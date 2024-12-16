Tổng hợp mẫu đơn xin việc viết tay cho các ngành hot 2025

job3s.ai/mau-don-xin-viec'>Đơn xin việc viết tay là một trong những yếu tố quan trọng để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Nó không chỉ thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp và tự tin của ứng viên, mà còn cho thấy khả năng trình bày, sắp xếp và diễn đạt. Trong bài viết này, Job3s sẽ chia sẻ tới bạn những đơn xin việc làm viết tay cho các ngành hot. Hãy cùng theo dõi nhé!

1. Vì sao nên chọn viết đơn xin việc bằng tay?

Nhiều người thường lựa chọn những mẫu đơn xin việc có sẵn trên mạng, chỉ cần tải về và điền thông tin theo bố cục đã có. Tuy nhiên, cách làm này không tạo được sự khác biệt và thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng. Bởi vậy, nhiều công ty hiện nay vẫn yêu cầu ứng viên nộp đơn xin việc viết bằng tay để kiểm tra tính trung thực và trình độ chuyên môn của họ.

Đơn xin việc viết tay không chỉ là cách để bạn tự do sáng tạo bố cục và trình bày bằng chữ viết của mình, mà còn là một cách để ứng viên thể hiện được những lợi thế của bản thân, cụ thể như sau:

Chữ viết đẹp, gọn gàng và cách trình bày hợp lý sẽ cho thấy bạn là người có tính cẩn thận, chỉn chu và có phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Việc bạn dành tâm huyết và thời gian để viết đơn xin việc sẽ chứng minh được thái độ nghiêm túc và quyết tâm với công việc mà bản thân muốn ứng tuyển. Bạn sẽ được coi là một ứng viên tiềm năng và có giá trị với công ty.

Đơn xin việc viết tay mẫu sẽ giúp bạn tránh được những sai sót khi viết đơn đánh máy. Bạn sẽ được đánh giá cao về tính trung thực và khả năng của mình.

Mẫu đơn xin việc viết tay ngắn gọn cũng sẽ tạo nên sự khác biệt và thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng hơn. Bạn sẽ có cơ hội được mời đến công ty để phỏng vấn và khả năng trúng tuyển công việc mong muốn cao.

Ứng viên sẽ thể hiện được khả năng của bản thân khi viết tay (Nguồn: Internet)

2. Cách viết đơn xin việc viết tay

Trong phần này, Job3s sẽ hướng dẫn bạn cách viết tay đơn xin việc sao cho hiệu quả để thu hút nhà tuyển dụng. Dù là viết tay hay đánh máy thì một đơn xin việc cần có đủ ba phần: Phần mở đầu, phần giữa đoạn và phần kết đoạn, cụ thể như sau:

2.1. Phần mở đầu

Ngoài phần quốc hiệu, tiêu ngữ, tên đơn xin việc và phần kính gửi nhà tuyển dụng thì nhiệm vụ của đoạn mở đầu trong lá đơn xin việc viết tay của bạn cần nêu rõ:

Lý do viết đơn xin việc: Thông thường, mục đích của việc viết đơn xin việc chính là mong muốn ứng tuyển vào vị trí mà mình cảm thấy phù hợp nhất.

Giới thiệu bản thân: Ứng viên sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn về bản thân như họ và tên, số điện thoại,... và và vị trí ứng tuyển.

Kênh thông tin: Bạn sẽ nêu rõ mình tìm thấy vị trí tuyển dụng này thông qua kênh thông tin nào (đây là điều mà nhà tuyển dụng nào cũng quan tâm khi đọc đơn xin việc).

Phần mở đầu sẽ giới thiệu qua về bản thân ứng viên (Nguồn: Internet)

Lưu ý: Đoạn mở đầu chỉ nên viết ngắn gọn, súc tích và tránh những câu văn bộc lộ cảm xúc hay dùng câu cảm thán. Ngoài ra, trong phần mở đầu của đơn xin việc, trước khi viết tiêu đề, các ứng viên cần viết quốc hiệu, tiêu ngữ ở vị trí chính giữa và viết in hoa dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”.

2.2. Phần giữa đoạn

Trong phần giữa đoạn, nhà tuyển dụng sẽ biết thêm nhiều thông tin về bạn hơn. Chính vì vậy, để thu hút nhà tuyển dụng, ứng viên cần thể hiện tốt những điểm nổi bật của bản thân trong đơn xin việc của mình.

Các nội dung mà bạn cần đề cập trong đơn xin việc viết bằng tay là:

Nêu rõ các điểm mạnh và điểm tốt mà bạn tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc.

Nêu kinh nghiệm hoặc kỹ năng liên quan tới vị trí mà bạn đang ứng tuyển. Điều này sẽ thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và họ sẽ mong muốn được phỏng vấn để hiểu rõ hơn về bạn.

Bạn nên cố gắng show hết những gì đã đạt được để cho thấy mình là một ứng viên sáng giá cho vị này và cam kết có thể đáp ứng tốt các yêu cầu của công ty.

Bạn nên giới thiệu về điểm mạnh của mình ở phần giữa đoạn (Nguồn: Internet)

2.3. Phần kết đoạn

Để kết thúc đơn xin việc viết tay của mình, bạn nên nhấn mạnh những vấn đề dưới đây:

Khẳng định với những kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất cá nhân của mình, bạn sẽ một ứng viên tiềm năng cho vị trí mà quý công ty đang tuyển dụng.

Đưa ra mong muốn được gặp trực tiếp nhà tuyển dụng để có cơ hội trình bày thêm về bản thân và hiểu rõ hơn về công việc.

Xin gửi đơn xin việc kèm theo bản CV cùng các chứng chỉ liên quan để nhà tuyển dụng tham khảo.

Cuối cùng, gửi lời cảm ơn chân thành tới nhà tuyển dụng đã dành thời gian xem xét hồ sơ. Bạn có thể viết thêm như sau: “Tôi mong nhận được phản hồi từ công ty qua email hoặc điện thoại. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được làm việc cùng quý công ty trong tương lai.”

Đừng quên gửi lời cảm ơn tới nhà tuyển dụng khi viết phần kết (Nguồn: Internet)

3. 6 Mẫu đơn xin việc viết tay

Dưới đây là những mẫu đơn xin việc viết tay file word chuẩn, có thể ghi điểm đối với các quý công ty khi ứng tuyển. Các ứng viên có thể tải mẫu đơn xin việc viết tay này để bổ sung vào hồ sơ xin việc của mình nhé!

3.1. Mẫu đơn xin việc viết tay cơ bản

Mẫu CV đơn xin việc viết tay được nhiều người lựa chọn (Nguồn: Internet)

3.2. Mẫu đơn xin việc viết tay ngành Y

Mẫu đơn xin việc ngành Y là tài liệu quan trọng để ứng tuyển vào lĩnh vực y học, thể hiện sự nghiêm túc và đam mê của bạn đối với ngành này.

Mẫu đơn xin việc viết tay cho bác sĩ có trình bày ngắn gọn, súc tích (Nguồn: Internet)

3.3. Mẫu đơn xin việc viết tay cho giáo viên

Mẫu đơn xin việc viết tay cho vị trí giáo viên là cầu nối giữa ước mơ giảng dạy và cơ hội thực tập trong môi trường giáo dục, thể hiện sự tận tâm và đam mê của bạn đối với việc truyền đạt kiến thức.

Đơn xin việc viết tay cho giáo viên đầy đủ nhất (Nguồn: Internet)

3.4. Mẫu đơn xin việc viết tay Vietcombank

Đơn xin việc viết tay VCB ghi đầy đủ kỹ năng, học vấn (Nguồn: Internet)

3.5. Mẫu đơn xin việc viết tay ngành điều dưỡng

Mẫu đơn xin việc viết tay cho công nhân ngành điều dưỡng (Nguồn: Internet)

3.6. Mẫu đơn xin việc viết tay Viettel

Mẫu đơn xin việc viết tay vào viettel có bố cục rõ ràng (Nguồn: Internet)

4. Những lưu ý khi viết đơn xin việc bằng tay

Nếu muốn nhà tuyển dụng chú ý đến đơn xin việc viết tay của mình, ứng viên nên chú ý những điểm sau:

Viết trên giấy A4: Nội dung đơn xin việc phải rõ ràng, đầy đủ và vừa tròn trên một mặt giấy A4. Điều này sẽ giúp tờ đơn xin việc trông gọn gàng và không làm người đọc cảm thấy dài dòng và dễ bị chán.

Dùng một loại mực, một kiểu chữ viết: Ứng viên nên chọn giấy trắng với mực xanh hoặc đen để nổi bật. Không nên gạch chân hay tô đậm những phần mình muốn nhấn mạnh. Việc này sẽ gây khó chịu và khó có thể thu hút tới nhà tuyển dụng. Ngoài ra, đơn xin việc có thể viết chữ thẳng hoặc nghiêng nhưng chỉ nên dùng một kiểu duy nhất.

Không viết tắt: Việc dùng kí hiệu hay viết tắt có thể khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn là người thiếu cẩn thận và không quan tâm đến công việc.

Viết tay không cần theo form mẫu: Bạn có thể tự do sáng tạo nhưng phải bảo đảm văn phong lịch sự và nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Trước khi viết cần lập dàn ý: Dàn ý rõ ràng sẽ giúp bạn tránh phải tẩy xóa hoặc phải viết lại nhiều lần.

Ngôn từ phù hợp: Không nên sử dụng ngôn từ khiêu khích hay khoe khoang về bản thân cũng như nịnh nọt công ty.

Ứng viên nên lưu ý những điều trên để viết đạt hiệu quả nhất (Nguồn: Internet)

Với những mẫu đơn xin việc viết tay cho các ngành hot mà Job3s đã giới thiệu ở trên, hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng và kinh nghiệm để viết được một đơn xin việc hoàn hảo. Chúc bạn thành công trong quá trình tìm kiếm việc làm và phỏng vấn nhé