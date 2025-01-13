Khái niệm Infographic là gì? Bí quyết để thiết kế Infographic chuyên nghiệp

1. Khái niệm Infographic là gì và vai trò của Infographic

Đối với các marketer hay những ai làm việc trong ngành truyền thông, quảng cáo thì khái niệm Infographic có lẽ không còn xa lạ. Thế nhưng bản chất Infographic là gì, vai trò của nó là như thế nào thì không phải ai cũng biết.

1.1. Khái niệm I nfographic là gì?

Infographic là từ viết tắt của Information Graphic, là hình thức đồ họa sử dụng hình ảnh trình bày thông tin, dữ liệu để thể hiện những thông tin phức tạp một cách nhanh và dễ hiểu.

Để hiểu rõ vai trò thì trước tiên bạn phải biết khái niệm Infographic là gì

Infographic biến những thông tin đó thành các ký hiệu, bản đồ, biểu tượng. Với hình thức này, nhà nghiên cứu, nhà khoa học hoặc những người làm việc trong lĩnh vực thống kê có thể truyền tải tốt các khái niệm, ý tưởng một cách hiệu quả.

1.2. Vai trò của việc sử dụng Infographic

Infographic đã và đang trở thành xu hướng trong các content quảng cáo. Đây được xem là hệ quả của sự thay đổi về cách tiếp cận thông tin của người dùng.

Thay vì content dạng chữ thì người dùng dần có xu hướng xem những thông tin ngắn gọn súc tích nhưng vẫn đảm bảo sự mới mẻ. Do đó, các nhà thiết kế Infographic đã dần được các doanh nghiệp chú trọng nhiều hơn để phục vụ cho việc tiếp thị, quảng cáo của mình.

Việc sử dụng Infographic không chỉ tăng khả năng tiếp cận mà còn giúp giữ chân người dùng, tạo được sự hứng thú đối với các nội dung muốn truyền tải.

2. Lợi ích của Infographic là gì?

Hiểu được khái niệm Infographic là gì bạn sẽ hiểu vì sao nó ngày càng trở nên phổ biến trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và marketing. Dưới đây là một số lý do khiến các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chuyển hướng sử dụng Infographic:

Lý do lớn nhất cũng là lý do quyết định sự phổ biến của Infographic chính là những lợi ích mà hình thức đồ họa này đem lại. Cụ thể như:

Giải thích nhanh chóng và đơn giản những thông tin phức tạp.

Thể hiện được rõ ràng và mạch lạc các dữ liệu được thống kê.

Làm nổi bật lên những thông tin cần thiết, nhất là những điểm giống và khác nhau giữa các đối tượng nếu cần.

Dễ dàng thu hút và thuyết phục người xem hơn.

Người xem sẽ dễ nhớ và nhớ lâu hơn.

Thể hiện phong cách riêng của doanh nghiệp…

Sử dụng Infographic trong các chiến dịch quảng cáo đem lại nhiều lợi ích thiết thực

Ngoài ra, việc sử dụng Infographic trong marketing cũng giúp thông tin được truyền tải tốt hơn dưới dạng hình ảnh, đồ thị… thay vì các con chữ thông thường. Từ đó cũng dễ dàng giữ chân người dùng và tăng khả năng chuyển đổi cho các chiến dịch quảng cáo.

3. Các loại Infographic phổ biến

Nhằm đáp ứng các nhu cầu sử dụng khác nhau nên Infographic được chia thành nhiều loại. Việc lựa chọn Infographic phù hợp sẽ làm tăng tính hiệu quả và sức hấp dẫn của thông điệp.

Sau đây là một số loại Infographic phổ biến:

Dạng thông tin: Cung cấp thông tin chi tiết về một chủ đề cụ thể, kèm theo đó là các biểu đồ, số liệu, văn bản.

Dòng thời gian: Sắp xếp sự kiện theo thứ tự thời gian để người xem hiểu rõ diễn biến và chuỗi sự kiện.

Dạng so sánh: So sánh dữ liệu giữa các nhóm, mục ở cùng một thời điểm hoặc so sánh về 1 đối tượng ở các thời điểm khác nhau.

Dạng liệt kê: Trình bày thông tin trên danh sách hoặc bảng, thường là dùng cho các mục tiêu hoặc phần tử cụ thể.

Dạng bản đồ: Minh họa thông tin địa lý hoặc phân bố dữ liệu.

Dạng quy trình: T hể hiện các bước, quy trình để hướng dẫn hoặc giải thích quy trình.

Dạng phân cấp: Thể hiện mối quan hệ phân cấp giữa các phần tử, nhóm.

Dạng thống kê: Trình bày, truyền đạt số liệu và dữ liệu số cách dễ hiểu.

Dạng giải phẫu: Trình bày chi tiết cấu trúc hoặc thành phần của đối tượng cụ thể, thường dùng trong sinh học, y học,…

Infographic được chia thành nhiều loại khác nhau nhằm đáp ứng nhiều mục đích sử dụng

4. Những điều cần chú ý khi thiết kế Infographic là gì?

Muốn có được một thiết kế Infographic ấn tượng thì điều đầu tiên bạn cần phải nắm được những yếu tố để tạo ra nó. Vậy cần chú ý những điều gì khi thiết kế Infographic?

Khả năng đọc lướt: Infographic có thể biến những thông tin phức tạp trở nên dễ hiểu nhờ hình ảnh đồ họa. Do đó, người thiết kế cần phải đơn giản hóa Infographic của mình.

Sử dụng phép ẩn dụ: Đôi khi nội dung trên thiết kế Infographic làm cho người xem còn cảm thấy mơ hồ khi tiếp nhận nội dung. Nhưng nếu biết cách sử dụng những phép ẩn dụ khéo léo, người dùng có thể dễ nắm bắt thông tin tốt hơn.

Minh họa bằng hình ảnh: Bạn có thể sử dụng hình ảnh 2D hoặc 3D minh họa. Đây chính là cách tốt nhất để giải thích, bổ sung những thông tin thiết yếu cho người đọc.

Trình bày dữ liệu đẹp mắt: Tùy theo từng trường hợp, Infographic giúp xử lý thông tin, dữ liệu để người dùng đọc nhanh hơn. Hãy trình bày tất cả dữ liệu một cách nghệ thuật và khoa học để người xem chỉ nhìn vào các biểu đồ mà có thể nắm được nội dung cốt lõi.

Thận trọng khi dùng hình ảnh so sánh: Infographic còn rất quan trọng khi so sánh dữ liệu. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác và không khiến người dùng hiểu lầm thông tin muốn truyền tải thì bạn cần đặc biệt lưu ý.

Khi thiết kế Infographic bạn cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề để truyền tải thông tin hiệu quả hơn

5. Các bước thiết kế một Infographic thu hút

Để có được một Infographic thu hút phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dưới đây là quy trình để thiết kế Infographic ấn tượng mà bạn có thể tham khảo:

5.1. Xác định chủ đề Infographic là gì

Đầu tiên, để có được chủ đề Infographic ấn tượng, bạn cần xác định rõ nội dung và chủ đề mà mình muốn truyền tải đến người đọc. Nhờ đó, việc hình dung các yếu tố phong cách, màu sắc và nội dung trên Infographic cũng sẽ dễ dàng hơn.

5.2. Lên ý tưởng thực hiện

Việc lên ý tưởng sẽ giúp bạn dễ dàng chọn lọc số liệu, hình ảnh và từ ngữ phù hợp cho Infographic. Hãy phác thảo sơ qua phần bố cục trình bày và lên kịch bản chi tiết trước khi thực hiện.

5.3. Chọn lọc thông tin

Sau khi đã xác định được chủ đề của Infographic là gì, hãy tìm kiếm thông tin liên quan. Sau đó dựa trên ý tưởng ở bước 2 mà chọn lựa tài liệu cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn tạo ra một thiết kế Infographic có sự khác biệt cao.

Một quy trình chuẩn sẽ giúp bạn có được một Infographic ấn tượng

5.4. Kể một câu chuyện ấn tượng

Việc tìm nội dung cho Infographic rất quan trọng khi bắt đầu công việc thiết kế. Hãy hình dung một câu chuyện thú vị nào đó, sau đó kể lại một cách ấn tượng trên thiết kế của mình. Nên nhớ rằng, một mở bài cuốn hút sẽ giữ chân người đọc.

5.5. Thiết kế Infographic

Khi đã chuẩn bị xong đầy đủ mọi thứ thì chúng ta tiến hành thiết kế. Một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế là yếu tố màu sắc. Đặc biệt khi bạn sử dụng những con số trên biểu đồ, cần cân nhắc nên lựa chọn màu nào để thích hợp nhất. Nếu thiết kế theo dạng video clip thì cần lưu ý về âm thanh, bố cục, độ phân giải và các hiệu ứng.

5.6. Quảng bá và chia sẻ

Sau khi đã hoàn thành xong Infographic thì chúng ta nên đưa chúng vào thị trường. Hãy tận dụng một cách tối đa những xu hướng thịnh hành để tiết kiệm thời gian và công sức. Chẳng hạn như quảng bá trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, TikTok, Pinterest,...

6. Bí quyết làm cho Infographic trở nên nổi bật

Sau khi đã biết các quy trình tạo một Infographic là gì thì sau đây là một số mẹo giúp bạn đưa sản phẩm của mình lên một “tầm cao mới”.

6.1. Độc đáo và sáng tạo

Trên mạng xã hội, có hàng triệu Infographic và hình ảnh. Nếu bạn muốn được chú ý thì buộc bạn phải tạo ra thứ gì đó độc đáo và khác biệt.

Hãy nghiên cứu trước khi tạo một Infographic, tìm hiểu những chủ đề nào mà khách hàng tìm kiếm nhiều. Sau đó dựa trên những chủ đề đó để thiết kế. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo sản phẩm của mình phải mang tính mới mẻ.

6.2. Hiểu khách hàng của bạn

Điều quan trọng nhất mà bạn cần làm là xác định xem nó có thực sự phù hợp với đối tượng người dùng muốn hướng tới không. Bạn cũng phải hiểu được những loại giọng điệu nào phù hợp với khách hàng của mình. Bởi bạn sẽ sử dụng nó để tạo bản sao hấp dẫn cho sản phẩm của mình.

Ngoài ra, bạn cũng cần biết khách hàng mình sử dụng kênh xã hội nào nhiều nhất. Sau đó sẽ dễ dàng tạo đồ họa thông tin và tối ưu hóa chúng để hoạt động tốt nhất.

Một số bí quyết giúp Infographic của bạn trở nên nổi bật

6.3. Sử dụng màu sắc và phông chữ thu hút

Nếu Infographic của bạn không có màu sắc và phông chữ phù hợp với xu hướng khách hàng hoặc làm cho nội dung không nổi bật thì hãy cân nhắc lại. Bạn nên chú trọng nhiều vào màu sắc và phông chữ, bởi nó có thể tạo nên điểm nhấn riêng cho sản phẩm của bạn.

7. Những phần mềm thiết kế Infographic chuyên nghiệp

Để thiết kế Infographic dễ dàng và nhanh chóng hơn thì có rất nhiều phần mềm hiện đại và thông minh. Đa phần những phần mềm này đều cung cấp phiên bản miễn phí. Nếu bạn muốn trải nghiệm nhiều tính năng cũng như sử dụng nhiều mẫu thiết kế hơn thì có thể nâng lên gói cao cấp hơn. Sau đây là một số phần mềm đáng để bạn tham khảo:

Adobe Illustrator

Canva

BeFunky

Snappa

Infogram

Venngage

8. Một số lưu ý khi thiết kế Infographic là gì?

Dưới đây là một số lưu ý bạn cần nhớ khi thiết kế Infographic.

8.1. Sử dụng ký hiệu để nhóm thông tin

Kể cả những thông tin đơn giản thì việc nhóm các yếu tố trên một trang có thể khiến người đọc khó khăn trong việc nắm bắt nội dung. Nếu chúng ta sử dụng những yếu tố thiết kế cơ bản như đường viền, đường thẳng,... để sắp xếp trực quan nội dung thì người đọc sẽ dễ hiểu hơn.

8.2. Sử dụng một màu tương phản để tạo điểm nhấn

Một yếu tố thiết kế nữa cần cân nhắc là về màu sắc. Theo tự nhiên, con người có thể sử dụng màu sắc giống như một công cụ giao tiếp và gây chú ý. Vì thế, thêm vào màu sắc tương phản sẽ khiến Infographic trông thu hút hơn.

Một số lưu ý khi thiết kế Infographic mà bạn cần biết

8.3. Phân cấp văn bản bằng các kiểu font chữ

Ngoài màu sắc ra thì font chữ cũng là yếu tố quan trọng để người đọc chú ý ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Infographic. Bạn nên tạo một hệ thống phân cấp văn bản rõ ràng theo những kiểu font chữ khác nhau.

Chẳng hạn, sử dụng một kiểu cho tiêu đề chính, một cho phần tiêu đề và cuối cùng là phần văn bản nội dung tiêu đề của Infographic. Font chữ to, rõ ràng là dùng cho tiêu đề, font chữ cho các heading sẽ nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rõ ràng. Chữ văn bản là cuối cùng, nhỏ hơn font chữ cho các heading.

8.4. Sử dụng hình ảnh, icon

Hình ảnh, icon và biểu tượng là những yếu tố quan trọng không kém khi thiết kế Infographic. Chúng sẽ khiến sản phẩm của bạn trở nên hấp dẫn và đáng nhớ. Bạn nên sử dụng cân bằng giữa văn bản và hình ảnh để tạo sự hài hòa.

Trên đây là một số thông tin giúp bạn hiểu khái niệm Infographic là gì cũng như quy trình để làm nên một thiết kế ấn tượng. Mong rằng với những thông tin trên đây, bạn đọc sẽ có được những kiến thức cần thiết, từ đó áp dụng và tạo ra những Infographic chất lượng.