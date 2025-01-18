Khánh tiết là gì? Tổng hợp những điều bạn có thể chưa biết về khánh tiết

1. Khánh tiết là gì?

Giải đáp chi tiết thuật ngữ khánh tiết là gì? Khánh tiết, trong lĩnh vực nhà hàng và khách sạn là việc đón tiếp và phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp và lịch sự. Ngày nay, khánh tiết không chỉ dừng lại ở việc chào đón khách tại các nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới mà còn bao gồm việc làm thiên thần hoặc tay đưa pháo bông trong các lễ cưới.

Đội ngũ khánh tiết thường bao gồm khoảng từ 8 đến 12 nhân viên, được phân bố đều giữa nam và nữ. Mặc dù công việc của họ thường chỉ là đứng đó với nụ cười chào đón khách nhưng đằng sau đó là sự rèn luyện một cách nghiêm túc và kỷ luật.

Chốt lại cho câu hỏi thuật ngữ khánh tiết là gì thì đây là công việc chào đón khách, hỗ trợ thực hiện các nghi lễ trong các buổi tiệc, hội nghị,...

2. Ban khánh tiết là gì?

Bên cạnh thuật ngữ khánh tiết là gì thì trong lĩnh vực này, ban khánh tiết cũng thường xuyên được sử dụng. Nếu như khánh tiết là công việc chào đón khách thì ban khánh tiết được chỉ như “phòng ban". Đây là từ thường được sử dụng để chỉ nhóm các nhân viên hoặc đội ngũ được giao trách nhiệm chăm sóc và phục vụ khách hàng trong các sự kiện, buổi tiệc, lễ hội.

Ban khánh tiết thường bao gồm những người có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và biết cách xử lý các tình huống không mong muốn khi giao tiếp với khách hàng. Nhiệm vụ của ban khánh tiết có thể bao gồm đón tiếp khách, hướng dẫn họ đến đúng địa điểm, cung cấp thông tin về sự kiện hoặc dịch vụ và đảm bảo rằng khách hàng nhận được sự phục vụ tốt nhất có thể. Điều này đòi hỏi sự tổ chức, kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng làm việc nhóm tốt từ các thành viên trong ban khánh tiết.

3. Khánh tiết hội nghị là gì?

Khi tìm hiểu khánh tiết là gì, có một thuật ngữ liên quan đến công việc này đó là khánh tiết hội nghị. Khánh tiết hội nghị hay khánh tiết nhà hàng là công việc đón tiếp thành viên tham dự hội nghị và khách mời tới nhà hàng. Đối với công việc khánh tiết hội nghị, bạn có thể kiếm thêm cả một số công việc liên quan như công việc trang trí, hướng dẫn khách mời và các công việc hậu cần khác.

4. Những đặc trưng của ngành khánh tiết

Nắm được ngành khánh tiết là gì, bạn cũng sẽ thấy đây là ngành có một số đặc thù khác với các công việc trên thị trường lao động. Dưới đây là một số đặc điểm của ngành bạn nên chú ý:

Nghề khánh tiết thường làm theo tính chất thời vụ, phụ thuộc vào từng thời điểm, đặc biệt là vào mùa lễ Tết và mùa cưới.

Các nhân viên khánh tiết phải đáp ứng được các yêu cầu về ngoại hình như chiều cao, cân nặng và diện mạo để đảm bảo sự đồng đều và hấp dẫn của đội ngũ. Đặc biệt, họ cần phải có tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và khả năng xử lý tình huống nhanh nhạy. Trong một số trường hợp, nhân viên khánh tiết cũng cần phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ.

Mỗi ca làm việc thường kéo dài từ 3 đến 4 tiếng, bắt đầu từ vài giờ trước khi sự kiện diễn ra. Một ngày làm việc của nhân viên khánh tiết thường bao gồm từ 2 đến 3 ca làm việc.

5. Mô tả công việc khánh tiết tại các nhà hàng - khách sạn trong các sự kiện, tiệc cưới

Công việc của nhân viên khánh tiết trong các sự kiện và tiệc cưới chủ yếu xoay quanh việc đón tiếp khách mời và đảm bảo buổi tiệc được diễn ra trơn tru, vì vậy yêu cầu sự tỉ mỉ cũng như chuyên nghiệp. Dưới đây là một số hoạt động mà một khánh thiết thường thực hiện:

Chuẩn bị trang phục theo yêu cầu, đảm bảo đội ngũ trông gọn gàng và chuyên nghiệp.

Chào đón khách mời khi họ đến sự kiện, hướng dẫn họ đến sảnh chính hoặc khu vực tổ chức.

Hỗ trợ khách mời làm thủ tục check-in và hướng dẫn họ vào sự kiện, cung cấp thông tin và hỗ trợ nếu cần thiết.

Đưa cha mẹ của cô dâu và chú rể lên sân khấu theo thứ tự và nghi lễ.

Hỗ trợ cô dâu và chú rể trong các hoạt động trong buổi lễ như trao champagne, cầm pháo bông hoặc rót rượu.

Thực hiện bất kỳ công việc nào khác theo yêu cầu của tổ trưởng ban tổ chức sự kiện.

6. Mức lương của nhân viên khánh tiết

Bên cạnh tìm hiểu công việc khánh tiết là gì thì lương là vấn đề được nhiều người quan tâm nhiều nhất. Mức lương của nhân viên khánh tiết thường được trả theo giờ từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng một buổi sự kiện tuỳ theo chính sách của nhà hàng hoặc khách sạn. Ngoài ra, nhân viên khánh tiết có thêm các phụ cấp hoặc các hỗ trợ khác như ăn trưa.

Dù yêu cầu của công việc khánh tiết có cao hơn các công việc phục vụ thì đây vẫn là một nguồn thu nhập tốt cho các bạn sinh viên. Bởi trong các dịp cao điểm lễ Tết hay cưới hỏi, nhân viên khánh tiết có thể làm thêm nhiều ca liên tục. Nhân viên khánh tiết cũng sẽ được thưởng thêm nếu tham gia các hoạt động khác trong sự kiện.

7. Những tố chất thích hợp để nghề khánh tiết là gì?

Đối với nghề khánh tiết thì nhiều bạn cũng thắc mắc những tố chất thích hợp là gì? Đây là nghề có nhiều đặc điểm khác biệt và phụ thuộc vào từng bộ phận gồm nhân viên khánh tiết hậu cầu và nhân viên lễ tân khánh tiết.

7.1. Những yêu cầu đối với nhân viên khánh tiết hậu cần

Dưới đây là những yêu cầu cần có với nhân viên hậu cần:

Chăm chỉ, tỉ mỉ, trách nhiệm: Phải có tinh thần làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao.

Khả năng giao tiếp tốt: Có khả năng giao tiếp lưu loát với khách hàng và đồng nghiệp để truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng.

Nhanh nhẹn, nhạy bén: Phải có khả năng phản ứng nhanh nhạy và nhận biết các tình huống, yêu cầu từ khách hàng hoặc tổ trưởng sự kiện.

Làm việc nhóm tốt: Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường nhóm, thể hiện tinh thần hợp tác và sẵn lòng hỗ trợ khi cần thiết.

Làm việc độc lập: Khánh tiết cũng cần có khả năng làm việc độc lập và tự quản lý công việc của mình một cách hiệu quả khi cần thiết.

7.2. Những yêu cầu đối với nhân viên lễ tân khánh tiết là gì?

Dưới đây là những yêu cầu cần có với nhân viên lễ tân khánh tiết:

Ngoại hình (chiều cao, cân nặng, vẻ ngoài) đáp ứng theo tiêu chuẩn của từng nhà hàng, khách sạn.

Thái độ giao tiếp hoà nhã, mỉm cười đón khách.

Giọng nói dễ nghe, trôi chảy, mạch lạc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có khả năng xử lý tình huống, ứng phó tốt với các sự cố trong sự kiện.

Có khả năng ngoại ngữ (nếu sự kiện có khách nước ngoài).

8. Những cơ hội và thách thức của nghề khánh tiết là gì?

Trên thị trường lao động, khánh tiết là một trong những nghề phổ biến với các bạn sinh viên. Tuy nhiên, bất cứ nghề nghiệp nào cũng có cả cơ hội và những thách thức bao gồm cả nghề khánh tiết. Vậy những cơ hội và thách của nghề khánh tiết là gì?

8.1. Cơ hội

Việc làm khánh tiết thường tập trung vào mùa cưới và các dịp cuối tuần, tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên kiếm thêm thu nhập, phù hợp cho những người muốn gắn bó lâu dài với ngành nhà hàng - khách sạn. Trở thành một nhân viên khánh tiết, bạn sẽ được đón nhận những lợi ích sau:

Mức lương hấp dẫn, đặc biệt là vào mùa cưới khi nhu cầu cao.

Trải nghiệm thực tiễn với đa dạng các đối tượng khách hàng, giúp bạn phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường đa dạng.

Cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ, vì trong các sự kiện, không chỉ có khách hàng Việt mà còn có khách quốc tế.

8.2. Thách thức

Bên cạnh những lợi ích và cơ hội của nghề khánh tiết, vẫn còn đó những thách thức mà bạn nên biết. Đây là nghề không hề dễ, nếu so với phục vụ trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn thì yêu cầu của nghề khánh tiết sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa, trong quá trình làm việc, nếu bạn nhận được bất kỳ phản hồi tiêu cực nào từ khách hàng, có thể bị xử phạt bằng cách khấu trừ lương hoặc thậm chí không nhận lương trong ngày đó. Trường hợp nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng làm việc.

Cao điểm mùa cưới thường trùng với thời gian thi cử của sinh viên, tạo ra áp lực về cả công việc và học tập. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho những người muốn tham gia vào nghề khánh tiết khi còn đang theo học. Ngoài ra, công việc khánh tiết không đảm bảo ổn định và không thể gắn bó lâu dài. Thu nhập thường không đều và thường ưu tiên cho nhân viên mới, trẻ tuổi hơn.

Trên đây là toàn bộ thông tin giải đáp cho các bạn còn thắc mắc khánh tiết là gì? Đây là công việc đón tiếp khách tới sự kiện, hội nghị hay một buổi tiệc. Họ có trách nhiệm mang lại trải nghiệm tốt và ấn tượng tốt cho khách mời. Đây là nghề có yêu cầu khá đặc thù khi ngoại hình cần đạt chuẩn kết hợp nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp, trình bày,... Nhìn chung nghề này phù hợp với các bạn trẻ, các bạn sinh viên bởi thu nhập ổn mà linh hoạt thời gian, không bị dính đến lịch học quá nhiều.