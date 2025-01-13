1. Tại sao phải tra cứu bảo hiểm y tế?

Tra cứu bảo hiểm y tế là gì? Việc tra cứu bảo hiểm y tế là việc tìm kiếm các thông tin chi tiết và chính xác về quá trình tham gia, mức đóng bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm y tế, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người đăng ký tham gia BHYT. Việc làm này có ý nghĩa quan trọng, giúp người tham gia có thể hiểu rõ về các lựa chọn và quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ y tế khám chữa bệnh.

Chẳng hạn như, việc tra cứu bảo hiểm y tế giúp người tham gia có thể chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ các quyền lợi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế của bản thân, đồng thời cũng có thể tránh được tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (nếu có).

Tra cứu bảo hiểm y tế là cách để nắm bắt các thông tin quan trọng quá trình tham gia bảo hiểm y tế

2. 04 cách tra cứu bảo hiểm y tế nhanh chóng, dễ dàng nhất

Hiểu được nhu cầu về tra cứu các thông tin quan trọng về bảo hiểm y tế cao, hiện nay cơ quan Bảo hiểm y tế Việt Nam đã cung cấp 4 cách để có thể tra cứu thông tin Bảo hiểm y tế rõ ràng và hoàn toàn miễn phí. Điều này giúp cho người tham gia dễ dàng tra cứu thông tin một cách thuận tiện và linh hoạt nhất.

4 cách tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế bao gồm:

Tra cứu thông tin bảo hiểm y tế trên thẻ BHYT

Tra cứu bảo hiểm y tế trực tuyến trên cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Tra cứu thông tin BHYT trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID

Tra cứu thông tin Bảo hiểm y tế thông qua tổng đài bảo hiểm y tế

2.1. Cách 1 - Tra cứu thông tin bảo hiểm y tế trên thẻ BHYT

Hiện nay, thẻ Bảo hiểm y tế có 2 loại hình thức bao gồm thẻ Bảo hiểm y tế giấy và thẻ Bảo hiểm y tế điện tử.

Về cơ bản, cả 2 loại hình thẻ bảo hiểm y tế giấy và thẻ bảo hiểm y tế điện tử đều có cách thức sử dụng như nhau. Các thông tin trên thẻ cũng hoàn toàn giống nhau.

Khi muốn tra cứu bảo hiểm y tế, người tra cứu tìm kiếm các thông tin thông tin được in trên thẻ bảo hiểm y tế nhằm nắm được các thông tin cần thiết và hữu ích về:

Thông tin cá nhân cơ bản (Họ và tên, ngày sinh và giới tính)

Mã số thẻ bảo hiểm y tế và Mã ký tự thể hiện mức hưởng.

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nào?

Giá trị sử dụng thẻ từ ngày nào?

Thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày nào?

Nơi cấp, đổi thẻ Bảo hiểm y tế ở đâu?

Tra cứu bảo hiểm y tế trên thẻ BHYT nhanh chóng và chính xác

Khi tham gia đóng bảo hiểm y tế và sở hữu thẻ Bảo hiểm y tế, người tham gia Bảo hiểm y tế có thể tra cứu các thông tin như trên bằng các cách như sau:

Tra cứu mã thẻ bảo hiểm y tế

Kể từ ngày 01/04/2021, cơ quan Bảo hiểm y tế cung cấp việc áp dụng mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới nhất. Theo đó, xảy ra tồn đọng về việc sử dụng đồng thời 2 loại thẻ bảo hiểm y tế cũ và mới. 2 loại thẻ này được ban hành cụ thể và có giá trị như nhau. Tham khảo thông tin của 2 mẫu thẻ được ban hành như sau:

Mẫu thẻ BHYT theo Quyết định số 1313/QĐ-BHXH (sau đây gọi là mẫu thẻ BHYT cũ);

Quyết định số 1313/QĐ-BHXH (sau đây gọi là mẫu thẻ BHYT cũ); Mẫu thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH (sau đây gọi là mẫu thẻ BHYT mới).

Mẫu bảo hiểm y tế mới và cũ

*Đối với mẫu số bảo hiểm y tế cũ

Các thẻ bảo hiểm y tế phát hành trước ngày 1/4/2021 đều được quy định là thẻ bảo hiểm y tế cũ. Theo đó, đối với mẫu thẻ y tế này, mã số thẻ bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự được chia vào 04 ô như sau:

XX X XX XXXXXXXXXX

Trong đó:

Các ký tự trong ô đầu tiên: Gồm 2 ký tự là mã đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế

Các ký tự trong ô thứ hai: Gồm 2 ký tự là con số từ 01-05, thể hiện mức hưởng Bảo hiểm y tế gồm 100%, 95%, 80%.

Các ký tự trong ô thứ ba: Bao gồm 2 ký tự bằng số từ 01-99. Đây là mã tỉnh, nơi đăng ký phát hành thẻ Bảo hiểm y tế

Các ký tự trong ô thứ tư: Bao gồm 10 ký tự. Đây là mã số định danh cá nhân của người tham gia Bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, khi kiểm tra thông tin trên thẻ Bảo hiểm y tế giấy, bạn còn có thể biết được cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm và thời điểm bắt đầu có giá trị sử dụng. Thời gian tham gia bảo hiểm đủ 05 năm liên tục đối với 1 thẻ bảo hiểm.

*Với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới

Đối với mẫu thẻ Bảo hiểm y tế mới, có một số thay đổi như sau:

Mã số thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia là 10 ký tự

Tích hợp được nhiều thông tin mới về nơi cấp, đổi thẻ Bảo hiểm y tế, hướng dẫn kiểm tra chi phí khám chữa bệnh, tra cứu thông tin Bảo hiểm y tế, số tổng đài hỗ trợ giải đáp các thắc mắc

Tra cứu mức hưởng thẻ bảo hiểm y tế

Mức hưởng thẻ bảo hiểm y tế thể hiện mức hưởng trợ cấp chi phí bằng con số phần trăm. Mức hưởng này nói lên được trường hợp bạn bị sụt giảm về sức khỏe, ốm đau, tại nạn đến cơ sở y tế để thăm khám và chữa bệnh thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức chi phí tiền viện phí và những chi phí phát sinh khác.

Căn cứ vào Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì nhìn vào Ô thứ 2 - ký tự thứ 3 từ trái sang phải chúng ta sẽ biết được mức hưởng BHYT là bao nhiêu phần trăm.

Các con số được thể hiện như sau:

Đối với ký hiệu số 1: Được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ quỹ Bảo hiểm y tế. Không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật

Đối với ký hiệu số 2: Được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh, có giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế,...

Đối với ký hiệu số 3: Được thanh toán 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế.

Đối với ký hiệu số 4: Được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh đối với đối tượng thuộc phạm vi chi trả Bảo hiểm y tế.

Đối với ký hiệu 5: Được hưởng 100% chi phí khám,chữa bệnh, bao gồm cả các chi phí ngoài phạm vi hưởng Bảo hiểm y tế, chi phí vận chuyển và cả các đối tượng hưởng có ký hiệu CA, CY, QN.

Ngoài ra, các ký tự K1, K2, K3 được in trên thẻ bảo hiểm y tế thể hiện mức độ khu vực nơi người đăng ký tham gia bảo hiểm y tế sinh sống.

Ký hiệu K1: Mã khu vực nơi người dân tộc thiểu số và người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ nghèo, đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K2: Mã khu vực nơi người dân tộc thiểu số và người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ nghèo, đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Ký hiệu K3: Mã khu vực nơi có người dân sinh sống tại xã đảo, huyện đảo

Theo đó, những người có mã ký tự này khi khám bệnh tại các cơ sở trái tuyến vẫn được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Tra cứu bảo hiểm y tế để biết mức hưởng trợ cấp chi phí

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế là một khoảng thời gian mà người tham gia bảo hiểm được sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế, được tính kể từ thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị được sử dụng.

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT được in tại vị trí chính giữa mặt trước của thẻ BHYT. Các con số này thể hiện:

Thời điểm nào thẻ bắt đầu có hiệu lực?

Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày nào?

Lưu ý: Khi gia hạn thẻ BHYT giấy, người sở hữu có thể gia hạn bằng thẻ hiện tại, tiếp tục sử dụng và không cần phải đổi thẻ mới.

2.2. Cách 2 - Tra cứu bảo hiểm y tế bằng CMND/ CCCD

Bạn hoàn toàn có thể tra cứu bảo hiểm y tế thông qua CMND/CCCD . Với cách này bạn có thể nắm bắt được các thông tin hữu ích nhất về:

Mã số thẻ BHYT

Giá trị sử dụng thẻ BHYT

Điểm thu đại lý BHYT gần nhất.

Tra cứu mã số bảo hiểm y tế trên website BHXH Việt Nam

Dưới đây là chi tiết các bước tra cứu thông tin mã số Bảo hiểm y tế thông qua Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Bước 1: Truy cập vào website: https://baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Tại danh mục " Tra cứu trực tuyến" chọn " Tra cứu mã số BHXH"

Bước 3: Nhập thông tin để tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội bao gồm: Tỉnh/Thành phố - quê quán/nơi thường trú trên CMND/CCCD CCCD/CMND/Hộ chiếu - Nhập dãy 12 số CMND/CCCD/Mã định danh Họ và tên - Nhập đủ họ và tên có dấu

Bước 4: Tích chọn vào ô "Tôi không phải người máy", sau đó chọn "Tra cứu"

Bước 5: Nhận kết quả tra cứu

Hướng dẫn cách tra cứu BHYT trên website

Hệ thống Bảo hiểm Xã hội sẽ trả kết quả tra cứu gồm các thông tin cá nhân về Bảo hiểm xã hội. Mã số thẻ Bảo hiểm y tế cần tra cứu cũng chính là mã số Bảo hiểm xã hội hiện lên trong cột thứ hai của bảng kết quả trả về.

Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng CMND/CCCD

Giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thông thường là 1 năm được tính từ ngày thẻ bảo hiểm y tế có hiệu lực.

Tuy nhiên, với sự tiện lợi của công nghệ thông tin thì các thông tin cá nhân về bảo hiểm y tế được tích hợp đầy đủ, bạn hoàn toàn có thể tra cứu trực tuyến.

Sau khi đã tra cứu được mã số thẻ Bảo hiểm y tế, họ tên và ngày tháng năm sinh của người cần tra cứu, việc tra cứu giá trị sử dụng của thẻ Bảo hiểm y tế cũng vô cùng dễ dàng

Sau đây là các bước để tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên website BHXH Việt Nam:

Bước 1: Truy cập vào website Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Link website: https://baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Chọn chức năng "Tra cứu trực tuyến"

Bước 3: Chọn tiện ích "Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT"

Bước 4: Điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm: Mã số thẻ BHYT là mã số BHXH Họ tên Ngày/tháng/năm sinh

Sau đó tích chọn "Tôi không phải người máy" và chọn "Tra cứu"

Bước 5: Nhận kết quả tra cứu Các thông tin mà hệ thống trả về sẽ bao gồm: Mã thẻ BHYT Thông tin cá nhân (Họ tên, năm sinh, giới tính, nơi tham gia BHYT, nơi KCBBĐ) Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT Thời điểm đủ 5 năm liên tục. Các quyền lợi được hưởng BHYT



Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng bằng CMND/CCCD

2.3. Cách 3 - Tra cứu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID

Ứng dụng VssID là một ứng dụng bảo hiểm xã hội được tích hợp các thông tin của người tham gia bảo hiểm nên cài đặt trên điện thoại để có thể dễ dàng tra cứu thông tin bảo hiểm của cá nhân và sử dụng các tính năng tiện ích khác nhau trên VssID.

Ứng dụng VssID được phát triển nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, theo dõi về các thông tin bảo hiểm và các dịch vụ công một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Khi tra cứu thông tin bảo hiểm y tế tại ứng dụng VssID, người tham gia bảo hiểm có thể tra cứu được những thông tin như sau:

Mã thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Quá trình tham gia BHYT

Lịch sử sổ khám chữa bệnh BHYT và giấy được cấp theo thông tu 56/2017/TT-BYT

Tra cứu tổ chức dịch vụ thu BHYT

Tra cứu cơ sở khám chữa bệnh hưởng BHYT

Tham khảo chi tiết cách tra cứu một số thông tin bảo hiểm y tế cá nhân (Áp dụng cho người tham gia Bảo hiểm y tế đã đăng ký tài khoản VssID)

Tra cứu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID

Các bước tra cứu thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID. Sau đó chọn các mục Quản lý cá nhân.

Bước 2: Chọn vào mục Thẻ BHYT.

Bước 3: Kết quả hiện lên bao gồm các thông tin về: Mã số thẻ Thông tin cá nhân (Họ tên, ngày sinh, giới tính) Nơi đăng ký khám chữa bệnh Thời gian hiệu lực của thẻ Thông tin Quyền lợi hưởng BHYT



Lưu ý:

Để xem hình ảnh chi tiết thẻ Bảo hiểm y tế, nhấn vào mục Hình ảnh thẻ

Khi khám chữa bệnh, nhấn chọn vào mục Sử dụng thẻ. Khi này mã QR của thẻ Bảo hiểm y tế sẽ hiện ra. Bạn hãy dùng mã này để quét thay cho việc đăng ký khám thủ công.

Các bước chi tiết tra cứu thể bảo hiểm y tế trên VssID

Tra cứu quá trình tham gia Bảo hiểm y tế trên VssID

Tra cứu lịch sử tham gia Bảo hiểm y tế trên VssID bằng các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID, chọn mục Quản lý cá nhân. Sau đó tiếp tục chọn mục Quá trình tham gia

Bước 2: Nhấn chọn vào mục Bảo hiểm y tế (BHYT). Sau đó nhấn vào biểu tượng con mắt

Bước 3: Xem kết quả hiển thị bao gồm:

Tổng thời gian tham gia BHYT

Các khoảng thời gian đóng BHXH tại mỗi đơn vị sử dụng lao động kèm chi tiết mức tiền lương đóng BHYT

Bạn có thể tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm y tế trên VssID

2.4. Cách 4: Cách tra cứu bảo hiểm y tế thông qua tổng đài bảo hiểm y tế

Nhằm hỗ trợ người dân tra cứu và giải đáp trực tuyến nhanh chóng nhất về các thông tin Bảo hiểm y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam đã quyết định dãy số 19009068 là hotline của tổng đài bảo hiểm y tế chính thức từ tháng 8/2017.

Nếu trong trường hợp số điện thoại tổng đài 19009068 không liên hệ được, bạn có thể gọi đến số 024 37899999 (trong giờ hành chính).

Khi gọi điện đến số tổng đài để giải đáp thắc mắc, bạn cần cung cấp cho tư vấn viên các thông tin như: Họ và tên, mã số BHXH, số CMND/CCCD... tùy theo thông tin cần tra cứu và yêu cầu từ tư vấn viên. Tư vấn viên sẽ hỗ trợ bạn tra cứu trên hệ thống và thông báo lại kết quả tra cứu sau một vài phút.

Cách tra cứu bảo hiểm y tế là một bước cần thiết giúp bạn nắm bắt được các quyền lợi mà mình có thể được hưởng khi tham gia. Bằng cách hiểu các thông tin, chính sách, quyền lợi bảo hiểm, nhà cung cấp bảo hiểm, bạn có thể dễ dàng sử dụng bảo hiểm của mình cho những vấn đề về sức khỏe. Hãy nhớ rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy, việc xem xét gia hạn bảo hiểm sức khỏe của bạn định kỳ và trong thời gian đăng ký mở để đảm bảo sự phù hợp liên tục và sự bảo vệ tối ưu cho bạn và những người thân yêu của bạn.