Kích thước CV chuẩn áp dụng cho mọi vị trí công việc

Kích thước CV chuẩn là một chủ đề được quan tâm bởi nhiều người khi chuẩn bị xin việc. Vậy kích thước chuẩn của CV mẫu là bao nhiêu, yếu tố nào ảnh hưởng và cách điều chỉnh kích cỡ của CV như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này để có một chiếc CV siêu xịn chinh phục các doanh nghiệp và vị trí công việc nhé!

1. Yếu tố ảnh hưởng đến kích thước chuẩn của CV

Số trang CV là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kích thước. Có thể linh hoạt kích thước CV theo văn hóa tuyển dụng của từng quốc gia, từng năng lực, từng ngành nghề,...

Các yếu tố ảnh hưởng đến kích thước CV bao gồm:

Ngành nghề xin việc: Tùy thuộc vào ngành nghề mà kích thước CV khác nhau.

Tùy thuộc vào ngành nghề mà kích thước CV khác nhau. Yêu cầu của doanh nghiệp: Hầu hết các doanh nghiệp không có đưa ra tiêu chuẩn nào cụ thể nhưng cũng có những doanh nghiệp yêu cầu CV chi tiết hoặc rất tóm lược.

Hầu hết các doanh nghiệp không có đưa ra tiêu chuẩn nào cụ thể nhưng cũng có những doanh nghiệp yêu cầu CV chi tiết hoặc rất tóm lược. Số năm kinh nghiệm: Sinh viên mới ra trường khác với sinh viên năm nhất, năm 2 và khác với người có kinh nghiệm lâu năm.

Yếu tố ảnh hưởng đến kích thước CV như yêu cầu của nhà tuyển dụng

2. Kích thước CV chuẩn là bao nhiêu?

Kích thước trang và số trang sẽ quyết định đến kích thước của CV:

Về kích thước trang: Kích thước chuẩn của CV là kích thước của A4, vừa đủ để các bạn cung cấp thông tin và vừa phải để nhà tuyển dụng cầm đọc. A4 có kích thước là 210 x 297mm.

Kích thước chuẩn của CV là kích thước của A4, vừa đủ để các bạn cung cấp thông tin và vừa phải để nhà tuyển dụng cầm đọc. A4 có kích thước là 210 x 297mm. Về số trang: Theo một cuộc khảo sát, tại Mỹ, các nhà tuyển dụng thường mong muốn kích thước CV 1 - 2 trang, có thể lên đến 3 - 4 trang. Trên thực thế thì nên gói gọn chỉ nằm trong khoảng 1 trang là đủ.

Kích thước chuẩn của CV là từ 1-2 trang A4

3. Kích thước CV chuẩn trong mắt nhà tuyển dụng

Doanh nghiệp có rất nhiều CV xin việc gửi về cho 1 vị trí ứng tuyển nên thông thường độ dài chuyên nghiệp chính là 1 – 2 trang A4. Tuy nhiên, những ngành có tính chất đặc thù như ngành kỹ thuật, hay giáo dục có thể yêu cầu CV dài và chi tiết. ​

Tất nhiên ngắn gọn ở đây không có nghĩa là chúng quá tối giản và sơ sài. Ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ, vẫn thể hiện được tổng quan các điểm mạnh của ứng viên để chinh phục vị trí ứng tuyển. Mặc dù vậy, thực tế vẫn có những trường hợp cần thiết phải sử dụng các mẫu CV dài, chẳng hạn như các ngành kỹ thuật, hay giáo dục. Do đó, hãy đảm bảo kích thước CV chuẩn phù hợp với lĩnh vực mà bạn đang ứng tuyển.

Nếu tóm gọn CV nhưng vẫn đủ ý, làm nổi bật được kinh nghiệm, khả năng và những mong muốn của bản thân thì doanh nghiệp sẽ đánh giá cao bạn. Yếu tố này phản ánh bạn là người có kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản khá tốt, sẽ rất tiềm năng cho mọi vị trí công việc. Ngoài ra, bạn cũng có kỹ năng tin học văn phòng khá tốt.

CV có kích thước từ 1-2 trang A4 là tốt nhất

4. Cách điều chỉnh kích thước chuẩn cho CV

Có nhiều cách điều chỉnh kích cỡ của CV, bạn hãy áp dụng để tạo cho mình một CV thật chuyên nghiệp nhé!

4.1. Chỉ nên liệt kê kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp nhất

Nguyên nhân đầu tiên khiến kích thước CV của bạn bị “over” chính là nội dung của hai mục: kinh nghiệm và kỹ năng quá dài dòng. Tâm lý của ứng viên thường thích thể hiện và phô diễn năng lực cũng như kinh nghiệm từng trải của mình. Nhiều người liệt kê hầu hết các công việc mà họ đã từng làm, bao gồm cả những công việc chỉ làm trong một vài tháng, hay những công việc chẳng hề liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Điều đó không chỉ làm CV của bạn dài dòng hơn, mà còn mang lại một điểm trừ lớn trong mắt nhà tuyển dụng. Do đó, lời khuyên dành cho bạn là hãy tối ưu hóa phần kinh nghiệm và kỹ năng trong CV xin việc. Chỉ liệt kê từ 3 kinh nghiệm trở xuống, tập trung vào các kinh nghiệm phù hợp hay liên quan nhất đến vai trò đang ứng tuyển. Với kỹ năng, đừng liệt kê quá nhiều, chỉ cần 5 kỹ năng trở xuống và đắt giá nhất là được. Tips cho bạn là hãy liệt kê một số kỹ năng theo yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Chỉ nên liệt kê kinh nghiệm và kỹ năng phù hợp nhất

​4.2. Giữ cho CV đơn giản, dễ đọc

Như đã nói, nhà tuyển dụng không có quá nhiều thời gian để nghiên cứu mẫu CV xin việc của bạn. Do đó, cần đảm bảo chúng thực sự đơn giản và dễ đọc. Bằng cách sử dụng những ngôn từ đơn giản, mang tính chuyên ngành, linh hoạt truyền tải các thông tin quan trọng nhất, tránh lan man, không đi vào trọng tâm.

Chẳng hạn như đừng bao giờ liệt kê một bản mô tả công việc vào phần kinh nghiệm làm việc. Hãy chỉ nên liệt kê các nhiệm vụ chính, mà bạn cảm thấy chúng có mối tương đồng với công việc đang ứng tuyển. Hoặc đưa ra những dữ liệu cụ thể để minh chứng cho kết quả, thành tích mà bạn đã đạt được trong công việc.

Bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều vào những ngôn từ mang tính văn hoa, mỹ miều. Bởi chúng có thể trở thành một chi tiết khiến nhà tuyển dụng cảm nhận bạn thiếu chuyên nghiệp đấy nhé.

Giữ cho CV đơn giản, dễ đọc để kích thước chuẩn hơn

4.3. Đừng đề cập những thông tin thừa thãi

Kích thước CV quá dài sẽ gây cảm giác mệt mỏi cho người đọc. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội của mình vào tay người khác chỉ vì không cẩn trọng trong cách viết. Để cho kích thước CV chuẩn xác nhất, hãy lược bỏ những phần thông tin không quá liên quan và cần thiết. Đó là gì? Đó có thể là quan điểm nghề nghiệp, sở thích cá nhân, giới tính, tình trạng hôn nhân,...

Những điểm nhà tuyển dụng chú trọng nhất trong một mẫu CV bao gồm: thông tin cá nhân của bạn, kinh nghiệm, kỹ năng, và trình độ.

2.4. Tùy chỉnh size và font chữ

Ứng viên không nên phí phạm các khoảng trống trong mẫu CV của mình bằng việc để cỡ chữ, phông chữ quá to. Và cũng không nên lạm dụng quá nhiều khoảng trống bằng cách sử dụng các cỡ chữ và phông chữ quá nhỏ. Tất cả đều không tốt, kích thước CV chuẩn cho phép bạn sử dụng size chữ từ 9 - 13. Song song với đó, hãy sử dụng các phông chữ đơn giản, dễ nhìn như Arial chẳng hạn.

Tùy chỉnh size và font chữ để kích thước của CV phù hợp hơn

4.5. Sử dụng gạch đầu dòng

Rất nhiều ứng viên lần đầu tiên viết CV xin việc đã triển khai chúng như một bài văn vậy. Điều này khiến mẫu CV của bạn trông thật tù túng và kém chuyên nghiệp. Bạn nên tách ý, tách dòng các nội dung trong CV. Điều đó giúp CV của bạn trông ngắn gọn và tối giản hơn, lại giúp nhà tuyển dụng chắt lọc các thông tin quan trọng và chuẩn xác hơn.

Ngoài ra, lưu ý để giảm khoảng cách lề trang. Đoạn trống giữa trang và lề nên để 1, nhưng để giảm kích thước CV, bạn có thể giảm thêm thông số này, chẳng hạn như 0.5.

Hy vọng qua bài viết, bạn đã nắm rõ kích thước CV chuẩn là như thế nào? Hãy lựa chọn những thông tin quan trọng nhất và trình bày chúng một cách rõ ràng và dễ hiểu, tập trung vào những kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng nhất để tạo ấn tượng tốt nhất cho nhà tuyển dụng. Job3s chúc bạn thành công trong việc tìm kiếm công việc mới!