như:

Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Hà Nội hay TP. HCM.

Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Đại học Nông Lâm.

Đại học Cần Thơ.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM,...

Và còn nhiều trường đại học khác, bạn có thể tham khảo bảng điểm chuẩn ngành cơ khí bên trên.

Tại Việt Nam có nhiều trường đại học, cao đẳng tuyển sinh, đào tạo ngành cơ khí

6.2. Học cơ khí thi khối nào?

Hiện nay, mỗi trường sẽ có một tiêu chí tuyển sinh, điểm chuẩn ngành cơ khí riêng, theo từng khối khác nhau. Thế nhưng nhìn chung, nếu bạn có ý định học ngành này thì cần chuẩn bị và ôn luyện thật tốt các môn khối tự nhiên.

Phần lớn các cơ sở đào tạo sẽ tuyển sinh thi vào các khối như: Khối A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh văn), C01 (Văn, Toán, Lý) hay D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, tiếng Anh),...

6.3. Muốn tham gia tuyển sinh ngành cơ khí phải làm sao?

Căn cứ theo quy định mới về quy chế tuyển sinh, ngành kỹ thuật cơ khí tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển như sau:

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm.

Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học quốc gia.

Phương thức xét tuyển dựa trên học bạ tổng điểm trung bình 3 môn tổ hợp ở lớp 12.

Phương thức xét tuyển học bạ tổng điểm trung bình 3 học kỳ bao gồm cả năm lớp 11 và HKI lớp 12.

Tuy nhiên, tùy theo từng trường mà phương thức xét tuyển sẽ được áp dụng khác nhau. Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trường mà mình muốn theo học để chuẩn bị cho tốt hành trang của mình.

6.4. Con gái có thể học ngành kỹ thuật cơ khí hay không?

Trong những năm gần đây, số lượng nữ giới theo học ngành kỹ thuật cơ khí không hề kém so với nam giới. Điều này cho thấy, nữ vẫn có thể tìm hiểu điểm chuẩn ngành cơ khí, tham gia theo học nếu yêu thích, đam mê.

Thậm chí, con gái sau khi ra trường làm kỹ sư cơ khí có phần được ưu ái hơn, dễ xin việc hơn cả nam. Bạn có thể xem đó là thế mạnh hoặc lựa chọn những ngành có liên quan đến cơ khí để làm việc. Chẳng hạn như phần mềm thiết kế, lập trình gia công, kiểm tra chất lượng sản phẩm,...

Con gái hoàn toàn có thể học ngành cơ khí

Như vậy, sau bài viết này bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích về điểm chuẩn ngành cơ khí cũng như cơ hội việc làm của khối ngành này. Chúc bạn sẽ lựa chọn được cho mình một "điểm đến" phù hợp nhất giữa vô vàn các chuyên ngành để có được bước đệm tốt nhất cho sự nghiệp của mình.