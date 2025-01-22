Khối C gồm những ngành nào? Top những ngành nghề có triển vọng trong 3 năm tới

Khối C gồm những ngành nào? Top những ngành nghề có triển vọng trong 3 năm tới
CEO Tony Vũ Thứ Tư, 22/01/2025
Khối C với những môn học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội gây nhiều thắc mắc cho học sinh về khối C gồm những ngành nào? Lựa chọn Khối C, bạn sẽ mở ra cánh cửa bước vào thế giới của ngôn ngữ, văn học, lịch sử, luật pháp, truyền thông, du lịch và nhiều lĩnh vực hấp dẫn khác. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khối C, bao gồm các ngành học chính và những ngành nghề có triển vọng trong 3 năm tới.
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Khối C gồm những môn nào?
  4. 2. Khối C gồm những ngành nào?
    1. 2.1. Khối ngành Công an, Quân đội
    2. 2.2. Khối ngành Khoa học Nhân văn
    3. 2.3. Khối ngành Báo chí và Marketing
    4. 2.4. Khối ngành Văn hóa - Du lịch
    5. 2.5. Khối ngành Sư phạm
    6. 2.6. Khối ngành Quản lý
    7. 2.7. Khối ngành Luật - Kinh tế
    8. 2.8. Khối ngành Tâm lý học
    9. 2.9. Khối ngành Nông - Lâm - Ngư
  6. 3. Các trường đại học nào tuyển sinh khối C?
  8. 4. Học khối C ra trường làm gì?
  10. 5. Học khối C cần tố chất, tiềm năng gì?

1. Khối C gồm những môn nào?

Trước khi tìm hiểu khối C gồm những ngành nào, bạn cần biết khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa. Từ năm 2017, Bộ Giáo dục đã mở rộng khối C với nhiều tổ hợp mới:

Khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa
Khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa
  • C00: Văn – Sử – Địa
  • C01: Văn – Toán – Lý
  • C02: Văn – Toán - Hóa
  • C03: Văn – Toán – Sử
  • C04: Văn – Toán – Địa
  • C05: Văn – Lý – Hóa
  • C06: Văn – Lý – Sinh
  • C07: Văn – Lý – Sử
  • C08: Văn – Hóa – Sinh
  • C09: Văn – Lý – Địa
  • C10: Văn – Hóa – Sử
  • C12:Văn – Sinh – Sử
  • C13: Văn – Sinh – Địa
  • C14: Văn – Toán – GDCD
  • C16: Văn – Lý – GDCD
  • C17: Văn – Hóa – GDCD
  • C19: Văn – Sử – GDCD
  • C20: Văn – Địa – GDCD

2. Khối C gồm những ngành nào?

Nhiều người nghĩ rằng khối C ít cơ hội lựa chọn ngành nghề và trường học hơn so với khối A, B, và D. Nhưng thực ra, bạn có nhiều lựa chọn thi khối C gồm những ngành nào với mức thu nhập ổn định và cơ hội việc làm tốt.

2.1. Khối ngành Công an, Quân đội

Ngành Công an và Quân đội đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, những người sẽ trở thành chiến sĩ và cán bộ trong lĩnh vực an ninh và quân sự. Để học trong khối này, thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ khắt khe.

Thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ
Thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ

Các ngành thi trong khối ngành này bao gồm:

  • Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh và Trật tự
  • Quân sự cơ sở
  • Biên phòng
  • Điều tra trinh sát
  • Điều tra hình sự
  • Kỹ thuật hình sự

2.2. Khối ngành Khoa học Nhân văn

Khối ngành Khoa học Nhân văn tập trung vào nghiên cứu về con người, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, triết học và tôn giáo. Sinh viên sẽ được trau dồi kiến thức về các lĩnh vực này, giúp bạn hiểu rõ về con người và văn hóa của các quốc gia khác nhau.

Khối ngành Khoa học Nhân văn
Khối ngành Khoa học Nhân văn

Các ngành trong khối này bao gồm:

  • Lịch sử
  • Ngôn ngữ học
  • Văn học
  • Triết học
  • Tôn giáo
  • Luật
  • Ngôn ngữ Anh
  • Quan hệ quốc tế
  • Đông phương học
  • Nghiên cứu văn hóa

2.3. Khối ngành Báo chí và Marketing

Khối ngành Báo chí và Truyền thông - Marketing giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về truyền thông, quảng cáo và marketing. Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing và phân tích thị trường.

Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing
Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

  • Báo chí
  • Quảng cáo
  • Xuất bản
  • Kinh doanh xuất bản phẩm

2.4. Khối ngành Văn hóa - Du lịch

Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người và ẩm thực của các quốc gia và khu vực khác nhau. Sinh viên sẽ được học về di sản văn hóa, công nghệ du lịch, kinh doanh du lịch, quản lý điểm đến du lịch và phát triển cộng đồng.

Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người
Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

  • Việt Nam Học
  • Quản lý văn hoá
  • Văn hoá dân tộc thiểu số
  • Văn hóa học
  • Quản lý văn hóa
  • Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

2.5. Khối ngành Sư phạm

Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học, huấn luyện trẻ em. Khối ngành này chuyên sâu về giáo dục và cách dạy học từ mẫu giáo đến trung học.

Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học
Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

  • Sư phạm Triết học.
  • Sư phạm Địa lý.
  • Sư phạm Lịch sử.
  • Sư phạm Ngữ Văn.
  • Giáo dục Chính trị
  • Giáo dục Quốc phòng - An ninh
  • Giáo dục Công dân
  • Giáo dục học
  • Quản lý giáo dục

2.6. Khối ngành Quản lý

Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý. Mục tiêu là đào tạo người có kiến thức và kỹ năng để quản lý các tổ chức và doanh nghiệp hiệu quả.

Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý
Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý

Khối ngành Quản lý có nhiều ngành cho bạn lựa chọn:

  • Công tác thanh thiếu niên
  • Công tác xã hội
  • Giáo dục chính trị
  • Giáo dục đặc biệt
  • Khoa học quản lý
  • Quan hệ công chúng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý nhà nước
  • Quản trị nhân lực
  • Quản trị văn phòng
  • Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

2.7. Khối ngành Luật - Kinh tế

Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế để sinh viên hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý trong kinh tế. Bạn sẽ học về luật doanh nghiệp, luật hợp đồng, luật lao động và các quy định pháp lý khác liên quan đến kinh tế.

Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế
Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế

Các ngành trong khối Luật Kinh tế bao gồm:

  • Dịch vụ pháp lý
  • Kinh tế
  • Luật dân sự
  • Luật học
  • Luật kinh tế
  • Quan hệ quốc tế

2.8. Khối ngành Tâm lý học

Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý và ứng dụng trong giải quyết vấn đề của con người và xã hội. Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý
Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý
  • Tâm lý học lao động
  • Các nhân tố con người
  • Tâm lý học sức khỏe
  • Quản lý kinh doanh
  • Tâm lý học pháp lý
  • Tâm lý học trường học

2.9. Khối ngành Nông - Lâm - Ngư

Đây là khối ngành cuối cùng trong chuỗi khối C gồm những ngành gì. Ngành này sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về tư vấn và quản lý chính sách trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Họ học cách đưa ra các giải pháp và chính sách để tăng cường hiệu quả sản xuất và phát triển.

Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nông, lâm, ngư nghiệp
Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nông, lâm, ngư nghiệp

Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp sẽ tuyển sinh khối C gồm những ngành nào:

  • Khoa học cây trồng
  • Khoa học Môi trường
  • Ngành Lâm sinh
  • Quản lý đất đai
  • Chăn nuôi - Thú y

Xem thêm: Kinh Doanh Thương Mại Là Gì? Tương Lai Rộng Mở Với Thu Nhập Rủng Rỉnh

3. Các trường đại học nào tuyển sinh khối C?

Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, các bạn thí sinh lựa chọn bất kỳ khối C gồm những ngành nào sẽ có vô số con đường học tập cho mình. Ngoài việc tìm hiểu ban xã hội khối C gồm những ngành nào, bạn có thể tham khảo một số trường đại học uy tín và chất lượng tuyển sinh khối C:

Khu vực Tên trường
Trường Đại học miền Bắc
  • Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Đại học Ngoại thương
  • Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Đại học Luật Hà Nội
  • Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Học viện báo chí và tuyên truyền
  • Học viện tòa án
  • Học viện chính sách và phát triển
  • Đại học Công Nghiệp Hà Nội
  • Học viện Ngoại Giao
  • Học viện An ninh Nhân dân
  • Đại học Thái Nguyên
  • Đại học Sư phạm Thái Nguyên
  • Đại học Công Đoàn
  • Đại học Hùng Vương
  • Đại học Thành Đông
  • Đại học Lâm nghiệp
Trường Đại học miền Trung
  • Đại học Vinh
  • Đại học Huế
  • Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • Trường Đại học Sư phạm Huế
  • Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  • Đại học Y Dược Huế
  • Đại học Nha Trang
  • Đại học Quảng Bình
  • Trường Đại học Duy Tân
  • Đại học Đông Á
  • Đại học FPT Đà Nẵng
  • Trường Đại học Quảng Nam
  • Đại học Quy Nhơn
Trường Đại học miền Nam
  • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trường Đại Học Luật TP.HCM
  • Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Đại học Kinh tế - Luật
  • Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh
  • Đại học Công nghiệp TP.HCM
  • Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM
  • Đại học Quốc gia TP.HCM
  • Đại học Nguyễn Tất Thành
  • Đại học Văn Lang
  • Đại học FPT
  • Đại học RMIT Việt Nam
  • Đại học Tôn Đức Thắng
  • Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh
  • Trường Đại học Hoa Sen
  • Trường Đại học Hồng Bàng
  • Trường Đại học Gia Định
  • Trường Đại học Trà Vinh
  • Trường Đại học Cần Thơ
  • Đại học Đồng Tháp
  • Đại học Tiền Giang
  • Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

4. Học khối C ra trường làm gì?

Học khối C gồm những ngành nào mang lại cho bạn kiến thức đa dạng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Dưới đây là một số ngành phổ biến mà bạn có thể chọn sau khi tốt nghiệp khối C gồm những môn nào và ngành nào:

Học khối C, bạn có thể trở thành luật sư
Học khối C, bạn có thể trở thành luật sư
  • Luật sư: Làm việc độc lập hoặc tại các văn phòng luật nhà nước/tư nhân, chuyên về các lĩnh vực như luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật lao động, luật gia đình,...
  • Công tố viên: Tham gia vào hệ thống tư pháp, tham gia truy tố tội phạm và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.
  • Marketing: Tham gia vào việc tạo ra các chiến dịch quảng cáo và marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, lập kế hoạch quảng cáo và triển khai chiến dịch trên các phương tiện truyền thông.
  • Quản lý sự kiện và truyền thông: Tổ chức sự kiện, quảng bá và quản lý truyền thông cho các hoạt động, hội thảo, triển lãm, concert và các sự kiện truyền thông khác.
  • Hướng dẫn viên du lịch: Trở thành một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho du khách về các điểm đến, di sản, lịch sử địa phương.
  • Nhà tâm lý học: Hỗ trợ cá nhân về tâm lý, tình cảm, và sức khỏe tinh thần để phát triển bản thân.
  • Tư vấn sự nghiệp: Hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch sự nghiệp và giải quyết vấn đề công việc.
  • Giáo viên: Dạy học và giúp học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng học tập.

5. Học khối C cần tố chất, tiềm năng gì?

Khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh cần có những tố chất và tiềm năng nhất định để có thể thành công.

Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi phải có khả năng phân tích
Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi phải có khả năng phân tích
  • Khả năng tư duy logic và lập luận chặt chẽ: Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, lập luận logic và trình bày quan điểm một cách rõ ràng, mạch lạc.
  • Khả năng ghi nhớ và học thuộc tốt: Học khối C cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng học thuộc các kiến thức lịch sử, địa lí, văn học,... để có thể làm tốt các bài thi.
  • Khả năng sáng tạo và tư duy độc lập: Khối C gồm những ngành nào không chỉ đơn giản là học thuộc lòng mà còn đòi hỏi học sinh phải có khả năng sáng tạo để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
  • Kỹ năng viết tốt: Các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,... đòi hỏi học sinh phải có khả năng viết văn hay, lập luận chặt chẽ và trình bày rõ ràng.
  • Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt: Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt sẽ giúp học sinh học khối C tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và thuyết phục người khác.

Xem thêm: Chính Thức: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Ở Việt Nam, Bất Ngờ Với Vị Trí Số 1

Nếu bạn đang lựa chọn khối C gồm những ngành nào, bạn cũng sẽ có cơ hội theo đuổi đam mê và phát triển tiềm năng của bản thân trong những lĩnh vực như ngôn ngữ, văn học, lịch sử, luật pháp, truyền thông, du lịch,... Hãy tự tin lựa chọn Khối C nếu bạn đam mê với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới!

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »