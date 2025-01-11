1. Kịch bản Telesales bđs thực chất là gì?

Kịch bản telesales bđs là một công cụ quan trọng giúp nhân viên tư vấn tự tin hơn khi giao tiếp với khách hàng và xử lý các tình huống thường gặp. Kịch bản giúp nhân viên nắm vững định hướng phát triển của công ty và ý nghĩa của từng dự án. Đồng thời dựa trên kịch bản, nhân viên tư vấn bất động sản có khả năng chốt đơn thành công, tăng doanh thu cho công ty.

Kịch bản telesales bđs là gì? Đây là nội dung có sẵn giúp nhân viên tự tin chốt đơn thành công

2. Quy trình Telesales bđs hiệu quả

Sau khi nắm được kịch bản telesales bđs là gì, tiếp đến bạn cần phải biết về quy trình telesales bđs hiệu quả. Để thành công trong việc xây dựng kịch bản telesales bđs, bạn cần tuân thủ một quy trình cụ thể và chặt chẽ như sau:

2.1. Tổng hợp thông tin chi tiết

Trước khi bắt đầu bất kỳ cuộc gọi nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã nắm vững toàn bộ thông tin về dự án và sản phẩm. Việc hiểu rõ về các tính năng, tiện ích, vị trí, chính sách thanh toán và mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm sẽ giúp bạn tự tin hơn trong quá trình giao tiếp với khách hàng.

2.2. Lựa chọn đúng khách hàng

Đối với mỗi dự án, có một tập khách hàng mục tiêu phù hợp. Trước khi bắt đầu cuộc gọi, hãy đảm bảo rằng bạn đã lựa chọn tệp data khách hàng chính xác và phù hợp với sản phẩm bạn đang bán. Điều này sẽ giúp tăng khả năng chốt đơn và tối ưu hóa tỷ lệ thành công của cuộc gọi.

>>> Xem thêm: Top Những Cách Telesales Hiệu Quả Giúp Tăng Tỷ Lệ Chốt Đơn, Bứt Phá Doanh Số

2.3. Phân tích và lựa chọn điểm nổi bật

Mỗi dự án đều sẽ có những điểm mạnh riêng. Trước khi tiếp cận khách hàng, bạn hãy phân tích và xác định những đặc điểm nổi bật nhất của dự án bạn đang phụ trách. Việc am hiểu biết sâu sắc về những điểm này sẽ giúp bạn thuyết phục khách hàng một cách hiệu quả hơn.

2.4. Chuẩn bị câu chào hỏi và kịch bản

Dựa trên thông tin đã phân tích, tiếp đến bạn sẽ chuẩn bị một câu chào hỏi và kịch bản gọi điện thoại thật sự hấp dẫn và phù hợp với từng dự án cụ thể. Cần đảm bảo rằng bạn có thể truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc.

2.5. Thực hiện telesales trong môi trường thoải mái

Khi lựa chọn một không gian làm việc yên tĩnh và thoải mái để thực hiện các cuộc gọi sẽ giúp tâm trạng của nhân viên tốt hơn. Từ đó sẽ telesales hiệu quả thay vì ở một nơi ồn ào hay có những vấn đề khác khiến người thực hiện tư vấn không thể tập trung được.

2.6. Đánh giá và điều chỉnh

Sau mỗi cuộc gọi, hãy đánh giá kết quả và mức độ phù hợp của data khách hàng. Dựa trên đánh giá đó, quyết định liệu bạn nên tiếp tục gọi vào tệp data đó hay chuyển sang một tệp data khác phù hợp hơn.

Kịch bản nằm trong quy trình telesale bđs nói chung

3. TOP 04 mẫu kịch bản Telesales bđs đáng tham khảo hiện nay

Để có thể chốt đơn thành công, việc chuẩn bị kịch bản telesales bđs là điều cần thiết. Điều đó sẽ góp phần giúp bạn tự tin hơn cũng như lưu loát trong giao tiếp nhằm đạt được kết quả như mong muốn. Dưới đây là những mẫu kịch bản mà bạn có thể áp dụng:

3.1. Kịch bản giới thiệu dự án

Nhân viên tư vấn bắt đầu bằng việc xác định thông tin của khách hàng và mở đầu với một lời chào thân thiện.

Sau đó, họ trình bày thông tin chi tiết về dự án bất động sản, nhấn mạnh vào các tiện ích, vị trí và lợi ích mà khách hàng có thể nhận được từ việc đầu tư vào dự án này.

Nội dung kịch bản telesales bđs chi tiết như sau:

Nhân viên tư vấn: Em chào anh/chị, cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của anh/chị… (tên khách hàng) không ạ? Em là… (tên nhân viên) nhân viên công ty… Hôm nay, em gọi điện cho mình để tư vấn về dự án bất động sản… mà công ty em hiện đang cung cấp. Không biết hiện tại anh/ chị có thời gian rảnh để nghe máy không ạ?

Khách hàng: OK, em có thể nói qua cho anh/ chị được không?

Nhân viên tư vấn: Dạ với dự án này bên em… (trình bày cụ thể các thông tin về dự án và những lợi ích mà dự án mang lại cho khách hàng).

>>> Xem thêm: Mẫu Kịch Bản Telesale Tài Chính Chuyên Nghiệp, Đột Phá Doanh Thu Lớn

3.2. Kịch bản chăm sóc khách hàng cũ

Nhân viên tư vấn tiếp cận khách hàng cũ bằng việc nhắc nhở về mối quan hệ trước đó và đề xuất các cơ hội mới.

Họ trình bày những dự án mới và ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng cũ để tạo ra sự hứng thú và khích lệ họ đưa ra quyết định mua hoặc đầu tư.

Nội dung kịch bản mẫu cụ thể như sau:

Nhân viên tư vấn: Chào anh/ chị… Em là… (tên nhân viên) gọi điện cho anh/ chị từ công ty… (tên công ty) Đợt trước anh/chị có mua bên em… (dự án bđs). Bên em hiện đang cung cấp một số dự án mới vị trí đẹp và thuận lợi cho mình lắm ạ, không biết hiện tại anh/ chị có nhu cầu đầu tư thêm không ạ?

Khách hàng: OK, anh/ chị mới đầu tư nên chắc phải để một thời gian nữa anh/ chị xem xét em nhé.

Nhân viên tư vấn: Dạ, vậy bất cứ khi nào anh/chị có nhu cầu tìm hiểu về các dự án thì hãy cứ liên hệ em nhé ạ.

Khách hàng: OK em nhé, có gì anh/chị sẽ liên hệ lại sau.

Nhân viên tư vấn: Dạ vâng cảm ơn anh/chị, chúc một ngày tốt lành.

3.3. Kịch bản giới thiệu ưu đãi đặc biệt

Nhân viên tư vấn bắt đầu bằng việc tạo ra sự chú ý với khách hàng thông qua các ưu đãi đặc biệt hoặc chương trình khuyến mãi mới.

Họ trình bày chi tiết về các ưu đãi và lợi ích mà khách hàng có thể nhận được nếu tham gia vào dự án trong thời gian ưu đãi.

Nội dung về tình huống này như sau:

Nhân viên tư vấn: Dạ em chào anh/chị, em là… (tên nhân viên) nhân viên tư vấn của công ty, hiện tại bên em đang có dự án… (tên dự án) có chương trình ưu đãi hấp dẫn. Không biết anh/chị có nhu cầu quan tâm đến cơ hội đầu tư này không ạ?

Khách hàng: Cho anh/chị xin thông tin cụ thể được không em?

Nhân viên tư vấn: Dạ, dự án… (tên dự án) hiện đang được ưu đãi tới… (trình bày cụ thể về ưu đãi để khách hàng thấy được lợi ích mà họ có thể nhận được).

Tham khảo ngay các mẫu kịch bản telesales bđs phổ biến

3.4. Kịch bản telesale bđs nghỉ dưỡng

Ngoài những mẫu kịch bản telesale bđs trên, hiện nay còn có nhiều dạng kịch bản telesale bđs khác ở nhiều lĩnh vực khác nhau ví dụ như kịch bản telesale bđs căn hộ, kịch bản telesale chung cư, kịch bản telesale đất nền... Trong đó, có mẫu kịch bản telesale bđs nghỉ dưỡng chi tiết mà bạn có thể tham khảo, áp dụng vào công việc của mình. Cụ thể như sau:

Nhân viên tư vấn: Xin chào anh/chị [Tên Khách Hàng]! Em là [Tên của bạn] từ công ty [Tên Công Ty]. Em có thể xin vài phút để trao đổi với anh/chị về một cơ hội đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tuyệt vời không ạ?

Khách hàng: Chào bạn, được thôi. Cơ hội gì vậy?

Nhân viên tư vấn: Cảm ơn anh/chị. Hiện tại, công ty em đang giới thiệu một dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại [Tên Địa Điểm]. Đây là một khu nghỉ dưỡng sang trọng với các tiện ích 5 sao, bao gồm bể bơi vô cực, spa, nhà hàng quốc tế, và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn khác.

Khách hàng: Nghe hấp dẫn đấy. Bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết không?

Nhân viên tư vấn: Tất nhiên ạ. Dự án này nằm ở vị trí đắc địa, gần biển và chỉ mất khoảng [số phút] để di chuyển từ trung tâm thành phố. Các căn hộ nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế hiện đại, diện tích từ [x] đến [y] mét vuông, với giá khởi điểm từ [số tiền] đồng. Đặc biệt, chúng tôi còn có chính sách thanh toán linh hoạt và nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đặt cọc sớm.

Khách hàng: Chính sách thanh toán linh hoạt như thế nào?

Nhân viên tư vấn: Chúng tôi có các gói thanh toán linh hoạt từ 12 tháng đến 36 tháng, với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chiết khấu lên đến [x]% khi thanh toán trước hạn. Để biết thêm chi tiết cụ thể, em có thể gửi tài liệu chi tiết qua email hoặc mời anh/chị tham gia buổi hội thảo giới thiệu dự án vào ngày [ngày tổ chức].

Khách hàng: Hội thảo tổ chức ở đâu và vào lúc nào?

Nhân viên tư vấn: Buổi hội thảo sẽ diễn ra tại [Địa điểm tổ chức] vào lúc [Thời gian tổ chức]. Tại buổi hội thảo, anh/chị sẽ được gặp gỡ các chuyên gia bất động sản, tham quan sa bàn dự án và nhận những phần quà đặc biệt từ công ty. Em có thể đăng ký chỗ cho anh/chị ngay bây giờ được không ạ?

Khách hàng: Tôi nghĩ mình có thể sắp xếp thời gian để tham gia.

Nhân viên tư vấn: Tuyệt vời! Em sẽ ghi danh anh/chị vào danh sách tham dự. Anh/chị có thể cho em xin thêm một vài thông tin cá nhân để tiện liên lạc và gửi thư mời chi tiết ạ?

Khách hàng: Chắc chắn rồi, thông tin của tôi là [Thông tin liên lạc].

Nhân viên tư vấn: Cảm ơn anh/chị rất nhiều. Em sẽ gửi thông tin chi tiết và thư mời qua email cho anh/chị ngay sau cuộc gọi này. Nếu anh/chị có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với em qua số điện thoại [Số điện thoại của bạn]. Chúc anh/chị một ngày tốt lành!

Khách hàng: Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày tốt lành!

Nhân viên tư vấn: Cảm ơn anh/chị, hẹn gặp lại vào ngày [ngày tổ chức]

Trên đây là một số mẫu kịch bản telesales bđs mà bạn có thể tham khảo và áp dụng, từ đó nhằm giúp bạn phát triển và nâng cao kỹ năng trong kinh doanh bất động sản. Việc sử dụng các kịch bản này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn tạo ra sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong giao tiếp với khách hàng. Vì thế, trước khi tiến hành thương thuyết với đối tác và khách hàng, bạn hãy chuẩn bị cho mình mẫu kịch bản chi tiết và chuẩn xác nhất!