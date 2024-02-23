IT là gì? Những điều bạn cần biết về mua của mọi ngành

1. IT là gì?

IT là gì? IT hay công nghệ thông tin là lĩnh vực liên quan đến việc sử dụng các thiết bị, phần mềm, mạng và hệ thống để thu thập, xử lý, truyền tải, lưu trữ và sử dụng thông tin theo nhiều cách khác nhau. Công nghệ thông tin có thể được hiểu là việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào việc tạo ra, quản lý, chia sẻ và khai thác thông tin.

Công nghệ thông tin có nhiều chuyên ngành khác nhau, nhưng nổi bật nhất là 5 chuyên ngành sau: Khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, mạng máy tính truyền thông, kỹ thuật phần mềm. Trong số đó, hai chuyên ngành đang có nhu cầu cao và triển vọng tốt nhất hiện nay và trong tương lai là Kỹ thuật phần mềm và an toàn thông tin.

Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế. Các dịch vụ chính để hỗ trợ thực hiện các chiến lược kinh doanh bao gồm: Tự động hóa các quá trình kinh doanh, cung cấp thông tin, kết nối với khách hàng và cải thiện các công cụ sản xuất.

2. Mô tả công việc của IT là gì?

Để hiểu rõ hơn IT là gì, bạn cũng nên tìm hiểu mô tả công việc chính của ngành nghề này. Nghề IT phần cứng là một trong hai lĩnh vực chính của ngành công nghệ thông tin. Những người làm việc trong nghề IT phần cứng có nhiệm vụ liên quan đến việc thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị và hệ thống phần cứng của máy tính, mạng và các thiết bị ngoại vi khác.

Một số công việc cụ thể của nhân viên IT phần cứng là:

Cài đặt, sửa chữa và thay thế các bộ phận máy tính như ổ đĩa, bộ nhớ, card màn hình, card âm thanh,…

Cấu hình và cập nhật các phần mềm hệ điều hành, driver, firmware cho máy tính và các thiết bị ngoại vi.

Thiết lập, duy trì và giám sát hoạt động của mạng cục bộ (LAN), mạng rộng (WAN) và mạng không dây (Wifi).

Bảo vệ hệ thống máy tính và mạng khỏi các mối đe dọa an ninh như virus, malware, hacker,…

Hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng về các vấn đề liên quan đến phần cứng và mạng.

Lập kế hoạch và thực hiện các công tác nâng cấp, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ cho các thiết bị và hệ thống phần cứng.

Ghi nhận và theo dõi các sự cố, yêu cầu và giải pháp liên quan đến phần cứng và mạng.

Nhân viên IT phần cứng là những người có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của các thiết bị và hệ thống phần cứng. Họ cần có kiến thức chuyên sâu về các linh kiện, thiết bị và giao thức phần cứng, cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp và làm việc nhóm.

Nhân viên IT phần mềm: Sẽ đảm nhận những công viên dưới đây

Chịu trách nhiệm cài đặt, bảo trì, nâng cấp hệ thống và hệ quản trị dữ liệu khác như cấu hình đồng bộ, phục hồi CSDL, sao lưu,...

Nhân viên IT phần mềm thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và phát triển các loại báo cáo trên hệ thống website của doanh nghiệp, ứng dụng hoặc phần mềm quản lý công việc khác.

Trực tiếp tham gia vào việc đánh giá kỹ thuật và đưa ra các giải pháp dành cho khách hàng và đối tác.

Triển khai các nghiên cứu, cấu trúc, khả năng ứng dụng của các phần mềm mới đang được phát triển, các ứng dụng tự động phục vụ cho các nghiệp vụ chuyên môn hoặc các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất.

Hướng dẫn cho người dùng về việc sử dụng hệ thống và sử dụng phần mềm

Có thể thấy rằng, tuy là cùng lĩnh vực IT nhưng ở mỗi mảng khác nhau nhân viên IT sẽ thực hiện các công việc khác nhau. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, bạn nên tìm hiểu kỹ IT là gì.

3. Yêu cầu đối với nhân viên ngành IT

Sau khi tìm hiểu IT là gì, nhiều người có định hướng nghề nghiệp với lĩnh vực này. Nếu muốn có cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến với vị trí IT, bạn cần đáp ứng những yêu cầu dưới đây:

3.1. Bằng cấp

Nếu bạn muốn trở thành ứng viên ngành IT tại Việt Nam, bạn cần có bằng cấp chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin. Các chuyên ngành này có thể là Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, hoặc các chuyên ngành tương đương. Bạn có thể học các chuyên ngành này tại các trường Cao đẳng, Đại học hoặc trường dạy nghề về CNTT. Bằng cấp chuyên ngành sẽ giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng về IT, cũng như tăng cơ hội tìm việc làm trong lĩnh vực này.

3.2. Kiến thức công nghệ

Không chỉ tìm hiểu IT là gì, để làm việc với vị trí IT, bạn cũng cần trang bị đầy đủ kiến thức về công nghệ để phục vụ công việc. Ứng viên cần có năng lực lập trình tốt bằng các ngôn ngữ phổ biến như C/C++, Java/Javascript,... Ngoài ra, ứng viên cũng cần nắm vững các kiến thức cơ bản về phần mềm, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu và có khả năng sử dụng chúng hiệu quả trong các dự án. Đây là những yêu cầu quan trọng để trở thành một nhân viên IT chuyên nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thị trường.

3.3. Các kỹ năng về mạng

Để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bạn cần có hiểu biết về cấu trúc mạng máy tính, giao thức mạng, quản lý mạng, bảo mật mạng và kỹ năng xử lý sự cố mạng. Các kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp bạn thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì các hệ thống mạng an toàn và hiệu quả.

Bạn cũng có thể giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng mạng, như chậm trễ, mất kết nối, xâm nhập, tấn công, virus, mã độc và các rủi ro khác. Bạn có thể học các kiến thức và kỹ năng này qua các khóa học, sách, tài liệu, video và các nguồn học tập khác trên internet hoặc ở các cơ sở giáo dục.

3.4. Khả năng tự học và thực hành thường xuyên

Trong ngành CNTT, bạn cần luôn cập nhật kiến thức mới, vì công nghệ thay đổi liên tục. Bạn cần có khả năng tự học, tìm hiểu các nguồn thông tin chính xác, thử nghiệm, và vận dụng những gì đã học vào các dự án thực tế. Điều này sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng chuyên môn và làm việc hiệu quả hơn.

3.5. Luôn nâng cao trình độ tiếng Anh

Hầu hết các tài liệu về IT đều được viết bằng tiếng Anh. Bởi vậy, việc thành thạo tiếng Anh sẽ giúp nhân viên IT có lợi thế lớn trong quá trình học tập và làm việc. Thường xuyên cập nhật các kiến thức IT bằng các tài liệu tiếng Anh sẽ giúp bạn nắm bắt đực xu hướng và kiến thức IT mới nhất.

4. Cơ hội nghề nghiệp ngành IT

Nếu có hứng thú với ngành IT, ngoài việc tìm hiểu IT là gì bạn cũng cần hiểu rõ những cơ hội việc làm trong ngành này. Vậy thực tế, cơ hội nghề nghiệp của những người làm trong mảng công nghệ thông tin như thế nào?

Cơ hội nghề nghiệp cho những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

4.1. Lĩnh vực phát triển APP di động

Nhân viên IT có thể tham gia vào các công việc liên quan đến phát triển ứng dụng di động trên các nền tảng công nghệ như IOS và Android. Họ sẽ nghiên cứu để tạo ra các ứng dụng, trò chơi hoặc các ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

4.2. Lĩnh vực phát triển web (Web Developer)

Với những lập trình viên có đủ kiến thức và thành thạo về các ngôn ngữ lập trình như CSS, HTML, JavaScript hoặc các loại framework như Angular, React,..bạn có thể chú trọng vào việc phát triển các trang web, giao diện người dùng hoặc ứng dụng cho website.

4.3. Lĩnh vực lập trình nhúng

IT cũng là những người thực hiện các công việc liên quan đến việc phát triển phần mềm cho các thiết bị nhúng, các thiết bị này thường là điều khiển tự động, các loại thiết bị IoT (Internet of Things) và các sản phẩm thiết bị điện tử khác phục vụ đời sống con người.

Muốn hoạt động trong lĩnh vực này, bạn cần phải nắm chắc khái niệm “IT là gì” và thành thạo kiến thức về các ngôn ngữ lập trình cùng với đó là hiểu biến về vi mạch, điều khiển.

4.4. Lĩnh vực phát triển game

Đây là lĩnh vực được đánh gái là mảnh đất màu mỡ cho các nhân viên IT. Theo thống kê, Việt Nam có hơn 33 triệu người chơi game trên các thiết bị di động, và xếp hạng đứng thứ 3 trên khu vực Đông Nam Á.

Điều này cho thấy, nhu cầu của người dùng đang ngày một cao mở ra nhiều tiềm năng cho các nhân viên IT nghiên cứu và phát hành những đầu game mới, sáng tạo.

4.5. Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI)

Không chỉ trên Thế giới, Việt nam cũng đang trên đà cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI), Bạn có thể thấy sự xuất hiện ngày một nhiều hơn của các công nghệ tích hợp AI trong nhiều lĩnh vực kinh doanh và sản xuất. Điều này đòi hỏi các nhân viên IT không ngừng nghiên cứu để tạo ra và nâng cấp những AI ngày một tiên tiến, thông minh hơn.

Ai đang trở thành xu hướng, nhân viên IT có nhiều cơ hội nghề nghiệp với lĩnh vực này

4.6. Bảo mật thông tin

Nhu cầu về an ninh mạng đang ngày một tăng cao, lĩnh vực bảo mật thông tin ngày một trở nên phổ biến và mang nhiều tiềm năng trở thành ngành nghề hot trong lĩnh vực IT.

Những lập trình viên có thể tham gia vào quy trình phân tích, kiểm tra và bảo vệ hệ thống phần cứng khỏi bất cứ mối đe dọa nào đến từ các hacker, tin tặc.

5. Kinh nghiệm tìm việc của nhân viên IT

Trong thời buổi công nghệ số đang ngành một phát triển, IT hay công nghệ thông tin mang lại cho người lao động những cơ hội mới. Tuy vậy, để phát triển tốt trong ngành này, kinh nghiệm được xem là lợi thế, tạo nên nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

5.1. Bằng cấp không phải yếu tố quan trọng nhất

Tại Việt Nam, bằng cấp không phải yếu tố bắt buộc để bạn được dụng vào các công ty tốt, kể cả cả với các công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin. Phần lớn các doanh nghiệp thường ưu tiên kinh nghiệm làm việc thực tế của ứng viên hơn.

5.2. Không ngừng tiếp thu, học hỏi kiến thức mới

IT là ngành được “sinh ra” bởi sự phát triển của xã hội, những nhân viên IT phải luôn thay đổi, không ngừng học tập và phát triển. Ứng viên cần phải liên tục cập nhật các xu hướng mới, framework, ngôn ngữ lập trình và các ứng dụng công nghệ mới.

5.3. Tham gia các cuộc thi lập trình

Một số cuộc thi lập trình như hackathon hay các cuộc thi được tổ chức tại trường có thể giúp ứng viên rèn luyện kỹ năng liên quan đến việc lập trình, tích lũy thêm kinh nghiệm. Việc đạt giải trong các cuộc thi cũng giúp ứng viên thu hút các nhà tuyển dụng, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Tích cực tham gia các cuộc thi quốc tế để tích luỹ kinh nghiệm và kỹ năng

5.4. Phát triển các kỹ năng mềm

Bên cạnh việc nắm chắc và thành thạo các kỹ năng chuyên môn, nhân viên IT cần phải phát triển các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình,... để có thể kết hợp khi làm việc bộ phận khác, trình bày thuyết trình về công việc .

6. Mức lương của nhân viên IT hiện nay

IT là gì? Hiện nay, IT được đánh giá một trong những ngành có rank lương tương đối cao so với thị trường lao động chung. Chưa kể một số vị trí trong lĩnh vực thông tin có mức thu nhập cực “khủng”

Một số cập bậc có mức thu nhập đáng ngưỡng mộ:

Manager: Từ 2.970$ đến 5.719$

Engineer: Từ 1.320$ đến 3.727$

Developer: Từ 898$ đến 1.693$

Bên cạnh đó, một số vị trí khác như Tester, Support,..sẽ có một rank lương khác, thấp hơn các vị trí trên nhưng vẫn khá cao.

Hiện tại, người lao động thể tìm kiếm các cơ hội việc làm IT tại các trang web tuyển dụng uy tín như Job3s.ai,..., các diễn đàn tuyển dụng công nghệ thông tin, trang tuyển dụng của các công ty lớn,...

IT là gì? Là ngành công nghệ thông tin có cơ hội việc làm cao với mức thu nhập hấp dẫn, IT trở thành định hướng nghề nghiệp của nhiều bạn trẻ trong giai đoạn hiện nay. Tích luỹ kinh nghiệm và thường xuyên cập nhật kiến thức mới chính là chìa khoá giúp bạn thăng tiến trong lĩnh vực này.