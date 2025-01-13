Hướng dẫn cách đơn xin vào Đội dành cho học sinh

1. Vì sao phải viết đơn xin vào Đội?

Để được đeo khăn quàng đỏ trên vai, các bạn học sinh phải được gia nhập vào Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gọi tắt là “Đội”. Đây là một tổ chức dành cho thiếu niên nhi đồng hoạt động phần lớn tại các trường học cấp 1 và 2 trên cả nước.

Trước khi vào Đội, các bạn phải viết đơn xin gia nhập vào một cách tự nguyện. Đơn xin vào Đội phải thể hiện bạn có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, năng lực và sức khỏe để được kết nạp theo quy định. Đồng thời, đơn này cũng phải thể hiện bạn mong muốn được cống hiến sức trẻ, đam mê của mình với các hoạt động Đội trong trường. Thực chất, mẫu đơn xin vào Đội khá đơn giản, các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn các con viết tay hay đánh máy.

Vào Đội có lợi ích gì mà cần phải viết đơn? Đây là một trong những thắc mắc của nhiều người. Việc viết đơn sẽ thể hiện sự trân trọng đối với tổ chức. Đồng thời, khi được tham gia vào Đội, các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội tham gia phong trào có ích và ý nghĩa để rèn luyện bản thân, nâng cao thêm các kỹ năng cần thiết. Chẳng hạn như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, học được cách giúp đỡ người khác hay cách để chăm sóc, bảo vệ bản thân mình.

Ngoài ra, khi đơn xin vào Đội được chấp thuận, bạn chính thức là một đội viên nên sẽ được ưu tiên hơn trong các kết quả học tập, điểm rèn luyện, điểm khuyến khích,…Bên cạnh đó, vào cuối năm, những đội viên hoạt động tốt, có nhiều cống hiến sẽ được khen thưởng. Đây là thành tích mà các bạn học sinh nên phấn đấu đạt được vì sẽ có lợi cho các bạn trong hiện tại và tương lai.

Khi được tham gia vào Đội, các bạn trẻ sẽ có nhiều cơ hội tham gia phong trào có ích và ý nghĩa để rèn luyện bản thân

2. Chi tiết về các viết đơn để xin vào Đội

Đơn xin vào Đội tuy đơn giản, không có nhiều yêu cầu khắt khe nhưng cần phải đầy đủ những nội dung dưới đây:

2.1. Mở đầu lá đơn

Dòng đầu tiên và quan trọng nhất của mẫu đơn này chính là tên của Đội, cũng giống như các văn bản hành chính có quốc hiệu tiêu ngữ. Tuy vậy, lá đơn xin vào Đội của các em học sinh viết nên không cần quá cầu kỳ mà chỉ cần viết đúng tên của đội ở phần trên cùng lá đơn.

Cụ thể, tên của Đội sẽ được viết in hoa, in đậm và canh giữa lá đơn như sau “ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH”.

Tốt nhất, các bạn học sinh nên viết tay các thông tin trong lá đơn để thể hiện thành ý của mình. Tuy nhiên, các em học sinh cũng có thể đánh máy nếu ban phụ trách Đội không yêu cầu phải viết tay.

Dưới phần tên của Đội là địa điểm và thời gian viết đơn. Phần này, bạn ghi rõ ràng và cụ thể ở góc bên phải của tờ giấy. Ngày tháng năm và địa điểm viết đơn là ngày bạn đang viết và địa điểm là tỉnh/thành phố nơi bạn đang sinh sống.

Cách trình bày phần này là viết lùi về góc phải của lá đơn. Trường hợp đánh máy thì nên để chữ in nghiêng và viết chữ thường. Sau khi hoàn thiện, bạn điền tên lá đơn là “ĐƠN XIN VÀO ĐỘI” chữ to, in hoa và ở giữa lá đơn.

Tiếp đến, bạn cần nêu rõ người nhận lá đơn là ai. Phần lớn, người nhận lá đơn là ban phụ trách Đội và ban chỉ huy liên Đội. Bạn cần thể hiện thái độ tôn trọng thông qua cụm từ “kính gửi”. Cụ thể:

“Kính gửi:

- Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học A”.

- Ban chỉ huy liên Đội”

Đơn xin vào Đội có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đầy đủ các mục theo quy định

2.3. Giới thiệu thông tin cá nhân

Khi đã hoàn thiện phần mở đầu đơn xin vào Đội, phần tiếp theo là bạn giới thiệu bản thân mình để kết nạp vào Đội. Phần này gồm: Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, lớp học, trường và họ tên của giáo viên chủ nhiệm. Đây là phần bắt buộc phải có và cần ghi rõ ràng để người phụ trách nắm được thông tin của bạn và sẽ lưu lại trên hệ thống của Đội.

Việc ghi sai lệch ở phần này sẽ khiến bạn gặp rắc rối về sau, cụ thể là khi tham gia các phong trào của đoàn đội hay khi được ghi danh khen thưởng.

Ví dụ:

“Em tên là: Nguyễn Xuân Mai

Sinh ngày: 23/05/2015

Học sinh lớp: 3B, trường Tiểu học Hưng Phú

Giáo viên chủ nhiệm: Thầy Trần Minh Tâm”

Mẫu xin gia nhập vào Đội thiếu niên Tiền phong được đánh máy

2.4. Lý do xin vào Đội

Phần này có thể thay đổi bằng nguyện vọng vào Đội. Đây là phần quyết định bạn có được ban phụ trách chấp nhận cho gia nhập vào đội hay không? Cho nên, phần này bạn phải ghi đầy đủ, rõ ràng mong muốn và nguyện vọng của mình.

Nội dung phần này, các bạn học sinh nêu lý vì sao muốn vào Đội để thuyết phục thầy cô phụ trách. Những lý do này không có khuôn khổ nhất định nên tùy vào suy nghĩ của các em. Đồng thời, để tăng thêm tính thuyết phục, các bạn có thể nêu thành tích học tập trước, những kỹ năng mình đang có hay phần thưởng mà mình đạt được. Điều này sẽ giúp tăng thêm khả năng được xét duyệt vào Đội.

Dưới đây là một vài ví dụ về lý do muốn kết nạp vào Đội để các bạn có thể hình dung ra nội dung ở mục này:

Ví dụ 1: “Ngay từ khi vào học lớp một, em thấy các anh chị đeo khăn quàng đỏ thắm và chào cờ, em rất ao ước được giống như vậy. Cho nên, suốt thời gian qua, em luôn phấn đấu học tập tốt để được vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Em đã tìm hiểu qua Điều lệ của Đội. Vì thế, em tha thiết mong được ban phụ trách chấp thuận cho em trở thành một đội viên để em có cơ hội được học hỏi và đóng góp sức mình cho tổ chức”

Ví dụ 2: “Hôm nay, em viết đơn này bằng sự chân thành nhất với mong muốn được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Lý do: Em muốn được như các anh chị đi trước có cơ hội tham gia các phong trào, các hoạt động của trường vì đây là điều kiện tốt để em được học hỏi nhiều điều hữu ích và được đóng góp sức mình cho tổ chức. Suốt 3 năm qua, em đã hoàn thành tốt việc học với thành tích là học sinh xuất sắc. Ngoài ra, em còn đạt giải thưởng vẽ cấp quận dành cho thiếu nhi vào năm 2023 do nhà trường phát động. Em còn được địa phương khen tặng là công dân nhỏ gương mẫu khi nhặt được điện thoại đánh rơi của một chú bảo vệ. Kính mong lá đơn này được ban phụ trách chấp thuận”

Phụ huynh có thể hướng dẫn các bé viết mục lý do xin vào Đội theo đúng nguyện vọng của con

2.5. Lời hứa bản thân đối với tổ chức

Đây là phần kết thúc của đơn xin vào Đội nhằm làm tăng sự tâm huyết của bạn khi muốn gia nhập vào tổ chức. Những lời hứa này còn cho thấy bạn là người nghiêm túc. Một vài lời hứa/cam kết mà job3s muốn gợi ý đến bạn như: Nghiêm túc chấp hành nội quy do Đội đặt ra, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thật tốt, phấn đấu trở thành một học sinh ngoan, giỏi, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà ban phụ trách yêu cầu,…

Cuối cùng, bạn ghi rõ chữ ký và họ tên của mình rồi nộp lên ban phụ trách Đội và chờ kết quả.

3. Một số điều cần lưu ý khi viết lá đơn xin vào Đội

Vì các bạn học sinh còn nhỏ nên việc viết đơn xin vào Đội không quy định khắt khe và có quá nhiều yêu cầu khi các em muốn tham gia. Nhưng để được gia nhập sớm, tránh bị trả đơn về để yêu cầu bổ sung hay các thông tin bị sai, ảnh hưởng đến hoạt động của bạn sau này thì bạn nên lưu ý những điều dưới đây:

Đơn viết tay hay đánh máy cũng phải dùng từ ngữ lịch sự, tôn trọng, văn phong phù hợp. Bạn tuyệt đối không viết một câu cộc lốc, thiếu chủ ngữ, vị ngữ. Đây là vấn đề thường mắc phải của các bạn học sinh lớp 3, lớp 4 nên phụ huynh cần lưu ý.

Phần lý do xin vào Đội nên viết chân thành, không nên sao chép từ người khác.

Các thông tin liên quan đến bản thân phải ghi đúng, chi tiết.

Tránh sai lỗi chính tả, viết chèn, tẩy xóa và dùng các màu mực không theo quy định của nhà trường.

Đối với đơn đánh máy, phải căn chỉnh lề đều, ngay ngắn. Đối với đơn viết tay, giấy phải thẳng, trắng, chữ rõ ràng, dễ đọc.

Nên trình bày theo thứ tự các mục.

Độ tuổi thích hợp để tham gia vào Đội là từ đủ 9 đến 15 tuổi. Vì thế, trong khoảng thời gian này, nếu bạn có nguyện vọng vào Đội thì tự tin viết đơn. Nếu chưa đến độ tuổi này hay vượt quá độ tuổi này thì đơn của bạn sẽ không được chấp thuận.

Nên đưa qua phụ huynh hay giáo viên chủ nhiệm kiểm tra văn phong trước khi gửi đến ban phụ trách Đội.

Khi đơn được chấp nhận, học sinh sẽ được làm lễ gia nhập đội

Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết được cách đơn xin vào Đội. Đây là điều đầu tiên nên làm khi bạn muốn tham gia vào một tổ chức đầy danh dự này. Ngoài ra, trước khi quyết định gia nhập đội, bạn cũng nên đọc kỹ các nội quy, trách nhiệm và quyền lợi sau khi gia nhập. Điều này sẽ giúp bạn có tinh thần tốt hơn để bước vào một môi trường mới cũng như tuân thủ đúng các quy định của Đội. Chúc bạn sẽ sớm trở thành một đội viên tốt và đóng góp nhiều thành tích cho Đội và cho xã hội.