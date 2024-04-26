Hướng dẫn cách viết CV KD Bất Động Sản khi xin việc chi tiết nhất

1. Cơ hội việc làm của nhân viên kinh doanh bất động sản

Ngành bất động sản (BĐS) luôn là một lĩnh vực sôi động và đầy tiềm năng tại Việt Nam. Chính vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này luôn cao. Nhiều công ty, tập đoàn bất động sản lớn nhỏ, sàn giao dịch bất động sản, công ty tư vấn bất động sản... đều cần nhân viên kinh doanh (NVKD).

Trong giai đoạn 2024 - 2028, nhu cầu nhân lực bình quân mỗi năm cho ngành kinh doanh bất động sản dao động từ 12.400 - 13.200 người, chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu nhân lực. Nhu cầu nhân lực qua đào tạo của ngành này chiếm khoảng 78,76%.

Nhu cầu tuyển dụng ngành bất động sản đang tăng cao và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Đây là một ngành nghề tiềm năng với nhiều cơ hội phát triển cho những ai có năng lực và đam mê.

Lĩnh vực này tuyển dụng rất nhiều vị trí như: Nhân viên kinh doanh bất động sản, chuyên viên kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, trợ lý kinh doanh bất động sản... ư

Mức lương cơ bản của NVKD không quá cao chỉ khoảng 4 - 5 triệu đồng. Tuy nhiên , thu nhập của môi giới thường dựa trên hoa hồng, có thể dao động từ 1% đến 3% giá trị giao dịch. Trung bình mỗi tháng có thể dao động từ 20 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, đây là nghề có cơ hội phát triển và thăng tiến tốt. Nhân viên kinh doanh bất động sản có thể mở rộng mối quan hệ, học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tuy nhiên, để thành công trong lĩnh vực này, bạn cần có tố chất và kỹ năng phù hợp, chăm chỉ, nỗ lực và học hỏi không ngừng và khả năng thích nghi với môi trường làm việc cạnh tranh.

2. Yêu cầu tuyển dụng Nhân viên kinh doanh bất động sản

Tùy vào từng công ty và vị trí cụ thể mà tiêu chuẩn tuyển dụng sẽ có sự khác biệt nhất định. Vì thế khi viết CV KD bất động sản bạn nên chú ý đến mô tả của vị trí tuyển dụng đó để điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, nhìn chung, tiêu chuẩn cơ bản để chọn ứng viên của các nhà tuyển dụng gồm:

Về kiến thức:

Kiến thức cơ bản về thị trường BĐS, các loại hình BĐS, luật BĐS.

Kiến thức về quy trình mua bán, cho thuê BĐS.

Kỹ năng định giá BĐS.

Kiến thức về marketing, quảng cáo.

Về kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Khả năng thuyết phục và đàm phán.

Kỹ năng tư vấn khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Quản lý thời gian và công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Về phẩm chất:

Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Làm việc độc lập và nhóm tốt.

Cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Ngoài ra, một số công ty có thể yêu cầu thêm các tiêu chuẩn như:

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực BĐS (thường là 1-2 năm).

Có chứng chỉ liên quan đến BĐS, có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung...).

3. Cách viết CV KD bất Động Sản khi xin việc hiệu quả

Để viết CV KD bất động sản ấn tượng đầu tiên của bạn với nhà tuyển dụng. Một CV được viết tốt, trình bày rõ ràng, súc tích và đầy đủ thông tin sẽ giúp bạn tạo ấn tượng chuyên nghiệp và thu hút sự chú ý của họ.

3.1. Cách viết CV KD bất động sản khi đi xin việc

Ngành bất động sản cạnh tranh cao, vì vậy bạn cần một CV nổi bật để thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng. Dưới đây là cách viết CV KD bất động sản khi xin việc hiệu quả như sau:

Cấu trúc CV KD bất động sản:

Phần đầu CV:

Thông tin cá nhân : Họ tên, ảnh, số điện thoại, email.

Họ tên, ảnh, số điện thoại, email. Mục tiêu nghề nghiệp: Nêu rõ mục tiêu ứng tuyển vị trí nào, thể hiện mong muốn phát triển bản thân và đóng góp cho công ty.

Phần thân CV KD bất động sản:

Kinh nghiệm làm việc : Liệt kê các vị trí KD BĐS đã đảm nhiệm, mô tả cụ thể công việc và thành tích đạt được, sử dụng số liệu để chứng minh hiệu quả công việc.

Liệt kê các vị trí KD BĐS đã đảm nhiệm, mô tả cụ thể công việc và thành tích đạt được, sử dụng số liệu để chứng minh hiệu quả công việc. Kỹ năng và kiến thức: Nêu bật kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chứng minh kiến thức về thị trường BĐS, liệt kê các chứng chỉ liên quan (nếu có).

Nêu bật kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chứng minh kiến thức về thị trường BĐS, liệt kê các chứng chỉ liên quan (nếu có). Trình độ học vấn : Bằng cấp cao nhất đạt được, trường đại học/cao đẳng đã theo học, chuyên ngành đào tạo.

Bằng cấp cao nhất đạt được, trường đại học/cao đẳng đã theo học, chuyên ngành đào tạo. Thành tích và giải thưởng : Nêu bật các thành tích trong lĩnh vực BĐS, liệt kê các giải thưởng đạt được (nếu có).

Nêu bật các thành tích trong lĩnh vực BĐS, liệt kê các giải thưởng đạt được (nếu có). Hoạt động ngoại khóa: Tham gia các hoạt động liên quan đến BĐS, thể hiện khả năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Phần cuối CV KD bất động sản:

Thông tin bổ sung: Ngoại ngữ (nếu có), sở thích cá nhân (nếu có).

Ngoại ngữ (nếu có), sở thích cá nhân (nếu có). Lời cảm ơn: Cảm ơn nhà tuyển dụng đã dành thời gian xem xét CV.

3.2. Mẹo viết CV KD bất động sản lọt mắt xanh nhà tuyển dụng

Để tăng cơ hội trúng tuyển, ghi điểm với nhà tuyển dụng, khi viết CV kinh doanh BĐS, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

Tìm hiểu yêu cầu công việc: Đầu tiên, đọc kỹ thông tin về công việc bạn muốn nộp đơn. Điều này giúp bạn hiểu rõ những kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Tạo một bản tóm tắt ấn tượng: Viết CV KD bất động sản nên đặt phần tóm tắt hoặc mục tiêu nghề nghiệp ở đầu trang để người đọc nhanh chóng hiểu được mục tiêu của bạn và lý do bạn là ứng viên phù hợp cho vị trí này.

Liệt kê kinh nghiệm làm việc một cách chi tiết và có ý nghĩa: Đưa ra thông tin về các dự án cụ thể bạn đã tham gia, những vai trò bạn đã đảm nhận và các thành tựu bạn đã đạt được trong mỗi công việc.

Nêu rõ các kỹ năng và năng lực liên quan: Đảm bảo rằng CV KD bất động sản của bạn nêu rõ những kỹ năng và năng lực mà bạn có, bao gồm kỹ năng giao tiếp, khả năng đàm phán, kiến thức về thị trường bất động sản, quản lý dự án và sử dụng phần mềm.

Đánh giá mạnh mẽ về bản thân: Trong mỗi phần, tập trung vào những điểm mạnh của bản thân và cách bạn có thể đóng góp vào tổ chức.

Sử dụng từ ngữ mạnh mẽ và chính xác: Sử dụng từ ngữ chính xác để mô tả kinh nghiệm và kỹ năng của bạn, đồng thời tránh sử dụng các từ lặp lại hoặc mơ hồ.

Chú trọng vào thành tựu và số liệu cụ thể: Nếu có thể, đi kèm với các số liệu và dữ liệu cụ thể để minh chứng cho những thành tựu bạn đã đạt được.

Tối ưu hóa bố cục và thiết kế: Sắp xếp thông tin một cách logic và dễ đọc, sử dụng các định dạng và font chuyên nghiệp để tạo sự chuyên nghiệp cho CV của bạn.

Chỉ ra sự phù hợp với vị trí công việc cụ thể: Tùy chỉnh CV KD bất động sản của bạn cho từng vị trí mà bạn nộp đơn. Điều này sẽ giúp CV trở nên phù hợp và hấp dẫn hơn với nhà tuyển dụng.

Kiểm tra và sửa chữa: Cuối cùng, đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra lại mọi thông tin và sửa chữa các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp trước khi gửi CV KD bất động sản đến tay nhà tuyển dụng.

4. Những lỗi sai thường gặp khi viết CV KD bất Động Sản

CV KD bất động sản giúp tóm tắt các thông tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng và năng lực của bạn. Vì vậy, để viết CV KD bất động sản bạn cần tránh những điểm sau:

Thông tin không liên quan: Tránh bao gồm thông tin không liên quan đến ngành bất động sản hoặc công việc bạn đang nộp đơn. Hãy tập trung vào những kinh nghiệm, kỹ năng và thành tựu có liên quan.

Mô tả chung chung và không cụ thể: Tránh mô tả công việc hoặc thành tựu của bạn một cách chung chung và không cụ thể. Hãy sử dụng các ví dụ và số liệu cụ thể để minh chứng cho những gì bạn đã đạt được.

Câu chuyện dài dòng: CV nên ngắn gọn và trực tiếp. Tránh viết quá nhiều chi tiết không cần thiết hoặc câu chuyện dài dòng. Hãy tập trung vào những thông tin quan trọng và có ích nhất.

Sử dụng ngôn ngữ không chuyên nghiệp: Tránh sử dụng ngôn ngữ không chuyên nghiệp, lóng ngóng hoặc quá phức tạp. Hãy sử dụng ngôn ngữ trực tiếp, rõ ràng.

Thông tin không chính xác: Đảm bảo rằng mọi thông tin trên CV của bạn là chính xác và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi gửi đi. Tránh ghi những thông tin sai lệch hoặc không chính xác.

Không tùy chỉnh cho từng vị trí công việc: Tránh việc gửi cùng một bản CV không thay đổi cho mọi vị trí công việc bạn nộp đơn. Thay vào đó, hãy tùy chỉnh CV của bạn cho từng vị trí cụ thể mà bạn quan tâm.

Không kiểm tra và sửa chữa: Tránh gửi CV KD Bất động sản mà không kiểm tra kỹ lưỡng và sửa chữa các lỗi chính tả hoặc ngữ pháp. Một CV có nhiều lỗi có thể tạo ra ấn tượng không tốt với nhà tuyển dụng.

Quá nhiều thông tin không cần thiết: Tránh bao gồm quá nhiều thông tin không cần thiết, như hình ảnh cá nhân, thông tin về gia đình, hoặc thông tin cá nhân quá chi tiết. Hãy tập trung vào những thông tin quan trọng nhất liên quan đến công việc và kỹ năng của bạn.

Tóm lại việc viết CV KD bất động sản hiệu quả là cơ hội để bạn thể hiện bản thân và giành được sự chú ý của nhà tuyển dụng. Vì vậy hãy đảm bảo rằng nó thực sự chỉnh chu để đại diện cho bạn một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm một số mẫu CV chuyên nghiệp bạn có thể trực tiếp truy cập vào job3s.ai. Tại đây, bạn có thể tự tạo một mẫu CV phù hợp với bản thân và vị trí công việc ứng tuyển một cách nhanh chóng và đơn giản, giúp gây ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng. Truy cập ngay!