Khối C gồm những ngành nào? Top những ngành nghề có triển vọng trong 3 năm tới

1. Khối C gồm những môn nào?

Trước khi tìm hiểu khối C gồm những ngành nào, bạn cần biết khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa. Từ năm 2017, Bộ Giáo dục đã mở rộng khối C với nhiều tổ hợp mới:

Khối C gồm ba môn chính là Văn, Sử và Địa

C00: Văn – Sử – Địa

C01: Văn – Toán – Lý

C02: Văn – Toán - Hóa

C03: Văn – Toán – Sử

C04: Văn – Toán – Địa

C05: Văn – Lý – Hóa

C06: Văn – Lý – Sinh

C07: Văn – Lý – Sử

C08: Văn – Hóa – Sinh

C09: Văn – Lý – Địa

C10: Văn – Hóa – Sử

C12:Văn – Sinh – Sử

C13: Văn – Sinh – Địa

C14: Văn – Toán – GDCD

C16: Văn – Lý – GDCD

C17: Văn – Hóa – GDCD

C19: Văn – Sử – GDCD

C20: Văn – Địa – GDCD

2. Khối C gồm những ngành nào?

Nhiều người nghĩ rằng khối C ít cơ hội lựa chọn ngành nghề và trường học hơn so với khối A, B, và D. Nhưng thực ra, bạn có nhiều lựa chọn thi khối C gồm những ngành nào với mức thu nhập ổn định và cơ hội việc làm tốt.

2.1. Khối ngành Công an, Quân đội

Ngành Công an và Quân đội đào tạo và trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn cho sinh viên, những người sẽ trở thành chiến sĩ và cán bộ trong lĩnh vực an ninh và quân sự. Để học trong khối này, thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ khắt khe.

Thí sinh cần đạt điểm cao và vượt qua quá trình xét tuyển hồ sơ

Các ngành thi trong khối ngành này bao gồm:

Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh và Trật tự

Quân sự cơ sở

Biên phòng

Điều tra trinh sát

Điều tra hình sự

Kỹ thuật hình sự

2.2. Khối ngành Khoa học Nhân văn

Khối ngành Khoa học Nhân văn tập trung vào nghiên cứu về con người, văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, văn học, triết học và tôn giáo. Sinh viên sẽ được trau dồi kiến thức về các lĩnh vực này, giúp bạn hiểu rõ về con người và văn hóa của các quốc gia khác nhau.

Khối ngành Khoa học Nhân văn

Các ngành trong khối này bao gồm:

Lịch sử

Ngôn ngữ học

Văn học

Triết học

Tôn giáo

Luật

Ngôn ngữ Anh

Quan hệ quốc tế

Đông phương học

Nghiên cứu văn hóa

2.3. Khối ngành Báo chí và Marketing

Khối ngành Báo chí và Truyền thông - Marketing giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về truyền thông, quảng cáo và marketing. Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing và phân tích thị trường.

Bạn sẽ được học về các cách thức truyền thông, quản lý thương hiệu, lập kế hoạch marketing

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

Báo chí

Quảng cáo

Xuất bản

Kinh doanh xuất bản phẩm

2.4. Khối ngành Văn hóa - Du lịch

Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người và ẩm thực của các quốc gia và khu vực khác nhau. Sinh viên sẽ được học về di sản văn hóa, công nghệ du lịch, kinh doanh du lịch, quản lý điểm đến du lịch và phát triển cộng đồng.

Khối ngành Văn hóa du lịch tập trung khám phá và tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, con người

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

Việt Nam Học

Quản lý văn hoá

Văn hoá dân tộc thiểu số

Văn hóa học

Quản lý văn hóa

Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

2.5. Khối ngành Sư phạm

Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học, huấn luyện trẻ em. Khối ngành này chuyên sâu về giáo dục và cách dạy học từ mẫu giáo đến trung học.

Khối ngành Sư phạm là lựa chọn dành cho những bạn có đam mê trong việc dạy học

Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

Sư phạm Triết học.

Sư phạm Địa lý.

Sư phạm Lịch sử.

Sư phạm Ngữ Văn.

Giáo dục Chính trị

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Giáo dục Công dân

Giáo dục học

Quản lý giáo dục

2.6. Khối ngành Quản lý

Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý. Mục tiêu là đào tạo người có kiến thức và kỹ năng để quản lý các tổ chức và doanh nghiệp hiệu quả.

Khối ngành Quản lý trong khối C là một lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế và quản lý

Khối ngành Quản lý có nhiều ngành cho bạn lựa chọn:

Công tác thanh thiếu niên

Công tác xã hội

Giáo dục chính trị

Giáo dục đặc biệt

Khoa học quản lý

Quan hệ công chúng

Quản lý giáo dục

Quản lý nhà nước

Quản trị nhân lực

Quản trị văn phòng

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

2.7. Khối ngành Luật - Kinh tế

Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế để sinh viên hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm pháp lý trong kinh tế. Bạn sẽ học về luật doanh nghiệp, luật hợp đồng, luật lao động và các quy định pháp lý khác liên quan đến kinh tế.

Khối ngành này kết hợp kiến thức về Luật và Kinh tế

Các ngành trong khối Luật Kinh tế bao gồm:

Dịch vụ pháp lý

Kinh tế

Luật dân sự

Luật học

Luật kinh tế

Quan hệ quốc tế

2.8. Khối ngành Tâm lý học

Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý và ứng dụng trong giải quyết vấn đề của con người và xã hội. Các ngành trong khối ngành này bao gồm:

Khối ngành Tâm lý học chuyên sâu về tâm lý

Tâm lý học lao động

Các nhân tố con người

Tâm lý học sức khỏe

Quản lý kinh doanh

Tâm lý học pháp lý

Tâm lý học trường học

2.9. Khối ngành Nông - Lâm - Ngư

Đây là khối ngành cuối cùng trong chuỗi khối C gồm những ngành gì. Ngành này sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng về tư vấn và quản lý chính sách trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Họ học cách đưa ra các giải pháp và chính sách để tăng cường hiệu quả sản xuất và phát triển.

Sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng nông, lâm, ngư nghiệp

Nhóm ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp sẽ tuyển sinh khối C gồm những ngành nào:

Khoa học cây trồng

Khoa học Môi trường

Ngành Lâm sinh

Quản lý đất đai

Chăn nuôi - Thú y

Xem thêm: Kinh Doanh Thương Mại Là Gì? Tương Lai Rộng Mở Với Thu Nhập Rủng Rỉnh

3. Các trường đại học nào tuyển sinh khối C?

Sau khi hoàn thành kỳ thi THPT Quốc gia, các bạn thí sinh lựa chọn bất kỳ khối C gồm những ngành nào sẽ có vô số con đường học tập cho mình. Ngoài việc tìm hiểu ban xã hội khối C gồm những ngành nào, bạn có thể tham khảo một số trường đại học uy tín và chất lượng tuyển sinh khối C:

Khu vực Tên trường Trường Đại học miền Bắc Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Ngoại thương

Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Luật Hà Nội

Đại học Sư phạm Hà Nội

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Học viện báo chí và tuyên truyền

Học viện tòa án

Học viện chính sách và phát triển

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Học viện Ngoại Giao

Học viện An ninh Nhân dân

Đại học Thái Nguyên

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Đại học Công Đoàn

Đại học Hùng Vương

Đại học Thành Đông

Đại học Lâm nghiệp Trường Đại học miền Trung Đại học Vinh

Đại học Huế

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Trường Đại học Sư phạm Huế

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Đại học Y Dược Huế

Đại học Nha Trang

Đại học Quảng Bình

Trường Đại học Duy Tân

Đại học Đông Á

Đại học FPT Đà Nẵng

Trường Đại học Quảng Nam

Đại học Quy Nhơn Trường Đại học miền Nam Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Luật TP.HCM

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Đại học Kinh tế - Luật

Đại Học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh

Đại học Công nghiệp TP.HCM

Trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM

Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Nguyễn Tất Thành

Đại học Văn Lang

Đại học FPT

Đại học RMIT Việt Nam

Đại học Tôn Đức Thắng

Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh

Trường Đại học Hoa Sen

Trường Đại học Hồng Bàng

Trường Đại học Gia Định

Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Cần Thơ

Đại học Đồng Tháp

Đại học Tiền Giang

Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

4. Học khối C ra trường làm gì?

Học khối C gồm những ngành nào mang lại cho bạn kiến thức đa dạng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp. Dưới đây là một số ngành phổ biến mà bạn có thể chọn sau khi tốt nghiệp khối C gồm những môn nào và ngành nào:

Học khối C, bạn có thể trở thành luật sư

Luật sư: Làm việc độc lập hoặc tại các văn phòng luật nhà nước/tư nhân, chuyên về các lĩnh vực như luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật lao động, luật gia đình,...

Làm việc độc lập hoặc tại các văn phòng luật nhà nước/tư nhân, chuyên về các lĩnh vực như luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật lao động, luật gia đình,... Công tố viên: Tham gia vào hệ thống tư pháp, tham gia truy tố tội phạm và bảo vệ lợi ích của cộng đồng.

Tham gia vào hệ thống tư pháp, tham gia truy tố tội phạm và bảo vệ lợi ích của cộng đồng. Marketing: Tham gia vào việc tạo ra các chiến dịch quảng cáo và marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, lập kế hoạch quảng cáo và triển khai chiến dịch trên các phương tiện truyền thông.

Tham gia vào việc tạo ra các chiến dịch quảng cáo và marketing, bao gồm nghiên cứu thị trường, phân tích khách hàng, lập kế hoạch quảng cáo và triển khai chiến dịch trên các phương tiện truyền thông. Quản lý sự kiện và truyền thông: Tổ chức sự kiện, quảng bá và quản lý truyền thông cho các hoạt động, hội thảo, triển lãm, concert và các sự kiện truyền thông khác.

Tổ chức sự kiện, quảng bá và quản lý truyền thông cho các hoạt động, hội thảo, triển lãm, concert và các sự kiện truyền thông khác. Hướng dẫn viên du lịch: Trở thành một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho du khách về các điểm đến, di sản, lịch sử địa phương.

Trở thành một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, cung cấp thông tin và hướng dẫn cho du khách về các điểm đến, di sản, lịch sử địa phương. Nhà tâm lý học: Hỗ trợ cá nhân về tâm lý, tình cảm, và sức khỏe tinh thần để phát triển bản thân.

Hỗ trợ cá nhân về tâm lý, tình cảm, và sức khỏe tinh thần để phát triển bản thân. Tư vấn sự nghiệp: Hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch sự nghiệp và giải quyết vấn đề công việc.

Hỗ trợ lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch sự nghiệp và giải quyết vấn đề công việc. Giáo viên: Dạy học và giúp học sinh phát triển kiến thức và kỹ năng học tập.

5. Học khối C cần tố chất, tiềm năng gì?

Khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh cần có những tố chất và tiềm năng nhất định để có thể thành công.

Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi phải có khả năng phân tích

Khả năng tư duy logic và lập luận chặt chẽ: Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, lập luận logic và trình bày quan điểm một cách rõ ràng, mạch lạc.

Các môn học dù thuộc khối C gồm những ngành nào cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, lập luận logic và trình bày quan điểm một cách rõ ràng, mạch lạc. Khả năng ghi nhớ và học thuộc tốt: Học khối C cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng học thuộc các kiến thức lịch sử, địa lí, văn học,... để có thể làm tốt các bài thi.

Học khối C cũng đòi hỏi học sinh phải có khả năng học thuộc các kiến thức lịch sử, địa lí, văn học,... để có thể làm tốt các bài thi. Khả năng sáng tạo và tư duy độc lập: Khối C gồm những ngành nào không chỉ đơn giản là học thuộc lòng mà còn đòi hỏi học sinh phải có khả năng sáng tạo để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Khối C gồm những ngành nào không chỉ đơn giản là học thuộc lòng mà còn đòi hỏi học sinh phải có khả năng sáng tạo để có thể giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Kỹ năng viết tốt: Các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,... đòi hỏi học sinh phải có khả năng viết văn hay, lập luận chặt chẽ và trình bày rõ ràng.

Các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí,... đòi hỏi học sinh phải có khả năng viết văn hay, lập luận chặt chẽ và trình bày rõ ràng. Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt: Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt sẽ giúp học sinh học khối C tự tin hơn trong việc trình bày ý kiến của mình và thuyết phục người khác.

Xem thêm: Chính Thức: Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Ở Việt Nam, Bất Ngờ Với Vị Trí Số 1

Nếu bạn đang lựa chọn khối C gồm những ngành nào, bạn cũng sẽ có cơ hội theo đuổi đam mê và phát triển tiềm năng của bản thân trong những lĩnh vực như ngôn ngữ, văn học, lịch sử, luật pháp, truyền thông, du lịch,... Hãy tự tin lựa chọn Khối C nếu bạn đam mê với các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn và sẵn sàng chinh phục những thử thách mới!