Ikigai là gì? Bí quyết xác định Ikigai để có cuộc sống tốt hơn

CEO Tony Vũ Thứ Ba, 21/01/2025
Ikigai là một triết lý sống của người Nhật Bản, đã có từ thời xưa và vẫn còn đến tận ngày nay. Thế nhưng bản chất Ikigai là gì thì không phải ai cũng biết. Tuy nhiên, với truyền thống lâu đời từ xứ sở hoa anh đào, đây được nhiều người đánh giá là phương pháp giúp bạn tìm ra mục đích và lý tưởng sống.
1. Định nghĩa về Ikigai là gì?

Ikigai là một triết lý có từ thời Heian (khoảng năm 794 - 1185) của người Nhật Bản. Chúng còn biết đến giống như một nếp văn hoá sống phổ biến của các tầng lớp và thế hệ người Nhật. Trong những năm trở lại đây thì Ikigai ngày càng trở nên thông dụng hơn.

Trong cuốn sách “Ikigai- Bí mật sống thọ và hạnh phúc" của tác giả Ken Mogi có nói, Ikigai là một khái niệm cổ xưa của người Nhật. 'Iki' trong tiếng Nhật được dịch là “cuộc sống” và 'gai' có nghĩa “thấy được hy vọng”. Chúng ta có thể được dịch đơn giản là “thấy được hy vọng của cuộc sống” hoặc là “thức dậy với niềm vui”... Ikigai cũng có thể được hiểu đơn giản là mục đích sống hay lý tưởng sống của mỗi chúng ta.

Ikigai là gì? Đó là một triết lý có từ thời Heian của người Nhật Bản

2. Ikigai giúp chúng ta như thế nào?

Nhật Bản là một đất nước xếp thứ nhì trong danh sách các quốc gia có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Tuổi thọ trung bình của người phụ nữ Nhật là 88.09 tuổi và tuổi thọ trung bình của đàn ông Nhật là 81.91 tuổi. Dù tuổi thọ còn phụ thuộc vào sức khoẻ cùng với chế độ ăn uống nhưng họ vẫn có niềm tin vững chắc vào triết lý Ikigai chính là yếu tố góp phần ảnh hưởng to lớn tới cuộc sống của họ.

Bên cạnh giúp con người sống lâu và hạnh phúc hơn, triết lý Ikigai còn giúp cho chúng ta có thể:

2.1. Tìm được phong cách sống của mình

Ikigai khuyến khích chúng ta khám phá bản thân từ sâu bên trong. Từ đó giúp chúng ta có thể hiểu rõ được những đam mê, giá trị, tài năng và mục tiêu của mình. Như vậy bạn mới có cái nhìn rõ ràng hơn về những gì mà mình cảm thấy thực sự quan trọng.

Hiểu được Ikigai là gì cũng giúp bạn tìm thấy phong cách sống của riêng mình

2.2. Tạo động lực

Khi đã xác định được Ikigai là gì thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống có được mục tiêu rõ ràng. Khi đó, tâm hồn bạn sẽ bình an và đầy năng lượng để tiến lên phía trước.

2.3. Tạo ra thế cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Khi bạn xác định được lý tưởng sống, bạn sẽ biết như thế nào là “đủ”, biết khi nào cần cố gắng, khi nào cần nghỉ ngơi. Hay nói cách khác, bạn có thể điều khiển cuộc sống của mình để luôn cảm thấy hạnh phúc.

2.4. Xây dựng được những mối quan hệ lành mạnh

Thực hiện Ikigai, bạn sẽ có có cơ hội làm việc với những người có cùng sở thích và mục tiêu cuộc sống. Như vậy, bạn sẽ có thêm những người bạn đồng hành trong hành trình đến với phiên bản tuyệt vời nhất của mình.

3. Cách để xác định Ikigai là gì

Nếu guồng quay hối hả của cuộc sống khiến cho bạn không thể nhận ra được mục đích sống, định hướng công việc như thế nào mới đúng hay mình thích làm điều gì... Vậy thì hãy học cách xác định Ikigai như sau:

3.1. Sở trường của bạn là gì?

Đầu tiên, bạn cần phải xác định điểm mạnh của bạn. Bạn giỏi về cái gì, có khả năng làm tốt hơn so với nhiều người khác về lĩnh vực gì, hoặc bạn để ý khi mình làm một công việc đó, nó có đem lại năng lượng tích cực cho bạn hay không?

Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc tới những kỹ năng mà mình đã được rèn luyện, bao gồm cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm.

  • Kỹ năng cứng là kiến thức và chuyên môn: chẳng hạn như thông thạo về một ngôn ngữ nào đó, thông thạo về marketing hay IT. Hãy thu thập bộ kỹ năng này từ tất cả những công việc bạn đã từng làm.

  • Kỹ năng mềm là tập trung vào cách bạn ứng xử với người khác. Hầu hết kỹ năng này đến từ tính cách cho nên khó mà xác định được.

Có rất nhiều cách xác định Ikigai của bản thân trong đó có thông qua sở trường là một ví dụ

3.2. Liệu bạn có thể kiếm được thu nhập từ sở trường của mình không?

Nhiều ý kiến chỉ ra rằng, vòng tròn Ikigai không liên quan đến tiền bạc mà nó chỉ nhấn mạnh vào những điều nhỏ bé để đem đến một cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, vấn đề tài chính luôn là một yếu tố thực tế mà ai cũng cần quan tâm trong thời buổi hiện tại.

Vì thế, nếu đan xen được công việc bạn thích và công việc giúp bạn kiếm được thu nhập thì chắc chắn bạn sẽ có cảm hứng và động lực. Hãy tìm hiểu về xu hướng nghề nghiệp của hiện tại và tương lai để lên kế hoạch lựa chọn công việc đúng với sở trường của mình.

3.3. Thế giới cần gì từ bạn?

Thế giới cần gì từ bạn trong phương pháp sống Ikigai là gì? Có nghĩa là bạn cần tự ngẫm để biết bạn sẽ có thể đem lại những giá trị nào cho cộng đồng? Chẳng hạn, nếu bạn muốn giúp mọi người có sức khỏe tốt thì có thể tham khảo công việc bác sĩ hoặc điều dưỡng viên. Còn nếu muốn giúp đỡ người nghèo khổ thì có thể tham gia các tổ chức thiện nguyện.

Như vậy, bạn sẽ đạt được Ikigai nếu đủ các yếu tố "Đam mê, Sứ mệnh, Kế sinh nhai và Sự nghiệp được giao thoa". Tuy nhiên, đây không phải là điều dễ dàng. Bởi vì khi bạn tìm được việc bạn thích thì chưa chắc đã giúp bạn có thu nhập như ý muốn. Hoặc bạn xác định được điều mang lại thu nhập tốt thì lại không thực sự thích công việc đó.

Bạn cũng có thể tự đặt ra câu hỏi cho chính mình khi lựa chọn Ikigai

4. Bí kíp giúp tìm Ikigai bớt chông gai

Ikigai không phải đơn thuần là công việc mơ ước mà nó là tất cả những điều thúc đẩy bạn phát triển và tiến lên phía trước. Cuốn sách Ikigai của tác giả Ken Mogi đã nêu ra 5 nguyên tắc giúp chúng ta tập sự biết ơn và biết trân trọng từ những điều nhỏ nhặt nhất:

4.1. Lên kế hoạch phát triển Ikigai

Khi đã tìm ra Ikigai là gì thì chúng ta cần tập trung để phát triển nó. Điều này sẽ giúp bạn tìm được mục đích sống, giúp bạn có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống hơn. Đồng thời, giúp bạn đóng góp cho xã hội nhiều hơn.

4.2. Bắt đầu từ những việc nhỏ

Hãy trải nghiệm và phát triển Ikigai của bạn từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về những gì mà mình thích và có năng lực thực hiện hay không. Từ đó có thể phát triển và tìm ra cách đem tới những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng.

4.3. Sống hài hoà, bền vững

Hãy tìm cho mình cách sống hài hoà và bền vững khi đã xác định được Ikigai là gì. Đồng thời, tránh tình trạng quá tải, kiệt sức khiến mất cân bằng trong cuộc sống. Hãy tìm cách kết hợp Ikigai với các công việc khác để giữ cuộc sống và công việc luôn ở thế cân bằng.

Chặng đường thực hiện theo Ikigai không hề dễ dàng

4.4. Tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhất

Những điều nhỏ bé xung quanh bạn cũng có thể làm cho bạn cảm thấy vui nếu bạn để ý tới chúng. Điều này giúp bạn tập trung vào những điều tích cực, loại bỏ những điều tiêu cực và giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

4.5. Sống trọn cuộc sống hiện tại

Bạn hãy sống trọn vẹn khoảnh khắc hiện tại của mình, tận hưởng những trải nghiệm của cuộc sống. Như vậy, bạn sẽ tập trung vào Ikigai và đạt được sự hài lòng cũng như viên mãn trong cuộc sống.

Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể cân đối để tìm thấy Ikigai của riêng mình

Chung quy lại thì Ikigai là gì? Ikigai giống như một mô hình giúp chúng ta tìm được công việc như ý, tìm được triết lý sống hạnh phúc và viên mãn cho bản thân. Dù là công việc hay cuộc sống, dù có đạt được mục tiêu đề ra hay không thì hãy luôn vững tin thì mới có thể tiến lên được phía trước.

