Hồ sơ xin việc tiếng Anh là gì? Đây là mẫu hồ sơ xin việc tiếng anh được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Chắc hẳn bạn khá lo lắng về lần đầu viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng “khó tính”. Nhận ngay mẫu hồ sơ xin việc tiếng anh chuyên nghiệp trong bài viết dưới đây.

1. Hồ sơ xin việc tiếng Anh là gì?

Đây là hồ sơ xin việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để viết đơn xin việc, sơ yếu lý lịch hay CV. Nói một cách khác mẫu hồ sơ xin việc tiếng Anh bao gồm các văn bản kê khai thông tin của bạn bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

2. Hồ sơ xin việc tiếng Anh gồm những gì?

Tương tự như các loại hồ sơ khác, hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh bao gồm các giấy tờ sau:

Bìa hồ sơ (File Folder)

CV xin việc (Curriculum Vitae)

Đơn xin việc (Cover letter)

Giấy chứng nhận sức khỏe (Health certificate hoặc Medical certificate)

Bằng tốt nghiệp (Degree hoặc Diploma)

Các chứng chỉ liên quan (Certificate)

3. Cách viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh

Hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh rất được các doanh nghiệp nước ngoài hay nội địa đều được ưa chuộng. Tuy nhiên, nhiều bạn gặp phải tình trạng hồ sơ xin việc không được thông qua khi ứng tuyển. Vậy thì bạn có thể tham khảo cách viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh thu hút nhà tuyển dụng sau:

3.1. Cách viết đơn xin việc tiếng Anh

Khi viết đơn xin việc tiếng Anh hay cover letter, điều đầu tiên phải đảm bảo văn phong lịch sự. Mở đầu đơn xin việc là thông tin người nhận, bao gồm: lời chào, tên người nhận, tên công ty.

Tiếp theo sau đó là phần trình bày thông tin của bạn như giới thiệu sơ lược bản thân, trình độ học vấn, kinh nghiệm và lý do nộp đơn ứng tuyển. Cuối cùng là lời cảm tạ cũng như mong muốn của bạn.

3.2. Cách viết sơ yếu lý lịch tiếng Anh

Sơ yếu lý lịch là một bản tường thuật chi tiết về thông tin cá nhân của ứng viên. Nội dung sơ yếu lý lịch gồm họ và tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, quê quán, thông tin sơ lược về ba mẹ cũng như anh chị em trong gia đình bạn. Các thông tin này sẽ được trình bày hoàn toàn bằng tiếng Anh, vì vậy khi viết danh từ riêng bạn không được viết dấu.

3.3. Cách viết CV tiếng Anh

CV xin việc bằng tiếng Anh hay bất kỳ mẫu CV sử dụng ngôn ngữ khác thì nội dung cũng như hình thức trình bày khá giống nhau. Hơn nữa, tất cả các mẫu CV xin việc đơn giản đều có tầm quan trọng trong việc cung cấp thông tin và đánh giá ứng viên. Vậy nên, khi điền nội dung trong CV, bạn nên làm nổi bật các ưu điểm của mình, viết ngắn gọn, đưa các từ khóa trọng tâm vào CV.

4. Lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xin việc tiếng Anh

Nếu bạn muốn chuẩn bị hay viết hồ sơ xin việc bằng tiếng Anh chuyên nghiệp, ấn tượng, bạn có thể tham khảo một số mẹo dưới đây:

Dùng action verb

Sử dụng các action verb trong hồ sơ xin việc là gì? Đây là một trong những tips mà nhiều bạn áp dụng để ghi điểm với nhà tuyển dụng. Dùng các động từ chỉ hành động sẽ khiến nội dung của bạn năng động, lạc quan và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tận dụng keyword trong mô tả công việc

Khi mô tả kinh nghiệm, kỹ năng làm việc hay mục tiêu nghề nghiệp, bạn nên nhấn mạnh các từ khóa làm nổi bật ưu điểm của bạn. Ví dụ: Gia tăng 15% KPI, quản lý 30 nhân viên.

Văn phong, ngữ pháp tiếng Anh chuẩn

Một trong những điều cần lưu ý khi viết hồ sơ xin việc tiếng Anh, đó là ngữ pháp chính xác, văn phong lịch sự. Bởi vì, khi sử dụng sai ngữ pháp nghĩa của câu có thể thay đổi, điều này sẽ làm người đọc cập nhập thông tin sai lệch.

Chỉnh sửa hình thức

Font chữ thường được sử dụng trong hồ sơ xin việc chuyên nghiệp là Time New Roman và cỡ chữ 12. Đặc biệt, bạn nhớ đồng nhất font chữ và kích thước để hình thức trở nên thu hút hơn.

Không mắc lỗi chính tả

Lỗi chính tả trong hồ sơ xin việc tiếng Anh khó nhận biết hơn là tiếng Việt. Do một số từ vựng trong tiếng Anh khá giống nhau nên khi viết sai sẽ khiến nghĩa của câu sai lệch.

