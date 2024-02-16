HSKK là gì? Tổng hợp thông tin bạn cần biết về kỳ thi HSKK

1. Chứng chỉ HSKK là gì?

Dưới đây sẽ là thông tin cụ thể về kỳ thi HSKK và cách phân biệt chứng chỉ KSH với HSKK:

1.1. Thông tin về kỳ thi HSKK

HSKK là gì? HSKK, viết tắt của 口语 (汉语水平口语考试 (Hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì) là kỳ thi đánh giá năng lực biểu đạt khẩu ngữ của người học tiếng Trung Quốc. Bài thi này được thực hiện dưới hình thức thu âm.

HSKK là bài thi dùng để kiểm tra kỹ năng nói, trong khi HSK lại tập trung vào phần Nghe - Đọc - Viết. Hiện nay, thí sinh bắt buộc phải làm 2 bài thi HSK và HSKK chung với nhau để kiểm tra đầy đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.

1.2. Phân biệt chứng chỉ HSK và HSKK

HSK và HSKK là hai chứng chỉ phục vụ cho 2 mục đích đánh giá năng lực sử dụng tiếng Trung khác nhau. Vậy sự khác biệt giữa HSK và HSKK là gì? Chúng tôi sẽ giúp bạn hình dung rõ trong phần nội dung dưới đây:

Tiêu chí so sánh HSK HSKK Tên gọi chứng chỉ Viết tắt của Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì (汉语水平考试), là kỳ thi đánh giá năng lực Hán ngữ tập trung vào 3 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc. Viết tắt của Hànyǔ shuǐpíng kǒuyǔ kǎoshì (汉语水平口语考试), là kỳ thi kiểm tra, đánh giá khả năng Nói tiếng Trung của thí sinh hay còn gọi là khẩu ngữ. Hình thức thi Thi máy hoặc thi trên giấy Thu âm trên máy tính Nhóm kỹ năng ngoại ngữ được đánh giá Kiểm tra 3 kỹ năng Nghe - Đọc - Viết của thí sinh. Kiểm tra kỹ năng Nói tiếng Trung của thí sinh (mức độ thành thạo trong giao tiếp. Mục đích sở hữu chứng chỉ Là chứng chỉ bắt buộc phải có ở: Các trường Đại học, Cao đẳng để xét duyệt đầu vào, đầu ra môn ngoại ngữ (bắt buộc).

Xin visa du học hay làm việc tại công ty ở Trung Quốc (HSK 4 trở lên). Là chứng chỉ nên có để: Xin học bổng du học Trung Quốc

Phát triển trong ngành nghề liên quan đến phiên dịch. Các cấp độ đánh giá HSK 1

HSK 2

HSK 3

HSK 4

HSK 5

HSK 6 HSKK Sơ cấp

HSKK Trung cấp

HSKK Cao cấp

2. HSKK có mấy cấp độ?

Sau khi đã tìm hiểu HSKK là gì thì chúng ta sẽ khám phá các cấp độ HSKK. Nếu như HSK có 6 cấp độ (theo hình thức cũ) và 9 cấp độ (theo hình thức mới) thì bài đánh giá năng lực khẩu ngữ HSKK chỉ bao gồm 3 cấp độ sau:

Các cấp độ Kỳ thi HSK Tiêu chuẩn trình độ tiếng Trung Quốc tế Đối tượng dự thi Mục đích dự thi HSKK Sơ cấp HSK 1 Cấp 1 Dành cho đối tượng học tiếng Trung đã nắm chắc được khoảng 200 từ vựng thông dụng thường ngày và thi cùng chứng chỉ HSK 1, 2. Người học có thể nghe hiểu tiếng Trung và biểu đạt dễ dàng thông qua các tình huống thông dụng trong đời sống. HSK 2 Cấp 2 HSKK Trung cấp HSK 3 Cấp 3 Phù hợp với đối tượng đã học tiếng Trung trình độ Trung cấp và nắm vững được khoảng 900 từ thông dụng, thi cùng bài thi HSK 3, 4. Người học có thể nghe hiểu và diễn đạt bằng tiếng Trung dễ dàng và dần sử dụng thành thạo như tiếng mẹ đẻ. HSK 4 Cấp 4 HSKK cao cấp HSK 5 Cấp 5 Phù hợp với những đối tượng đã học và sử dụng được khoảng 3000 từ vựng thông dụng trong đời sống hàng ngày. Người học có thể tự tin sử dụng tiếng Trung lưu loát trong mọi tình huống và phân tích ngôn từ tốt. HSK 6 Cấp 6

3. Giá trị của chứng chỉ HSKK

Ngoài việc hiểu rõ HSKK là gì thì bạn cũng cần phải biết được giá trị mà nó mang lại. Thi và chinh phục HSKK mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Bởi hiện nay, bằng HSKK được sử dụng cho nhiều mục đích như:

Đối với học sinh: Là điều kiện được miễn thi môn ngoại ngữ, xét tuyển đầu vào của các ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại các trường Đại học ở Việt Nam như: Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Đại học Ngoại Thương, Đại học Hà Nội,...

Đối với sinh viên:

Là điều kiện để xét tuyển đầu ra đại học môn Ngoại ngữ tại một số trường Đại học như: Học viện Báo chí và Tuyên Truyền, Đại học Công nghiệp Hà Nội,...

Là điều kiện ứng tuyển học bổng du học tại các trường Đại học danh tiếng của Trung Quốc, đặc biệt là học bổng CIS (chương trình hỗ trợ toàn phần hoặc một phần tuỳ thuộc vào đối tượng sinh viên, du học sinh. Đây là học bổng được tổng bộ Hanban cung cấp để hỗ trợ học viên xuất sắc, học giả và những ai đang làm giáo viên dạy tiếng Trung Quốc).

Đối với người đi làm: Giúp bạn dễ dàng ứng tuyển vào các doanh nghiệp Trung Quốc với mức thu nhập hấp dẫn.

4. Cấu trúc và thang điểm bài thi HSKK

Việc nắm được cấu trúc bài thi HSKK là gì cùng cấu trúc và thang điểm bài thi sẽ giúp bạn lên kế hoạch học và ôn tập hiệu quả để chinh phục được bài thi khẩu ngữ.

4.1. HSKK sơ cấp (HSK口试初级)

Bài thi HSKK Sơ cấp bao gồm 3 phần với 27 câu hỏi. Thời gian hoàn thành là 17 phút (7 phút chuẩn bị và 10 phút làm bài).

Cấu trúc bài thi HSKK Sơ cấp Các phần thi Số câu Thời gian làm bài Phần 1 Nghe và trần thuật lại câu tiếng Trung 15 4 phút Phần 2 Nghe và trả lời câu hỏi 10 3 phút Phần 3 Trả lời câu hỏi (đọc đề sau đó trả lời bằng miệng, đề bài có chú thích pinyin) 2 3 phút Tổng thời gian làm bài 17 phút

4.2. HSKK trung cấp (HSK口试中级)

Cấu trúc bài thi HSKK Trung cấp gồm 3 phần với 14 câu hỏi. Thời gian hoàn thành bài thi là 21 phút, bao gồm 10 phút chuẩn bị.

Cấu trúc bài thi HSKK Trung cấp Các phần thi Số câu Thời gian làm bài Phần 1 Nghe và trần thuật lại câu tiếng Trung 10 3 phút Phần 2 Nói theo tranh 2 4 phút Phần 3 Trả lời câu hỏi (đọc để sau đó trả lời bằng miệng, đề bài có chú thích pinyin) 2 4 phút Tổng thời gian làm bài 11 phút

4.3. HSKK cao cấp (HSK口试高级)

Cấu trúc bài thi HSKK Cao cấp gồm 3 phần với 6 câu hỏi. Thời gian hoàn thành bài thi khoảng 24 phút, bao gồm cả 10 phút chuẩn bị.

Cấu trúc bài thi HSKK Trung cấp Các phần thi Số câu Thời gian làm bài Phần 1 Nghe và trần thuật lại câu tiếng Trung 3 7 phút Phần 2 Đọc diễn cảm đoạn văn cho trước (khoảng 250 chữ) 1 2 phút Phần 3 Trả lời câu hỏi 2 5 phút Tổng thời gian làm bài 14 phút

5. Thời hạn chứng chỉ HSKK

Kết quả HSKK có giá trị lâu dài để chứng minh năng lực tiếng Trung của sinh viên nước ngoài. Điểm HSKK có giá trị trong vòng 2 năm (tính từ ngày thi).

