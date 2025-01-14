Đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu và những thông tin cần biết

1. Mức lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu? Để xác định được số tiền phải đóng thuế, trước tiên bạn phải biết về mức giảm trừ gia cảnh. Thông tin này được quy định theo nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền công/tiền lương vượt quá 11 triệu đồng/tháng (tương đương một năm là 132 triệu đồng) sau khi đã khấu trừ các khoản tiền: Bảo hiểm xã hội, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản được miễn thuế theo quy định thì số tiền còn lại sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, nếu bạn có người phụ thuộc thì mỗi người phụ thuộc sẽ được giảm trừ mức thuế 4,4 triệu đồng/tháng. Điều này có nghĩa là nếu có một người phụ thuộc thì thu nhập hàng tháng của cá nhân đó phải vượt qua ngưỡng 15,4 triệu đồng mỗi tháng thì mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Người có thu nhập từ tiền công/tiền lương vượt quá 11 triệu đồng/tháng sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân

Như vậy, số tiền phải chịu đóng thu nhập cá nhân khi có người phụ thuộc tạm tính như sau:

STT Số người phụ thuộc Thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/tháng Tổng thu nhập nhận được từ tiền lương, tiền công/năm 1 Không có người phụ > 11 triệu đồng > 132 triệu đồng 2 Có 01 người phụ thuộc > 15,4 triệu đồng > 184,8 triệu đồng 3 Có 02 người phụ thuộc > 19,8 triệu đồng > 237,6 triệu đồng 4 Có 03 người phụ thuộc > 24,2 triệu đồng > 290,4 triệu đồng 5 Có 04 người phụ thuộc > 28,6 triệu đồng > 343,2 triệu đồng 6 Có 05 người phụ thuộc > 33 triệu đồng > 396 triệu đồng Bên cạnh đó, trường hợp nếu hợp đồng ký kết của bạn có thời hạn dưới 3 tháng và thu nhập từ công việc này từ 2 triệu/tháng trở lên thì mức khấu trừ thuế là 10% trên tổng thu nhập trước khi công ty trả cho bạn. Ở trường hợp đặc biệt này, bạn có thể đưa ra cam kết tạm thời với công ty để không áp dụng việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của mình.

2. Đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu?

Nếu bạn thuộc đối tượng phải đóng thuế thu nhập cá nhân là: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Trong đó, cá nhân cư trú được xác định là người thỏa mãn một trong những điều kiện dưới đây:

Có thời gian cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong một năm (tính theo dương lịch) hoặc 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày đầu tiên cư trú tại Việt Nam.

Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, giấy tờ đã đăng ký thường trú hoặc sử dụng nhà thuê theo hợp đồng thuê có thời hạn tại Việt Nam.

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú là đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Công thức tính số tiền đóng thuế thu nhập cá nhân:

Số tiền đóng thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Lưu ý:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ (Trong đó, thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn.

Thuế suất đối với cá nhân có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên được áp dụng như sau:

Bậc Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Thuế suất (%) 1 Từ 11 đến 60 5 2 Trên 60 đến 120 10 3 Trên 120 đến 216 15 4 Trên 216 đến 384 20 5 Trên 384 đến 624 25 6 Trên 624 đến 960 30 7 Trên 960 35

Tùy theo từng bậc mà mức đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu sẽ khác nhau.

3. Những lợi ích khi đóng thuế thu nhập cá nhân

Sau phần chia sẻ đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu, bạn có thể tự tính được số tiền mình sẽ đóng dựa trên số lương hàng tháng của mình. Và một thắc mắc nữa mà nhiều người luôn quan tâm là mục đích của việc đóng thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN) được hiểu là khoản tiền từ tiền lương mà người có thu nhập phải trích nộp vào ngân sách nhà nước. Đây được xem là quyền và nghĩa vụ của công dân góp phần cho sự phát triển của đất nước nhằm:

3.1. Tăng nguồn thu cho ngân sách của Nhà nước

Trong những nguồn thu chính cho ngân sách nhà nước thì thuế thu nhập cá nhân là một nguồn thu quan trọng. Nhà nước sẽ dùng số tiền này để xây dựng các công trình công cộng phục vụ lại nhân dân, đưa vào quỹ an sinh xã hội, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, quốc phòng…

Đó chính là những lợi ích mà người dân được hưởng nói chung. Do đó việc đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu sẽ tỷ lệ thuận với đóng góp của bản thân cho xây dựng đất nước.

Thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp cho nhà nước có nguồn vốn để đầu tư vào các công trình công cộng

3.2. Cân bằng khoảng cách giàu nghèo trong xã hội

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nếu để thị trường tự điều chỉnh thì sự phân phối của cải và thu nhập sẽ tạo ra hai cực đối lập nhau. Nghĩa là một thiểu số người sẽ giàu có lên nhanh chóng, trong khi cuộc sống của đại bộ phận người dân thì ở mức thu nhập thấp.

Vì vậy, để hạn chế sự chênh lệch thu nhập giữa các tầng lớp trong xã hội thì nhà nước phải can thiệp bằng cách áp dụng các loại thuế, điển hình là thuế TNCN. Thuế này sẽ giúp điều chỉnh những quan hệ xã hội nhất định, cụ thể là người có thu nhập cao sẽ nộp thuế nhiều hơn, người có thu nhập như nhau nhưng hoàn cảnh khác nhau thì mức đóng thuế cũng khác nhau,…

4. Những câu hỏi liên quan về thuế thu nhập cá nhân

Ngoài những thắc mắc về đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu thì luôn có không ít những câu hỏi liên quan đến hạng mục này. Dưới đây là những vấn đề bạn cũng nên nắm rõ để thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

4.1. Người đang thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không?

Đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu đối với nhân viên thử việc? Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể là các trường hợp có thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên tổng thu nhập.

Ví dụ: Lương của nhân viên thử việc hưởng 85% mức lương chính thức là 5.500.000 VNĐ sẽ bị khấu trừ 550.000 đồng => Lương thực nhận là 5.150.000 VNĐ.

Thời điểm khấu trừ: Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả cho nhân viên. Phần thuế TNCN đó sẽ được công ty trích nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Người đang thử việc có thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên sẽ nộp 10% thuế thu nhập cá nhân

4.2. Thuế thu nhập cá nhân có áp dụng cho tiền tăng ca, tiền làm thêm giờ không?

Dựa theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền công hoặc tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, phần tiền này không được miễn hoàn toàn mà chỉ được miễn phần thu nhập được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc theo giờ giấc được quy định của pháp luật.

Ví dụ: Ông Trần Văn B có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường là 150.000 đồng/giờ.

Theo quy định của công ty ông B đang công tác, người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được trả 200.000 đồng/giờ. Do đó, mức thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân là: 200.000 đồng - 150.000 đồng = 50.000 đồng/giờ

Ngoài ra, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ, hoặc ngày lễ sẽ được trả 300.000 đồng/giờ. Do đó, mức thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân khi đó là: 300.000 đồng - 150.000 đồng = 150.000 đồng/giờ.

Do đó, việc đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu còn cần phải chú ý đến khấu trừ phần thời gian làm thêm giờ của người lao động.

Khi làm việc ngoài giờ, phần thu nhập được trả cao hơn so với tiền lương sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân

4.3. Nộp chậm thuế thu nhập cá nhân có bị phạt không?

Ngoài thắc mắc đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu thì mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế cũng được khá nhiều người quan tâm. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, nếu cá nhân nộp thuế cá nhân chậm sẽ nộp tiền phạt vi phạm hành chính với mức tiền là 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt chậm nộp. Trong đó, ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định cũng được tính vào số ngày chậm nộp tiền thuế.

Chi tiết về mức phạt theo quy định như sau:

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01- 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ thì bị phạt cảnh cáo.

Trừ trường hợp đã phạt cảnh cáo nêu trên thì hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 - 30 ngày thì bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng.

Trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày thì bị phạt tiền từ 5 - 8 triệu đồng.

Đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày thì bị phạt tiền từ 15 - 25 triệu đồng.

Việc nộp chậm thuế sẽ chịu các mức phạt theo quy định

4.4. Trường hợp nào được hoàn thuế TNCN?

Khi bạn đã biết đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu thì cũng nên biết qua những trường hợp được hoàn thuế để có thể lấy lại số tiền đã nộp trước đó khi đáp ứng một trong bốn điều kiện được quy định tại Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

Người nộp thuế với số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong năm.

Người đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Cá nhân làm việc theo hợp đồng thời vụ hoặc nhận hoa hồng sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân, bởi vì thu nhập của họ chưa được trừ đi những khoản giảm trừ về gia cảnh.

Trường hợp mức thu nhập trung bình năm của cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh thấp hơn mức thuế suất thấp nhất, thì người đó đó sẽ được hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Có 4 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân

Trên đây là những chia sẻ của job3s về đóng thuế thu nhập cá nhân bao nhiêu và thông tin liên quan về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024.