Điều hành tour du lịch là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

1. Điều hành tour du lịch là gì?

Điều hành tour du lịch là công việc quản lý, tổ chức toàn bộ quá trình thực hiện một tour du lịch từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Công việc của các nhân viên điều hành tour là điều phối công việc giữa các bộ phận nhằm đảm bảo du khách có thể có được những trải nghiệm dịch vụ, nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái, đúng lịch trình.

Vai trò của nhân viên điều hành tour du lịch rất quan trọng trong công ty du lịch vì những người này góp phần lớn trong việc quyết định thành công của chuyến đi. Nhân viên điều hành tour sẽ chịu trách nhiệm thiết kế chuyến đi sao cho hoàn hảo và hấp dẫn nhất, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng điều hành tour có xu hướng tăng mạnh, hứa hẹn sẽ còn phát triển trong tương lai. Các tour du lịch trong nước và quốc tế ngày càng sôi động, đặc biệt là tại các nước Đông Nam Á, Châu Âu, Hàn - Nhật - Trung. Do đó, các công ty lữ hành cần nhiều nhân sự để điều phối tour. Đây là cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch, lữ hành. Nhiều doanh nghiệp không ngại chi mức lương hấp dẫn cho các ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng.

Vai trò của điều hành tour du lịch trong một công ty du lịch rất quan trọng

2. Mức lương của điều hành tour du lịch

Theo thống kê, mức lương của nhân viên điều hành tour du lịch chênh lệch tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực của từng người. Ngoài ra, bạn có thể tăng thêm thu nhập từ các khoản bổ sung như phụ cấp, hoa hồng từ doanh số, các khoản tiền thưởng. Dưới đây là chi tiết mức lương của điều hành tour du lịch:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Nghề Điều hành tour du lịch Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Điều hành tour du lịch (mới ra trường) 6,000,000 - 8,000,000 Điều hành tour du lịch (1-3 năm kinh nghiệm) 8,000,000 - 12,000,000 Điều hành tour du lịch (3-5 năm kinh nghiệm) 10,000,000 - 15,000,000 Điều hành tour du lịch ( trên 5 năm kinh nghiệm) 15,000,000 - 20,000,000

3. Mô tả công việc của điều hành tour du lịch

Nhân viên điều hành tour chính là người đại diện của các công ty du lịch lữ hành. Những người này chịu trách nhiệm giúp cho chuyến đi của du khách hoàn hảo và thuận lợi nhất. Dưới đây là các công việc chi tiết của một nhân viên điều hành tour du lịch:

Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thiết kế các chuyến đi.

Tư vấn tour du lịch, thuyết phục khách hàng sớm ký kết hợp đồng.

Làm việc với các nhà cung như vận chuyển, vui chơi giải trí, ăn uống, đàm phán về giá cả và chất lượng.

Điều chỉnh, phân công hướng dẫn viên phụ trách chuyến đi.

Kiểm soát lịch trình, chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh trong chuyến đi cùng với hướng dẫn viên.

Khảo sát các đối thủ, đưa ra chương trình phù hợp thu hút khách hàng.

Lập báo cáo nêu rõ thuận lợi, khó khăn của công ty khi thực hiện quá trình làm việc.

Đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu quả hoạt động của công ty, làm hài lòng khách hàng.

Một nhân viên điều hành tour cần nắm rõ quy trình chuẩn bị một tour du lịch

4. Quy trình làm việc của điều hành tour du lịch

Quy trình làm điều hành tour cần được chuẩn bị kỹ càng từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc chuyến đi để đảm bảo hành trình diễn ra suôn sẻ. Dựa vào kế hoạch đã đề ra, nhân viên điều hành sẽ phối hợp với các bộ phận để công việc hoạt động đúng lộ trình.

Chuẩn bị tour du lịch

Đặt xe, chuẩn bị cho chuyến tham quan.

Khảo sát, tìm hiểu điều kiện giao thông, điểm tham quan.

Đặt yêu cầu về lưu trú, ăn uống cho tour du lịch.

Chuẩn bị trước các yêu cầu địa điểm tham quan.

Đặt một số yêu cầu khác như dịch vụ hướng dẫn, mua sắm, vui chơi giải trí.

Sắp xếp hướng dẫn viên, lái xe.

Cập nhật thông tin và xử lý các tình huống phát sinh.

Trao đổi với các bên cung cấp dịch vụ như khách sạn, ăn uống, điểm vui chơi.

Lập phiếu thanh toán tạm ứng trước các hạng mục cần thiết.

Thực hiện tour

Kiểm tra các thông tin trước giờ khởi hành.

Kiểm tra, chuẩn bị các thủ tục tạm ứng.

Làm việc lại với hướng dẫn viên.

Hỗ trợ liên tục và làm việc với hướng dẫn viên đảm bảo thông tin, hoạt động đúng như kế hoạch.

Theo dõi tiến trình đảm bảo mọi hoạt động suôn sẻ.

Hỗ trợ, xử lý các tình huống phát sinh.

Chuẩn bị các phương án dự phòng trong trường hợp có sự cố.

Kết thúc tour, làm báo cáo

Tóm tắt, liệt kê các địa điểm và chi phí thực tế của chuyến đi.

Viết nhật ký du lịch lấy kinh nghiệm.

Quyết toán với phòng kế toán toàn bộ chi phí.

Lập bảng thu thập ý kiến của du khách về mức độ hài lòng, ghi nhận các đóng góp từ khách hàng.

5. Yêu cầu trình độ, kỹ năng của điều hành tour du lịch

Trong quá trình tuyển dụng, các công ty du lịch lữ hành luôn có những yêu cầu khắt khe dành cho các ứng viên để đảm bảo tuyển được một nhân sự giỏi, làm việc hiệu quả.

Yêu cầu về trình độ:

Tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng/đại học ngành du lịch, lữ hành… hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch lữ hành.

Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… là lợi thế.

Thành thạo Word, Excel…

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng tổ chức: Là kỹ năng cần thiết của một điều hành tour du lịch. Việc lên kế hoạch, đặt phòng, lên lịch và giám sát sẽ giúp bạn có thể thực hiện công việc hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc trong ngành dịch vụ, kỹ năng giao tiếp rất quan trọng. Bạn phải làm việc với nhiều phòng ban trong công ty hoặc khách hàng để đàm phán, triển khai tour du lịch, đảm bảo các hoạt động thực hiện theo kế hoạch.

Khả năng chịu áp lực: Công việc của một nhân viên điều hành tour khá nhiều nên bạn cần chịu được áp lực công việc cao.

Xử lý tình huống: Trong quá trình thực hiện điều hành tour, bạn sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh, những lời phàn nàn của khách. Nếu có kỹ năng xử lý tình huống, bạn có thể xử lý mọi chuyện suôn sẻ.

Các nhà tuyển dụng luôn mong muốn tìm được một điều hành tour có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn

6. Cơ hội nghề nghiệp dành cho điều hành tour du lịch

Ngành du lịch đang ngày càng phát triển với nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đặc biệt, trong bối cảnh du lịch đang ngày càng phục hồi và phát triển sau đại dịch, điều hành tour ngày càng trở thành một trong các vị trí cốt lõi tại các công ty. Đây là cơ hội rộng mở cho các nhân viên tốt nghiệp chuyên ngành này.

Với vị trí điều hành tour, bạn sẽ có mức thu nhập hấp dẫn thậm chí có thể cao hơn sau mỗi chuyến đi nhờ doanh số và các khoản tiền thưởng. Hơn thế, nhân viên điều hành tour còn có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như quản lý, giám đốc thậm chí lãnh đạo của một công ty du lịch nếu có đủ trình độ và kỹ năng.

Làm việc trong ngành du lịch, ứng viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, xây dựng các mối quan hệ từ đối tác, nhà cung cấp dịch vụ. Những mối quan hệ này có thể giúp ích cho bạn khi làm việc trong công ty hoặc tự ra ngoài start-up.

Một trong những ưu điểm của ngành du lịch chính là cơ hội được đến nhiều nơi, ngắm nhiều vùng đất mới. Từ đó, bạn có thể có những trải nghiệm văn hóa, khám phá và mở rộng tầm nhìn của bản thân.

Tóm lại, điều hành tour du lịch là công việc liên quan đến việc lên kế hoạch, thiết kế toàn bộ chuyến đi du lịch. Đây là vị trí có nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển với mức lương khá hấp dẫn, phù hợp với nhiều bạn sinh viên mới ra trường. Nếu có mong muốn tìm việc làm du lịch, bạn có thể truy cập Job3s.ai để biết tin tức mới nhất nhé.