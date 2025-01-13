Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Đúng Chuẩn Theo Quy Định Mới Nhất

1. Thông tin cần biết khi viết đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường thường được phụ huynh, học sinh sử dụng để gửi lên ban giám hiệu mục đích xem xét và chấp nhận nguyện vọng đổi đơn vị học tập. Đơn được áp dụng cho bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với cấp bậc trung cấp, cao đẳng, đại học và trường nghề bạn chỉ cần nộp đơn xin nghỉ học và ứng tuyển vào ngôi trường mới.

Không phải tất cả đơn xin chuyển trường đều được chấp nhận, bạn cần nêu ra được lý do chính đáng, đáp ứng đúng quy định của nhà trường. Từ đó ban giám hiệu mới đưa ra quyết định có được chuyển trường hay không.

Đơn xin chuyển trường được gửi lên ban giám hiệu thể hiện mong muốn của phụ huynh

2. Hướng dẫn viết đơn chuyển trường chuẩn cho học sinh, phụ huynh

Với mỗi cấp học đơn xin chuyển trường có sự khác biệt. Để thành công đổi môi trường học tập cho con, phụ huynh cần nộp đơn đúng quy định.

2.1. Cách viết giấy chuyển trường mầm non

Phụ huynh có thể viết tay hoặc sử dụng mẫu đơn xin chuyển trường có sẵn trên internet và điền thông tin đúng đủ vào từng mục. Với mẫu đơn cho bé mầm non, việc điền thông tin đúng quy định diễn ra như sau:

Kính gửi: Điền thông tin đến hiệu trưởng trường mầm non bé đang theo học, ghi đầy đủ tên gọi.

Mục Tôi tên là: Viết đầy đủ tên của cha/mẹ/học sinh muốn chuyển trường.

Thông tin cơ bản học sinh: Bao gồm các mục là phụ huynh em, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, học sinh lớp tại trường có nêu rõ quận/ huyện và tỉnh/ thành phố. Dữ liệu cơ bản dùng để xác định chính xác học sinh và ngôi trường mới có thông tin khi tiếp nhận.

Mục “Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển về học lớp…, tại trường…”: Phụ huynh cần ghi chính xác trường mầm non sắp tới bé sẽ theo học.

Lý do: Ghi đầy đủ lý do và chính đáng để đơn xin chuyển trường được xét duyệt.

Mục cuối trong đơn gồm lời cảm ơn, ngày tháng làm đơn, ký tên. Bạn cần điền chính xác thông tin, ký và ghi rõ họ tên, đặc biệt phần kỹ cần trùng khớp với thông tin đã khai ở phía trên.

Đơn xin chuyển trường tại mầm non khá đơn giản vì các bé chưa có học bạ cùng các giấy tờ liên quan. Do đó phụ huynh cần chú trọng vào phần đơn và ghi rõ nguyện vọng, lý do chuyển trường. Ví dụ trường mới có điều kiện học tập tốt hơn hay gần nơi cư trú giúp gia đình đưa đón bé thuận tiện.

Đơn xin chuyển trường cho học sinh mầm non ghi rõ thông tin học sinh

2.2. Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

Cách viết đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học có phần phức tạp hơn so với mầm non. Bạn cần kê khai nhiều thông tin và cụ thể như sau.

Đầu đơn không thể thiếu là phần quốc ngữ Việt Nam cùng tiêu đề “Đơn xin chuyển trường”. Thông thường phần đơn sẽ có ghi chú nhỏ bên dưới dành cho học sinh tiểu học trong nước.

Phần kính gửi: Gửi đến hiệu trường trường đến và đi, nêu chính xác ngôi trường bé đang học và có ý định chuyển đến.

Tên tôi là: Điền đầy đủ học tên của bạn là bố/ mẹ của học sinh.

Hiện trú tại: Nêu chính xác địa chỉ đang ở để nhà trường gửi giấy tờ liên quan đến nếu cần.

Số điện thoại: Số chính chủ mà bạn đang sử dụng, đây là phương thức liên hệ của nhà trường khi có thủ tục cần xử lý.

Thông tin học sinh: Tiếp đến bạn cần khai thông tin học sinh gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp tại năm học tại trường, kết quả học tập cuối kỳ/ cuối năm, thuộc quận/ huyện tại tỉnh. Thông tin cần khai chính xác và được nhà trường kiểm tra lại kỹ càng, nếu có sai sót sẽ khiến thời gian diễn ra lâu hơn.

Lý do chuyển trường: Bạn cần nêu lý do có tính hợp lý để được xét duyệt nhanh chóng. Có thể kể đến như bố mẹ chuyển công tác nên cần chuyển trường học theo gia đình, chuyển đến trường gần nhà để dễ dàng di chuyển…

Phần cuối đơn xin chuyển trường: Tương tự mẫu đơn khác khi bạn cần thể hiện mong muốn nhà trường chấp thuận đơn, ngày tháng năm viết và ký tên xác nhận.

2.3. Đơn yêu cầu chuyển trường cho học sinh trung học cơ sở

Thủ tục và cách viết đơn chuyển trường học sinh trung học cơ sở có phần tương tự với học sinh tiểu học. Phụ huynh cần hoàn tất các mục như mở đầu, điền thông tin của phụ huynh, học sinh, lý do chuyển trường.

Để thuận lợi cho việc xin học ở ngôi trường mới, phụ huynh nên xin thư giới thiệu từ hiệu trường trường cũ. Nội dung thư giới thiệu gồm nội dung gồm thông tin học sinh, lý do chuyển trường, thành tích học tập và lời đề nghị.

Đơn xin chuyển trường THCS cần có kết quả học tập của học sinh

2.4. Đơn đề nghị chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông

Cấp 3 là thời điểm quan trọng của mỗi học sinh khi các em cần chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức lớn cho kỳ thi đại học. Đó là lý do cha mẹ muốn tìm kiếm môi trường học tập tốt nhất cho con và đơn xin chuyển trường là thủ tục không thể thiếu.

Mục kính gửi cần gửi đến ban lãnh đạo ngôi trường học sinh đang theo học và ngôi trường sắp chuyển đến.

Điền đầy đủ thông tin của phụ huynh gồm họ tên, là phụ huynh em...

Với thông tin học sinh cần chi tiết hơn gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp theo học, tại trường quận/ huyện, tỉnh. Trong đơn cần đề cập thành tích học tập học sinh kỳ hoặc năm học gần nhất.

Phụ huynh cần điền lý do xin chuyển trường chính đáng để được xét duyệt nhanh chóng.

Cuối đơn cần ghi chính xác ngày viết đơn và ký tên và ghi rõ họ tên phụ huynh.

Hầu hết các trường THPT đều có kỳ thi tuyển sinh đầu vào để đánh giá và phân loại học sinh vào từng lớp. Phụ huynh cần nắm rõ học lực của con để chọn ngôi trường phù hợp và có lý do chuyển trường phù hợp.

3. Lưu ý quan trọng khi viết đơn mong muốn chuyển trường phụ huynh cần biết

Đơn xin chuyển trường là thủ tục trang nghiêm vì thế phụ huynh cần lưu ý thông tin sau khi viết đơn và nộp lên ban giám hiệu.

Bắt buộc phải có quốc hiệu, tiêu ngữ và tên đơn ở phía trên. Tìm hiểu về thủ tục chuyển trường và sử dụng mẫu đơn theo quy định của từng trường.

Phần kính gửi phải có tên hiệu trường trường đang học và sắp chuyển đến. Nếu chuyển đến trường tại tỉnh khác cần có thêm Sở Giáo dục - Đào tạo của 2 tỉnh.

Thông tin học sinh cần đầy đủ, rõ ràng, tên riêng cần viết hoa chữ cái đầu.

Cần đề cập lý do chính đáng và xin ý kiến từ ban giám hiệu ngôi trường đang học.

4. Cập nhật hồ sơ chuyển trường cho học sinh mới nhất

Chuyển trường là điều quan trọng với mỗi học sinh khi trẻ cần làm quen với môi trường hoàn toàn mới. Phụ huynh cần cân nhắc kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để được xét duyệt nhanh chóng.

Giấy khai sinh bản sao công chứng.

Học bạ bản chính.

Bằng tốt nghiệp và học bạ tại cấp học trước đây với cấp THCS, THPT.

Giấy chứng nhận trúng tuyển đầu vào tại trường học trước đó.

Đơn xin chuyển trường có xác nhận của hiệu trưởng trường cũ.

Giấy giới thiệu do Hiệu trường hoặc Sở Giáo dục đào tạo cấp.

Hộ khẩu thường trú, tạm trú tại nơi ở mới hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ/ người giám hộ trong trường hợp chuyển đến tỉnh, thành phố khác.

Giấy tờ hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập như bằng khen, giải thưởng…

Tùy theo yêu cầu của ngôi trường mới mà phụ huynh cần chuẩn bị thêm giấy tờ liên quan.

Phụ huynh cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ trước khi thực hiện thủ tục chuyển trường

5. Hướng dẫn thủ tục chuyển trường cho học sinh từng bước

Thủ tục chuyển trường được quy định trong Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, phụ huynh cần thực hiện đầy đủ các bước như sau:

Hoàn tất đơn xin chuyển trường nộp cho ngôi trường sắp đến để được xác nhận.

Nộp đơn lên Hiệu trưởng trường đang học và xin xác nhận.

Sau khi nhận đơn, trong vòng 3 ngày hiệu trường trường chuyển đi có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ hồ sơ cho học sinh.

Phụ huynh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp cho ngôi trường đến và chuẩn bị học kỳ mới cho học sinh.

Trong trường hợp hiệu trưởng trường mới có ý kiến về tiếp nhận học sinh, hồ sơ không đạt sẽ tiến hành trả lại cho cha mẹ/ người giám hộ theo hình thức đã nhận. Thời gian xử lý không quá 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận đơn và hồ sơ học sinh.

6. Thắc mắc thường gặp liên quan đến đơn đề nghị chuyển trường

Thay đổi môi trường học tập mới là điều khó khăn cho cả học sinh và phụ huynh. Dưới đây là một số thắc mắc thường gặp mà chúng tôi tổng hợp được trong quá trình hoàn tất đơn xin chuyển trường.

6.1. Chuyển trường có tốn nhiều chi phí không?

Thủ tục chuyển trường được quy định rõ ràng trong pháp luật Việt Nam và chi phí tuân thủ theo điều luật này. Cha mẹ không cần lo lắng vì chi phí thực sự không đáng kể.

Bạn chỉ cần chuẩn bị chi phí để lo giấy tờ như công chứng giấy khai sinh, photo mẫu đơn… Về phía nhà trường, bạn chỉ cần hoàn tất học phí tại ngôi trường mới và các khoản còn thiếu tại trường đang học. Các thủ tục khác hoàn toàn không mất phí, nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các em.

6.2. Xin chuyển trường thời điểm nào là tốt nhất?

Việc chuyển trường không chỉ ảnh hưởng đến học sinh mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà trường. Thông thường thủ tục được thực hiện vào cuối kỳ I hoặc sau khi tổng kết năm học.

Thời gian này không làm gián đoạn đến quá trình học tập của các em cũng như việc kiểm tra, đánh giá đã được hoàn tất. Vẫn có thể chuyển trường vào giữa kỳ học nhưng thủ tục và thời gian xét duyệt có thể lâu hơn.

Trên đây là thông tin phụ huynh cần biết về đơn xin chuyển trường khi có ý định thay đổi môi trường học tập cho học sinh. Khi viết đơn bạn nên viết lý do thật chính đáng và thuyết phục để được phê duyệt đơn nhanh chóng. Hy vọng kinh nghiệm quý báu trên giúp bạn hoàn thành thủ tục nhanh chóng, dễ dàng.