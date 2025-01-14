Hậu cần trong quân đội là làm gì? Thông tin đầy đủ chi tiết nhất

1. Hậu cần là gì?

Trước khi tìm hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì bạn cần hiểu rõ về khái niệm này. Hậu cần dùng để chỉ các hoạt động liên quan đến cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Hiểu một cách đơn giản đây là các công việc ở phía sau, là điều cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ, hoạt động trong quân đội.

Tùy vào lĩnh vực mà nhiệm vụ của nhân viên hậu cần sẽ có sự khác biệt. Công việc này không chỉ xuất hiện trong quân đội mà còn có trong nhiều ngành nghề khác và nổi bật là logistic, các ngành công nghiệp.

2. Hậu cần trong quân đội là làm gì?

Hậu cần quân đội là ngành học hot, có sự cạnh tranh cao với lượng đăng ký lớn từ các thí sinh mỗi năm. Tuy nhiên không phải thí sinh nào cũng biết hậu cần trong quân đội là làm gì để có định hướng nghề nghiệp đúng đắn.

Cụ thể hậu cần trong quân đội là làm gì? Đây là vị trí cung cấp vật tư, dịch vụ cho các hoạt động trong quân đội, hoạt động chiến đấu. Nhiệm vụ của hậu cần trong quân đội có vai trò vô cùng quan trọng, đảm bảo duy trì cho các chiến dịch tác chiến.

Công việc được chia thành 2 kiểu chính gồm hậu cần chiến trường và hậu cần công nghiệp:

Hậu cần chiến trường: Cung cấp vũ khí, vật tư cho chiến trường, đảm bảo hoàn thành và mang đến chiến thắng cho các chiến dịch, chiến sự.

Hậu cần công nghiệp: Tập trung vào các hoạt động cung cấp, quản lý hàng hóa trong khu vực hậu cần.

Hậu cần trong quân đội là làm gì? Nhiệm vụ cụ thể của nhân viên hậu cần gồm có:

Quản lý kho vật tư, đảm bảo về cả số lượng lẫn chất lượng.

Sửa chữa, vận hành các phương tiện quân sự, đảm bảo chúng hoạt động bình thường.

Quản lý về tài nguyên và vật tư trong quân đội, nắm được số lượng và đề xuất bổ sung.

Hậu cần trong quân đội là làm gì?​ Nhân viên hậu cần đáp ứng các công việc ở phía sau

Xem thêm: Công Việc Hậu Cần Là Gì? Tất Tần Tật Những Điều Bạn Cần Biết Về Công Việc Này

2. Học ngành hậu cần quân đội ở đâu?

Hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì giúp bạn biết rõ về ngành học cũng như cơ hội việc làm trong tương lai. Để ứng tuyển vào vị trí này bạn cần đăng ký học tại Học viện Hậu cần.

Hàng năm, dựa vào nhu cầu của quân đội mà Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng sẽ tuyên bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh. Học viên tuyển sinh là các thí sinh nam và nữ trên cả nước với 2 khối chính là A và A1.

Đối tượng tuyển sinh quy định như sau:

Thanh niên ngoài quân đội (bao gồm quân nhân đã xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân).

Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ trong quân đội từ 12 tháng trở lên.

Độ tuổi: Ngoài quân đội từ 17 - 21 tuổi. Quân nhân tại ngũ, đã xuất ngũ, hoàn thành nghĩa vụ từ 18 đến 23 tuổi.

Nhân viên hậu cần quân đội được đào tạo tại Học viện Hậu cần

3. Sĩ quan hậu cần cần đáp ứng tiêu chuẩn như nào?

Hiểu rõ hậu cần trong quân đội là làm gì giúp bạn quyết định bản thân có phù hợp để học tập và làm việc trong lĩnh vực này hay chưa. Các tiêu chuẩn cơ bản dưới đây giúp bạn xác định thêm phần chuẩn xác.

3.1. Tiêu chuẩn chung

Nhân viên hậu cầu trong quân đội cần đáp ứng được các tiêu chuẩn chung cực kỳ cơ bản dưới đây:

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân.

Có tinh thần cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Có phẩm chất cách mạng: Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tuân theo đường lối và chủ trương của Đảng, tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Có trình độ chính trị, khoa học quân sự, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đáp ứng được kiến thức về văn hóa, kinh tế, xã hội và pháp luật, khả năng hoạt động thực tiễn.

Lý lịch rõ ràng, sức khỏe đáp ứng được vị trí đảm nhiệm.

3.2. Tiêu chuẩn về kỹ năng

Hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì và để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao, bạn cần đáp ứng một số tiêu chí sau:

Khả năng chịu được công việc với áp lực cao, cường độ làm việc lớn và thời gian làm việc dài. Đặc biệt khi quân đội có các chiến lược quân sự, chiến dịch lớn.

Có sức khỏe tốt để hoàn thành thời gian đào tạo dài, giáo trình đào tạo quân nhân chuyên nghiệp.

Thái độ chuyên nghiệp, sẵn sàng tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, khả năng làm việc nhóm tốt. Luôn tôn trọng và tuân lệnh yêu cầu của cấp trên.

Tinh thần mạnh mẽ, đáp ứng nhịp độ làm việc rất nhanh. Khả năng đưa quyết định trong tích tắc để không phát sinh vấn đề trong chiến dịch tác chiến.

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức tốt, đáp ứng được yêu cầu làm việc nhóm, yêu cầu tổ chức. Luôn tính toán cẩn thận mọi tình huống có thể phát sinh, nếu hậu cần không tốt có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Luôn chú ý để tiểu tiết để đạt được hiệu suất làm việc cao đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhân viên hậu cần quân đội cần có phẩm chất tốt đẹp

4. Đánh giá về cơ hội nghề nghiệp hậu cần quân đội

Nắm được hậu cần trong quân đội là làm gì chắc hẳn nhiều bạn tò mò không biết cơ hội nghề nghiệp ra sao. Cách tính lương nhân viên hậu cần được áp dụng theo nguyên tắc trong quân đội.

4.1. Cách tính lương

Mức lương trong quân đội hiện tại được tính theo công thức: Mức lương = mức lương cơ sở x hệ số lương. Mức lương cơ sở được tính đến ngày 30/6/2024 là 1.800.000 đồng và dự tính tăng lên vào ngày 01/07/2024.

Hệ số lượng được tính dựa vào chức vụ, chức danh, cấp bậc quân hàm và thời gian phục vụ trong quân ngũ. Ngoài ra, bạn nhận được thêm phụ cấp tùy thuộc vào khu vực phục vụ, thâm niên, vượt khung, trách nhiệm công việc và phụ cấp đặc thù.

4.2. Cấp bậc quân hàm

Quân đội Việt Nam phân biệt rõ các cấp bậc thể hiện chức vụ, nhiệm vụ của quân nhân và nhân viên hậu cần không ngoại lệ. Nhân viên hậu cần có cơ hội thăng tiến tốt dựa theo hệ thống quân hàm này.

Quân nhân được tăng quân hàm dựa theo tinh thần cách mạng, thành tích đạt được trong thời gian phục vụ. Được xét thăng hạng khi đủ thời gian xét tăng quân hàm dựa theo chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

Bên cạnh tìm hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì bạn cần nắm được điều kiện phong quân hàm đối với học viên như sau:

Sĩ quan tốt nghiệp đào tạo tại ngũ được phong hàm Thiếu úy.

Với học viên tốt nghiệp loại giỏi hoặc ngành đào tạo đặc thù, có thành tích xuất sắc được phong hàm Trung úy.

Trường hợp đặc biệt sẽ được phong quân hàm cao hơn theo quy định Bộ trưởng bộ quốc phòng và quyết định của cấp trên.

Ngoài ra, thời hạn tăng cấp trong quân đội được quy định rõ ràng:

Từ Thiếu úy lên Trung úy: 2 năm.

Trung úy - Thượng úy và Thượng úy - Đại úy: 3 năm.

Đại úy - Thiếu tá, Thiếu tá- Trung tá, Trung tá - Thượng tá, Thượng tá - Đại tá: 4 năm

Đại tá - Thiếu tướng, Thiếu tướng - Trung tướng, Trung tướng - Thượng tướng, Thượng tướng - Đại tướng: Ít nhất 4 năm.

4.3. Nơi công tác

Sau khi tốt nghiệp, hoàn thành và đáp ứng đủ tiêu chí, nhân viên hậu cần được sắp xếp đến các đơn vị hoạt động. Việc bố trí phụ thuộc vào nhu cầu của từng đơn vị và thành tích của học viên. Tùy thuộc vào vị trí được phân mà hậu cần trong quân đội là làm gì có sự khác biệt giữa các quân nhân.

Nhân viên hậu cần được sắp xếp đơn vị làm việc sau khi tốt nghiệp

5. Chính sách dành riêng cho nhân viên hậu cần quân đội

Tìm hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì bạn không thể bỏ qua quyền lợi riêng cho vị trí này. Ngoài tiền lương, quy định tăng quân hàm ở trên, quân ngũ hậu cần được hưởng nhiều quyền lợi khác theo quy định.

5.1. Chính sách ưu đãi

Nhân viên hậu cần được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, thuê nhà ở công vụ. Được cung cấp nơi ăn nghỉ trong quân khu, đáp ứng tốt mọi hoạt động của quân đội. Ngoài ra còn nhận được phụ cấp về nhà ở.

5.2. Chăm sóc sức khỏe

Tìm hiểu hậu cần trong quân đội là làm gì bạn sẽ phải bất ngờ với chính sách chăm sóc sức khỏe. Bạn và người thân được hưởng các chính sách cực tốt về chăm sóc sức khỏe bởi bệnh viện Quân đội.

Được chăm lo về sức khỏe, hưởng đầy đủ bảo hiểm xã hội theo quy định. Chữa bệnh tại các cơ sở quân y chuyên nghiệp.

Trường hợp bị thương, đau ốm, tai nạn nghề nghiệp mà cơ sở quân y không có khả năng điều trị sẽ được chuyển đến các cơ sở y tế khác, được thanh toán viện phí và các chế độ khác.

Bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/ chồng, vợ/ chồng, con nuôi/ con đẻ dưới 18 tuổi nếu không có chế độ bảo hiểm y tế sẽ được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí hoặc giảm phí tại các cơ sở quân y và dân y.

Nhân viên hậu cần được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe tại cơ sở quân y

5.3. Điều kiện nghỉ hưu của sĩ quan hậu cần

Chính sách nghỉ hưu của quân đội được thực hiện theo đúng quy định của bảo hiểm xã hội. Cụ thể nam đủ 25 và nữ đủ 20 năm phục vụ quân đội trở lên. Trường hợp quân đội không còn nhu cầu bố trí và không chuyển ngành được, quân nhân sẽ được phê duyệt nghỉ hưu sớm.

Trên đây là giải đáp chi tiết về vấn đề hậu cần trong quân đội là làm gì. Đây là vị trí việc làm hấp dẫn trong quân đội, cơ hội việc làm và chế độ lương thưởng, chăm sóc nhân viên tốt. Để tìm hiểu thêm công việc, định hướng nghề nghiệp khác bạn đừng quên theo dõi các bài viết tại job3s.

Xem thêm: MỚI NHẤT 2024: Các Cấp Bậc Trong Công An Nhân Dân Và Thời Gian Thăng Cấp Chi Tiết