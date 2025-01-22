Khối C gồm những ngành nào? Top những ngành nghề có triển vọng trong 3 năm tới
1. Khối C gồm những môn nào?
Trước khi tìm hiểu khối C gồm những ngành nào, bạn cần biết khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa. Từ năm 2017, Bộ Giáo dục đã mở rộng khối C với nhiều tổ hợp mới:
- C00: Văn – Sử – Địa
- C01: Văn – Toán – Lý
- C02: Văn – Toán - Hóa
- C03: Văn – Toán – Sử
- C04: Văn – Toán – Địa
- C05: Văn – Lý – Hóa
- C06: Văn – Lý – Sinh
- C07: Văn – Lý – Sử
- C08: Văn – Hóa – Sinh
- C09: Văn – Lý – Địa
- C10: Văn – Hóa – Sử
- C12:Văn – Sinh – Sử
- C13: Văn – Sinh – Địa
- C14: Văn – Toán – GDCD
- C16: Văn – Lý – GDCD
- C17: Văn – Hóa – GDCD
- C19: Văn – Sử – GDCD
- C20: Văn – Địa – GDCD
2. Khối C gồm những ngành nào?
Nhiều người nghĩ rằng khối C ít cơ hội lựa chọn ngành nghề và trường học hơn so với khối A, B, và D. Nhưng thực ra, bạn có nhiều lựa chọn thi khối C gồm những ngành nào với mức thu nhập ổn định và cơ hội việc làm tốt.
2.1. Khối ngành Công an, Quân đội
Ngành Công an và Quân đội đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, những người sẽ trở thành chiến sĩ và cán bộ trong lĩnh vực an ninh và quân sự. Để học trong khối này, thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ khắt khe.
Các ngành thi trong khối ngành này bao gồm:
- Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh và Trật tự
- Quân sự cơ sở
- Biên phòng
- Điều tra trinh sát
- Điều tra hình sự
- Kỹ thuật hình sự
2.2. Khối ngành Khoa học Nhân văn
Khối ngành Khoa học Nhân văn tập trung vào nghiên cứu về con người, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, triết học và tôn giáo. Sinh viên sẽ được trau dồi kiến thức về các lĩnh vực này, giúp bạn hiểu rõ về con người và văn hóa của các quốc gia khác nhau.
Các ngành trong khối này bao gồm:
- Lịch sử
- Ngôn ngữ học
- Văn học
- Triết học
- Tôn giáo
- Luật
- Ngôn ngữ Anh
- Quan hệ quốc tế
- Đông phương học
- Nghiên cứu văn hóa
2.3. Khối ngành Báo chí và Marketing
Khối ngành Báo chí và Truyền thông - Marketing giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về truyền thông, quảng cáo và marketing. Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing và phân tích thị trường.
Các ngành trong khối ngành này bao gồm:
- Báo chí
- Quảng cáo
- Xuất bản
- Kinh doanh xuất bản phẩm
2.4. Khối ngành Văn hóa - Du lịch
Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người và ẩm thực của các quốc gia và khu vực khác nhau. Sinh viên sẽ được học về di sản văn hóa, công nghệ du lịch, kinh doanh du lịch, quản lý điểm đến du lịch và phát triển cộng đồng.
Các ngành trong khối ngành này bao gồm:
- Việt Nam Học
- Quản lý văn hoá
- Văn hoá dân tộc thiểu số
- Văn hóa học
- Quản lý văn hóa
- Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
2.5. Khối ngành Sư phạm
Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học, huấn luyện trẻ em. Khối ngành này chuyên sâu về giáo dục và cách dạy học từ mẫu giáo đến trung học.
Các ngành trong khối ngành này bao gồm:
- Sư phạm Triết học.
- Sư phạm Địa lý.
- Sư phạm Lịch sử.
- Sư phạm Ngữ Văn.
- Giáo dục Chính trị
- Giáo dục Quốc phòng - An ninh
- Giáo dục Công dân
- Giáo dục học
- Quản lý giáo dục
2.6. Khối ngành Quản lý
Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý. Mục tiêu là đào tạo người có kiến thức và kỹ năng để quản lý các tổ chức và doanh nghiệp hiệu quả.
Khối ngành Quản lý có nhiều ngành cho bạn lựa chọn:
- Công tác thanh thiếu niên
- Công tác xã hội
- Giáo dục chính trị
- Giáo dục đặc biệt
- Khoa học quản lý
- Quan hệ công chúng
- Quản lý giáo dục
- Quản lý nhà nước
- Quản trị nhân lực
- Quản trị văn phòng
- Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
2.7. Khối ngành Luật - Kinh tế
Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế để sinh viên hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý trong kinh tế. Bạn sẽ học về luật doanh nghiệp, luật hợp đồng, luật lao động và các quy định pháp lý khác liên quan đến kinh tế.
Các ngành trong khối Luật Kinh tế bao gồm:
- Dịch vụ pháp lý
- Kinh tế
- Luật dân sự
- Luật học
- Luật kinh tế
- Quan hệ quốc tế
2.8. Khối ngành Tâm lý học
Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý và ứng dụng trong giải quyết vấn đề của con người và xã hội. Các ngành trong khối ngành này bao gồm:
- Tâm lý học lao động
- Các nhân tố con người
- Tâm lý học sức khỏe
- Quản lý kinh doanh
- Tâm lý học pháp lý
- Tâm lý học trường học
2.9. Khối ngành Nông - Lâm - Ngư
Đây là khối ngành cuối cùng trong chuỗi khối C gồm những ngành gì. Ngành này sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về tư vấn và quản lý chính sách trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Họ học cách đưa ra các giải pháp và chính sách để tăng cường hiệu quả sản xuất và phát triển.
Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp sẽ tuyển sinh khối C gồm những ngành nào:
- Khoa học cây trồng
- Khoa học Môi trường
- Ngành Lâm sinh
- Quản lý đất đai
- Chăn nuôi - Thú y
3. Các trường đại học nào tuyển sinh khối C?
Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, các bạn thí sinh lựa chọn bất kỳ khối C gồm những ngành nào sẽ có vô số con đường học tập cho mình. Ngoài việc tìm hiểu ban xã hội khối C gồm những ngành nào, bạn có thể tham khảo một số trường đại học uy tín và chất lượng tuyển sinh khối C:
|Khu vực
|Tên trường
|Trường Đại học miền Bắc
|
|Trường Đại học miền Trung
|
|Trường Đại học miền Nam
|
4. Học khối C ra trường làm gì?
Học khối C gồm những ngành nào mang lại cho bạn kiến thức đa dạng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Dưới đây là một số ngành phổ biến mà bạn có thể chọn sau khi tốt nghiệp khối C gồm những môn nào và ngành nào:
- Luật sư: Làm việc độc lập hoặc tại các văn phòng luật nhà nước/tư nhân, chuyên về các lĩnh vực như luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật lao động, luật gia đình,...
- Công tố viên: Tham gia vào hệ thống tư pháp, tham gia truy tố tội phạm và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.
- Marketing: Tham gia vào việc tạo ra các chiến dịch quảng cáo và marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, lập kế hoạch quảng cáo và triển khai chiến dịch trên các phương tiện truyền thông.
- Quản lý sự kiện và truyền thông: Tổ chức sự kiện, quảng bá và quản lý truyền thông cho các hoạt động, hội thảo, triển lãm, concert và các sự kiện truyền thông khác.
- Hướng dẫn viên du lịch: Trở thành một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho du khách về các điểm đến, di sản, lịch sử địa phương.
- Nhà tâm lý học: Hỗ trợ cá nhân về tâm lý, tình cảm, và sức khỏe tinh thần để phát triển bản thân.
- Tư vấn sự nghiệp: Hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch sự nghiệp và giải quyết vấn đề công việc.
- Giáo viên: Dạy học và giúp học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng học tập.
5. Học khối C cần tố chất, tiềm năng gì?
Khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh cần có những tố chất và tiềm năng nhất định để có thể thành công.
- Khả năng tư duy logic và lập luận chặt chẽ: Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, lập luận logic và trình bày quan điểm một cách rõ ràng, mạch lạc.
- Khả năng ghi nhớ và học thuộc tốt: Học khối C cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng học thuộc các kiến thức lịch sử, địa lí, văn học,... để có thể làm tốt các bài thi.
- Khả năng sáng tạo và tư duy độc lập: Khối C gồm những ngành nào không chỉ đơn giản là học thuộc lòng mà còn đòi hỏi học sinh phải có khả năng sáng tạo để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.
- Kỹ năng viết tốt: Các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,... đòi hỏi học sinh phải có khả năng viết văn hay, lập luận chặt chẽ và trình bày rõ ràng.
- Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt: Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt sẽ giúp học sinh học khối C tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và thuyết phục người khác.
Nếu bạn đang lựa chọn khối C gồm những ngành nào, bạn cũng sẽ có cơ hội theo đuổi đam mê và phát triển tiềm năng của bản thân trong những lĩnh vực như ngôn ngữ, văn học, lịch sử, luật pháp, truyền thông, du lịch,... Hãy tự tin lựa chọn Khối C nếu bạn đam mê với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới!