Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì? Những chức năng và quyền hạn

Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì? Những chức năng và quyền hạn
CEO Tony Vũ Thứ Bảy, 07/01/2023
Trong thời đại mới xã hội chủ nghĩa như ngày nay thì việc kiểm toán là công việc rất cần thiết. Vậy bạn đã hiểu chính xác về kiểm toán ngân sách nhà nước là gì? Nó có những chức năng quyền hạn như thế nào. Hãy cùng theo dõi bài viết của job3s.ai
Nội dung chính Job3s
  2. 1. Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì?
  4. 2. Những quy định về chức năng, quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước
    1. 2.1. Chức năng của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước
    2. 2.2. Quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước
  6. 3. Quy trình và lợi ích của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước
    1. 3.1. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước
      1. 3.1.1. Chuẩn bị kiểm toán ngân sách nhà nước
      2. 3.1.2. Thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước
      3. 3.1.3. Lập báo cáo và gửi báo cáo
      4. 3.1.4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán
    2. 3.2. Lợi ích mà cuộc kiểm toán ngân sách đem lại

1. Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì?

Kiểm toán ngân sách là các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước đóng vai trò trong các cuộc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế của các cơ quan, tổ chức kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế. Hoạt động này chủ yếu là để kiểm tra xem các ngân sách nhà nước có đang hoạt động có hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hay không.

Các cơ quan kiểm toán sẽ có nhiệm vụ trong việc kiểm tra, đánh giá, xác minh về tính hợp pháp và trung thực của các số liệu và chứng từ kế toán. Các đơn vị này có thể là các đơn vị đang được sử dụng những nguồn vốn của ngân sách nhà nước.

Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì

2. Những quy định về chức năng, quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước

2.1. Chức năng của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước

Trong cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước thì đây là một cuộc kiểm toán vô cùng quan trọng. Nó liên quan trực tiếp đến những tài sản do nhân dân đã đóng vào ngân sách của nhà nước. Cuộc kiểm toán này sẽ có chức năng trong việc đánh giá, xác thực và đưa ra các đánh giá xác thực đối với việc quản lý và sử dụng tài sản công và tài chính công.

2.2. Quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước

Những cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước là các cuộc kiểm toán quan trọng và có quy mô lớn. Dưới đây là các quyền hạn của cuộc kiểm toán:

- Cần phải trình các dự thảo nghị quyết, các dự án pháp lệnh trước Quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội theo đúng quy định pháp luật.

- Các đơn vị kiểm toán, các tổ chức hay các cá nhân cần phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin và các tài liệu quan trọng phục vụ cho cuộc kiểm toán.

- Các đơn vị được kiểm toán phải kết luận kiểm toán của hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các sai phạm trong những báo cáo tài chính và các sai phạm đối với pháp luật. Đưa ra các biện pháp để khắc phục những sai phạm và yếu kém này

- Kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ việc kết luận kiểm toán đối với những sai phạm trong các báo cáo tài chính và các sai phạm của việc chấp hành quy định của pháp luật. Tiến hành đề nghị xử lý theo quy định pháp luật những trường hợp không thực hiện đúng hoặc không thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

- Kiến nghị xử lý những vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức hoặc các cá nhân thông qua kết quả kiểm toán.

- Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có các hành vi cản trở việc kiểm toán ngân sách nhà nước hoặc là cung cấp những thông tin, tài liệu sai sự thật cho đơn vị kiểm toán nhà nước.

- Trưng cầu giám định chuyên môn đối nếu như cần thiết.

- Đối với những đơn vị hoặc doanh nghiệp được ủy quyền trong việc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các số liệu, kết luận kiến nghị kiểm toán.

- Có thể kiến nghị lên Quốc hội, ủy ban thường vụ quốc vụ, chính phủ, thủ tướng chính phủ hoặc cơ quan của nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung các chính sách của pháp luật.

Kiểm toán ngân sách nhà nước

3. Quy trình và lợi ích của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước

3.1. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Khi bắt đầu kiểm toán ngân sách nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, các nhân thực hiện kiểm toán cần phải có một quy trình kiểm đầy đủ các bước.

3.1.1. Chuẩn bị kiểm toán ngân sách nhà nước

Khi chuẩn bị kiểm toán cần phải khảo sát, thu thập các thông tin về hoạt động kiểm soát nội bộ, các nội dung tài chính và một vài thứ có liên quan đến việc kiểm toán.

Đánh giá và thu thập những thông tin về đơn vị được kiểm toán để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi và đưa ra các phương pháp kiểm toán cho phù hợp.

3.1.2. Thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước

Các cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm toán phải kiểm toán đúng quyết định kiểm toán.

Các cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm toán phải áp dụng những chuyên môn, nghiệp vụ để thu thập và đưa ra những đánh giá và bằng chứng cho cuộc kiểm toán. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đối với cơ quan được kiểm toán. Điều tra những cá nhân hoặc đơn vị có liên quan đến cuộc kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến, đánh giá, kết luận về nội dung của cuộc kiểm toán.

3.1.3. Lập báo cáo và gửi báo cáo

Sau khi kết thúc cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước cần phải hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán và gửi để lấy ý kiến. Lâu nhất là 30 ngày.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo, các đơn vị được kiểm toán cần phải có ý kiến bằng văn bản và gửi tới cơ quan kiểm toán nhà nước. Nếu quá thời hạn mà không có ý kiến thì coi như đồng ý với dự thảo.

Báo cáo kiểm toán chậm nhất là 45 ngày phải được gửi cho các cơ quan được kiểm toán. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn, tuy nhiên không được quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán

Báo cáo kiểm toán cần phải được gửi cho các cơ quan nhà nước như quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban nhân dân,...

3.1.4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán

Kiểm toán ngân sách nhà nước cần phải được lập kế hoạch, thực hiện đầy đủ, kịp thời việc kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán ngân sách nhà nước.

Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước
Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Yêu cầu các đơn vị được kiểm toán phải báo cáo kết quả kiểm toán bằng văn bản, thực hiện kết luận và kiến nghị kết quả kiểm toán. Các tổ chức kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

3.2. Lợi ích mà cuộc kiểm toán ngân sách đem lại

Đối với xã hội, việc kiểm toán ngân sách nhà nước để cho biết được tình hình nền kinh tế, tài chính quốc gia. Kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của các số liệu, thông tin liên quan đến các ngân sách nhà nước. Kiểm tra tình hình kinh tế và mức độ tuân thủ pháp luật của các cấp quản lý. Từ đó để nâng cao được trách nhiệm của mỗi con người trong việc thể hiện tính minh bạch, công khai và vững mạnh của tài chính nước ta.

Cải thiện độ tin cậy của các thông tin tài chính, kế toán. Kiểm toán ngân sách nhà nước còn chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong các hoạt động thu, chi.

Đóng vai trò quan trọng trong việc minh bạch hóa nền tài chính của đất nước ta ở hiện tại. Bác bỏ việc quản lý và sử dụng công quỹ không hợp lý, rõ ràng và không thể kiểm soát được.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước. Hy vọng với những thông tin này đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về kiểm toán ngân sách nhà nước.

Bài viết liên quan
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật

Thuế thu nhập cá nhân là phần thu nhập tính thuế với những thu nhập tới từ tiền công, tiền lương và được tính theo tổng thu nhập chịu thuế trừ đi những khoản được miễn, những khoản thu không chịu thuế. Thuế thu nhập cá nhân được tính toán theo điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định những mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm »
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất

Mã số thuế cá nhân là công cụ quản lý nghĩa vụ thuế của mỗi công dân, giúp bảo đảm quyền lợi khi thực hiện các thủ tục thuế. Việc tìm cách tra cứu mã số thuế cá nhân hiện có thể thực hiện nhanh chóng và thuận tiện qua 6 phương thức trực tuyến phổ biến, giúp người dân dễ dàng kiểm tra thông tin thuế mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác. Hãy cùng theo dõi các cách tra cứu mã số thuế cá nhân qua bài viết dưới đây!

Xem thêm »
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp
Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Công việc và cơ hội nghề nghiệp

Kỹ sư phần mềm lương bao nhiêu? Tùy vào mỗi vị trí, ứng viên sẽ có các mức lương khác nhau dao động từ 10,000,000 - 25,000,000 VNĐ/tháng. Các nhà tuyển dụng luôn có chế độ ưu đãi tốt dành cho những kỹ sư có kiến thức chuyên môn vững vàng, kinh nghiệm làm việc lâu năm và nhiều kỹ năng mềm. Tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương
Giáo viên là gì? Vai trò, nhiệm vụ và mức lương

Giáo viên là gì? Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục. Giáo viên có thể làm việc ở nhiều cấp học khác nhau như: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học hoặc các trung tâm đào tạo nghề. Tìm hiểu chi tiết về nhiệm vụ, mức lương của giáo viên qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?
Ngành sư phạm mầm non học những môn gì, học giỏi môn gì?

Ngành sư phạm mầm non học những môn gì? Nếu giỏi các môn năng khiếu nhạc, họa, bạn có thể theo học ngành này. Nhưng, nếu học tốt các môn Văn, Toán, Anh, thí sinh vẫn có thể theo học sư phạm mầm non. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết.

Xem thêm »
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng là người chuyên hỗ trợ giảng viên thuộc những cơ sở giáo dục nhà nước và tư nhân trong công việc giảng dạy. Đây là vị trí tạm thời để trợ giảng có thể trở thành giáo viên hay giảng viên chính thức, có khi đảm trách các công việc khác trong lĩnh vực giáo dục. Tìm hiểu chi tiết về công việc, mức lương của một trợ giảng qua bài viết dưới đây.

Xem thêm »
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng
Trợ giảng tiếng Anh là gì? Mức lương, công việc và kỹ năng

Trợ giảng tiếng Anh là những người đảm nhiệm công việc hỗ trợ cho giáo viên tiếng Anh hoặc người đứng lớp chính trong công tác giảng dạy. Các trợ giảng sẽ điều phối, quản lý lớp và giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh trong suốt quá trình học. Dưới đây là chi tiết về mức lương và các kỹ năng cần thiết của trợ giảng tiếng Anh.

Xem thêm »
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp
Kiểm soát viên không lưu là gì? Công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp

Kiểm soát viên không lưu là gì? Kiểm soát viên không lưu là những người điều hành, giám sát các hoạt động của máy bay nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả. Các kiểm soát viên hoạt động trên nhiều loại hình bao gồm kiểm soát tại mặt đất, sân bay, kiểm soát tiếp cận và kiểm soát đường dài. Bài viết dưới đây là chi tiết về công việc, mức lương và cơ hội nghề nghiệp của kiểm soát viên không lưu.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Top 10 trường đào tạo ngành uy tín tại Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Hàn học trường nào? Việt Nam có nhiều trường đào tạo uy tín, chất lượng ngành học này phù hợp với năng lực của các thí sinh khắp các miền Bắc, Trung, Nam. Dưới đây là chi tiết về phương thức xét tuyển, điểm chuẩn, học phí của từng trường năm 2024 mà bạn có thể tham khảo.

Xem thêm »
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam
Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Top 10 trường đào tạo tốt nhất Việt Nam

Ngành ngôn ngữ Trung học trường nào? Bạn có thể tìm hiểu tổ hợp môn thi, điểm chuẩn, học phí của từng trường để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực và tài chính của bản thân. Dưới đây là top 10 trường đào tạo ngành ngôn ngữ Trung uy tín và chất lượng tại Việt Nam.

Xem thêm »