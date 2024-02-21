Giải đáp: MNCs là gì? Tại sao MNCs luôn là mơ ước của nhiều người?

1. MNCs là gì?

MNCs là gì? Đây là thuật ngữ tiếng Anh gọi là Multinational Corporations (Tập đoàn đa quốc gia). Tập đoàn đa quốc gia hay còn gọi là công ty đa quốc gia là những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ tại ít nhất hai quốc gia trên phạm vi toàn thế giới.

Một công ty đa quốc gia thường có trụ sở chính đặt tại một đất nước nào đó và có những văn phòng cũng như nhà máy sản xuất đặt tại nhiều quốc gia khác. Trụ sở chính đặt tại quốc gia gốc, nắm quyền quản lý trên toàn cầu.

2. Đặc điểm của MNCs là gì?

Để hiểu rõ hơn về MNCs là gì, các bạn cũng nên tìm hiểu về những đặc điểm của công ty đa quốc gia, cụ thể:

Quy mô, phạm vi hoạt động trải rộng trên nhiều nước : Bất kể chiến lược, mục tiêu phát triển của các tập đoàn đa quốc gia là mở rộng ra toàn cầu hay thâm nhập vào thị trường các nước khác thì điểm chung của họ đều là có quy mô và phạm vi hoạt động phân bổ trên nhiều quốc gia khác nhau.

Sở hữu tập trung : Mặc dù các trụ sở chính và chi nhánh có sự khác biệt trong những hoạt động thường ngày. Nhưng tất cả đều thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty mẹ.

Động lực phát triển khác nhau : Các chi nhánh, công ty con của MNCs sẽ có mục đích kinh doanh tại thị trường quốc tế khác nhau, có công ty tìm kiếm nguyên liệu, có công ty tìm kiếm thị trường, có công ty lại tối ưu hoá chi phí.

MNCs có khả năng chuyển lưu chuyển tiền và lợi nhuận giữa các chi nhánh, hay giữa các chi nhánh với công ty mẹ. Điều này giúp tối ưu lợi nhuận hơn cho công ty.

Điểm chung của các tập đoàn đa quốc gia là hoạt động phạm vị quy mô 2 nước trở lên

3. Những lợi ích khi làm việc tại MNCs

Sau khi hiểu được MNCs là gì chắc bạn cũng biết tại sao nhiều người lại muốn làm việc trong môi trường này. Dưới đây là những lợi ích bạn sẽ thu được khi làm việc tại MNCs:

3.1. Thu nhập cao

Thu nhập cao là lợi ích lớn nhất và dễ nhận thấy nhất khi làm việc tại các công ty đa quốc gia. Thực tế, mức lương tại các công ty nước ngoài luôn cao hơn mặt bằng chung của các doanh nghiệp trong nước. Đồng thời, các công ty đa quốc gia cũng sẽ đưa ra mức lương dựa trên năng lực của mỗi ứng viên.

3.2. Cơ hội cạnh tranh công bằng

Công ty đa quốc gia có môi trường làm việc cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên, họ cũng rất trọng người có năng lực. Nhân viên sẽ được đánh giá khách quan và công bằng. Điều này đảm bảo cơ hội thăng tiến và khả năng tăng thu nhập cho các ứng viên.

Cơ hội cạnh tranh công bằng tại tập đoàn đa quốc gia

3.3. Được học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá

Môi trường làm việc tại các tập đoàn quốc gia mang đến cho bạn cơ hội tiếp xúc, làm việc cùng những đồng nghiệp, cấp trên là người giỏi. Từ đó bạn sẽ được học hỏi được nhiều điều quý giá về kinh nghiệm làm việc cũng như những kiến thức đa dạng về văn hoá, con người và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

3.4. Nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến trong tương lai

Khi làm việc tại các công ty đa quốc gia, họ luôn chú trọng vào việc đào tạo và đề cao sự phát triển của nhân viên. Họ thường tổ chức các chương trình đào tạo định kỳ cho nhân viên cả trong và ngoài nước. Bạn chỉ cần biết nắm bắt cơ hội, nỗ lực rèn luyện, phát triển bản thân thì năng lực của bạn sẽ được công ty ghi nhận và việc được thăng tiến lên những vị trí cao hơn là điều rất khả thi.

Tập đoàn đa quốc gia có nhiều cơ hội phát triển

4. Làm thế nào để tăng cơ hội vào làm việc tại công ty đa quốc gia?

Khi hiểu được MNCs là gì cùng những lợi ích lớn khi làm việc tại đây, nhiều bạn muốn tìm hiểu làm thế nào để có ứng tuyển vào các tập đoàn này. Dưới đây là những điều bạn nên quan tâm nếu muốn làm việc tại tập đoàn đa quốc gia:

Thể hiện được năng lực và tiềm năng của bản thân: Các công ty đa quốc gia tuyển dụng dựa trên tiềm năng của ứng viên. Vì vậy nếu bạn có thể cho họ thấy rõ định hướng nghề nghiệp, mong muốn bản thân trong công việc là như thế nào sẽ giúp họ hiểu rõ con người của nhân viên hơn, từ đó tăng cơ hội trúng tuyển.

Thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh: Khi làm việc ở công ty đa quốc gia chắc chắn không được thiếu tiếng Anh. Do bạn không thể làm việc trong một môi trường chỉ toàn sử dụng Tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp chính.

Sự nỗ lực và quyết tâm: Để làm việc tại môi trường cạnh tranh như công ty đa quốc gia thì chắc chắn không thể thiếu tinh thần quyết liệt, sẵn sàng đương đầu với thử thách, khó khăn, không ngại khổ.

Tạo CV chuyên nghiệp: Trở thành một ứng viên sáng giá thu hút nhà tuyển dụng tầm cỡ, đòi hỏi bạn phải có một sự chuẩn bị thật kỹ càng. Việc có được một chiếc CV đẹp, chỉn chu là điểm cộng vô cùng lớn giúp bạn có được suất phỏng vấn tại các tập đoàn này.

Tìm hiểu kỹ về vị trí mà mình ứng tuyển: Nếu đã có đầy đủ kỹ năng và một chiếc CV thật đẹp, vậy thì điều bạn cần tiếp theo là thể hiện thật tốt trong buổi phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Hãy tìm hiểu thật kỹ về công ty và vị trí mình ứng tuyển để có những hiểu biết cần thiết cho buổi phỏng vấn.

Những điều cần ứng viên cần đáp ứng để làm việc tại tập đoàn đa quốc gia

5. Top 10 công ty đa quốc gia lớn hiện có trụ sở tại Việt Nam

Để giúp các bạn có cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia, chúng tôi không chỉ chia sẻ thông tin về MNCs là gì mà còn gợi ý những tập đoàn đa quốc gia tốt hiện đang có trụ sở tại Việt Nam. Bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây:

5.1. Unilever

Unilever là công ty đa quốc gia lớn của Hà Lan và Anh. Đây là công ty chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như dầu gội, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, thực phẩm,... Một số sản phẩm của công ty bạn có thể bắt gặp là OMO, Comfort, Dove, Lux, Close up,....

Địa chỉ công ty: 156 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Tập đoàn đa quốc gia Unilever

5.2. Shopee

Shopee là tập đoàn đa quốc gia có nguồn gốc từ Singapore. Đây là công ty gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015. Hiện đây là nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng nhất với giao diện dễ sử dụng, tối ưu cho người dùng.

Địa chỉ:

Trụ sở 1: Tầng 29 tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Trụ sở 2: Tòa Capital Building, 58 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Trụ sở 3: Tầng 17 Saigon Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

Shopee là tập đoàn đa quốc gia đến từ Singapore

5.3. Coca Cola

Tập đoàn đa quốc gia Coca Cola được thành lập năm 1886. Đây là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm nước có ga lớn và lâu đời nhất thế giới. Sản phẩm của công ty này được tiêu thụ rộng rãi tại Mỹ, gần 200 quốc gia trên khắp thế giới.

Địa chỉ: 485 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

Công ty đa quốc gia Coca - Cola

5.4. Samsung

Tập đoàn đa quốc gia Samsung thành lập vào năm 1938. Trụ sở chính được đặt tại Seoul, Hàn Quốc. Samsung là tập đoàn nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh công nghệ. Tại Việt Nam, Samsung thuộc "top" các công ty đa quốc gia hoạt động tích cực.

Địa chỉ: KCN Yên Bình, Xã Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.

Trụ sở của Samsung tại Việt Nam

5.5. Microsoft

Microsoft là tập đoàn đa quốc gia chuyên sản xuất các ứng dụng phần mềm cũng như cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có liên quan đến máy tính. Đây cũng là một trong những tập đoàn có giá trị nhất trên toàn cầu.

Địa chỉ: Tầng 16, tòa Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam.

Trụ sở tại Việt Nam của công ty đa quốc gia Microsoft

MNCs là tập đoàn đa quốc gia - môi trường đáng mơ ước của nhiều người. Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu rõ rõ về MNCs là gì cũng như những yêu cầu, môi trường làm việc ra sao để tìm được môi trường làm việc phù hợp.