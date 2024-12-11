Hồ sơ xin việc gồm những gì? Mẫu hồ sơ xin việc chuẩn nhất 2023

Hồ sơ xin việc bao gồm các giấy tờ nào? Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều ứng viên khi bắt đầu làm hồ sơ. Đặc biệt đối với những bạn sinh viên mới ra trường còn khá bỡ ngỡ và loay hay khi chuẩn bị ứng tuyển đi làm. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa, hãy cùng Job3s tìm hiểu rõ hơn những thông tin cần thiết khi chuẩn bị một mẫu hồ sơ chuyên nghiệp.

1. Hồ sơ xin việc là gì?

Hồ sơ xin việc là một tập văn bản tài liệu tóm tắt về bản thân, quá trình được giáo dục, đào tạo và liệt kê các kinh nghiệm làm việc của ứng viêndùng để xin việc làm tại các công ty, tổ chức.

Ngày này, rất nhiều công ty đang áp dụng hình thức nộp mẫu hồ sơ xin việc qua trực tuyến. Tức là, bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin có sẵn trong form mà bên công ty đã gửi cho bạn. Ngoài ra, cũng có vài công ty yêu cầu bạn khi đi phỏng vấn cần chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ bản cứng.

Có thể nói, ở những công ty tại Việt Nam, phần lớn đều bắt buộc các ứng viên khi đi phỏng vấn cần mang theo hồ sơ bản cứng. Vì thế, bạn phải biết được hồ sơ xin việc là gì, bao gồm những gì để có sự chuẩn bị chính xác và đầy đủ nhất.

Thông thường phải mang theo một bộ hồ sơ xin việc bao gồm các loại giấy tờ như sau:

- 01 Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu

- 01 mẫu đơn xin việc (viết tay hoặc đánh máy)

- 01 mẫu CV online

- 01 Giấy khám sức khoẻ (trong vòng 6 tháng)

- Các loại bằng cấp, chứng chỉ liên quan

- Bản photo căn cước công dân

- 04 ảnh 4x6

Hồ sơ xin việc gồm có những tài liệu với nội dung tóm tắt về bản thân của ứng viên

2. Bộ hồ sơ xin việc gồm những gì?

Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ chuyên nghiệp và đầy đủ là bước quan trọng đầu tiên để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Một bộ hồ sơ xin việc tốt sẽ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ và tăng cơ hội được gọi phỏng vấn. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu những phần cần có trong bộ hồ sơ để bạn có thể tự tin và thành công trong quá trình tuyển dụng.

2.1. Sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là bản tóm tắt các thông tin cá nhân của ứng viên. Mẫu sơ yếu lý lịch gồm có thông tin liên hệ, quá trình học tập, lịch sử gia đình để nhà tuyển dụng có thể nắm rõ hơn về những thông tin của ứng viên.

Hồ sơ lý lịch của cá nhân thường có mẫu in sẵn và được bán kèm với bộ hồ sơ xin việc làm, ứng viên có thể mua ở những cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng photocopy hay hiệu sách. Hiện nay thì nhiều nhà tuyển dụng đều yêu cầu hồ sơ lý lịch của người ứng tuyển phải kèm theo công chứng có chữ ký của UBND phường/ xã hay văn phòng công chứng có thẩm quyền.

Mẫu sơ yếu lý lịch bao gồm thông tin liên hệ, quá trình học tập và lịch sử gia đình

2.2. Đơn xin việc

Các bạn có thể viết tay hoặc đánh máy đơn xin việc nhằm thể hiện sự mong muốn được làm công việc đang ứng tuyển. Bên cạnh đó, khi xem đơn xin việc, nhà tuyển dụng sẽ thấy được bạn là một ứng viên có tiềm năng và phù hợp với vị trí mà đơn vị đang cần tuyển dụng.

Trong một vài trường hợp, nét chữ đẹp có thể là một điểm cộng khi nhà tuyển dụng đọc mẫu đơn xin việc làm của bạn. Đối với những ứng viên có nét chữ không quá nổi bật thì có thể tham khảo những mẫu đơn xin việc trên mạng và tải file về để điền các thông tin cần thiết trước khi gửi đến nhà tuyển dụng.

Các bạn có thể đánh máy hoặc viết tay đơn xin việc nhằm tạo ấn tượng tốt

2.3. CV (Hồ sơ năng lực)

Trong hồ sơ xin việc, CV hay còn gọi hồ sơ năng lực là một bản trình bày ngắn gọn và tổng quan nhất về những công việc mà ứng viên từng làm. Nhờ đó, thể hiện được trình độ, năng lực cũng như kinh nghiệm của ứng viên có thực sự phù hợp với vị trí mà doanh nghiệp đang cần.

Ngoài ra, ứng viên cũng có thể tham khảo hay sử dụng những tạo CV trên các trên trang web về tuyển dụng phù hợp với từng ngành nghề như Job3s.

CV xin việc là một bản trình bày ngắn gọn và tổng quan nhất về những công việc đã làm

2.4. Bản sao CCCD, giấy khai sinh

Các giấy tờ cần thiết bổ sung thêm khi chuẩn bị hồ sơ xin việc mẫu gồm có CCCD/CMND, giấy khai sinh nhằm mục đích xác minh nhân thân. Ứng viên có thể nộp bản sao kèm theo công chứng của cơ quan có thẩm quyền trong bộ hồ sơ ứng tuyển theo như quy định. Trong trường hợp được trúng tuyển thì những giấy tờ này sẽ dùng làm căn cứ để lập hồ sơ người lao động.

Theo bộ Luật Cư trú, hiện nay sổ hộ khẩu đã không còn hiệu lực, nếu công ty vẫn yêu cầu để lấy thông tin về người thân thì chỉ cần photo là được.

Các giấy tờ cần thiết bổ sung thêm khi chuẩn bị hồ sơ xin việc nhằm xác minh nhân thân

2.5. Bản sao bằng cấp và chứng chỉ

Trong hồ sơ xin việc gồm có các bản sao công chứng về bằng cấp, chứng chỉ tương ứng như bằng đại học, cao đẳng, trung cấp hay chứng chỉ tin học, chứng chỉ tiếng Anh,... Những giấy tờ này là bắt buộc bổ sung khi bạn làm hồ sơ ứng tuyển để có thể chứng minh được các thông tin đã kê khai là đúng sự thật.

Các bằng cấp hay chứng chỉ như đại học, cao đẳng đều có trong bộ hồ sơ xin việc

2.6. Giấy khám sức khỏe

Bên cạnh những giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân, năng lực bản thân thì trong hồ sơ cơ bản không thể nào thiếu giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp. Giấy khám sức khỏe sẽ có hiệu lực trong vòng 6 tháng giúp doanh nghiệp xác định được ứng viên nào đảm bảo sức khỏe trong công việc nếu được tuyển dụng.

Giấy khám sức khỏe sẽ có 2 loại là A4 và A3. Tùy từng vị trí công việc khác nhau mà doanh nghiệp sẽ yêu cầu loại giấy khám sức khỏe phù hợp.

Giấy khám sức khỏe giúp doanh nghiệp xác định ứng viên có đảm bảo sức khỏe không

2.7. Ảnh thẻ

Ngoài những thông tin trên thì trong hồ sơ xin việc gồm những gì? Đó chính là những tấm ảnh thẻ chân dung không thể nào thiếu. Bên cạnh việc dán ảnh thẻ 4x6 ở ngoài bìa hồ và dán trên bản sơ yếu lý lịch thì các bạn nên bổ sung thêm 2 đến 3 ảnh thẻ khác (3x4 hay 4x6). Đối với những vị trí cần ngoại hình thì ảnh thẻ là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài những thông tin cần thiết thì ảnh thẻ là những tấm ảnh không thể nào thiếu

3. Kinh nghiệm về cách ghi hồ sơ xin việc

Ngoài những thông tin về hồ sơ xin việc cần những gì thì Job3s cũng chia sẻ thêm cho bạn một vài lưu ý để ứng viên có thể hoàn thiện tốt mẫu hồ sơ của mình:

Đọc, kiểm tra chính tả trong tất cả giấy tờ và tuyệt đối không để sai sót lỗi.

Câu văn nên ngắn gọn, rõ ràng, rành mạch và truyền tải được nhu cầu muốn làm việc cũng như năng lực cống hiến cho công ty.

Hồ sơ viết tay cũng có thể trở thành điểm cộng gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng.

Hãy chuẩn bị thêm nhiều bộ hồ sơ photo phòng cho trường hợp lạc mất hay nhà tuyển dụng không trả lại sau khi bị từ chối.

Nên đi công chứng những loại giấy tờ càng sớm càng tốt để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đầy đủ.

Hãy nhớ photocopy một vài nội dung như đơn xin việc hay TopCV để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.

Nộp hoặc gửi hồ sơ sớm, đúng địa chỉ và theo dõi từng thông báo tuyển dụng của công ty đang ứng tuyển.

4. Các câu hỏi thường gặp về hồ sơ xin việc làm

Chuẩn bị một hồ sơ chất lượng là bước quan trọng đầu tiên khi tìm kiếm việc làm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc biết những điều cần làm và tránh những sai lầm phổ biến. Vậy chúng ta sẽ đi qua các câu hỏi thường gặp về cách viết bìa hồ sơ xin việc cũng như cung cấp các gợi ý để giúp bạn tạo một hồ sơ ấn tượng.

4.1. Làm hồ sơ xin việc có cần hộ khẩu không?

Thông thường, bản photo sổ hộ khẩu là một trong các giấy tờ cần thiết mà nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu người lao động khi nộp hồ sơ xin việc. Tuy nhiên, trên tinh thần của Luật Cư trú 2020, từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu sẽ chính thức bãi bỏ và không còn giá trị sử dụng. Theo đó, người lao động có thể thay thế bằng giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú.

4.2. Hồ sơ xin việc mua ở đâu?

Bạn có thể chọn mua tại nhà sách, cửa hàng văn phòng phẩm, trực tuyến, dịch vụ in ấn hay trường đại học. Tuy nhiên, hãy luôn chú trọng đến chất lượng và chọn một bộ hồ sơ xin việc gồm những gì để phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng hồ sơ của bạn được trình bày một cách chuyên nghiệp và ấn tượng, góp phần nâng cao cơ hội thành công trong tìm kiếm việc làm.

4.3. Hồ sơ xin việc cần công chứng những gì?

Trong Bộ Luật Lao động năm 2019 thì sẽ không có những quy định cụ thể về vấn đề hồ sơ xin việc cần công chứng các giấy tờ nào. Điều đó sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của nhà tuyển dụng dành cho ứng viên. Hơn nữa, việc chứng thực các thông tin chính xác là điều cần thiết trong việc thực hiện thủ tục làm hợp đồng lao động cũng như đóng bảo hiểm khi bạn được nhận vào chính thức.

4.4. Hồ sơ xin việc bao nhiêu tiền?

Ở trong những nhà sách, văn phòng phẩm hay phòng photocopy thì hồ sơ xin việc rơi vào khoảng 5000 - 10000 đồng/ bộ. Vậy trong bộ hồ sơ này có những gì? Một bộ hồ sơ sẽ gồm có 1 giấy sơ yếu lý lịch, 1 bản sao giấy khai sinh, 1 đơn xin việc và 1 giấy chứng nhận sức khỏe. Đương nhiên tất cả đều được in sẵn theo mẫu của nhà nước để bạn có thể điền đầy đủ thông tin của mình.

4.5. Cần chuẩn bị mấy bộ hồ sơ khi xin việc?

Sẽ không có giới hạn về việc chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ khi xin việc. Tuy nhiên, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu những ứng viên nên chuẩn bị ít nhất 1 bộ hồ sơ đầy đủ. Các ứng viên cần chuẩn bị những giấy tờ photo hoặc công chứng nếu nhà tuyển dụng yêu cầu.

Trên đây là những thông tin chi tiết về hồ sơ xin việc dành cho các ứng viên đang loay hoay không biết cần phải chuẩn bị những gì và công chứng các giấy tờ nào. Hy vọng qua bài viết của Job3s, các bạn có thêm nhiều thông tin hữu ích để chuẩn bị một bộ hồ sơ khi xin việc làm thật chuyên nghiệp và chất lượng. Chúc các bạn sớm tìm được công việc như ý.