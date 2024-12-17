Du Lịch Sinh Thái Là Gì? Đặc Điểm Hút Khách Du Lịch Sinh Thái

1. Du lịch sinh thái là gì?

Du lịch sinh thái là gì? Theo định nghĩa của wikipedia, du lịch sinh thái (tên tiếng Anh là Ecotourism) hay còn gọi là du lịch bền vững là một khái niệm chỉ một loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa gắn liền với giáo dục môi trường, giúp bảo tồn và phát triển bền vững với sự tích cực tham gia của cộng đồng địa phương.

Mục đích của loại hình du lịch sinh thái là tạo dựng được các tour du lịch thưởng ngoạn thiên nhiên và đem những giá trị văn hóa đến với nhiều người. Điều này giúp bảo tồn thiên nhiên, ít tác động tiêu cực tới môi trường và tạo động lực phát triển về kinh tế - xã hội cho cộng đồng tại điểm đến du lịch đó.

Loại hình du lịch sinh thái là gì được nhiều người quan tâm

Ngoài ra, du lịch sinh thái là gì cũng có nhiều những khái niệm khác nhau. Chẳng hạn, Hector Ceballos-Lascurain - một nhà nghiên cứu tiên phong về du lịch sinh thái (DLST), đã định nghĩa:

Du lịch sinh thái là du lịch đến những khu vực tự nhiên ít bị ô nhiễm hoặc ít bị xáo trộn với những mục tiêu đặc biệt: nghiên cứu, trân trọng và thưởng ngoạn phong cảnh và giới động-thực vật hoang dã, cũng như những biểu thị văn hoá (cả quá khứ và hiện tại) được khám phá trong những khu vực này.

Hoặc theo một định nghĩa khác của Honey (1999):

Du lịch sinh thái là du lịch hướng tới những khu vực nhạy cảm và nguyên sinh thường được bảo vệ với mục đích nhằm gây ra ít tác hại với môi trường với quy mô nhỏ nhất. Nó giúp giáo dục du khách, tạo quỹ để có thể bảo vệ môi trường, trực tiếp đem lại nguồn lợi kinh tế và sự tự quản lý cho người dân địa phương và nó khuyến khích tôn trọng các giá trị về văn hóa và quyền con người.

Tại Việt Nam, trong khuôn khổ hội thảo xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển du lịch sinh thái năm 1999 đã định nghĩa:

Du lịch sinh thái là hình thức du lịch tác động tích cực đến việc bảo vệ môi trường và văn hóa, đảm bảo mang lại các lợi ích về tài chính cho cộng đồng địa phương và đóng góp cho sự nỗ lực bảo tồn thiên nhiên.

Các hoạt động của du lịch sinh thái chủ yếu bao gồm tìm hiểu, nghiên cứu thiên nhiên, nghiên cứu văn hóa bản địa của cộng đồng.

Bên cạnh khái niệm du lịch sinh thái là gì, bạn cũng cần hiểu thêm một số thuật ngữ khác liên quan đến loại hình du lịch này như: Khu du lịch sinh thái là gì, khu du lịch sinh thái tiếng anh là gì, hay tài nguyên du lịch sinh thái là gì?

- Khu du lịch sinh thái tiếng anh là ecotourism destinations, chỉ các địa điểm phát triển loại hình du lịch sinh thái.

- Tài nguyên du lịch sinh thái là bộ phận quan trọng của tài nguyên du lịch, bao gồm giá trị tự nhiên và giá trị văn hoá bản địa.

Các khu vực tự nhiên tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái bao gồm các hệ sinh thái ven biển (biển, san hô, rạn san hô, đầm, bãi cát và những môi trường sống của rừng ngập mặn), khu vực vườn sinh thái quốc gia, núi đá vôi, các khu vực bảo tồn thiên nhiên...

Du lịch sinh thái phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây

2. Nguồn gốc của thuật ngữ du lịch sinh thái

Nguồn gốc hình thành và xuất hiện thuật ngữ du lịch hệ sinh thái là do một nhà văn và môi trường học người Canada, Prof. Ceballos-Lascuráin, được đưa ra lần đầu vào những năm 1960.

Theo đó, ông đã đưa ra khái niệm về du lịch sinh thái là một hoạt động du lịch tập trung vào việc khám phá và trải nghiệm sinh vật những khu vực tự nhiên, đặc biệt tập trung vào những vùng nông thôn hoặc xa xôi hẻo lánh. Mục đích chinh của ông chính là nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng, bảo vệ sự đa dạng sinh học, văn hóa và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Kể từ đó, thuật ngữ du lịch sinh thái đã lan rộng và trở nên phổ biến hơn khi các loại hình du lịch phát triển.

3. Lợi ích của du lịch sinh thái là gì?

Hiện nay, Việt Nam là một trong mười sáu quốc gia có đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới với hơn 13.000 loài hoa và hơn 15.000 loài động vật, tỷ lệ loài quốc gia/thế giới chiếm tới 6,3%.

Phạm vi rộng lớn và sự đa dạng của hệ sinh thái đã làm cho du lịch sinh thái phát triển, đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế - xã hội quốc gia.

3.1. Du lịch sinh thái đối với môi trường

Giảm tác động đến môi trường: Du lịch sinh thái đem lại lợi ích to lớn đối với môi trường bằng cách tạo ra những giá trị về bảo tồn thiên nhiên và làm giảm các tác động tiêu cực mạnh tới môi trường.

Bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái: Những khu vực nhận được sự tài trợ cho sự bảo tồn hệ sinh thái sẽ có trách nhiệm để bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi trường sống tự nhiên.

Tăng nhận thức: Những trải nghiệm ở các khu du lịch sinh thái mang đến cho du khách cơ hội tìm hiểu về nhiều hệ sinh thái khác nhau. Điều này giúp nâng cao nhận thức của mỗi du khách về việc bảo vệ thiên nhiên, ngăn chặn được những hành động gây ảnh hưởng đến môi trường sống.

3.2. Du lịch sinh thái đối với nền kinh tế

Đa dạng các nguồn thu nhập: Nhờ việc tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, người dân nơi đây có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa các nguồn thu nhập và tăng cơ hội việc làm trong thời kỳ kinh tế không ổn định như hiện nay.

Giúp tăng trưởng kinh tế địa phương: Đối với những địa phương có các khu du lịch sinh thái thì đây thực sự là một lợi thế. Điều này có thể kích thích kinh tế địa phương phát triển bằng việc tạo ra nhiều công ăn việc làm trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như giao thông vận tải, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch, thủ công mỹ nghệ,...góp phần cải thiện mức sống và giảm thiểu những khó khăn cho khu vực nông thôn.

Tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng: Nhằm phục vụ cho khách du lịch sinh thái, các địa phương thường sẽ đầu tư vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng như đường xá, giao thông, chỗ ở và cơ sở vật chất, những thứ có thể mang lại nhiều những lợi ích lâu dài cho khu vực thậm chí là ngoài du lịch.

3.3. Du lịch sinh thái đối với lợi ích cho xã hội

Trao đổi văn hóa: Du lịch sinh thái thúc đẩy sự tương tác giữa du khách và cư dân địa phương, thúc đẩy trao đổi văn hóa và hiểu biết lẫn nhau.

Bảo tồn truyền thống: Các nhà quản lý tăng cường bảo tồn và đảm bảo được sự tồn tại của các khu du lịch này cho thế hệ tương lai.

Du lịch sinh thái giúp du khách hòa mình với thiên nhiên

​ 4. 5 Đặc điểm hút khách của du lịch sinh thái

Việc tìm hiểu và nắm vững những đặc điểm của du lịch sinh thái giúp du khách có cái nhìn "sâu" và "sát" nhất về khái niệm du lịch sinh thái là gì. Vậy những đặc điểm thú vị của loại hình du lịch sinh thái là gì?.

4.1. Đáp ứng về nhu cầu trải nghiệm hệ sinh thái của du khách

Đa số mọi người đều có nhu cầu du lịch tại các khu sinh thái có cảnh quan thiên nhiên có nét hoang sơ.

Chính sự đa dạng và phong phú của hệ sinh thái cùng những nét văn hóa bản địa là điểm thu hút khách du lịch. Đây là đặc điểm riêng biệt của du lịch sinh thái giúp phân biệt được với những loại hình du lịch khác.

4.2. Có nhiều trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Thông thường, địa điểm của các khu du lịch sinh thái thường nằm ở những vùng nông thôn hay những nơi có vị trí địa lý đắc địa. Bởi vậy, các đơn vị quản lý nơi đây thường thiết kế ra nhiều trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn. Du khách có thể cảm nhận được sự gần gũi của thiên nhiên, sự thân thiện của con người và cảm giác thư giãn thông qua các hoạt động này.

4.3. Chi phí để dành cho các tour du lịch sinh thái phải chăng

Thông thường, chi phí phải bỏ ra cho vé tham quan khu du lịch sinh thái thường rẻ hơn rất nhiều so với các loại hình như du lịch giải trí, du lịch thể thao,.. Chi phí này phù hợp với khả năng tài chính của đông đảo khách du lịch.

4.4. Là loại hình du lịch thân thiện và gần gũi với thiên nhiên

Hệ sinh thái là các quần thể bao gồm những yếu tố trong thiên nhiên bao gồm cây cỏ, sông nước. Khi đi du lịch hệ sinh thái, du khách có thể khám phá và hòa mình với thiên nhiên, giúp cho du khách xóa tan đi những mệt mỏi, căng thẳng và tránh xa được những khói bụi, ồn ào phố thị.

4.4. Kết nối mọi người thông qua các trò chơi

Không gian thoáng đãng là một trong những đặc điểm phổ biến nhất của những khu du lịch sinh thái. Đây có thể là một địa điểm lý tưởng cho các hoạt động tập thể. Thông qua các hoạt động tập thể, mọi người có thể thân thiết với nhau hơn, gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn.

Du lịch sinh thái là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động tập thể

5. Các loại hình du lịch sinh thái

Hiện nay, có nhiều loại hình du lịch sinh thái. Mỗi loại phục vụ cho các sở thích, điểm đến và mức độ tham gia khác nhau. Sau đây là một số loại hình du lịch sinh thái mà du khách có thể trải nghiệm:

5.1. Du lịch sinh thái thám hiểm

Du lịch sinh thái mạo hiểm kết hợp các hoạt động kích thích adrenaline (một loại hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, làm cho nhịp tim đập nhanh hơn để cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm) với việc khám phá cảnh quan thiên nhiên.

Các hoạt động có thể tham gia khi đi du lịch thám hiểm như đi bộ xuyên rừng, chèo thuyền kayak, đi xe đạp leo núi và leo núi…. Mục tiêu của các hoạt động này là thúc đẩy mối liên hệ sâu sắc với thiên nhiên đồng thời thúc đẩy hoạt động thể chất và sự phát triển cá nhân.

5.2. Du lịch sinh thái văn hóa

Du lịch sinh thái văn hoá tập trung vào việc đưa du khách hòa mình vào truyền thống, lối sống và văn hóa bản địa của một khu vực. Loại hình du lịch này nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng cách chia sẻ những câu chuyện, nghề thủ công, âm nhạc và ẩm thực của họ.

Du lịch sinh thái văn hóa thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế cho người dân bản địa.

Các hoạt động của du lịch sinh thái văn hoá như: Tham quan các miệt vườn, thiên nhiên, làng bản…

5.3. Du lịch sinh thái động vật hoang dã

Loại hình du lịch sinh thái này xoay quanh việc quan sát và tương tác với động vật hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Khách du lịch được chứng kiến ​​​​các loài động vật trong môi trường không bị xáo trộn của chúng, đồng thời tìm hiểu về các nỗ lực bảo tồn và tầm quan trọng của đa dạng sinh học. Các hoạt động có thể bao gồm đi săn, ngắm chim và gặp gỡ động vật hoang dã dưới biển.

5.4. Du lịch sinh thái biển

Du lịch sinh thái biển xoay quanh việc khám phá các hệ sinh thái biển như rạn san hô, rừng ngập mặn và môi trường sống ven biển.

Việc lặn với ống thở, lặn có bình dưỡng khí và chụp ảnh dưới nước là những hoạt động phổ biến cho phép du khách đánh giá cao thế giới dưới nước sôi động, đồng thời nâng cao nhận thức về các vấn đề bảo tồn biển.

Với sự đa dạng về các loại hình du lịch sinh thái như trên, điều cần thiết là chọn loại hình du lịch sinh thái phù hợp với sở thích và mong muốn của mỗi người. Việc chọn đúng loại hình du lịch sinh thái có thể tạo ra những kỷ niệm ý nghĩa, học được những bài học quý giá và góp phần bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá của hành tinh này.

Khám phá hệ sinh thái biển thông qua lặn

Tìm hiểu ngay các thuật ngữ được sử dụng trong ngành nhà hàng - khách sạn

Nhân viên dọn phòng khách sạn là gì Giám sát nhà hàng là gì Du lịch sinh thái là gì FMCG là gì F&B là gì Nhân viên phục vụ là gì

Với bài viết trên, Job3s đã cung cấp đầy đủ và chính xác nhất về khái niệm du lịch sinh thái là gì? cùng những thông tin quan trọng xoay quanh loại hình du lịch này. Khi cuộc sống càng ngày càng xô bồ, hãy để du lịch sinh thái tô vẽ thế giới tâm hồn bạn bằng một sắc màu rực rỡ.

Tìm hiểu các bài viết liên quan:

>> Tìm hiểu thêm: mẫu cv xin việc

>> Tìm hiểu thêm bài viết: mẫu thư xin việc tiếng anh

>> Tìm hiểu thêm bài viết: đơn xin việc mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: sơ yếu lí lịch mẫu

>> Tìm hiểu thêm bài viết: tải mẫu đơn xin nghỉ việc