Focus group là gì? Những điều cần biết để triển khai Focus Group hiệu quả

Focus group là gì?

Khái niệm về Focus Group

Focus Group là một thuật ngữ Marketing được đặt tên bởi chuyên gia tâm lý và tiếp thị Ernest Dichter vào năm 1991. Theo Ernest, thuật ngữ Focus group được dùng để mô tả các cuộc họp được được tổ chức và tham gia bởi một nhóm người (giới hạn) với mục tiêu là thảo luận những vấn đề liên quan được đặt ra.

Mục đích chính của Focus Group không phải là đi đến một kết luận, sự đồng thuận hoặc thỏa thuận cho chủ đề này. Thay vào đó, nó hướng tới việc xác định, tìm hiểu và phân tích nhận thức của các khách hàng mục tiêu về một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.

Focus group được hiểu là những cuộc họp được tổ chức và giới hạn số người tham gia

Nói một cách dễ hiểu, Focus Group chính là tập trung vào một nhóm từ 6-10 người được lựa chọn kỹ càng để tham gia vào một chủ đề nào đó theo phương pháp định tính. Những người này sẽ cùng thảo luận về những chủ đề được đưa ra trong cuộc họp thảo luận.

Những người tham gia được hoàn toàn tự chủ trong việc đưa ra các lý lẽ thuyết phục những khác về ý tưởng bạn đưa ra.

Một nhân viên hòa giải sẽ là người ghi chép lại các nội dung và những ý kiến được đưa ra trong buổi thảo luận.

Mỗi thành viên trong nhóm thảo luận đều ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, điều quan trọng là phải chọn lọc thật kỹ những người tham gia vào nhóm.

Ngoài cách hiểu như trên, Focus Group cũng thường được hiểu là hình thức phỏng vấn theo nhóm từ 8-10 người. Phương pháp này thường được phân biệt khác một số phương pháp như:

Nominal group: Nhóm danh nghĩa, tại nhóm này mọi người sẽ không tiếp xúc trực tiếp với cá nhân hay chuyên gia của một tổ chức nào đó.

Delphi group: Cuộc phỏng vấn nhóm sẽ không được thực hiện bởi các chuyên gia đã không có chuyên môn sâu về lĩnh vực sẽ được bàn luận hoặc trao đổi.

Brainstorming: Mục đích của cuộc họp nhóm không phục vụ cho việc phát triển các ý tưởng mới.

Tìm hiểu phương pháp Focus Group

Focus Group có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong bất kỳ buổi thảo luận nhóm nào. Những buổi thảo luận được áp dụng phương pháp này sẽ trở nên vô cùng sôi nổi và hấp dẫn và mang ý nghĩa tổng quan hơn.

Các nhóm định tính này thường sẽ mang lại hiệu quả cao cho các buổi thảo luận và nghiên cứu, nhờ có sự thảo luận, đưa ra ý kiến một cách bao quát và luôn đào sâu vào gốc rễ mọi vấn đề. Đây là cách để phần lớn các nhà nghiên cứu có thể tập trung tìm hiểu sâu hơn về vấn đề nằm trong lĩnh vực mà họ đang quan tâm của xã hội.

Focus group giúp đào sâu và tìm hiểu gốc rễ của vấn đề

Hầu hết các kết quả mà phương pháp Focus Group mang đến đều khiến mọi người cảm thấy mới mẻ và hứng thú hơn, đồng thời các kết quả này thường nhận rất ít phản đối hoặc ý kiến trái chiều từ các đối tượng. Cũng thông qua đây các nhà nghiên cứu có thể tạo ra những kết quả, sáng kiến, xu hướng mới hoặc những luận điểm có tính tổng quan hơn.

Ưu - nhược điểm của phương pháp Focus Group

Bất kỳ phương pháp cũng có những ưu nhược điểm rất riêng và Focus Group cũng không ngoại lệ. Vậy ưu nhược điểm của phương pháp này là gì?

Ưu điểm

​- Phương pháp này cho phép đưa ra số liệu một cách khách quan hơn, thông tin cũng được đa dạng hóa và mang tính khoa học cao.

- Sử dụng Focus Group cũng giúp các nhà nghiên cứu có thể hiểu chính xác hơn các vấn đề cần thiết.

- Nâng cao khả năng cũng như hiệu quả của phương pháp làm việc nhóm. Điều này cũng giúp các thành viên trong nhóm, trong các phòng ban, bộ phận gắn kết và làm việc hiệu quả hơn.

Nhược điểm

- Giống như các phương pháp khác được sử dụng trong lĩnh vực marketing, Focus Group cũng tồn tại những nhược điểm nhất định.

- Chất lượng của vấn đề sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào người phỏng vấn, vấn đề cũng không có tính đại diện.

- Là phương pháp thiên về nghiên cứu định tính nên trong quá trình thực hiện, các nhà nghiên cứu sẽ khó phân tích vấn đề. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng đây vẫn là một trong những phương pháp được sử dụng khá phổ biến.

Vai trò, lợi ích, mục đích của Focus Group

Vai trò của Focus Group

Focus Group được xem như một phương pháp giúp thu thập thông tin về một vấn đề bất kỳ nào đó. Các dữ liệu thu được chính là nguồn dữ liệu quan trọng, nhất là đối với những ngành như sản xuất.

Focus group đóng vai trò nhưng một phương pháp thu thập thông tin hiệu quả

Xét một ví dụ cụ thể, một doanh nghiệp muốn đưa ra thị trường một sản phẩm mới nhưng chưa biết rõ về nhu cầu của khách hàng với dòng sản phẩm này. Và khi đó, bộ phận marketing của doanh nghiệp sẽ tiến hành thực hiện Focus Group để tìm hiểu thông tin của khách hàng như sự quan tâm hay nhu cầu sử dụng sản phẩm đó.

Các dữ liệu, các câu trả lời thường sẽ được ghi lại và trở thành tài liệu quan trọng. Và kết quả của chúng cũng chính là tiền đề để phía doanh nghiệp quyết định rằng có hay không nên sản xuất và cho sản phẩm đó ra mắt thị trường.

Lợi ích mà Focus Group đem lại là gì?

Lợi ích mà Focus Group đem lại khá rõ ràng. Và một trong những điều dễ thấy nhất chính là nguồn dữ liệu từ thực tế, khách quan và mang tính khoa học cao.

Không chỉ vậy, Focus Group cũng là cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất để biết được nhu cầu cũng như những gì mà khách hàng mục tiêu cần. Đó có thể là kinh nghiệm, thái độ hoặc sự ưu tiên và những gì mà nhóm khách hàng ưu tiên tương tác với sản phẩm của bạn.

Sử dụng Focus group có thể lấy được nguồn dữ liệu thực tế và khách quan

Đây cũng có thể được sử dụng ngay từ những khâu đầu tiên trong các quy trình nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm. Nó thường được dùng như một cách trưng cầu ý kiến của người tiêu dùng để có thể tiến hành điều chỉnh bản thiết kế trước khi hoàn thành và đưa ra sản phẩm cuối cùng.

Mục đích thực hiện Focus Group

Focus Group thường được sử dụng với mục đích để tìm hiểu sâu hơn về một vấn đề nào đó. Thông thường, đối tượng sử dụng phương pháp Focus Group này thường là các công ty sản xuất hàng tiêu dùng hoặc các công ty dịch vụ.

Thời gian đầu tiên mới xuất hiện, Focus Group thường được sử dụng với mục đích chính là tìm kiếm thông tin cho các cuộc tìm hiểu lớn. Các thông tin thu được cũng được sử dụng để làm tài liệu nhằm hoàn thành các cuộc khảo sát và tìm hiểu này.

Focus group thường được sử dụng khi cần tìm hiểu sâu về một vấn đề nào đó

Tuy nhiên cùng với sự phát triển và tăng trưởng của các ngành khoa học xã hội thì vị thế của Focus Group cũng dần được thay đổi. Và ở thời điểm hiện tại, phương pháp Focus Group đã được công nhận là một trong những nguồn dữ liệu trọng yếu trong quá trình tìm hiểu.

Cách tiến hành triển khai Focus Group hiệu quả?

Cần những gì để đảm bảo triển khai Focus Group hiệu quả?

Đảm bảo cuộc phỏng vấn diễn ra trong sự thoải mái nhất có thể

Để đảm bảo hiệu quả cho các buổi Focus Group thì việc đảm bảo yếu tố thoải mái về tinh thần cho những người tham gia là rất quan trọng. Chỉ khi đó, họ mới đủ cởi mở để chia sẻ và đem lại những kết quả tốt nhất.

Hãy chắc chắn rằng bạn đã thu thập đầy đủ thông tin

Thông tin thu được chính là mục đích diễn ra các cuộc phỏng vấn Focus Group. Chính vì thế nên trước khi tiến hành, bạn cần xác định rõ những thông tin cần thiết và hãy thật khéo léo dẫn dắt để tránh việc chuyển chủ đề một cách đột ngột.

Cần đảm bảo chuẩn bị thật kỹ trước khi tiến hành để quá trình focus group được hiệu quả

Các bước tiến hành Focus Group

Để tiến hành thực hiện Focus Group hiệu quả, bạn cần nắm được tiến trình tiêu chuẩn. Và có 3 bước để thực hiện thành công một cuộc phỏng vấn nhóm Focus Group.

Bước 1: Chuẩn bị trước khi phỏng vấn Focus Group

Trước mỗi cuộc phỏng vấn, bên tiến hành cần chuẩn bị các thông tin cần thiết. Và điều đầu tiên chính là việc xác định mục đích cuộc phỏng vấn cũng như thông tin cần thu được.

Tiếp đó, bạn cần xác định tiêu chí và tiến hành sàng lọc đối tượng được phỏng vấn. Từ đó có thể xác định được số lượng nhóm cũng như số thành viên của từng nhóm.

Cuối cùng bạn hãy xác định thời gian, địa điểm cũng như bắt đầu quá trình phỏng vấn. Chỉ khi đó, cuộc phỏng vấn mới đạt được những yêu cầu cần thiết.

Bước 2: Tiến hành phỏng vấn tập trung

Tiến hành phỏng vấn với các câu hỏi đã được xác định từ trước. Các cuộc phỏng vấn thường được thực hiện bởi các chuyên gia đã có nhiều kiến thức và kỹ năng.

Điều này cũng đảm bảo rằng trong suốt quá trình phỏng vấn không có ai bị bỏ lại trong suốt quá trình cuộc phỏng vấn được diễn ra. Và ở thị trường Việt Nam cũng như các nước phương Đông, số lượng người tham gia phỏng vấn thường sẽ dao động ở mức khoảng 5-6 người thay vì từ 8-10 người như ở Phương Tây.

Bước 3: Thu thập kết quả, tiến hành phân tích và đánh giá

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, các kết quả bao gồm bản ghi chép ghi hình đều được tổng hợp lại. Các kết quả này sẽ được thu thập và tiến hành phân tích theo quy trình nhất định để có được kết quả như mong muốn.

Bảng câu hỏi dành cho Focus Group

Cách thiết kế bảng câu hỏi dành cho Focus Group

Một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng và kết quả của buổi phỏng vấn thì ngoài đối tượng thì bảng câu hỏi chính là yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy thiết kế bảng câu hỏi dành cho Focus Group như thế nào để đảm bảo hiệu quả?

Bảng câu hỏi cần được thiết kế kỹ lưỡng để thu được kết quả cần thiết

Về số lượng câu hỏi

Đây là điều mà các đơn vị tiến hành phỏng vấn cần đặc biệt lưu ý. Thông thường, số lượng câu hỏi tối đa dành cho 1 buổi phỏng vấn nhóm sẽ là 12 câu. Tuy nhiên, nó sẽ tốt hơn nếu chỉ sử dụng 10 câu và mức hoàn hảo nhất cho mỗi cuộc phỏng vấn chính là 8 câu hỏi.

Các điều kiện mà câu hỏi cần đáp ứng

Những người được chọn tham gia trả lời phỏng vấn không hề biết trước câu hỏi hay lĩnh vực mà câu hỏi hướng đến. Chính vì thế nên các câu hỏi cần đảm bảo được tính rõ ràng, đáp ứng được những yếu tố sau:

Câu hỏi cần rõ ràng, tường minh về mặt ngữ nghĩa và đảm bảo đi thẳng vào vấn đề.

Mỗi câu hỏi hãy đảm bảo rằng chỉ hướng về một ý

Từ ngữ rõ ràng, không mơ hồ và tránh sử dụng những từ có nhiều hàm ý nghĩa.

Sử dụng các câu hỏi mở thay cho các câu hỏi đóng (chỉ có thể trả lời có hoặc không)

Câu hỏi không được mang tính đe dọa hay chọc quê người tham gia

Đáp ứng được nhiều điều này cũng đồng nghĩa với việc câu hỏi đã đảm bảo tường minh nhất về mặt ngữ nghĩa. Nó cũng đảm bảo rằng người nghe, người đọc có thể dễ dàng hiểu được và hạn chế tối đa sự hiểu nhầm.

Câu hỏi chất lượng đồng nghĩa với việc thông tin thu được cũng sẽ hữu ích hơn rất nhiều

Các loại câu hỏi thường gặp

Hiện nay, đối với các câu hỏi được sử dụng cho Focus Group thì có 3 loại câu hỏi chính:

Các câu hỏi dạng gắn kết hay được gọi là Engagement questions: là các câu hỏi được dùng với mục đích giới thiệu những người cùng tham gia trong 1 nhóm thảo luận. Bên cạnh giúp họ làm quen với nhau thì các câu hỏi này cũng giúp họ thấy thoải mái hơn với chủ đề thảo luận.

Các câu hỏi được sử dụng với mục đích khám phá khám phá (Exploration questions): là các câu hỏi chịu trách nhiệm đi sâu vào và tìm hiểu kỹ các vấn đề. Và bạn hãy nhớ các câu hỏi này hãy hạn chế tối đa việc dùng câu hỏi đóng.

Các câu hỏi mang mục đích kết thúc (Exit questions): Là các câu hỏi thường sử dụng với mục đích chính là kết thúc vấn đề và tiến hành kiểm tra xem có còn thiếu điều gì trong khi thảo luận hay không.

Trên đây là cách thiết kế các câu hỏi dành cho Focus Group. Khi đáp ứng được những điều kiện này, bạn có thể có được một bảng câu hỏi sát nhất với mục đích và đảm bảo thu được những thông tin cần thiết.

Xét ví dụ về bảng câu hỏi dành cho Focus Group

Một doanh nghiệp sản xuất kem đánh răng cần thực hiện khảo sát để tiến hành sản xuất và đưa ra thị trường sản phẩm mới. Bộ câu hỏi cần thiết trong trường hợp này có thể sử dụng như sau:

Các câu hỏi mang mục đích gắn kết (Engagement questions):

1. Bạn để ý đến những vấn đề gì khi nhìn vào răng của người khác nhất là khi họ cười?

2. Loại kem đánh răng mà bạn thường sử dụng là loại kem nào?

Các câu hỏi khám phá (Exploration questions):

3. Thói quen chăm sóc răng miệng của bạn được ảnh hưởng từ ai là chủ yếu?

4. Bạn có biết các ưu và khuyết điểm của việc sử dụng chỉ nha khoa hay không?

5. Bạn sử dụng chỉ nha khoa hàng ngày như thế nào? Và nếu không dùng thì là đâu là lý do dẫn đến điều này?

6. Bạn sẽ làm gì để xử lý các thương tổn có thể xảy ra với răng lợi khi không sử dụng chỉ nha khoa thường xuyên?

Các câu hỏi mang tính kết thúc (Exit questions):

7. Bạn còn muốn hỏi điều gì về lý do nên sử dụng chỉ nha khoa hay không?

8. Nếu bạn đã từng sử dụng chỉ nha khoa, bạn có góp ý điều gì về chất lượng sản phẩm bạn mong muốn không?

Tuy nhiên, trong trường hợp này, những người có từng sử dụng và chưa từng sử dụng chỉ nha khoa nên được bố trí vào hai nhóm khác nhau để cuộc phỏng vấn diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Tổng kết

Trên đây là một số thông tin về Focus Group cũng như những điều bạn cần biết để có thể thực hiện nó một cách hiệu quả. Với những thông tin trên đây, Job3S hy vọng rằng bạn đọc sẽ có được những kiến thức cần thiết nhất và cái nhìn tổng quan về phương pháp này để ứng dụng cho phù hợp.