1. Ngành điều dưỡng là gì?

​Ngành điều dưỡng học mấy năm? Ngành điều dưỡng thuộc chuyên ngành khoa học sức khỏe, chuyên về các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ và đào tạo ra các điều dưỡng viên. Điều dưỡng viên có nhiệm vụ trợ giúp bác sĩ trong quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh và tham gia vào toàn bộ quá trình chữa trị và hồi phục cho bệnh nhân.

Ngành điều dưỡng học mấy năm là câu hỏi của khá nhiều phụ huỳnh và học sinh quan tâm đến ngành nghề này

Khi theo học ngành điều dưỡng, bạn sẽ được đào tạo về các môn học liên quan đến y học, cùng với các kỹ năng và quy trình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Sinh viên ngành điều dưỡng sẽ được học các môn sau:

Phục hồi chức năng

Hóa, Sinh, Vật lý, Tâm lý học

Hồi sức cấp cứu

Giải phẫu học

Kỹ năng chăm sóc trẻ em, người lớn tuổi.

Ngoại khoa, nội khoa

Sản khoa, nhi khoa

Theo từng lĩnh vực chuyên môn, các điều dưỡng viên sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Các lĩnh vực bao gồm: điều dưỡng chuyên khoa nặng, điều dưỡng hộ sinh,..

2. Những điều cần biết về ngành điều dưỡng

​ Ngành điều dưỡng học mấy năm? Để có cái nhìn sâu hơn về ngành điều dưỡng, mời bạn cùng tham khảo các thông tin dưới đây.

2.1. Đại học ngành điều dưỡng học mấy năm?

​Ngành điều dưỡng học mấy năm? Trung bình một sinh viên trong ngành điều dưỡng phải hoàn thành chương trình đại học trong khoảng 4 đến 5 năm, tuỳ thuộc vào thời gian đào tạo của từng trường đại học.

2.2. Cao đẳng điều dưỡng học mấy năm?

​Ngành điều dưỡng học mấy năm? Nếu bạn chọn các trường cao đẳng để đào tạo chuyên ngành điều dưỡng thì cần khoảng 3 năm để hoàn thành chương trình học của hệ đào tạo này.

2.3. Ngành điều dưỡng cần học những môn nào?

Bên cạnh thông tin ​ngành điều dưỡng học mấy năm thì các môn học của ngành này cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Đối với sinh viên năm nhất và năm hai, một số môn học tiêu biểu bao gồm Triết học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng và Pháp luật đại cương,... Ngoài ra, sinh viên còn học các môn cơ sở khối ngành như Xác suất – Thống kê y học, Hoá học, Sinh học và Di truyền, Vật lý và Lý sinh, Nghiên cứu khoa học và Tâm lý y học – Đạo đức y học.

Sau khi hoàn thành các môn học đại cương, sinh viên ngành Điều dưỡng sẽ tiến đến học các môn cơ sở ngành, nghiên cứu các bài mẫu nghiên cứu khoa học của điều dưỡng. Những môn học này cung cấp kiến thức nền tảng quan trọng trong lĩnh vực mà họ định theo đuổi, giúp họ có cơ sở để chuyên sâu hơn trong quá trình học tập.

Sinh lý học

Dược lâm sàng

Giải phẫu học

Di truyền y học

Dược lý Miễn dịch – sinh lý bệnh

Vi sinh vật ký sinh trùng

Mô phôi

Y đức

Pháp luật – Tổ chức y tế.

2.4. Học điều dưỡng thi khối nào?

​Ngành điều dưỡng học mấy năm và thi khối nào? Ngành điều dưỡng cần học giỏi môn gì? Những khối thi trong việc xét tuyển vào ngành điều dưỡng rất đa dạng cho các thí sinh, giúp các bạn có thể chọn lựa theo sở thích và năng lực của mình.

Các khối thi xét tuyển ngành này gồm có:

Khối B00 (Toán, Hóa, Sinh)

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)

Khối C08 (Văn, Hóa, Sinh)

D07 (Toán, Hóa, Anh)

Khối D08 (Toán, Anh, Sinh)

Bên cạnh đó, có nhiều phương thức xét tuyển để có thể học ngành điều dưỡng như:

Xét điểm thi tốt nghiệp THPT : Đây là phương thức phổ biến và truyền thống nhất. Điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học.

Xét điểm học bạ: Phương thức này dựa trên điểm trung bình các môn học trong học bạ của thí sinh ở các năm học THPT. Quy định cụ thể các điều kiện và tiêu chí xét tuyển, bao gồm điểm trung bình các môn học, hạnh kiểm.

Xét điểm thi đánh giá năng lực: Điểm số của các kỳ thi này sẽ được sử dụng để xét tuyển vào các ngành học phù hợp.Thí sinh có thể chọn thi và nộp điểm thi này để xét tuyển vào các trường có sử dụng kết quả của kỳ thi này.

2.5. Một số trường đào tạo ngành điều dưỡng

​Ngành điều dưỡng học mấy năm và nên theo học trường nào? Các trường đào tạo không chỉ cung cấp chương trình học chất lượng cao mà còn có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức chuyên môn sâu rộng, kỹ năng thực hành vững vàng và có cơ hội tham gia vào các chương trình thực tập tại các bệnh viện lớn.

Tại khu vực miền Bắc

Trường ĐH Y Hà Nội

Trường ĐH Y tế Công cộng

Học viện Quân y - Hệ Quân sự

Trường ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

Trường ĐH Y dược - ĐH Thái Nguyên

Tại khu vực miền Nam

Trường ĐH Y dược TPHCM

Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Trường ĐH Y Cần Thơ

Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn

2.6. So sánh giữa đại học và cao đẳng điều dưỡng

​Ngành điều dưỡng học mấy năm, nên học đại học hay cao đẳng? Độ sâu kiến thức giữa đại học và cao đẳng điều dưỡng sẽ có một số điểm khác nhau như sau:

Đại học: Kiến thức chuyên sâu hơn, bao gồm nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực điều dưỡng, giúp sinh viên đại học điều dưỡng có khả năng phát triển toàn diện và nắm vững các kỹ năng quan trọng cho sự nghiệp sau này.

Cao đẳng: Tập trung nhiều hơn vào thực hành và kỹ năng nghề nghiệp, chương trình cao đẳng Điều dưỡng giúp sinh viên nhanh chóng áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.

3. Kiến thức chuyên môn và kỹ năng mềm mà điều dưỡng viên cần có

Một nhân viên điều dưỡng cần phải đảm bảo khá nhiều kỹ năng và kiến thức chuyên môn để có thể đáp ứng được yêu cầu của bệnh viện và trung tâm trị liệu, chăm sóc sức khoẻ.

3.1. Kỹ năng mềm

Có khả năng giao tiếp và ứng xử tốt với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người điều dưỡng cần có khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, thành thạo kỹ năng tư vấn và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, sở hữu kỹ năng tổ chức, làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề và xử lý xung đột phát sinh trong quá trình làm việc.

Nhân viên điều dưỡng cần có các kỹ năng mềm cần thiết

Bên cạnh đó, điều dưỡng viên cần có kỹ năng tự học và tự nghiên cứu để thường xuyên cập nhật kiến thức phục vụ công tác chăm sóc, cũng như kỹ năng quản lý bản thân, thời gian và nhân lực. Khả năng chịu được áp lực công việc, tham gia vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng và các sáng kiến cải tiến công việc.

Ngoài ra, khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh với bệnh nhân nước ngoài và thành thạo tin học cùng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cũng là những yêu cầu quan trọng.

3.2. Thái độ

Nhân viên điều dưỡng cần có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp, thể hiện thái độ chuyên nghiệp. Tôn trọng và đối xử thân thiện với bệnh nhân cùng gia đình họ. Với lòng yêu nghề và sự tận tụy, luôn sẵn lòng phục vụ và trung thực trong công việc.

Người điều dưỡng phải luôn bình tĩnh, kiên nhẫn và lắng nghe bệnh nhân

Đồng thời, cần hợp tác, đoàn kết và hỗ trợ đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành. Sự khiêm tốn, ham học hỏi và liên tục nâng cao trình độ chuyên môn là những phẩm chất thiết yếu.

3.3. Kiến thức chuyên môn cần có

Nhân viên điều dưỡng cần có kỹ năng lập kế hoạch chăm sóc toàn diện cho người bệnh và trực tiếp thực hiện kế hoạch theo quy trình chuyên môn. Thành thạo các kỹ thuật chăm sóc cơ bản và một số kỹ thuật chuyên khoa, điều dưỡng viên phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và các nhân viên y tế khác trong việc điều trị.

Nhân viên điều dưỡng cần am hiểu những kiến thức cơ bản về ngành Y

Ngoài ra, điều dưỡng viên tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn chung. Trong các trường hợp bệnh nặng hoặc tai nạn, có thể thực hiện sơ cứu và cấp cứu. Theo dõi, đánh giá tình trạng và ghi chép những diễn biến bất thường của người bệnh hàng ngày cũng là một phần công việc.

Sinh viên điều dưỡng sẽ được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn

Tiếp đón bệnh nhân, hỗ trợ nhập viện, ra viện và chuyển khoa, cùng với việc tổ chức giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, gia đình và cộng đồng. Nhắc nhở bệnh nhân và người nhà giữ gìn vệ sinh tại cơ sở y tế là một nhiệm vụ quan trọng.

Ngoài ra, nhân viên điều dưỡng còn tham gia tổ chức và huấn luyện cán bộ điều dưỡng trung cấp và nhân viên y tế khác, cũng như tham gia các khóa đào tạo liên tục.

3.4. Học điều dưỡng ra làm gì?

Điều dưỡng học mấy năm, sau 4 năm, bạn có thể trở thành điều dưỡng viên trong bệnh viện hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe. Những công việc chủ yếu mà điều dưỡng viên cần đảm nhiệm bao gồm:

Hỗ trợ bệnh nhân trong các thủ tục khám chữa bệnh khi tiếp đón.

Chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân cách tự chăm sóc để phục hồi sức khỏe.

Sử dụng kỹ năng xử lý lâm sàng để theo dõi tiến triển của bệnh nhân.

Động viên tinh thần bệnh nhân và truyền đạt mong muốn của họ đến bác sĩ phụ trách.

Quản lý trang thiết bị y tế trong phòng bệnh.

Nhân viên điều dưỡng làm tại các bệnh viện hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe

Nếu đóng vai trò là người hộ lý, điều dưỡng viên sẽ tiến hành các công việc sau:

Hướng dẫn bệnh nhân về các thủ tục hành chính và giấy tờ cần thiết.

Ghi chép các dấu hiệu, thông số và triệu chứng không bình thường của bệnh nhân vào phiếu theo dõi theo quy định.

Thực hiện nhiệm vụ thăm viếng bệnh nhân theo chỉ dẫn của bác sĩ, và tiếp nhận yêu cầu của bác sĩ về kế hoạch điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Phát triển kế hoạch chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân và thực hiện các kỹ thuật như tiêm thuốc, truyền dịch, đặt thông, thay băng, cũng như kỹ thuật cấp cứu theo quy định.

4. Tìm kiếm việc làm điều dưỡng viên ở đâu uy tín?

Trên đây là các thông tin về việc học điều dưỡng mấy năm cùng với những kiến thức và kỹ năng mà một điều dưỡng viên cần phải có. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về ngành nghề điều dưỡng và đã được trang bị đầy đủ kiến thức để bắt đầu hành trình trong sự nghiệp này!

