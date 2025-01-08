1. Giải đáp về thời gian theo học ngành y

Theo kết quả thống kê từ các mùa tuyển sinh, ngành y có yêu cầu điểm chuẩn đầu vào cao và tỷ lệ cạnh tranh khá khốc liệt. Nếu bạn quan tâm đến ngành này và muốn biết học ngành y học bao nhiêu năm có thể tìm hiểu về thời gian đào tạo và chương trình học qua các thông tin dưới đây.

1.1. Học ngành y bao nhiêu năm?

Ngành y được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau như y đa khoa, y tế dự phòng, y học cổ truyền. Mỗi chuyên ngành cụ thể sẽ thời gian đào tạo từ 4 đến 6 năm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, thời gian đào tạo trong hệ Đại học tại các trường y đã được rút ngắn. Cụ thể, sau khi kết thúc 4 năm đào tạo tại giảng đường Đại học, sinh viên nhận được bằng cử nhân.

Nếu muốn trở thành bác sĩ, sinh viên sẽ phải học và thực hành tại các bệnh viện trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 năm để đạt được chứng chỉ hành nghề.

1.2. Học y đa khoa bao nhiêu năm?

Nếu đã biết học y bao nhiêu năm, bạn cũng nên nắm được ngành y đa khoa cần học bao nhiêu năm. Do đặc thù của công việc liên quan đến tính mạng con người, chính vì thế mà với sinh viên theo học ngành này sẽ phải học liên tục trong 6 năm.

Ngay sau khi thực hiện xong chương trình đào tạo này, họ được cấp bằng đa khoa. Trong trường hợp sinh viên muốn làm bác sĩ chuyên khoa thì phải đào tạo thêm 3 năm nữa để đủ điều kiện làm việc.

Sinh viên y đa khoa phải học liên tục trong 6 năm

1.3. Học quân y bao nhiêu năm

Sau khi đã nắm rõ học y bao nhiêu năm, hãy cùng tìm hiểu để biết học quân y mất bao nhiêu năm. Trên thực tế, bác sĩ Quân y được chia thành nhiều ngành, mỗi ngành sẽ có thời gian học khác nhau:

Bác sĩ đa khoa Quân y với chương trình đào tạo là 6,5 năm.

Bác sĩ đa khoa Dân y chương trình đào tạo sẽ là 6 năm .

Dược sĩ Dân y chương trình đào tạo là 5 năm.

Dược sĩ Quân y có chương trình đào tạo là 5,5 năm.

1.4. Học y dược bao nhiêu năm?

Một trong số những câu hỏi phổ biến khi tìm hiểu về ngành y là học y bao nhiêu năm, học y dược bao nhiêu năm.

Hiện nay, việc học dược sĩ tại Đại học sẽ thường kéo dài trong khoảng từ 5 - 6 năm tùy theo lộ trình đào tạo của các trường. Các môn học nổi bật của ngành này tại Đại học có thể kể đến như: nghiên cứu, sản xuất, lưu thông phân phối, đảm bảo chất lượng và quản lý dược dược phẩm.

Với hệ cao đẳng, thời gian đào tạo cho ngành dược sĩ là 3 năm.

1.5. Học thú y bao nhiêu năm?

Ngành Thú y được biết là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn về việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe các loài động vật. Tùy thuộc theo khung đào tạo tại mỗi trường mà thời gian học ngành Thú y sẽ được quy định khác nhau. Tuy nhiên, thời gian học trung bình là 4,5 năm.

1.6. Học y tá bao nhiêu năm?

Y tá là một ngành quan trọng trong hệ thống y tế của nước ta. Họ chính là trợ thủ đắc lực của các bác sĩ, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân và tâm lý người nhà bệnh nhân trong mọi hoàn cảnh.

Y tá chỉ cần trải qua quá trình đào tạo sơ cấp là có thể bắt đầu công việc. Thời gian đào tạo từ 9-18 tháng.

Để trở thành y tá bạn cần trải qua quá trình đào tạo sơ cấp trong khoảng 9 - 18 tháng

2. Sinh viên ngành y học những gì?

Khi đã nắm được thông tin học y bao nhiêu năm, bạn cũng nên tìm hiểu để biết được sinh viên ngành y học những gì. Trong suốt quá trình học tập, sinh viên được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu như:

Khoa học cơ bản, y học cơ sở.

Chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh.

Duy trì, chăm sóc, cải thiện và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Vận dụng được các kiến thức khoa học tự nhiên như hóa học, sinh học; vật lý, lý sinh để giải thích các hiện tượng bệnh lý.

Tiếp cận được với các kiến thức y sinh học và kỹ thuật y dược hiện đại.

Đánh giá và phân tích được mối liên quan giữa sức khỏe; bệnh tật với môi trường và các yếu tố tâm lý - xã hội.

Áp dụng được các phương pháp; các kỹ thuật để điều trị và chăm sóc người bệnh.

Mục tiêu chung của ngành y là đào tạo những người có y đức; có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để xác định, giải quyết các vấn đề sức khỏe cá nhân và cộng đồng, có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học nâng cao trình độ… nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Sinh viên ngành y được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu

3. Những tố chất cần có nếu theo ngành y

Thông qua những giải đáp về học y bao nhiêu năm, học y được cung cấp kiến thức gì, bạn cũng cần biết được những tố chất mà một người theo nghề y cần có để xác định bản thân có phù hợp với công việc này hay không.

Bên cạnh những yêu cầu về năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, niềm đam mê, bác sĩ trước hết phải là người có tấm lòng nhân ái, có phẩm chất đạo đức tốt. Dưới đây là những tố chất bạn cần phải có để trở thành bác sĩ giỏi, thành công trong nghề nghiệp:

Lòng nhân đạo và tình thương người: Trước khi trở thành một người bác sĩ giỏi bạn cần có một tấm lòng nhân đạo và tình thương cho con người. Cụm từ “Lương y như từ mẫu” không chỉ thể hiện kỳ vọng, niềm tin của xã hội dành cho những người hành nghề y mà còn là một trong những đức tính quan trọng cần có của một người bác sĩ.

Cẩn trọng, tỉ mỉ: Nghề y là một ngành nghề đặc thù, quy định tuyển sinh và đào tạo khắt khe, chặt chẽ hơn rất nhiều so với những ngành nghề khác. Nguyên do là vì mỗi quyết định của thầy thuốc có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của con người. Chỉ cần một phút sơ sẩy, bệnh nhân có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình.

Sự can đảm: Để theo đuổi ngành Y, bạn phải vượt qua được nỗi sợ của chính bản thân bởi hành nghề y đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với vô số các ca chấn thương, tai nạn ở nhiều mức độ khác nhau, do đó bạn cần bình tĩnh đối mặt và tập trung xử lý công việc.

Lòng nhân đạo và tình thương người là tố chất không thể thiếu của người hành nghề y

Xem thêm: Học Kinh Tế Đối Ngoại Làm Gì? Những Góc Khuất Ít Ai Biết Của Nghề Hái Ra Tiền Này

4. Muốn học ngành y thi khối gì? Học trường nào?

Song song với việc biết học y bao nhiêu năm, người người băn khoăn không biết học ngành y phải thi khối gì và nên học trường nào.

4.1. Học ngành y thi khối gì

Ngành y đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, bao gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và y khoa. Do đó, tổ hợp môn thi tuyển vào ngành y cũng cần có sự liên kết với các môn học này. Hiện nay, đào tạo ngành y chủ yếu xét tuyển theo các tổ hợp môn sau:

Khối A00 (Toán - Lý - Hóa).

Khối A02 (Toán - Lý - Sinh).

B00 (Toán - Hóa - Sinh).

Khối C08 (Ngữ văn - Hóa - Sinh).

Khối D07 (Toán - Hóa - Anh).

4.2. Các trường đào tạo ngành Y

Không chỉ quan tâm đến học y bao nhiêu năm, nếu muốn phát triển sự nghiệp trong nghề này bạn cần biết được các trường đào tạo y tốt nhất. Hiện nay, nhiều trường đại học đã mở ra các chuyên ngành y để đào tạo những y bác sĩ phục vụ cho nhu cầu cải thiện sức khỏe của người dân.

Các trường đào tạo ngành y tại miền Bắc: Trường Đại học Y Hà Nội; Học viện Quân y; Đại học Y Dược Hải Phòng; Đại học y Dược Thái Nguyên; Đại học Y Dược Thái Bình.

Các trường đào tạo ngành y tại miền Trung: Đại học Y Dược Huế; Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng; Đại học Tây Nguyên; Đại học Duy Tân.

Các trường đào tạo ngành y tại miền Nam: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch; Đại học Y Dược Cần Thơ; Khoa Y - Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh; Khoa Y - Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Học sinh khu vực miền Trung nên lựa chọn Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

5. Học y hết bao nhiêu tiền?

Trước khi đưa ra quyết định theo học ngành y bạn cần nắm rõ, học y bao nhiêu năm, 4 năm hay 6 năm, nên học trường nào là tốt nhất. Dựa vào đó để có thể trả lời được câu hỏi chi phí khi theo học là bao nhiêu tiền. Trường đào tạo 4 năm thì 4 năm học đại học hết bao nhiêu tiền, 6 năm sẽ hết bao nhiêu.

Hiện nay, các trường y công lập có mức học phí dao động từ 50 - 70 triệu đồng/năm và từ 150 - 220 triệu đồng/năm học cho trường ngoài công lập. Với con số này, khối ngành y đang thống trị bảng xếp hạng học phí bậc đại học tại Việt Nam.

Xem thêm: Xếp Hạng 75 Trường Đại Học Top 1 Thế Giới Theo Times Higher Education

6. Cơ hội nghề nghiệp và mức lương của ngành y

Trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, việc tìm hiểu về học y bao nhiêu năm cũng như cơ hội và mức lương theo vị trí việc làm ngành y tế trở nên quan trọng.

6.1. Cơ hội nghề nghiệp

Trên thực tế, nguồn nhân lực ngành y tế tại Việt Nam vẫn còn rất thấp, vì vậy, sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân và hoàn thành chương trình chuyên sâu sẽ rất dễ dàng để tìm được vị trí công việc và đơn vị công tác phù hợp. Bạn có thể trở thành bác sĩ đa khoa - chuyên khoa, làm kỹ thuật viên, làm y tá, trợ lý y tế. Cụ thể:

Bác sĩ đa khoa - chuyên khoa: Nhóm bác sĩ này luôn có nhu cầu tuyển dụng cao tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập. Công việc chính của vị trí này là thực hiện kiểm tra, chẩn đoán bệnh lý, kê đơn điều trị và phẫu thuật cho bệnh nhân.

Nhóm việc làm y tá: Trong nhóm y tá thường sẽ bao gồm một số vị trí như y tá đăng ký, y tá thực hành có giấy phép, trợ lý y tế.

Nhóm việc làm kỹ thuật viên: Trong ngành y thì nhóm kỹ thuật viên cũng là các vị trí cơ hội việc làm mà bạn có thể tham khảo. Một số vị trí kỹ thuật viên phổ biến như kỹ thuật viên thông tin, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, kỹ thuật viên siêu âm - chẩn đoán, kỹ thuật viên chụp X-quang.

Cơ hội việc làm của nhóm kỹ thuật viên chụp X-quang rất cao

6.2. Mức thu nhập ngành y

Bên cạnh việc tìm hiểu học y bao nhiêu năm, bạn cũng cần biết được mức lương của ngành y. Theo đó, lương ngành sẽ phụ thuộc vào việc bạn là bác sĩ viên chức hay làm việc ở các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập. Bên cạnh đó, các yếu tố như vị trí việc làm, trình độ chuyên môn, khu vực làm việc cũng sẽ ảnh hưởng đến mức thu nhập.

Theo khảo sát tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, mức lương của các bác sĩ có thể dao động từ 20 - 50 triệu đồng/tháng. Những vị trí khác thuộc ngành y như y tá, điều dưỡng, phụ tá, v.vv.. của các bệnh viện, cơ sở y tế ngoài công lập cũng có mức dao động từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Những giải đáp về học y bao nhiêu năm và các thông tin quan trọng xoay quanh ngành học này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện về tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong ngành nghề này. Qua đó, bạn có thể dễ dàng hơn trong việc định hướng sự nghiệp tương lai và quyết định có nên theo học ngành y hay không.