EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng? Người tiêu dùng thông thái nhất định phải biết

1. EXP là gì?

EXP là cụm từ khá quen thuộc, tuy nhiên ý nghĩa thật sự của nó là gì không phải ai cũng biết. Theo tìm hiểu, EXP chính là viết tắt của từ Experience - Kinh nghiệm và từ Expiry Date Hạn sử dụng...

EXP là từ viết tắt của Experience

2. Ý nghĩa EXP, MFG trên các sản phẩm

Ý nghĩa của EXP không chỉ dừng giới hạn ở việc thể hiện kinh nghiệm và hạn sử dụng. Tùy vào từng lĩnh vực, công việc cụ thể, nó sẽ có một ý nghĩa khác nhau. Tất cả những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng.

2.1. EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng?

Đáp án chính xác nhất cho câu hỏi EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng đó chính là hạn sử dụng sản phẩm, nó được viết tắt theo từ tiếng Anh “Expiry date”.

Thông tin EXP thường được in trên bao bì của sản phẩm. Đây là một trong những chỉ số quan trọng để người dùng có thể kiểm tra hạn sử dụng. Tại mỗi mặt hàng, mỗi công ty khác nhau sẽ có cách viết hạn sử dụng khác nhau. Hiện tại các nhà sản xuất đang có 3 cách ghi như sau:

EXP ngày/tháng/năm.

EXP tháng/ngày/năm.

EXP tháng/năm/mã sản phẩm/ngày.

2.2. MFG là ngày sản xuất hay hạn sử dụng?

MFG được viết tắt từ cụm Manufacturing Date được hiểu là ngày sản xuất của sản phẩm. Đây là một thông số quan trọng được in trên bao bì và thường được được đặt ở phần đáy của sản phẩm.

Cách ghi ngày tháng năm trên sản phẩm có thể khác nhau tùy theo từng hãng sản xuất. Một số hãng sẽ ghi theo thứ tự Ngày/Tháng/Năm, trong khi có hãng sẽ sử dụng thứ tự Năm/Tháng/Ngày.

MFG giúp cung cấp thông tin về thời gian sản xuất của sản phẩm. Người dùng cần lựa chọn những sản phẩm có thời gian sản xuất gần nhất để mang lại trải nghiệm tốt. Đặc biệt, khi chọn mua thực phẩm và đồ uống, việc lựa chọn sản phẩm còn tươi ngon sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe.

MFG chính là ngày sản xuất của sản phẩm

3. Ngày sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa ghi thế nào?

Ngoài câu hỏi EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, bạn cũng nên tìm hiểu về cách ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng của hàng hóa. Thông thường, ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

Mỗi số chỉ ngày, chỉ tháng, chỉ năm ghi bằng hai chữ số, được phép ghi số chỉ năm bằng bốn chữ số. Số chỉ ngày, tháng, năm của một mốc thời gian phải ghi cùng một dòng.

Với tường hợp năm sản xuất ghi bốn chữ số, “ngày sản xuất”, “hạn sử dụng” hoặc “hạn dùng” ghi trên nhãn được ghi đầy đủ hoặc có thể ghi tắt bằng chữ in hoa là: “NSX”, “HSD” hoặc “HD”.

Đối với hàng hóa được san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại phải thể hiện ngày san chia, sang chiết, nạp, đóng gói lại và hạn sử dụng phải được tính từ ngày sản xuất được thể hiện trên nhãn gốc.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng hàng hóa được ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm

4. Ý nghĩa EXP trong từng lĩnh vực cụ thể

Song song với việc biết được EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, người dùng tỏ ra quan tâm về ý nghĩa của thuật ngữ này trong từng lĩnh vực cụ thể. Tham khảo những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ ý nghĩa của từ ngữ để tránh nhầm lẫn trong việc sử dụng.

4.1. EXP trong game

Đối với cộng đồng game thủ, EXP giữ một vị trí đặc biệt. Nó là viết tắt của “điểm kinh nghiệm”, thước đo sự tiến bộ, thành tích và các cột mốc quan trọng của người chơi trong Game. Kiếm điểm EXP không chỉ là chơi; đó là về việc lập chiến lược, vượt qua thử thách và nắm vững cơ chế của trò chơi.

EXP trong game chính là thành tích vượt trội mà bạn đạt được

4.2. EXP trong sản xuất

Trong sản xuất sản phẩm, EXP là viết tắt của từ Expiry hay có nghĩa là hạn sử dụng. Cụm từ này thường được in trên bao bì sản phẩm để hiển thị ngày hết hạn, giúp khách hàng biết được sản phẩm mình chuẩn bị mua có còn sử dụng được hay không.

Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, người dùng đều phải kiểm tra kỹ càng hạn sử dụng của bất kỳ một sản phẩm nào trước khi sử dụng.

4.3. EXP trong lĩnh vực Toán học

Rất nhiều người không hiểu EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, ý nghĩa của EXP trong lĩnh vực Toán học là gì. Theo đó, trong thế giới toán học, EXP thường đại diện cho khái niệm hàm số mũ, được đặc trưng bởi tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, đóng vai trò then chốt trong các lý thuyết toán học khác nhau và các ứng dụng trong thế giới thực.

EXP trong toán học không chỉ là bản thân hàm số mà còn là nắm bắt ý nghĩa của nó trong các lĩnh vực như lãi suất kép, tăng trưởng dân số và thậm chí là sự lây lan của bệnh tật.

Không chỉ có các lĩnh vực trên mà EXP còn được sử dụng trong lĩnh vực tuyển dụng. Cụ thể, EXP là Experience (kinh nghiệm làm việc) dùng để thể hiện trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc mà bạn có. Thường cụm từ này sẽ xuất hiện trong các CV xin việc vì mục kinh nghiệm làm việc là một mục cần thiết trong hồ sơ xin việc để ghi điểm trong mắt các nhà tuyển dụng.

4.5. EXP trong lĩnh vực Hóa học

Về lĩnh vực hóa học, EXP là cụm viết tắt của từ Explosive trong tiếng Anh. Từ này thường được sử dụng để chỉ những loại thuốc nổ nói chung.

Thuật ngữ này cũng thường được dùng để thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn của nhà hóa học, khả năng dự đoán kết quả và kỹ năng của họ trong việc vận dụng các biến số để đạt được kết quả mong muốn.

Trong hóa học, EXP dùng để thể hiện kinh nghiệm và chuyên môn của nhà hóa học

4.6. EXP trong lĩnh vực Khoa học

Bên cạnh việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, bạn cũng nên biết được ý nghĩa của thuật ngữ này trong khoa học là gì. Trong lĩnh vực Khoa học, Expert để chỉ các nhà khoa học hoặc chuyên gia trong lĩnh vực nào đó. Họ là những người nghiên cứu hệ thống tri thức, các hiện tượng tự nhiên, xã hội nhằm tìm đến những tri thức mới mẻ và vận dụng chúng để giúp ích cho cuộc sống, xã hội.

5. Những thông số và thuật ngữ khác trên các sản phẩm

Sau khi tìm được đáp án cho thắc mắc EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, những thông số và thuật ngữ khác thường được in trên các sản phẩm cũng là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Thông thường trên bao bì của hàng hóa sẽ thể hiện các thông số như:

BBE/BE/BB: Là viết tắt cho từ Best Before, cho biết thời hạn mà sản phẩm có khả năng duy trì chất lượng.

PAO: Được viết tắt theo từ tiếng Anh “Period After Opening” và có nghĩa là thời hạn sử dụng sản phẩm sau khi mở nắp.

Sell by/Sell by date/Display until: Mang nghĩa là sản phẩm đó được bày bán đến ngày nào.

Số (tháng + năm) + LJ + Số (ngày): Tại một vài sản phẩm, bạn có thể bắt gặp một dãy gồm chữ và số được in trên bao bì, ví dụ, 1022MP18. Điều này có ý nghĩa là sản phẩm này có mã sản phẩm là MP và có hạn sử dụng đến ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Use by: Use by thường được ghi trên các loại sản phẩm có thời hạn sử dụng ngắn như các loại thực phẩm đã nấu chín như thịt, cá,...

Ký hiệu đồng hồ cát: Khi trên sản phẩm có ký hiệu đồng hồ cát thì có nghĩa là sản phẩm đó chỉ có thời hạn sử dụng dưới 30 tháng.

BBE/BE/BB cho biết thời hạn cuối cùng mà sản phẩm có khả năng duy trì chất lượng tốt nhất

6. Sản phẩm đã hết hạn có sử dụng được không

Nếu đã nắm được EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng, bạn có thắc mắc sản phẩm đã hết hạn có sử dụng được không? Để có thể trả lời được câu hỏi này, bạn cần xác định rõ sản phẩm đó là gì, nó là đồ ăn, thức uống, mỹ phẩm hay thuốc chữa bệnh để từ đó tìm được câu trả lời chính xác nhất.

6.1. Đối với thực phẩm

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không phải 100% các thực phẩm sau khi hết hạn cần phải bỏ đi.

Trên thực tế, theo quy định về cách ghi hạn sử dụng, có nhiều cụm từ như: Use by date - thực phẩm đó nên sử dụng đến ngày ghi trên nhãn của thực phẩm, best by date... - Sử dụng tốt nhất trước ngày ..., sau ngày ghi trên nhãn, bạn vẫn có thể sử dụng được nhưng độ tươi ngon sẽ bị giảm đi.

Người tiêu dùng cần hiểu rõ ý nghĩa của từng thuật ngữ này để sử dụng thực phẩm vừa đảm bảo an toàn vừa tránh lãng phí.

6.2. Đối với thuốc

Không giống như thực phẩm, việc sử dụng thuốc hết hạn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Cụ thể, người dùng thuốc hết hạn để điều trị các bệnh mạn tính như bệnh tim, ung thư, động kinh hoặc dị ứng... khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Tóm lại, việc sử dụng thuốc đã hết hạn có thể mang theo nhiều hệ quả. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong điều trị bệnh, bệnh nhân nên tuân theo chỉ định đơn thuốc và hướng dẫn của bác sĩ và không sử dụng thuốc đã hết hạn.

Nếu bạn lỡ uống liều thuốc hết hạn, ngay lập tức ngưng sử dụng thuốc và liên hệ với chuyên gia y tế để được hướng dẫn cụ thể dựa trên loại thuốc và lượng bạn đã uống.

Để tránh nguy hiểm tính mạng, người dùng không sử dụng thuốc hết hạn sử dụng

6.3. Với mỹ phẩm

Bạn cũng nên "bỏ túi" những thông tin chi tiết về EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng để biết được có nên sử dụng mỹ phẩm đã hết hạn hay không.

Người sử dụng cần lưu ý, tuyệt đối không nên sử dụng mỹ phẩm hết hạn cho làn da bởi nhiều tác hại nguy hiểm mà chúng mang lại như da bị dị ứng, nổi mụn, mẩn ngứa, sưng tấy, nổi mề đay, phù nề,...

Bên cạnh đó, mỹ phẩm hết hạn sẽ sinh ra nhiều độc tố. Điều này không những gây dị ứng bên ngoài mà còn thẩm thấu và đi sâu vào các tế bào bên trong. Từ từ sẽ tích trữ độc tố và khả năng gây ra ung thư da là khá cao.

Những thông tin trên đây chính giúp bạn giải đáp được thắc mắc EXP là ngày sản xuất hay hạn sử dụng. Từ cơ sở này, bạn sẽ hiểu tường tận về các ký hiệu được in trên bao bì sản phẩm và ý nghĩa của EXP trong từng lĩnh vực cụ thể.