Gửi CV bằng file gì mới đúng và chuẩn: Word hay PDF?

CEO Tony Vũ Thứ Sáu, 12/04/2024
Gửi CV bằng file gì? Word hay PDF mới đúng? Đây là câu hỏi mà nhiều ứng viên thắc mắc. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu ưu nhược điểm của từng định dạng để gửi file và chọn cách gửi chính xác nhất nhé!

1. Gửi CV bằng file gì?

Trong khi thiết kế mẫu CV xin việc bạn thường sử dụng những loại font chữ hay kí hiệu mà được định dạng trên máy tính của bạn nhưng không phải tất cả các máy của nhà tuyển dụng có thể đọc được những định dạng đó. Vậy nên gửi CV bằng file gì để tránh lỗi bị mất font, lệch chữ, lệch hình ảnh hay bố cục. Câu trả lời là PDF!

Gửi CV dưới định PDF cũng thể hiện cho nhà tuyển dụng thấy được là bạn là một người chuyên nghiệp, tỉ mỉ và cẩn thận nên hãy ghi điểm ngay trong mắt các nhà tuyển dụng từ bược gửi CV.

Nên gửi CV định dạng PDF hay Word? (Nguồn: Internet)

Vậy trong trường hợp nào bạn có thể gửi CV dưới dạng file Word Doc? Nếu bạn muốn gửi CV dưới định dạng Word Doc cũng không có vấn đề gì nhưng cần lưu ý sau đây:

  • CV dưới dạng file Word Doc cần phải để ở dạng tối giản nhất tức là chỉ đơn giản có trắng và đen, mọi thông tin được viết dưới dạng gạch đầu dòng, không có bất kì hình ảnh hay hình khối trong đó thì file đó sẽ có không bị biến dạng khi các nhà tuyển dụng mở trên các loại máy.
  • Trong một số trường hợp thì nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên gửi CV dưới dạng file Word doc để dễ lưu trữ thông tin ứng viên thì hãy làm theo yêu cầu của họ.

Ngoài 2 loại định dạng này bạn không nên để CV dưới những loại dạng file khác như PNG, JPEG, Powerpoint, Excel hay các file nén vì như thế khả năng bạn bị loại từ vòng hồ sơ là rất cao.

Nên gửi CV định dạng PDF hay Word? (Nguồn: Internet)

2. Những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng CV dạng file PDF

Một số ưu nhược điểm khi sử dụng CV dạng file PDF mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn:

2.1. Ưu điểm của file PDF

Để có cái nhìn cụ thể hơn về định dạng PDF thì trước hết phải đề cập đến ý nghĩa của 3 chữ PDF đó là viết tắt của Portable Document Format – loại định dạng cho văn bản tài liệu. Cùng là chứa những thông tin dữ liệu như các chương trình định dạng khác như (Word, Excel, Powerpoint). Vậy thì sự khác biệt nào khiến cho PDF là định dạng chuẩn cho CV?

Ưu điểm của file PDF (Nguồn: Internet)

Có dung lượng nhẹ và kích thước nhỏ

So với những loại định dạng đã nêu trên thì PDF là file có dung lượng nhỏ nhất. Lợi ích này khiến cho việc chuyển file qua lại trở nên nhanh chóng hơn và hơn nữa vì có dung lượng nhẹ nên khi mở file trên máy các nhà tuyển dụng cũng sẽ load file nhanh hơn mà không bị biến dạng file. Nhà tuyển dụng phải xem xét rất nhiều hồ sơ nên đừng để CV của bạn bị lỗi file hay load chậm vì họ sẽ bỏ qua và bạn sẽ bị loại.

Không thể chỉnh sửa

Đây chính là tính bảo mật của file PDF vì khi sao lưu và gửi đi thì file đó không có khả năng chỉnh sửa như vậy đảm bảo thông tin của bạn không bị sai lệch hay bị xóa do bất kỳ lí do gì. Vậy nên file PDF rất phù hợp khi gửi CV vì khả năng xảy ra lỗi của file sắc xuất rất thấp.

CV định dạng PDF không thể chỉnh sửa

Cho phép bạn thiết kế CV phức tạp và đa dạng

Xét về khả năng chứa đựng thông tin thì PDF và Word khá tương đồng về mặt tính năng nhưng để cho CV của bạn có mĩ quan hơn thì việc sử dụng PDF sẽ dễ dàng vào linh hoạt hơn. Một CV có thẩm mỹ thì cũng gây ấn tượng tốt cho nhà tuyển dụng. Vậy nên chăm chút CV của bạn một chút cũng nâng cao khả năng trúng tuyển.

Đảm bảo định dạng trên mọi thiết bị

Việc CV bị biến dạng do mở trên các hệ điều hành hay định dạng máy tính khác nhau là điều tối ky. Khi đó nhà tuyển dụng có thể sẽ không hiểu ý đồ của bạn và gây mất điểm. Thì đây là ưu điểm lớn nhất khi gửi file dưới dạng PDF vì nó sẽ đảm bảo nguyên vạn cấu trúc và thông tin của bạn dù nhà tuyển dụng có mở trên bất kì thiết bị nào đi chăng nữa.

CV dưới định dạng PDF (Nguồn: Internet)

2.2. Nhược điểm

Dù bất kì phần mềm nào trên máy tính thì cũng có những hạn chế nhất định thì PDF cũng vậy. Bên cạnh những tính năng trên thì PDF lại gặp một nhược điểm khá lớn đó chính là file định dạng PDF không cho phép hệ thống quét từ khóa phát hiện

Tại sao lại quét từ khóa CV? Đối với những nhà tuyển dụng có số lượng ứng viên đông thì thường họ sẽ quét từ khóa để tìm những CV phù hợp với yêu cầu của họ. Vậy nên rất có thể CV của bạn sẽ bị bỏ qua nếu như không tương thích với từ khóa của nhà tuyển dụng.

Tuy việc định dạng C bằng PDF rất phổ biến nhưng chưa thể thông dụng bằng các phần mềm tin học truyền thống như Word hay Powerpoint. Việc tạo CV trên PDF sẽ gặp những hạn chế. Đa số mọi người thường thiết kế CV bằng Word hay Powerpoint rồi đổi sang file PDF thì cách đó sẽ thông dụng hơn.

Một hạn chế khác của PDF chính là tính năng không cho phép chỉnh sửa. Đây vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm vì nếu trong file có lỗi bạn sẽ không thể chỉnh sửa mà phải làm lại từ đầu như vậy rất tốn thời gian và công sức nên hãy đảm bảo bạn đã kiểm tra kỹ trước khi xuất file.

Nhược điểm của file PDF (Nguồn: Internet)

3. Những lưu ý khi sử dụng CV File PDF

Đối với định dạng PDF mọi người chưa phải quá thành thạo trong cách sử dụng, vậy nên để gửi được một CV hoản chỉnh dạng PDF bạn cần chú ý một số điều :

- Hãy đảm bảo kiểm tra kỹ dung lượng của file trước khi gửi: chú ý đừng để file CV online mẫu của mình có dụng lượng quá lớn điều đó sẽ làm mất thời gian load file của nhà tuyển dụng khiến cho CV của bạn có thể dễ bị loại.

- Để đảm bảo CV của bạn không bị loại vì công ty tuyển dụng sử dụng phần mềm quét từ khóa thì nên đính kèm theo Cover Letter (Thư xin việc) bản Word doc. Cover Letter chính là vũ khí để giải quyết cho bạn 2 vấn đề lớn: đảm bảo không bị “lọt mất” CV khi nhà tuyển dụng quét từ khóa vì trong cover letter bạn phải nhắc đến những từ khóa liên quan đến công việc ứng tuyển, vậy thì, mọi thông tin bạn muốn đề cập sẽ không bị bỏ sot.

- CV là vũ khí thể hiện độ chuyên nghiệp, trình độ học vấn của bạn. Đây là bản giới thiệu sơ lược về cá nhân cũng như là dẫn chứng cụ thể cho những điểm mạnh bạn nhắc đến trong CV mà bạn nghĩ phù hợp với công việc mà bạn ứng tuyển. Vậy nên đừng bỏ qua những chú ý này nhé sẽ giúp cho bạn thành công trong việc ứng tuyển trong tương lai.

Nên đính kèm Thư xin việc trong hồ sơ (Nguồn: Internet)

Gửi CV bằng file gì bạn đã biết chưa? Việc tạo CV dạng file PDF ngày càng trở nên thông dụng vì những tính năng nổi trội mà chỉ có dạng file PDF. Để có một CV chuẩn mẫu cực bắt mắt và miễn phí hãy truy cập trang web job3s.ai nhé!

