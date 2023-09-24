Những giấy tờ trong hồ sơ xin việc bác sĩ gồm những gì?

Hồ sơ xin việc bác sĩ gồm những gì là một trong những từ khóa được nhiều ứng viên tìm kiếm. Bác sĩ là một trong những nghề cao quý mà nhiều người theo đuổi. Vậy làm hồ sơ ứng tuyển vị trí bác sĩ có khó không? Hãy cùng Job3s tìm hiểu qua bài viết dưới dây.

1. Những giấy tờ trong hồ sơ xin việc bác sĩ

Để trở thành một bác sĩ như đúng ước mơ của mình, ngoài kiến thức chuyên môn, ứng viên cần chuẩn bị một hồ sơ xin việc bác sĩ một cách chuyên nghiệp. Dưới đây là những giấy tờ cần có của một bồ hồ sơ xin việc đầy đủ.

Đơn xin việc có thể viết tay hoặc đánh máy, nên viết tay để thể hiện sự quan tâm của ứng viên

Đơn xin việc cần thể hiện rõ các thông tin: vị trí ứng tuyển, khoa phòng ban ứng tuyển

Mẫu đơn xin việc cho bác sĩ

Mẫu đơn xin việc cho bác sĩ mới ra trường (Nguồn: Internet)

1.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật

Sơ yếu lý lịch tự thuật phải đảm bảo có xác nhận của địa phương trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Dưới đây là mẫu sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc bác sĩ bạn có thể tham khảo.

Mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật

1.3. Văn bằng chuyên môn và chứng chỉ liên quan (bản sao)

Văn bằng chuyên môn và chứng chỉ liên quan gồm có:

Bằng cấp chuyên môn: Đại học, sau đại học, cao đẳng, trung cấp

Bảng điểm học tập

Chứng chỉ ngoại ngữ: Theo bằng ABC hoặc theo khung bậc 6 của Bộ giáo dục hoặc các chứng chỉ Tiếng anh Quốc tế như IELTS, TOEIC, TOEFL

Chứng chỉ tin học văn phòng

Các chứng chỉ khác như: CME đào tạo liên tục, các khóa học ngắn hạn

Ứng viên nên thêm các chứng chỉ liên quan để làm nổi bật hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

1.4. Chứng chỉ hành nghề (bản sao)

Chứng chỉ hành nghề là một trong những chứng chỉ bắt buộc phải có đối với ngành Y tế, có trong hồ sơ xin việc bác sĩ. Chứng chỉ hành nghề là căn cứ để quyết định một ứng viên có đủ kỹ năng và trình độ chuyên môn và được phép làm việc ở các vị trí trong ngành Y tế.

Mẫu chứng chỉ hành nghề ngành Y tế (Nguồn: Internet)

1.5. Giấy khám sức khỏe

Giấy khám sức khoẻ phải còn giá trị sử dụng trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Giấy khám sức khoẻ phải do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cấp (theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT). Ứng viên nên lựa chọn các cơ sở khám bệnh theo thông tư này.

Mẫu giấy khám sức khỏe xin việc (Nguồn: Internet)

1.6. Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

Các cơ quan nhà nước sẽ ưu tiên cộng điểm cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ứng viên cần lưu ý điểm này trong thông báo tuyển dụng.

Mẫu đơn xin xác nhận đối tượng ưu tiên (Nguồn: Internet)

1.7. CMND hoặc Giấy khai sinh (bản sao)

Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh ( bản sao) là những giấy tờ không thể thiếu đối với một bồ hồ sơ xin việc bác sĩ đầy đủ. Loại giấy tờ này sẽ cung cấp những thông tin về flai lịch, quê quán, giới tính, quốc tịch của ứng viên.

Mẫu giấy khai sinh bản sao (Nguồn:Internet)

1.8. Hộ khẩu (bản sao)

Sổ hộ khẩu là tài liệu quan trọng để chứng minh địa chỉ cư trú và mối quan hệ các thành viên gia đình của ứng viên. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng công ty, bạn nên đọc kỹ yêu cầu để chuẩn bị đúng giấy tờ và đủ số lượng.

Sổ hộ khẩu (bản sao) có trong bộ hồ sơ xin việc bác sĩ đa khoa (Nguồn: Internet)

1.9. Sổ Bảo hiểm xã hội (bản sao)

Đối với những người đi làm trước đó, có thể nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu nộp bản sao bảo hiểm xã hội trong hồ sơ xin việc bác sĩ. Việc này chứng minh ứng viên đã từng làm việc tại một môi trường khác trước đây. Sau khi ký hợp đồng chính thức, ứng viên cần bổ sung bản chính.

Sổ bảo hiểm xã hội là loại giấy tờ đảm bảo lợi ích cho người lao động (Nguồn: Internet)

1.10. Bản cam kết (về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ hợp pháp)

Bản cam kết về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ hợp pháp là loại tài liệu nhằm để xác định tính trung thực các loại chứng chỉ, văn bằng đính kèm theo. Ngành Y tế liên quan đến tính mạng và sức khỏe con người nên hồ sơ có yêu cầu tính xác thực cao.

Dưới đây là mẫu Bản cam kết văn bằng hợp lệ.

Mẫu bản cam kết văn bằng hợp lệ (Nguồn: Internet)

1.11. Ảnh 3×4 hoặc 4×6

Ảnh thẻ đính kèm vào hồ sơ xin việc bác sĩ phải có hạn trong vòng 6 tháng tính tù ngày nộp hồ sơ. Tuỳ vào loại giấy tờ mà hồ sơ sẽ yêu cầu ảnh 3x4 hay 4x6.

Tuỳ vào từng loại hồ sơ mà sẽ sử dụng ảnh 3x4 hay 4x6 (Nguồn:Internet)

1.12. Túi đựng hồ sơ xin việc

Ứng viên cần chuẩn bị sẵn túi đựng hồ sơ xin việc để dựng các tài liệu trong hồ sơ xin việc. Túi đựng hồ sơ cần ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người liên hệ và có dán sẵn tem.

Mẫu phong bì hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

2. Lưu ý khi làm hồ sơ xin việc bác sĩ

Làm hồ sơ xin việc của bác sĩ không hề khó. Ứng viên chỉ cần lưu ý một vài mẹo nhỏ là có thể hoàn thiện cho mình bộ hồ sơ xin việc chuyên nghiệp nhất. Dưới đây là một vài lưu ý khi làm hồ sơ xin việc bác sĩ:

Mỗi thông tin trong hồ sơ, cách trình bày phải được chỉnh chu nhất.

Không được phép thiếu ảnh đại diện.

Đảm bảo các loại giấy tờ, tài liệu đủ số lượng và công chứng đầy đủ.

Đảm bảo không mắc các lỗi như chính tả, định dạng, font chữ hoặc lựa chọn màu sắc chưa phù hợp trong các loại giấy tờ.

Các lưu ý khi viết mẫu đơn xin việc bác sĩ đa khoa (Nguồn:Internet)

Hồ sơ xin việc bác sĩ cũng giống như những bộ hồ sơ xin việc thông thường khác nhưng có thêm một vài chứng chỉ và giấy tờ thuộc về chuyên ngành riêng. Với những thông tin trên, Job3s tự tin rằng các ứng viên sẽ chuẩn bị được cho mình một bộ hồ sơ chuyên nghiệp, đầy đủ nhất