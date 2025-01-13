5 mẫu đơn xin học thêm dành cho học sinh cấp 3

1. Vì sao phải viết đơn xin học thêm?

Đơn xin học thêm là văn bản được sử dụng để trình bày nguyện vọng và đăng ký tham gia lớp học thêm của học sinh. Văn bản này được sử dụng trong nhà trường nhằm chứng minh sự ra đời của lớp học thêm dựa trên nguyện vọng chính đáng của học sinh và gia đình.

Theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT, tại chương II, điều 5, mục 1 có ghi rõ: Học sinh có nguyện vọng học thêm cần viết đơn để gửi cho nhà trường. Đơn xin học thêm phải có ý kiến xác nhận của phụ huynh hoặc người giám hộ. Người tiếp nhận đơn là hiệu trưởng nhà trường, quá trình phân lớp học thêm cần dựa trên học lực của học sinh; ngoài ra, giáo viên có nguyện vọng dạy thêm cũng cần đăng ký và cam kết các điều liên quan đến chương trình học trong các buổi học thêm.

Học sinh có nguyện vọng học thêm tại trường hoặc tại nhà giáo viên đều cần có đơn đề nghị được học thêm

Như vậy, đơn xin học thêm là văn bản bắt buộc mà học sinh, phụ huynh cần có để có thể đăng ký lớp học thêm tại trường học hoặc lớp học thêm bên ngoài. Bất kỳ học sinh nào không có đơn sẽ không được chấp nhận và đã vi phạm quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Gợi ý các mẫu đơn học thêm cho học sinh cấp 3 ngắn gọn, súc tích

Học sinh cấp 3 được xem là đối tượng thường xuyên tham gia lớp học thêm. Đây là điều dễ hiểu bởi trung học phổ thông là cấp học quan trọng, học sinh cần nỗ lực để trau dồi kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi vào trường đại học - quyết định nghề nghiệp trong tương lai.

Các mẫu đơn có sẵn giúp học sinh và phụ huynh tiết kiệm thời gian cũng như công sức trong quá trình viết đơn để gửi nhà trường. Đơn có thể viết tay hoặc đánh máy, riêng phần chữ ký của người viết đơn cũng như xác nhận của phụ huynh bắt buộc viết tay.

2.1. Gợi ý mẫu đơn xin được học thêm buổi chiều cho học sinh cấp 3

Lớp học thêm ra đời dựa trên nguyện vọng thực tế của học sinh, đó có thể là lớp học thêm buổi chiều, theo môn học, lớp học thêm trong trường hoặc lớp học thêm bên ngoài. Đối với lớp buổi chiều, trong phần tiêu đề cần ghi rõ “Đơn xin học thêm buổi chiều”, ngoài ra, tại mục “Lý do”, học sinh, phụ huynh học người viết đơn cũng cần ghi rõ vấn đề này.

Đơn xin học thêm buổi chiều cần có đủ các thông tin liên quan đến học sinh, lý do muốn tham gia lớp học thêm

Đơn xin học thêm buổi chiều có thể viết theo mẫu của trường học hoặc do học sinh và phụ huynh tự biên soạn. Ngoài các phần bắt buộc như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn, người viết đơn cần ghi rõ thông tin của mình, mối quan hệ với học sinh (nếu đơn do phụ huynh viết), nguyện vọng đăng ký lớp học thêm cũng như các cam kết đi kèm. Ở phần cuối của lá đơn, cần có chữ ký của người viết đơn và ý kiến của phụ huynh (nếu đơn do học sinh viết)

2.2. Cách viết đơn học thêm theo môn học

Giống như đơn xin học thêm buổi chiều, mẫu đơn xin học theo môn học được triển khai theo bố cục chung, riêng phần tên lá đơn có thể thay đổi, ghi rõ: Đơn xin học thêm môn học…. Tùy thuộc vào cương vị của người viết đơn mà nhân xưng trong lá đơn có thể thay đổi. Phần xác nhận của phụ huynh là bắt buộc đối với đơn do học sinh viết.

Tùy thuộc vào văn phong của người viết mà đơn học thêm môn học có thể được thể hiện theo câu từ khác nhau

Lưu ý rằng, tên của đơn xin học thêm theo môn học có thể thay đổi tùy theo văn phong của người viết nhưng nội dung của lá đơn phải ghi rõ nguyện vọng học thêm môn học nào.

2.3. Hướng dẫn viết mẫu đơn đăng ký học thêm cho học sinh cấp 3 trong nhà trường

Lớp học thêm dành cho học sinh cấp 3 có thể tổ chức tại trường hoặc ngoài trường học. Do đó, trong quá trình viết đơn, phụ huynh và học sinh cần ghi rõ địa điểm học. Cụ thể, đối với lớp học thêm diễn ra trường trường học, tên lá đơn nên ghi là: “Đơn xin học thêm trong nhà trường”.

Mẫu đơn cho học sinh cấp 3 xin học thêm trong nhà trường có thể do học sinh trực tiếp viết

2.4. Mẫu đơn học thêm hè

Sau 9 tháng học tập tại trường học theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 3 tháng hè được xem là khoảng thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi, tham gia các buổi rèn luyện ngoại khóa. Tuy nhiên, xuất phát từ những lý do khác nhau mà học sinh và gia đình có thể có mong muốn cho con đi học trong thời gian hè.

Đối với học sinh có nhu cầu học thêm hè, đơn xin học hè cần được soạn thảo sớm và gửi cho nhà trường

Trên thực tế, nhiều phóng sự liên quan đến những bất cập mà học sinh và phụ huynh gặp phải khi nghỉ hè đã được thực hiện, đa số phóng sự đều cho thấy đây là khoảng thời gian học sinh phải tự chăm lo cho bản thân, tự nấu cơm, tự vui chơi (đặc biệt là với học sinh thành phố) vì bố mẹ bận đi làm và không thể trực tiếp chăm sóc. Vấn đề này để lại nhiều mối nguy hiểm khác nhau.

Bên cạnh đó, với học sinh chuẩn bị chuyển cấp, việc nghỉ học quá lâu có thể khiến các em sao nhãng việc học, khiến kết quả thi chuyển cấp không được như ý muốn. Từ những lý do đó, các lớp học thêm hè ra đời, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi con có người chăm sóc, giúp học sinh bổ sung phần kiến thức hổng, tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Để có thể tham gia lớp học thêm hè, phụ huynh và học sinh cần viết đơn xin học hè. Mẫu đơn xin học thêm hè được tuân thủ theo form chung, người viết có thể bổ sung thêm ý kiến, mong muốn của cá nhân theo lối trình bày khác.

2.5. Đơn xin được học thêm tại nhà cô giáo

Ngoài lớp học thêm được tổ chức ngay trong trường học, học sinh cũng có thể có nguyện vọng đề nghị giáo viên tổ chức dạy học tại nhà. Để có thể mở lớp học thêm tại nhà, giáo viên dạy cần viết đơn xin tổ chức mở lớp đồng thời phụ huynh cũng cần viết đơn xin học thêm. Nội dung lá đơn cần ghi rõ thông tin người làm đơn, thông tin học sinh theo học cũng như thông tin của giáo viên tổ chức dạy thêm tại nhà.

Hiện nay việc giáo viên mở lớp dạy thêm tại nhà cũng tồn tại một số bất cập thường được các đơn vị báo chí đưa tin. Một trong số đó là việc giáo viên thiên vị hơn đối với những học sinh theo học thêm tại nhà. Điều này ảnh hưởng đến hình ảnh cao quý của nghề giáo cũng như kết quả học tập của học sinh.

Mặc dù chỉ là số ít các trường hợp nhưng bạn cũng cần lưu ý, khi có nhu cầu cho con học thêm tại nhà cô giáo, phụ huynh cần tìm hiểu kĩ thông tin, nội dung học thêm trước khi đăng kí cho con để đảm bảo không xảy ra những vấn đề không đáng có.

3. Những điều cần lưu ý khi viết đơn học thêm

Đa số các lá đơn xin học thêm hiện nay đều được viết theo mẫu có sẵn, nhưng một số người vẫn viết tay để thể hiện mong muốn, nhu cầu thực sự của gia đình trong việc cho con tham gia lớp học thêm. Khi viết đơn, phụ huynh cần chú ý những điều sau:

Quốc hiệu trên đơn là bắt buộc, nằm ở phần đầu tiên của lá đơn, viết hoa.

Tiêu ngữ nằm ngay phía dưới Quốc hiệu, viết dạng in thường nhưng các từ đầu tiên của cụm từ phải viết hoa, giữa các cụm từ cần có dấu gạch nối. Tiêu ngữ được đảm bảo ở giữa và cách đều 2 bên lề trang giấy.

Tên đơn xin học thêm nên ghi rõ nhu cầu học thêm của học sinh (học buổi nào, học trong trường hoặc tại nhà cô, học thêm môn gì,…)

Nếu đơn do học sinh tự viết, trong nội dung lá đơn cần ghi rõ tên học sinh, lớp đang theo học. Trong trường học người viết đơn là phụ huynh hoặc người giám hộ, thông tin phụ huynh (họ và tên, quan hệ với học sinh) cần ghi trước thông tin học sinh.

Lý do xin học thêm là mục bắt buộc trong đơn. Để có thể thuyết phục người đọc, được phê duyệt nguyện vọng vào lớp học thêm, lý do học thêm cần chân thật, sử dụng ngôn từ xúc tích, dễ hiểu.

Kích thước chữ trong đơn là khác nhau, thông thường, tên lá đơn có kích thước lớn nhất.

Phần kết thúc lá đơn cần có mục chữ ký của người làm đơn, ý kiến của phụ huynh (nếu đơn do cha hoặc mẹ viết)

Trong đơn xin học thêm, màu chữ phải đồng đều. Nếu là đơn viết tay, có thể sử dụng mực xanh hoặc đen, không sử dụng mực đỏ. Nếu đơn được đánh máy, màu chữ sau khi in là màu đen.

Khi viết đơn bằng tay, các nét chữ cần đậm, rõ nét, đảm bảo người đọc có thể hiểu toàn bộ nội dung được chuyển tải trong lá đơn.

Nếu đơn được đánh máy, người viết nên chọn phông chữ đơn giản, Time New Roman, Arial,… là các phông thường được dùng.

Đơn xin học thêm là văn bản được yêu cầu bắt buộc đối với tất cả học sinh có nhu cầu/nguyện vọng tham gia lớp học thêm. Nội dung được đưa ra trong đơn tương đối đơn giản nhưng nó có ý nghĩa về mặt pháp lý nhất định, chứng minh lớp học thêm được tổ chức tuân thủ theo quy định của Nhà nước. Nếu các mẫu đơn xin học thêm dành cho học sinh cấp 3 được sử dụng cho các cấp học khác, người viết đơn cần chú ý đến các từ ngữ liên quan đến cấp học.