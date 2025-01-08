Học kinh tế đối ngoại làm gì? Những góc khuất ít ai biết của nghề hái ra tiền này

1. Tìm hiểu về ngành kinh tế đối ngoại

Để hiểu rõ hơn về kinh tế đối ngoại làm gì, trước tiên hãy tham khảo một số thông tin về ngành này qua nội dung sau.

1.1. Kinh tế đối ngoại là gì?

Trước khi chọn theo học ngành này, các bạn trẻ vẫn thường tìm kiếm xem kinh tế đối ngoại làm gì để có quyết định sáng suốt. Thực tế, kinh tế đối ngoại hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Anh là International Economics. Đây là ngành học chuyên nghiên cứu về các hoạt động trao đổi, giao thương kinh tế giữa các quốc gia hay vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Hiểu một cách đơn giản, ngành này thường đề cập đến những mối quan hệ tương tác kinh tế của những quốc gia khác nhau kèm theo đó là sự ảnh hưởng của các vấn đề quốc tế đến nền kinh tế. Trong đó, ngành này chủ yếu tập trung nghiên cứu về các tình huống tài chính, kinh tế liên quan đến thương mại quốc tế và tài chính quốc tế với bối cảnh toàn cầu hóa.

Kinh tế đối ngoại là ngành tập trung vào nghiên cứu về việc hợp tác, tài chính quốc tế

1.2. Ngành kinh tế đối ngoại học gì?

Không chỉ tìm hiểu về ngành kinh tế đối ngoại là gì, học kinh tế đối ngoại làm gì trong tương lai hay sinh viên theo ngành này cần học những gì cũng là câu hỏi được nhiều bạn học sinh đặt ra. Khi theo đuổi chuyên ngành này, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về các khía cạnh kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, những kiến thức liên quan đến các nguyên tắc, công cụ để đánh giá và phân tích sự tương tác giữa các nền kinh tế thế giới cũng sẽ được trang bị đầy đủ. Kèm theo đó là các môn học chính như:

Kinh tế quốc tế: Đây là môn học tập trung khá nhiều vào cách mà các quốc gia tương tác thông qua hoạt động thương mại và đầu tư.

Chính sách kinh tế quốc tế: Với môn học này các sinh viên sẽ hiểu hơn về cách mà các quốc gia thực hiện các chính sách kinh tế với mục đích đặt được mục tiêu kinh tế.

Kinh tế học phát triển: Môn học này tập trung chủ yếu vào việc giúp sinh viên hiểu hơn về sự phát triển kinh tế tại những quốc gia phát triển cùng những lĩnh vực liên quan.

2. Học kinh tế đối ngoại làm gì?

Sau đây là một số ngành nghề thích hợp giúp giải đáp cho vấn đề kinh tế đối ngoại làm gì, giúp các bạn học sinh chọn được chuyên ngành phù hợp trong tương lai, bao gồm:

2.1. Chuyên viên Thương mại Quốc tế

Đây là công việc chuyên về việc quản lý rủi ro và phân tích thị trường. Với công việc này bạn sẽ có cơ hội phát triển trong các doanh nghiệp hay cơ quan chính phủ chuyên về thương mại quốc tế.

Ưu điểm của nghề:

Mức lương ngành này khá cao và thường rơi vào khoảng 9.000.000 - 15.000.000 đồng/tháng.

Có hội phát triển cao, tuy nhiên cần có những kỹ năng thị trường tốt.

Nhược điểm của nghề:

Lượng kiến thức tương đối lớn.

Xem thêm: Khối B Gồm Những Ngành Nào? Top 5 Ngành Hot, Không Lo Thất Nghiệp

2.2. Chuyên viên Đầu tư Quốc tế

Chuyên viên Đầu tư Quốc tế là một trong những nghề không thể thiếu trong danh sách đáp án cho học kinh tế đối ngoại ra làm gì. Với công việc này bạn sẽ có cơ hội phát triển trong các công ty đầu tư hay quỹ đầu tư thương mại quốc tế.

Ưu điểm:

Mức lương cao dao động trong khoảng 10.000.000 - 36.000.000 đồng/tháng.

Được gặp gỡ, giao lưu với những người có trình độ chuyên môn cao trong nghề.

Nhược điểm:

Theo đuổi công việc này bạn cần biết cách đánh giá cơ hội đầu tư trên thị trường quốc tế và đưa ra những quyết định thật thông minh.

2.3. Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế

Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế là ngành chuyên nghiên cứu và think tank chuyên về kinh tế quốc tế. Làm việc ở cương vị này bạn sẽ có vai trò thực hiện nghiên cứu và phân tích về các mối quan hệ quốc tế từ đó đưa ra các chính sách thích hợp.

Ưu điểm của nghề:

Theo đuổi công việc này giúp bạn mở rộng thêm mối quan hệ cá nhân.

Mức lương của ngành này được đánh giá khá cao rơi vào khoảng 6.000.000 - 13.000.000 đồng/tháng tùy theo kinh nghiệm cá nhân.

Nhược điểm của nghề:

Cần có kỹ năng chuyên môn cao và phải biết cách đưa ra các kiến nghị phù hợp.

Chuyên viên Nghiên cứu Kinh tế là nghề thích hợp cho sinh viên chuyên ngành này sau khi ra trường

2.4. Một số nghề khác

Ngoài ra, nếu đã tham khảo các thông tin về kinh tế đối ngoại làm gì và nắm được các kiến thức liên quan đến nghề này, bạn cũng có thể chọn những nghề như:

Quản lý Kinh doanh Quốc tế là nghề với xu hướng việc làm khá rộng. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần có người đảm nhiệm vị trí này để hoạch định chiến lượng và mở rộng kinh doanh.

Nhân viên xuất nhập khẩu là nghề nghiệp liên quan đến các giấy tờ, thủ tục về hải quan để vận chuyển hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu.

Đa số các bạn học sinh, sinh viên đều không biết học cao đẳng kinh tế đối ngoại ra làm gì. Nếu lựa chọn học trình độ cao đẳng với chuyên ngành này, bạn cần có thêm một số bằng cấp chuyên môn liên quan để có thêm kiến thức và theo những công việc như trên.

Xem thêm: Khối D14 Gồm Những Môn Nào? Nắm Bắt Cơ Hội Học Tập Trong Những Ngành Hot

3. Những tố chất cần có nếu muốn theo ngành kinh tế đối ngoại

Với những người muốn theo học chuyên ngành này, việc biết được kinh tế đối ngoại làm gì và những tố chất cần có nếu muốn theo chuyên ngành này là điều hết sức cần thiết.

Bạn cần trang bị cho mình kỹ năng giao tiếp. Trong hoạt động đối ngoại, đây là kỹ năng vô cùng cần thiết để bạn phát triển và theo đuổi việc làm liên quan đến ngành này.

Hãy đảm bảo thành thạo ngoại ngữ nhất là tiếng Anh để đứng vững trong nghề.

Bạn nhất định phải thường xuyên cập nhật các kiến thức liên quan đến thương mại quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp vô cùng cần thiết để theo học kinh tế đối ngoại

4. TOP những trường đào tạo ngành kinh tế đối ngoại tốt nhất hiện nay

Không chỉ quan tâm đến kinh tế đối ngoại làm gì, các học sinh, sinh viên cũng muốn chọn cho mình môi trường phù hợp để phát triển. Do đó, bạn nhất định không được bỏ qua những thông tin về các trường đào tạo ngành này tốt nhất hiện nay sau đây:

4.1. Tại Việt Nam (đặc điểm, học phí, điểm thi đầu vào năm trước)

Nhiều bạn xem kiến thức về kinh tế đối ngoại ra làm gì nhưng vẫn không biết đâu là trường tại Việt Nam cung cấp khóa học chất lượng. Để đưa ra quyết định phù hợp và có hướng phát triển tốt nhất, bạn nên tham khảo những trường sau:

Trường Đặc điểm Học phí Điểm thi đầu vào năm trước Đại học Thương mại Hà Nội Đại học Thương mại Hà Nội là ngôi trường nổi tiếng với đa ngành và có chất lượng giảng dạy hàng đầu nhất là với lĩnh vực Quản lý kinh tế. 50.000.000 đồng/năm 27 Đại học Hà Nội Đại học Hà Nội chính là một trong hai cơ sở chuyên nghiên cứu ngoại ngữ được nhiều học sinh, sinh viên tin cậy. Với chất lượng giảng dạy đạt chuẩn. nhất định sẽ giúp các bạn học sinh có được kiến thức hữu ích với chuyên ngành của mình. 750.000đ/tín chỉ 33,48 Đại học Huế Đại học Huế nằm trong Top những trường đại học tốt nhất Việt Nam. Được thành lập từ 1975, ngôi trường này vẫn luôn giữ vững vị thế của mình với chương trình giảng dạy chất lượng. 385.000 VNĐ/tín chỉ 17 Đại học Kinh tế – Luật Đà Nẵng Đại học Kinh tế – Luật Đà Nẵng là một trong những ngôi trường hàng đầu tại Đà Nẵng được đánh giá cao về chất lượng đào tạo cùng mức học phí hợp lý. 516.660 VND/tín chỉ 23,5 Đại học Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng được biết đến là Vùng trọng điểm quốc gia với nhiều lĩnh vực cực kỳ đa dạng. Qua đó, các bạn học sinh, sinh viên có thể dễ dàng chọn được chuyên ngành phù hợp với mình. 14.435.000 đồng/năm 26,5 Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM là ngôi trường hàng đầu về nghiên cứu khối ngành kinh tế, luật, kinh doanh. Tại đây cung cấp đến cho học sinh, sinh viên môi trường cực kỳ phát triển giúp bạn có được những kiến thức hữu ích nhất. 20,5 triệu đồng/năm học 26,41

Đại học Kinh tế – Luật TP.HCM là môi trường thích hợp cho sinh viên theo chuyên ngành này

4.2. Trên thế giới

Qua lời giải đáp cho kinh tế đối ngoại làm gì, nếu muốn chọn ngôi trường quốc tế để theo học chuyên ngành này tốt hơn thì bạn nên bỏ túi ngay những ngôi trường chất lượng sau:

Trường Đặc điểm Học phí Harvard University - Mỹ Harvard University - Mỹ là môi trường phù hợp nhất để bạn có được kiến thức chuyên ngành tốt nhất cho công việc sau này. Với hệ thống cơ sở vật chất vượt trội cùng các giáo sư chuyên ngành hàng đầu nhất định đây sẽ là môi trường phát triển tốt nhất cho bạn. 2,6 tỷ đồng/năm Princeton University - Mỹ Princeton University là một trong những ngôi trường đại học ở Mỹ với chất lượng vượt trội. Tham gia học tập tại ngôi trường này, bạn sẽ được các giáo sư hàng đầu với chuyên môn cao hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm. 1,1 tỷ đồng/ năm University of Auckland - New Zealand University of Auckland - New Zealand được xem là tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới với 7 cơ sở chính. Hàng năm, trường đại học này có hơn 8.000 sinh viên quốc tế từ hơn 100 quốc gia khác nhau 594 triệu đồng đến 1.2 tỷ đồng/năm

5. Tìm việc làm ngành kinh tế đối ngoại ở đâu?

Song song với thắc mắc kinh tế đối ngoại làm gì, để có được việc làm phù hợp với chuyên ngành sau khi ra trường, bạn cần tìm kiếm việc làm tại những trang web uy tín. Cụ thể, Job3s sẽ là gợi ý thích hợp để tìm kiếm công việc uy tín, chất lượng mà bạn không nên bỏ lỡ.

Truy cập vào trang web Job3s, bạn có thể thoải mái tìm kiếm cơ hội việc làm với chuyên ngành của mình trên khắp các vùng miền khác nhau. Bên cạnh đó, các thông tin ở đây có tính chính xác cao nên bạn hãy yên tâm chọn môi trường phù hợp để làm việc. Ngoài ra, với các công việc đa dạng tùy thuộc theo chuyên ngành việc chọn được môi trường phù hợp với năng lực của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn.

Job3s với giao diện thông minh, dễ dàng tìm kiếm thông tin việc làm

Với những thông tin chi tiết về kinh tế đối ngoại làm gì, bạn sẽ có cơ sở tốt hơn để đưa ra quyết định thích hợp cho ngành học tương lai của mình. Bên cạnh đó, đây là lĩnh vực khá tiềm năng với cơ hội phát triển cao, sau khi học nhất định sẽ giúp bạn có được sự nghiệp đáng mơ ước.