Hồ sơ xin việc công nhân: Mẫu, hướng dẫn cách viết dễ hiểu

Ngày nay, các mẫu hồ sơ xin việc công nhân cũng được nhiều người quan tâm cũng như tìm kiếm. Bởi vì hầu hết các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá hình thức lẫn nội dung của CV mà ứng tuyển. Vậy nên, để chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng, xem ngay cách viết CV xin việc công nhân dưới đây.

1. Tầm quan trọng của hồ sơ xin việc công nhân

Hồ sơ xin việc được hiểu như là một công cụ cung cấp thông tin của ứng viên với nhà tuyển dụng. Chính vì thế, hồ sơ xin việc trở nên quan trọng đối với tất cả ngành nghề, kể cả công nhân.

Ngoài ra, hồ sơ xin làm công nhân còn giúp bạn khẳng định vị trí, khả năng của bản thân phù hợp với công việc mà bạn đang ứng tuyển với nhà tuyển dụng. Do đó, bạn phải chú trọng vào việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi đến buổi phỏng vấn.

Hồ sơ xin việc là nơi cung cấp thông tin chi tiết về ứng viên với nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

2. Hồ sơ xin việc công nhân gồm những gì?

Một bộ hồ sơ xin việc phải bao gồm các giấy tờ sau:

Đây là phần thông tin không thể thiếu trong bộ hồ sơ xin làm công nhân. Vì vậy, khi viết sơ yếu lý lịch bạn cần chú trọng vào tính chính xác của thông tin. Sơ yếu lý lịch bao gồm các thông tin như họ tên, quê quán, ngày sinh, thông tin liên lạc,... Bạn có thể lựa chọn mẫu hồ sơ xin việc công nhân có kèm mẫu sơ yếu lý lịch sẵn hoặc bạn tự thiết kế.

Mẫu viết sơ yếu lý lịch chính xác (Nguồn: Internet)

Bên cạnh mẫu sơ yếu lý lịch thì đơn xin việc cũng là một trong những giấy tờ trong hồ sơ xin việc công nhân. Bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn trong bộ hồ sơ xin việc hoặc tự viết. Tuy nhiên, đơn xin việc phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, bao gồm: gửi cho ai, vị trí ứng tuyển, mong muốn của công ty,...

Mẫu đơn xin việc chuẩn chỉnh đúng quy định (Nguồn: Internet)

2.3. Mẫu CV hồ sơ xin việc công nhân

Hầu hết, nhà tuyển dụng không quan tâm đến mẫu CV hồ sơ xin việc làm công nhân. Bởi vì họ không đòi hỏi quá cao về kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trình độ học vấn. Mẫu CV đẹp là ưu điểm, công cụ để bạn tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Ngoài ra, đối những bạn đã nộp CV ứng tuyển trước đó thì không cần bổ sung CV vào hồ sơ xin việc.

CV cũng là một trong những tài liệu trong hồ sơ xin việc nhưng không bắt buộc

2.4. Giấy khám sức khỏe

Đây là một loại giấy tờ mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, từ đó đánh giá tình trạng sức khỏe có phù hợp với vị trí công việc hay không. Đối với giấy tờ này, bạn nên đến các cơ sở y tế, bệnh viện để đăng ký khám tổng quát và xin giấy khám sức khỏe.

Giấy khám sức khỏe là một trong những giấy tờ của hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

2.5. Bản sao CMND/CCCD

Chứng minh nhân dân (CMND) hay căn cước công dân (CCCD) là loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xin việc công nhân. Ngoài sơ yếu lý lịch, thì CMND/CCCD là công cụ mà nhà tuyển dụng xác thực thông tin và lưu trữ hồ sơ. Tốt nhất, bạn nên photo ít nhất 2 bản CMND/CCCD trong bộ hồ sơ.

Bản sao căn cước công dân là giấy tờ không thể thiếu trong hồ sơ xin việc công nhân (Nguồn: Internet)

2.6. Ảnh thẻ

Ngoài loại ảnh thẻ 4x6 bạn phải gắn trên sơ yếu lý lịch, thì bạn nên chuẩn bị 1-2 ảnh nộp kèm mẫu hồ sơ xin việc công nhân. Thông thường, kích thước yêu cầu ảnh 4x6 hoặc 3x4, tùy thuộc vào yêu cầu của nhân viên.

Chuẩn bị ảnh thẻ nộp kèm với hồ sơ xin việc của công nhân (Nguồn: Internet)

2.7. Bằng cấp

Đối với hồ sơ xin việc công nhân thì các nhà tuyển dụng thường không quan tâm đến trình độ học vấn. Tuy nhiên, ứng viên ít nhất cũng cung cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 để đủ điều kiện, yêu cầu làm việc trong doanh nghiệp.

Bằng cấp phải được photo bản sao và chứng nhận của địa phương (Nguồn: Internet)

3. Mẫu và cách làm hồ sơ xin việc công nhân

Mỗi một lĩnh vực, ngành nghề sẽ yêu cầu, quy định cách viết hồ sơ xin việc khác nhau. Thế nhưng, tất cả các mẫu hồ sơ xin làm công nhân đều có nhiều điểm chung. Xem ngay hướng dẫn làm hồ sơ xin việc công nhân dưới đây:

3.1. Viết bìa hồ sơ xin việc

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết, bạn bỏ tất cả vào túi, bìa hồ sơ. Khi nhà tuyển dụng nhận hồ sơ xin việc, họ mong muốn biết có những loại giấy tờ nào trong đó.

Vì vậy, trên bìa hồ sơ có vị trí để liệt kê tất cả các loại giấy tờ mà bạn đã bỏ vào hồ sơ để nhà tuyển dụng được biết. Ngoài ra, trên bìa hồ sơ còn có thông tin cá nhân của ứng viên để nhà tuyển dụng phân biệt với các ứng viên khác.

Những mục cần điền vào bản hồ sơ xin việc (Nguồn: Internet)

3.2. Viết đơn xin việc

Nếu doanh nghiệp không yêu cầu quá cao về mẫu đơn xin việc hoặc bạn không biết cách viết đơn xin việc như thế nào, bạn có thể sử dụng mẫu có sẵn. Thế nhưng, để nhà tuyển dụng đánh giá cao năng lực của bạn, thì bạn có thể tự thiết kế và viết đơn xin việc.

3.3. Viết sơ yếu lý lịch

Đối với thông tin sơ yếu lý lịch, bạn cần phải điền nội dung rõ ràng, chính xác và sạch sẽ. Nếu viết sai thông tin, bạn không nên tẩy xóa nội dung mà nên đổi một bản sơ yếu lý lịch mới. Sơ yếu lý lịch thông thường sẽ có bản mẫu, được biên soạn sẵn mà bạn có thể điền vào hoặc bạn tự thiết kế bản mới.

Mẫu sơ yếu lý lịch công nhân để gửi cho nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

4. Lưu ý không được bỏ sót khi viết hồ sơ xin làm công nhân

Trong quá trình viết hồ sơ xin việc công nhân, bạn nên bỏ túi một số mẹo vặt dưới đây để chuẩn bị bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Chuẩn bị đủ tài liệu theo yêu cầu

Trước khi viết hồ sơ thì bạn nên tìm hiểu yêu cầu của doanh nghiệp để chuẩn bị các giấy tờ cần thiết. Tuy nhiên, bạn đừng quên cung cấp bản sơ yếu lý lịch, đơn xin việc trong bộ hồ sơ.

Công chứng các giấy tờ yêu cầu

Một số doanh nghiệp yêu cầu công chứng các loại giấy tờ như sơ yếu lý lịch (xác minh chữ ký), bản sao CMND/CCCD, bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ khác để xác thực thông tin chính xác. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị ít nhất 2 bản công chứng để bổ sung hồ sơ khi cần thiết.

Giọng văn chuyên nghiệp, chân thành

Cho dù bạn xin việc ở bất kỳ vị trí nào hay doanh nghiệp nào cũng phải cẩn trọng trong quá trình dùng từ ngữ. Bởi thông qua cách trình bày, nhà tuyển dụng có thể đánh giá khả năng chuyên nghiệp cũng như mong muốn ứng tuyển vào vị trí công việc.

Kiểm tra kỹ các thông tin

Sau khi hoàn tất các giấy tờ quan trọng trong hồ sơ xin việc công nhân, bạn nên kiểm tra, rà soát tất cả thông tin kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, bạn cần kiểm tra ngữ pháp, cách diễn đạt cũng như chính tả để đảm bảo tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng.

Dùng một màu mực

Hình thức hồ sơ rất quan trọng trong tiêu chí đánh giá của nhà tuyển dụng. Vì vậy, bạn nên sử dụng đồng nhất một loại mực khi viết hồ sơ xin việc. Ngoài ra, bạn không nên tẩy xóa, giữ hồ sơ sạch sẽ để thể hiện sự chuyên nghiệp của mình.

Trước khi nộp hồ sơ cho nhà tuyển dụng bạn nên kiểm tra thật kỹ tất cả thông tin giấy tờ (Nguồn: Internet)

Trên đây Job3s đã chia sẻ tất tần tật cách viết hồ sơ xin việc công nhân đạt tiêu chuẩn và chinh phục mọi nhà tuyển dụng. Hy vọng với nội dung bài viết trên sẽ giúp bạn hoàn tất hồ sơ ứng tuyển một cách chỉn chu.