Công việc hậu cần là gì? Tất tần tật những điều bạn cần biết về công việc này
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 15/01/2025
Công việc hậu cần là gì? Đây là những công đoạn được thực hiện phía sau trước khi tạo ra thành quả nào đó. Mặc dù nghe đơn giản nhưng mỗi lĩnh vực thì nghề hậu cần lại đảm nhận những công việc khác nhau và đều rất quan trọng. Ngoài ra đây cũng là ngành yêu cầu những người lao động được đào tạo, có chuyên môn cao và phải nhiều tố chất cần thiết để đáp ứng tốt công việc.
1. Công việc hậu cần là gì?

Để hiểu rõ công việc hậu cần là gì thì bạn cần biết ý nghĩa của từ hậu cần. Đây là một từ Hán Việt chỉ công việc hỗ trợ cho nhiệm vụ chính của người khác để tạo nên sự thành công. Thường thì đa số người ngoài lại không nhìn thấy sự trợ giúp đắc lực của ban hậu cần. Tuy nhiên đây lại là bộ phận rất quan trọng bất kỳ ngành nghề, tổ chức nào.

Công việc hậu cần thường xuất hiện ở trong những lĩnh vực khác nhau như: quân đội, sự kiện, logistic, văn hóa nghệ thuật, kinh tế…

Công việc hậu cần là gì? Đây là vị trí quan trọng trong nhiều tổ chức​

2. Vai trò của công việc hậu cần là gì?

Bên cạnh tìm hiểu công việc hậu cần là gì, nhiều người cũng thắc mắc vai trò của vị trí này. Thực tế hậu cần đóng vai trò rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, tiến độ hoành thành cũng như sự thành công của công việc. Vì vậy nếu không có ban hậu cần, chắc chắn mọi việc sẽ gặp khó khăn, chậm, đình trệ dẫn đến gặp nhiều rủi ro, thậm chí là thất bại.

Ví dụ về công việc hậu cần trong lĩnh vực tổ chức sự kiện: Buổi trình diễn văn nghệ thành công là có sự đóng góp không nhỏ của cả một đội ngũ hậu cần đứng đằng sau như người trang điểm, người phụ trách trang phục, người điều chỉnh hiệu ứng ánh sáng…

Đặc biệt là trong lĩnh vực quân đội, vai trò của người làm hậu cần càng quan trọng hơn bao giờ hết. Hậu cần quân đội chính là người đảm bảo vật chất, sinh hoạt, vận tải, quân tư trang, huấn luyện và tác chiến cho lực lượng vũ trang.

Hậu cần ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành bại của 1 tổ chức

3. Những vị trí công việc hậu cần bạn cần biết

Khi đã nắm được công việc hậu cần là gì, bạn cần biết cụ thể chi tiết công việc này trong từng lĩnh vực. Mỗi lĩnh vực thì người làm hậu cần sẽ đảm trách từng nhiệm vụ khác nhau.

Vị trí công việc hậu cần trong các lĩnh vực

Mô tả

Hậu cần trong quân đội

Công việc của những người làm ở bộ phận hậu cần gồm: may quần áo, quân tư trang; nuôi trồng và chế biến lương thực, thực phẩm; sản xuất súng đạn, máy móc quân sự…

Hậu cần trong sản xuất và logistics

Quản lý và điều hành quá trình sản xuất, quản lý kho hàng, quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển hàng hóa. Điều này đảm bảo rằng sản phẩm được sản xuất và vận chuyển đến đúng địa điểm và thời gian.

Hậu cần trong y tế, chăm sóc sức khoẻ

Quản lý thông tin bệnh nhân, quản lý hồ sơ y tế, bảo dưỡng và bảo trì thiết bị y tế, và cung cấp hỗ trợ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi điều trị. Điều này đảm bảo rằng bệnh nhân nhận được sự chăm sóc toàn diện và hiệu quả.

Hậu cần trong tài chính, kế toán

Quản lý thông tin và dữ liệu tài chính, bảo dưỡng hệ thống kế toán và kiểm toán, cung cấp hỗ trợ và tư vấn về vấn đề tài chính cho cá nhân và tổ chức. Đảm bảo thông tin tài chính được quản lý một cách chính xác và minh bạch.

Hậu cần trong lĩnh vực CNTT

Quản lý hệ thống và cơ sở hạ tầng CNTT, bảo dưỡng và sửa chữa máy tính và mạng lưới, cung cấp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật cho người dùng cuối.

4. Điều kiện để làm công việc hậu cần

Khi đã hiểu rõ công việc hậu cần là gì, bạn sẽ thấy đây là vị trí vô cùng quan trọng quyết định đến thành công của các tổ chức. Vì vậy yêu cầu đầu vào của công việc hậu cần rất khắt khe. Để có thể trở thành một nhân viên hậu cần, bạn cần đáp ứng những điều kiện dưới đây:

  • Người ứng tuyển, có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành hậu cần. Riêng hậu cần ngành quân đội bắt buộc ứng viên phải tốt nghiệp trường quân đội chuyên ngành hậu cần.

  • Công việc hậu cần mặc dù chủ yếu là phía sau và hỗ trợ nhưng cường độ làm việc rất cao, áp lực lớn nên sẽ ưu tiên nam giới hơn.

  • Một số lĩnh vực làm hậu cầu như Logistics còn yêu cầu thành thạo tiếng Anh.

Hậu cần trong quân đội có yêu cầu rất khắt khe

5. Những tố chất cần thiết để làm công việc hậu cần

Nếu bạn có hứng thú với vị trí công việc này thì nắm được vai trò, điều kiện ứng tuyển là chưa đủ. Trong đó bạn nên biết những tố chất cần thiết đề làm công việc hậu cần là gì? Dưới đây là những kỹ năng cần có khi làm hậu cần.

  • Lập kế hoạch và tổ chức

Khi làm công việc hậu cần, bạn cần biết cách phân bổ công việc cũng như thời gian hợp lý để hoàn thành tốt nhất. Bởi nếu không có tổ chức phù hợp, thời hạn sẽ không được đáp ứng, điều đó có nghĩa là những khách hàng không hài lòng sẽ không tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, tăng chi phí doanh nghiệp, vật lộn xử lý những vấn đề trì trệ. Điều này còn quan trọng hơn với vị trí hậu cần quân đội bởi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đơn vị.

  • Linh hoạt trong công việc

Trong một số trường hợp, công việc hậu cần có thể đối mặt với những thay đổi hoặc tình huống không mong muốn. Sự linh hoạt và sẵn sàng thích nghi giúp bạn đối phó và điều chỉnh một cách linh hoạt khi cần thiết.

  • Chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất

Sự cẩn thận và chi tiết là yếu tố quan trọng để tránh sai sót và thiếu sót trong công việc hậu cần. Việc lưu ý đến từng chi tiết và kiểm tra lại công việc giúp đảm bảo chất lượng và độ chính xác của các nhiệm vụ.

  • Bình tĩnh trước những áp lực lớn

Môi trường làm việc của nhân viên hậu cần thường có nhịp độ rất nhanh và mỗi bước phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công bước trước đó. Đây là môi trường có thể gây ra rất nhiều áp lực. Các nhân viên hậu cần phải đưa ra những quyết định trong tích tắc khi cần thiết. Họ cần linh hoạt để có thể dập tắt bất kỳ vấn đề nào có thể bùng phát để giám sát.

6. Tổng hợp những trường đào tạo hậu cần

Trong chủ đề tìm hiểu công việc hậu cần là gì, nhiều bạn trẻ cũng quan tâm đến những trường đào tạo ngành học này. Hiện nay một số trường đại học ở nước ta có các khoá đào tạo chuyên ngành hậu cần là.

Trường đào tạo ngành hậu cần

Địa chỉ

Khối ngành cần thi

Học viện hậu cần

3V8G+76X, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

Học viện An ninh

125 Đường Trần Phú, P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

ĐH Giao Thông Vận Tải

3 Đ. Cầu Giấy, Ngọc Khánh, Đống Đa, Hà Nội

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

ĐH Ngoại Thương

91 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

ĐH Kinh Tế Quốc Dân

207 Giải Phóng

A00: Toán học, Vật lý, Hóa học

A01: Toán học, Vật lý, Tiếng Anh

Điểm chung của các khối ngành hậu cần trong các trường đại học là điểm đầu vào khá cao. Trở thành sinh viên và người công tác trong ngành hậu cần thì bạn phải hết sức cố gắng. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ dễ dàng xin việc theo đúng ngành hậu cần đã học.

Vậy kết luận lại công việc hậu cần là gì? Đây là công việc tồn tại trong mọi lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và hoạt động hiệu quả của một tổ chức hoặc hệ thống. Vì vậy người làm hậu cần phải có sự tổ chức, kỹ năng giao tiếp, kiến thức chuyên môn, sự cẩn thận, khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và sự linh hoạt.

