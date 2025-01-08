Hướng dẫn làm CV bằng Powerpoint thu hút nhà tuyển dụng

Hiện trên thị trường có rất nhiều mẫu CV miễn phí nhưng để làm nổi bật, khác lạ hơn bạn hãy lựa chọn cho mình mẫu thiết kế riêng. Để thiết kế riêng biệt một công cụ có thể lựa chọn là làm CV bằng Powerpoint. Với sự linh hoạt trong việc thêm ảnh, biểu đồ, đồ họa và hiệu ứng vào CV, Powerpoint có thể giúp cho bản CV của bạn trở nên bắt mắt và dễ đọc hơn so với các bản CV truyền thống, cùng Job3s tìm hiểu nhé.

1. Xây dựng ý tưởng cho mẫu CV bằng Powerpoint

CV là một bản mô tả những thông tin quan trọng mà nhà tuyển dụng cần biết về các ứng viên. Thông thường để có thể soạn thảo một mẫu CV cho riêng mình chúng ta vẫn hay dùng tiêu biểu là Word, thiết kế thông qua phần mềm chỉnh sửa Photoshop hay các phần mềm thiết kế CV nghiệp khác.

Thế nhưng rất ít người đều không biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế CV bằng Powerpoint. Và việc thiết kế CV bằng Powerpoint là một cách đem lại sự ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

Việc CV của bạn quá nhàm chán chính là một trong những nguyên nhân khiến cho nhà tuyển dụng có thể loại ngay bạn từ vòng xét duyệt hồ sơ. Đối với một số công việc yêu cầu sự sáng tạo cao thì một CV được thiết kế mới lạ, bắt mắt có thể chính là ngôi sao hy vọng tăng cấp đôi số điểm của bạn.

Chính vì vậy hãy tận dụng khả năng sáng tạo của bạn để thiết kế ngay cho mình một bản CV thôi. Bạn có thể tham khảo các ý tưởng từ Pinterest, Canva, Google Photo hoặc những download mẫu CV đẹp online sẵn có tại Job3s. Và đặc biệt nếu như bạn muốn tự mình sáng tạo nên một bản CV dành riêng mình và không muốn “đúng hàng” với bất kỳ ai thì cũng không hề khó khăn.

Cách thức đơn giản để xây dựng một ý tưởng đó là bạn hãy tham khảo những xu hướng thiết kế đang nổi trong những năm gần đây. Ví dụ như một số mẫu như các mẫu CV tối giản, sử dụng icon để tạo điểm nhấn…

Sau khi đã xác định được ý tưởng và hình dung được cách truyền tải phong cách cá nhân vào trong bản CV thì bước tiếp theo đó là bạn cần phải biết cách tạo một mẫu CV hoàn chỉnh. Nếu bạn đang mông lung không biết cách nào để làm CV trên powerpoint thì đừng lo lắng vì chúng tôi ở đây để hướng dẫn bạn làm điều đó.

2. Hướng dẫn làm CV bằng Powerpoint đơn giản

Để có thể thiết kế CV bằng Powerpoint không hề khó nếu như bạn tuân thủ 4 cách sau, hãy cùng Job3s khám phá những bước thú vị này ngay nhé!

2.1. Lựa chọn khổ giấy phù hợp với ý tưởng

Trước kết bạn cần phải có một khổ giấy để có thể trình bày ý tưởng lên đó. Việc lựa chọn khổ giấy sẽ quyết định chặt chẽ đến bố cục của CV, liên quan đến cách bạn sắp xếp thông tin ra sao…

Thông thường chúng ta sẽ lựa chọn khổ giấy A4 bởi vì đây là khổ dễ in và phổ biến nhất, đồng thời đối với các văn thư quan trọng, văn bản hành chính và các văn bản thông thường chủ yếu sử dụng khẩu giấy này. Ngoài ra, việc lựa chọn khổ giấy quá lủng củng cũng khiến cho việc người đọc cảm thấy khó chịu và thiếu tính chuyên nghiệp.

2.2. Thiết kế bố cục thông minh cho CV

Sau khi đã lựa chọn một khổ giấy cho mình thì để thuận tiện cho việc điền thông tin cá nhân và các thông tin quan trọng thì bạn cần phải lên bố cục cho CV. Bố cục chính là một trong những yếu tố làm tăng tính thẩm mỹ cho bản CV.

Bạn hãy liệt kê trước những thông tin muốn đưa vào bản CV là gì và đặc biệt đó là các thông tin như mục tiêu nghề nghiệp, các thông tin cá nhân cơ bản, các kỹ năng trong CV, thành tích, kinh nghiệm…

Ngoài ra các bản CV thông thường hiện nay thường được trình bày thành 2 cách: thiết kế thành 2 cột riêng biệt hoặc thiết kế theo dàn hàng ngang.

Nếu như bạn có ấn tượng đặc biệt với loại thiết kế nào thì bạn hãy chọn và tự thiết kế ngay cho mình theo cách riêng nhé. Đặc biệt cách vẽ khung bố cục cho Powerpoint rất đơn giản. Nếu bạn muốn vẽ ra các khung trong, vuông hay chữ nhật thì bạn tiến hành Click chuột vào mục "Insert" và nhấp vào "phần Shapes". Để chỉnh sửa Shapes thì bạn sử dụng Format Shapes khi click chuột phải.

2.3. Lựa chọn thông tin điền vào CV

Lưu ý khi chuẩn bị điền thông tin, đừng quên hình thức quan trọng trong CV mẫu nhé

Cỡ chữ trong CV: Có hai loại cỡ chữ cơ bản, dễ nhìn đó là Arial và Times New Roman.

Có hai loại cỡ chữ cơ bản, dễ nhìn đó là Arial và Times New Roman. Giãn dòng: Tiêu chuẩn dãn dòng giúp các dòng thông tin trong bản CV không quá thưa cũng không hẹp đó là mức 1.2 đến 1.3

Tiêu chuẩn dãn dòng giúp các dòng thông tin trong bản CV không quá thưa cũng không hẹp đó là mức 1.2 đến 1.3 Icon: Nếu như bạn muốn bản thiết kế của mình trông đẹp mắt và dễ gây ấn tượng hơn thì bạn có thể lựa chọn thêm một số icon độc đáo. Tuy nhiên bạn chỉ nên chèn Icon vào CV đối với các vị trí ưa sự sáng tạo như các công việc có liên quan đến thiết kế. Còn đối với những vị trí trưởng phòng kinh doanh hay nhân viên kinh doanh thì bạn sẽ bị Out khỏi vòng duyệt đơn bất kỳ lúc nào.

Nếu như bạn muốn bản thiết kế của mình trông đẹp mắt và dễ gây ấn tượng hơn thì bạn có thể lựa chọn thêm một số icon độc đáo. Tuy nhiên bạn chỉ nên chèn Icon vào CV đối với các vị trí ưa sự sáng tạo như các công việc có liên quan đến thiết kế. Còn đối với những vị trí trưởng phòng kinh doanh hay nhân viên kinh doanh thì bạn sẽ bị Out khỏi vòng duyệt đơn bất kỳ lúc nào. Thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ nơi ở hiện tại, ngày tháng năm sinh… Bạn đừng quên bất cứ thông tin nào né tránh trường hợp ảnh hưởng đến công việc trong tương lai.

Họ và tên, giới tính, số điện thoại, địa chỉ nơi ở hiện tại, ngày tháng năm sinh… Bạn đừng quên bất cứ thông tin nào né tránh trường hợp ảnh hưởng đến công việc trong tương lai. Trình độ học vấn: Cần phải ghi rõ tên trường và chuyên ngành bạn đã học, đồng thời đi kèm với các loại bằng cấp cần thiết cùng với thời gian mà bạn được đào tạo.

Cần phải ghi rõ tên trường và chuyên ngành bạn đã học, đồng thời đi kèm với các loại bằng cấp cần thiết cùng với thời gian mà bạn được đào tạo. Mục tiêu công việc: Bạn hãy nêu ngắn gọn những mục tiêu dài hạn, ngắn hạn. Từ những điều này thì nhà tuyển dụng có thể hiểu được về những dự định của bạn, những định hướng về phát triển bản thân và sự quan tâm đối với công việc…

Bạn hãy nêu ngắn gọn những mục tiêu dài hạn, ngắn hạn. Từ những điều này thì nhà tuyển dụng có thể hiểu được về những dự định của bạn, những định hướng về phát triển bản thân và sự quan tâm đối với công việc… Kỹ năng cần thiết: Kỹ năng mềm trong bản CV cũng là một yếu tố quan trọng. Bạn có thể ghi các kỹ năng như giao tiếp, kỹ năng viết, kỹ năng sáng tạo nội dung… Miễn sao những kỹ năng đó là cần thiết cho công việc của bạn.

2.4. Đừng bỏ quên màu sắc khi thiết kế

Để hoàn thiện cách làm CV bằng powerpoint thì bạn không nên bỏ quên bước cơ bản này. Cho đến lúc bạn đã gần thiết kế cho mình một bản CV hoàn chỉnh thì yếu tố khiến cho bản CV của bạn không bị nhạt nhòa đó là màu sắc. Bạn không cần phải lựa chọn màu sắc quá màu mè mới gây được ấn tượng, đôi khi những màu sắc đơn giản nhưng hài hòa lại là một điểm cộng cho sự chỉn chu.

Bạn có thể phối hợp các màu như đen - đỏ, xanh nhạt - vàng - xanh đậm, xanh dương - xám… Có rất nhiều màu sắc giúp bạn có thể lựa chọn, nếu như bạn vẫn chưa biết cách phối màu sao cho hài hòa thì bạn có thể tham khảo từ các nguồn Pinterest, Color Hunt,... Tuy nhiên mặc dù Powerpoint giúp bạn nâng cao mức sáng tạo trong bản CV thế nhưng bạn cũng gặp gặp một số khó khăn nhất định.

3. Ưu và nhược điểm khi thiết kế CV bằng Powerpoint

Nếu như việc bạn đã quen với cách thiết kế CV bằng Word hay các phần mềm chỉnh sửa photoshop khác thì việc tạo CV bằng Powerpoint cũng khiến bạn gặp một chút khó khăn.

3.1. Ưu điểm khi làm CV trên Powerpoint

Tuy nhiên, không phải là bỗng dưng nhiều người sử dụng và chọn cách làm CV trên powerpoint. Mặc dù có những bất tiện ngoài ý muốn, tạo CV bằng Powerpoint cũng có những ưu điểm nhất định.

Tự do chèn chữ, chèn ảnh,.. Dễ dàng chỉnh sửa nội dung, màu sắc…

Mẫu CV bằng Powerpoint thường bắt mắt hơn các mẫu CV bằng Word

Dễ dàng hơn trong việc thiết kế, theo dõi nội dung, việc làm nổi bật nội dung cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. ​

3.2. Nhược điểm khi làm CV bằng Powerpoint

Thứ nhất, khác với sử dụng word để thiết kế CV thì mẫu CV bằng Powerpoint chiếm một dung lượng khá lớn. Đồng thời dung lượng chữ trên Powerpoint cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Chính vì điều này mà mẫu CV Powerpoint không để diễn đạt được hết nội dung của bạn.

Thứ hai, việc mới lần đầu sử dụng sẽ khiến bạn trở nên bỡ ngỡ khi xác định ý tưởng và bố cục của CV, điều này khiến cho việc tạo một bản CV dành riêng cho mình bỗng trở nên khó khăn hơn và tốn thời gian hơn.

Thứ ba, có một sự thật rằng, nếu như bạn sử dụng mẫu CV Powerpoint, ví dụ như CV xin việc xây dựng, đôi khi còn tự đưa bản thân vào ngõ cụt. Thật vậy, gần đây khi mà công nghệ thông tin đang phát triển vượt bậc, nhu cầu nộp CV và nhu cầu tuyển dụng bắt đầu tăng cao. Lượng CV gửi về cho các doanh nghiệp lớn bắt đầu trở nên quá tải, khiến cho việc xét duyệt hồ sơ thủ công dần bị thay thế bởi các phần mềm xét duyệt tự động.

Việc sử dụng các phần mềm lọc từ khóa sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể nhanh chóng loại đi những ứng viên không phù hợp, thế nhưng phần mềm lại không thể quét từ khóa cho các mẫu Powerpoint. Và hiển nhiên rằng khi từ khóa không được quét thì bạn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên trước khi đến tay các nhà tuyển dụng.

4. Các mẫu CV phù hợp với công việc

Nếu như bạn không muốn mất quá nhiều thời gian trong việc lên ý tưởng hay sắp xếp bố cục thì bạn có thể lựa chọn việc sử dụng các mẫu CV có sẵn. Nơi bạn có thể tìm kiếm các mẫu CV đó là Pinterest, Canva… thế nhưng các ứng dụng này chỉ cho phép bạn tham khảo ý tưởng.

Để có thể điền ngay thông tin vào mẫu CV mà bạn thích thì câu trả lời nằm ngay tại Job3s nơi có hàng ngàn mẫu CV khách nhau ở nhiều ngôn ngữ như CV tiếng Nhật, CV tiếng Anh...

Việc của bạn đó là điền thông tin, lựa chọn màu sắc, chèn hình ảnh… còn việc thiết kế giao diện cứ để cho Job3s lo. Mọi CV liên quan đến ngành nghề sẽ được cập nhật mới nhất và bạn sẽ không cần phải lo lắng rằng bản CV của mình sẽ bị lỗi thời hay quá đơn điệu. Vậy tại sao không thử trải nghiệm mẫu CV hoàn chỉnh lại dễ dàng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nhỉ?

Trên đây là những thông tin quan trọng cũng như hướng dẫn về làm CV bằng Powerpoint, Job3s mong rằng thông qua những nội dung trên đây có thể giúp bạn nhanh chóng thiết kế ngay cho mình một bản CV độc quyền cho chính mình nhé.