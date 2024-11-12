Hướng dẫn viết đơn xin việc Lotteria đúng chuẩn 2023

Làm thế nào để viết đơn xin việc Lotteria sao cho đầy đủ, hấp dẫn là câu hỏi mà nhiều ứng viên hiện nay đặt ra. Chính vì vậy, trong bài viết này, Job3s sẽ chia sẻ tới bạn cách viết cụ thể và những lưu ý quan trọng mà bạn cần ghi nhớ.

1. Cách viết đơn xin việc Lotteria

Để thu hút nhà tuyển dụng khi xin việc tại Lotteria, ứng viên cần chú trọng nội dung của ba phần chính: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết. Vậy làm thế nào để viết sao cho hay, đảm bảo đầy đủ nhất? Hãy theo dõi nội dung dưới đây của Job3s nhé!

1.1. Phần mở đầu

Để viết phần mở đầu cho đơn xin việc của mình, ứng viên cần chú ý đến những điểm quan trọng sau đây:

Ghi rõ quốc hiệu và tiêu ngữ.

Tên đơn xin việc ngắn gọn.

Phải viết kính gửi tới nhà tuyển dụng.

Nói rõ vị trí mà mình muốn ứng tuyển và thông tin cá nhân.

Ngoài ra, bạn có thể thêm lý do mình viết đơn xin việc tại Lotteria. Chẳng hạn như có niềm đam mê, muốn trải nghiệm môi trường làm việc mới hay có lý do khác. Nếu chưa có kinh nghiệm viết đơn xin việc, ứng viên có thể tham khảo các mẫu đơn trong phần tiếp theo của bài viết để học hỏi cách trình bày cho phù hợp.

Phần mở đầu đơn xin việc Lotteria cần nêu rõ 4 điểm quan trọng

1.2. Phần nội dung

Để được nhận vào làm việc tại Lotteria không phải là điều dễ dàng. Bạn cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của nhà tuyển dụng và thể hiện được sự tâm huyết đối với vị trí mà mình ứng tuyển.

Lý do ứng tuyển:

Trong đơn xin việc Lotteria, ứng viên nên nói rõ bạn biết đến tin tuyển dụng này từ đâu? Đây là một thông tin quan trọng để nhà tuyển dụng đánh giá hiệu quả các các kênh tuyển dụng mà họ đang sử dụng.

Ví dụ:

“Qua website Job3s.ai, tôi đã biết tới tin tuyển dụng từ quý nhà hàng. Vì vậy, tôi viết đơn này mong muốn được ứng tuyển vị trí phù hợp với năng lực của bản thân.”

Làm nổi bật bản thân:

Bạn hãy giới thiệu về bản thân, bao gồm trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan tới vị trí ứng tuyển. Nếu bạn đã từng làm việc ở vị trí tương tự, bạn nên viết tên công ty, thời gian làm việc và những thành tựu mà bạn đã đạt được. Lưu ý là chỉ chọn những kinh nghiệm làm việc trên 1 năm và liệt kê theo thứ tự từ gần tới quá khứ nhé!

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì cũng đừng lo lắng, bạn có thể nói về những ưu điểm của mình. Chẳng hạn như sự chăm chỉ, ham học hỏi và kỹ năng phục vụ khách hàng tận tình, luôn theo dõi sát sao trong từng đơn hàng.

Thể hiện sự mong muốn:

Sau đó, bạn hãy thể hiện mong muốn làm việc của mình ở công ty. Nhà tuyển dụng sẽ thấy được sự cầu thị và nhiệt huyết của bạn.

Phần nội dung cần được nêu rõ về bản thân ứng viên

1.3. Phần kết bài

Phần kết là phần luôn làm nhiều ứng viên lo lắng, không biết nên viết như thế nào để thu hút được nhà tuyển dụng. Đây là phần quan trọng, nơi bạn thể hiện sự biết ơn và mong muốn được phỏng vấn. Vì vậy, ứng viên cần gửi lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng đã dành thời gian xem xét hồ sơ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đề nghị một buổi phỏng vấn để có cơ hội chứng tỏ năng lực đã viết trong đơn của mình. Cuối cùng, ứng viên cần để lại chữ ký và họ tên đầy đủ để tăng tính chuyên nghiệp cho đơn xin việc Lotteria của mình.

Phần kết sẽ là lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc công ty PouYuen chi tiết nhất

2. Lưu ý khi viết đơn xin việc Lotteria

Lotteria là chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thuộc tập đoàn Lotte của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Lotteria ra mắt lần đầu tiên ở Nhật Bản và mang nhiều nét văn hóa Nhật trong cách làm việc. Do đó, khi ứng tuyển vào Lotteria, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể. Để viết đơn xin việc một cách chỉn chu nhất, ứng viên nên lưu ý những điểm sau:

2.1. Xác định hình thức viết đơn xin việc tại Lotteria

Đơn việc Lotteria có thể soạn thảo bằng máy tính hoặc viết tay. Tuy nhiên, bạn nên chọn cách viết tay nếu có thể. Bởi Lotteria là một công ty có ảnh hưởng nhiều nét văn hóa Nhật Bản, nơi mà sự nghiêm túc được đặt lên hàng đầu.

Như vậy, với đơn xin việc được viết tay chỉn chu sẽ giúp bạn gây được ấn tượng tốt hơn với nhà tuyển dụng. Đừng bỏ qua lời khuyên hữu ích này từ Job3s nhé.

Việc viết đơn xin việc bằng tay sẽ tạo sự chỉn chu (Nguồn: Internet)

2.2. Xây dựng bố cục cho đơn xin việc tại Lotteria

Một đơn xin việc cần có một cấu trúc rõ ràng để trình bày nội dung một cách hiệu quả. Bạn nên phân chia đơn xin việc thành 3 phần chính. Đó là phần giới thiệu, phần nội dung và phần kết. Mỗi phần sẽ có mục đích và ý nghĩa riêng. Bạn có thể tham khảo chi tiết của từng phần trong nội dung hướng dẫn viết đơn xin việc Lotteria ở phần sau.

2.3. Nghiên cứu thông tin về công ty và tin tuyển dụng

Để chuẩn bị cho đơn xin việc tại Lotteria, bạn cần tìm hiểu kỹ về công ty và thông tin tuyển dụng. Điều này giúp bạn viết đơn phù hợp với văn hóa và yêu cầu của công ty. Từ đó, khả năng thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng sẽ cao hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến màu sắc của đơn xin việc, vì Lotteria có 3 màu chủ đạo là đỏ, trắng và vàng. Ứng viên có thể sử dụng và phối màu sao cho hài hòa để tạo sự thu hút cũng như thể hiện sự tinh tế của mình trong việc sử dụng màu sắc thương hiệu của Lotteria.

Bạn cũng nên nhận ra điểm mạnh của mình để thể hiện trong đơn xin việc, để gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Đơn xin việc Lotteria sử dụng 3 gam màu chủ đạo của Lotteria để thu hút nhà tuyển dụng​ (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học chuẩn gây ấn tượng 2023

3. Mẫu đơn xin việc Lotteria

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên viết đơn xin việc Lotteria như thế nào thì hãy tham khảo những mẫu đa dạng dưới đây:

Mẫu 1

Mẫu đơn xin việc được nhiều ứng viên lựa chọn (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 1: Tại đây

Mẫu 2

Mẫu đơn xin việc đơn giản nhưng thu hút (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 2: Tại đây

Mẫu 3

Mẫu đơn xin việc chi tiết tại Lotteria (Nguồn: Internet)

>>> Tải ngay mẫu 3: Tại đây

Những bài viết liên quan:

- Tải ngay 5 mẫu đơn xin việc đánh máy ấn tượng 2023

- Tổng hợp mẫu đơn xin việc viết tay cho các ngành hot 2023

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc

Trên đây là các mẫu đơn xin việc Lotteria mà Job3s đã chia sẻ tới từng ứng viên. Để có một đơn xin việc thu hút nhà tuyển dụng, bạn cần chú trọng vào từng nội dung trong đó sao cho phù hợp với vị trí ứng tuyển nhất. Chúc các ứng viên sẽ thành công trong công việc tương lai!