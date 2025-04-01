Giáo viên tiếng Anh là gì? Mức lương và mô tả công việc

Trong tiếng Anh đọc là "English Teacher". Giáo viên tiếng Anh là người chuyên giảng dạy tiếng Anh, giúp học sinh, sinh viên có khả năng phát triển các kỹ năng ngôn ngữ quan trọng như nghe, nói, đọc và viết. Họ có thể làm việc tại nhiều cấp học khác nhau, từ tiểu học, trung học đến đại học hoặc giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cho người nước ngoài.

Nhiệm vụ chính của giáo viên tiếng Anh bao gồm thiết kế giáo án và giảng dạy trực tiếp để giúp học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, họ còn chịu trách nhiệm kiểm tra, sửa bài, theo dõi sự tiến bộ của học sinh và cung cấp hỗ trợ cần thiết nhằm cải thiện hiệu quả học tập.

Nhiệm vụ và vai trò của giáo viên tiếng Anh là gì?

2. Mức lương của việc làm Giáo viên tiếng Anh

Mức lương của giáo viên tiếng Anh là gì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm giảng dạy, trình độ chuyên môn, địa điểm làm việc và loại hình cơ sở giáo dục. Tại Việt Nam, giáo viên tiếng Anh có thể làm việc tại các trường công lập, trung tâm ngoại ngữ, trường quốc tế hoặc dạy kèm tự do, mỗi hình thức đều có mức thu nhập khác nhau. Dưới đây là mức lương dao động trung bình của giáo viên tiếng Anh:

Mức lương theo kinh nghiệm

Nghề giáo viên tiếng Anh Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên tiếng Anh (mới ra trường) 3.000.000 - 7.000.000 Giáo viên tiếng Anh (1-3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 10.000.000 Giáo viên tiếng Anh (3-5 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 15.000.000 Giáo viên tiếng Anh ( trên 5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000

Mức lương theo cấp bậc

Nghề giáo viên tiếng Anh Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Giáo viên tiếng Anh thực tập 3.000.000 - 4.500.000 Giáo viên tiếng Anh mầm non 5.000.000 - 8.000.000 Giáo viên tiếng Anh cấp 1 6.000.000 - 10.000.000 Giáo viên tiếng Anh cấp 2 7.000.000 - 12.000.000 Giáo viên tiếng Anh cấp 3 9.000.000 - 15.000.000 Giáo viên tiếng Anh trung tâm 15.000.000 - 20.000.000 Giáo viên tiếng Anh quốc tế 20.000.000 - 25.000.000

3. Phân loại Giáo viên tiếng Anh theo cấp bậc

Giáo viên tiếng Anh có thể được phân loại theo cấp bậc giảng dạy và kinh nghiệm chuyên môn. Dưới đây là các cấp bậc phổ biến:

3.1. Giáo viên tiếng Anh thực tập

Giáo viên tiếng Anh thực tập là những sinh viên hoặc người mới tốt nghiệp ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan được tham gia giảng dạy thực tế để tích lũy kinh nghiệm. Đây là giai đoạn quan trọng giúp giáo viên làm quen với môi trường giảng dạy, rèn luyện kỹ năng sư phạm và áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế.

3.2. Giáo viên tiếng Anh mầm non

Giáo viên mầm non (Preschool Teacher) là người dạy dỗ và chăm sóc trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, tương tác xã hội và khả năng nhận thức thông qua các hoạt động vui chơi kết hợp với học tập.

3.3. Giáo viên tiếng Anh cấp 1

Giáo viên tiếng Anh cấp 1 là người giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5). Họ có nhiệm vụ giúp trẻ làm quen với tiếng Anh, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cơ bản và tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho các cấp học cao hơn.

Giáo viên tiếng Anh cấp 1 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh tiếp cận tiếng Anh từ sớm, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học ngoại ngữ sau này.

3.4. Giáo viên tiếng Anh cấp 2

Giáo viên tiếng Anh cấp 2 là người giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh bậc trung học cơ sở (THCS), từ lớp 6 đến lớp 9. Đây là giai đoạn học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, tiếp cận với ngữ pháp phức tạp hơn và rèn luyện khả năng đọc hiểu, viết bài luận cũng như giao tiếp bằng tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh cấp 2 không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy phản biện, tự tin sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp thực tế.

3.5. Giáo viên tiếng Anh cấp 3

Giáo viên tiếng Anh cấp 3 là người giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh bậc trung học phổ thông (THPT), từ lớp 10 đến lớp 12. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ, củng cố kiến thức ngữ pháp chuyên sâu và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp THPT, đại học, hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL, TOEIC).

Giáo viên tiếng Anh cấp 3 không chỉ giảng dạy mà còn định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh chuẩn bị hành trang cho bậc đại học và môi trường làm việc quốc tế trong tương lai.

3.6. Giáo viên tiếng Anh trung tâm

Giáo viên tại trung tâm tiếng Anh chịu trách nhiệm thiết kế bài giảng và bồi dưỡng học viên theo chương trình đào tạo của trung tâm. Họ làm việc với học viên thuộc nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau, đòi hỏi khả năng áp dụng phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng.

3.7. Giáo viên tiếng Anh trường quốc tế

Giáo viên tiếng Anh trường quốc tế là người giảng dạy môn tiếng Anh tại các trường quốc tế, nơi áp dụng chương trình giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài như IB (International Baccalaureate), Cambridge (IGCSE, A-Level), hoặc chương trình của Mỹ, Úc, Canada,...

Giáo viên tiếng Anh trường quốc tế luôn yêu cầu chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngôn ngữ Anh

4. Mô tả công việc của việc làm Giáo viên tiếng Anh

Giáo viên tiếng Anh có nhiệm vụ giúp học viên nâng cao kỹ năng ngôn ngữ nhờ vào việc chuẩn bị trước các bài giảng cho học sinh, sinh viên. Tùy vào môi trường làm việc, các nhiệm vụ cụ thể có thể khác nhau, tuy nhiên công việc chung của giáo viên tiếng Anh đảm nhiệm như sau:

Xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo của trường học hoặc trung tâm ngoại ngữ.

Chuẩn bị giáo án, tài liệu và học cụ nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy một cách hiệu quả.

Trực tiếp giảng dạy và tổ chức các hoạt động học tập để nâng cao kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học viên.

Chấm bài, đánh giá kết quả học tập, theo dõi sự tiến bộ của học viên và đưa ra nhận xét để giúp họ cải thiện.

Hỗ trợ học viên yếu, bổ sung kiến thức cho những em chưa theo kịp tiến độ chung.

Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp.

Đề xuất cải tiến chương trình học và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

Không ngừng trau dồi chuyên môn và tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng sư phạm.

Tham gia các cuộc họp chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu hoặc quản lý.

5. Quy định bằng cấp của việc làm giáo viên tiếng Anh

Việc làm ngành giáo dục đào tạo quy định về bằng cấp của giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam phụ thuộc vào môi trường giảng dạy và yêu cầu của từng cơ sở giáo dục. Dưới đây là những tiêu chuẩn phổ biến:

Giáo viên tiếng Anh tại trường học (công lập, tư thục, quốc tế)

Trường công lập: Yêu cầu bằng cử nhân Sư phạm Tiếng Anh hoặc cử nhân Ngôn ngữ Anh kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Trường tư thục & quốc tế: Thường yêu cầu bằng cử nhân liên quan đến tiếng Anh và các chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, TEFL hoặc CELTA. Trường quốc tế có thể yêu cầu thêm chứng chỉ giảng dạy chuyên biệt theo hệ thống giáo dục của họ (IB, Cambridge, v.v.).

Giáo viên tại trung tâm ngoại ngữ

Yêu cầu tối thiểu bằng cử nhân (ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh) và chứng chỉ giảng dạy như TESOL, TEFL, CELTA. Một số trung tâm có thể chấp nhận sinh viên năm cuối nếu có khả năng sư phạm tốt.

Giáo viên tự do (dạy kèm, online, gia sư)

Không bắt buộc bằng cấp chính thức nhưng có chứng chỉ giảng dạy sẽ tạo lợi thế. Kinh nghiệm và phản hồi từ học viên cũng là yếu tố quan trọng để thu hút học viên.

Tùy vào nơi làm việc, quy định có thể khác nhau, nhưng có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ giảng dạy sẽ giúp giáo viên tiếng Anh có nhiều cơ hội và mức lương tốt hơn.

Quy định về bằng cấp của giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam phụ thuộc vào môi trường và nơi cơ sở giáo dục đào tạo

6. Yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng của Giáo viên tiếng Anh

Để trở thành giáo viên tiếng Anh, ngoài yêu cầu về trình độ ngoại ngữ vững vàng và đam mê giảng dạy, ứng viên cần đáp ứng về kinh nghiệm chuyên môn và kỹ năng sư phạm. Dưới đây là những yêu cầu quan trọng dành cho giáo viên tiếng Anh hiện nay:

Yêu cầu chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc các lĩnh vực liên quan như Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh thương mại, Biên - Phiên dịch.

Nắm vững kiến thức về ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc ngôn ngữ và phát âm chuẩn.

Có kỹ năng sư phạm tốt, bao gồm thiết kế bài giảng, phương pháp giảng dạy hiệu quả, quản lý lớp học và đánh giá năng lực học viên.

Đối với những người không tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, cần có chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở hữu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL, CEFR nhằm chứng minh năng lực ngoại ngữ.

Có bằng cấp giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp như TESOL, TEFL, CELTA, DELTA để đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo quốc tế.

Những ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy, dù là dạy kèm, làm việc tại trung tâm ngoại ngữ hay trường học, thường được ưu tiên tuyển dụng

Yêu cầu kỹ năng

Để giảng dạy hiệu quả và tạo môi trường học tập tích cực, giáo viên tiếng Anh cần sở hữu nhiều kỹ năng chuyên môn và mềm. Dưới đây là những kỹ năng quan trọng giúp họ thực hiện tốt vai trò của mình:

Kỹ năng giảng dạy : Giáo viên tiếng Anh cần điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với từng nhóm học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thiết kế bài giảng sinh động và tổ chức các hoạt động học tập hấp dẫn sẽ giúp học viên duy trì hứng thú học tập.

Khả năng linh hoạt và sáng tạo: Mỗi học viên có trình độ và mục tiêu học tập khác nhau, do đó, giáo viên cần linh hoạt trong cách giảng dạy, đồng thời sáng tạo những phương pháp học tập mới để tăng sự tương tác và nâng cao hiệu quả học tập.

Kỹ năng đánh giá và phản hồi : Để giúp học sinh tiến bộ, giáo viên phải đánh giá chính xác mức độ hiểu bài, nhận diện điểm mạnh – điểm yếu của từng học viên và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng. Điều này không chỉ hỗ trợ học sinh cải thiện mà còn tạo động lực học tập cho các em.

Kỹ năng ứng dụng công nghệ: Trong thời đại số, việc sử dụng công nghệ giúp bài giảng trở nên trực quan và sinh động hơn. Giáo viên tiếng Anh cần biết cách khai thác các công cụ hỗ trợ học tập để rèn luyện cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là phát âm và giao tiếp.

Kỹ năng giao tiếp : Làm việc với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp đòi hỏi giáo viên phải có khả năng giao tiếp hiệu quả. Họ cần diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu, đồng thời biết lắng nghe và thấu hiểu để xây dựng môi trường học tập thân thiện.

Sự kiên nhẫn : Học sinh có tốc độ tiếp thu khác nhau, vì vậy giáo viên cần kiên nhẫn hướng dẫn, giải thích cặn kẽ những nội dung học viên chưa nắm rõ. Sự kiên trì cũng giúp họ xử lý các tình huống như học sinh mất tập trung hay mắc lỗi lặp lại nhiều lần.

Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc: Ngoài việc giảng dạy, giáo viên tiếng Anh còn thực hiện nhiều nhiệm vụ như soạn giáo án, chấm bài, đánh giá học sinh,… Vì vậy, họ cần có kỹ năng tổ chức tốt để đảm bảo công việc được hoàn thành hiệu quả và đúng tiến độ.

Nếu bạn muốn nắm rõ hơn về nghề giáo viên tiếng Anh là gì? có thể tham khảo bài viết dưới đây. Giáo viên tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ cho người học ở nhiều cấp độ khác nhau giúp cho học sinh, sinh viên tiếp cận một cách hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế. Để biết thêm nhiều thông tin về việc làm giáo viên, mời bạn đọc theo dõi website Job3s để biết thêm nhiều thông tin hơn nữa nhé!