Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì? Những chức năng và quyền hạn

1. Kiểm toán ngân sách nhà nước là gì?

Kiểm toán ngân sách là các cơ quan thuộc bộ máy nhà nước đóng vai trò trong các cuộc kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế của các cơ quan, tổ chức kinh doanh và quản lý nhà nước về kinh tế. Hoạt động này chủ yếu là để kiểm tra xem các ngân sách nhà nước có đang hoạt động có hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hay không.

Các cơ quan kiểm toán sẽ có nhiệm vụ trong việc kiểm tra, đánh giá, xác minh về tính hợp pháp và trung thực của các số liệu và chứng từ kế toán. Các đơn vị này có thể là các đơn vị đang được sử dụng những nguồn vốn của ngân sách nhà nước.

2. Những quy định về chức năng, quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước

2.1. Chức năng của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước

Trong cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước thì đây là một cuộc kiểm toán vô cùng quan trọng. Nó liên quan trực tiếp đến những tài sản do nhân dân đã đóng vào ngân sách của nhà nước. Cuộc kiểm toán này sẽ có chức năng trong việc đánh giá, xác thực và đưa ra các đánh giá xác thực đối với việc quản lý và sử dụng tài sản công và tài chính công.

2.2. Quyền hạn của kiểm toán ngân sách nhà nước

Những cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước là các cuộc kiểm toán quan trọng và có quy mô lớn. Dưới đây là các quyền hạn của cuộc kiểm toán:

- Cần phải trình các dự thảo nghị quyết, các dự án pháp lệnh trước Quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội theo đúng quy định pháp luật.

- Các đơn vị kiểm toán, các tổ chức hay các cá nhân cần phải cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin và các tài liệu quan trọng phục vụ cho cuộc kiểm toán.

- Các đơn vị được kiểm toán phải kết luận kiểm toán của hoạt động kiểm toán nhà nước đối với các sai phạm trong những báo cáo tài chính và các sai phạm đối với pháp luật. Đưa ra các biện pháp để khắc phục những sai phạm và yếu kém này

- Kiến nghị đến các cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu các đơn vị được kiểm toán thực hiện đầy đủ việc kết luận kiểm toán đối với những sai phạm trong các báo cáo tài chính và các sai phạm của việc chấp hành quy định của pháp luật. Tiến hành đề nghị xử lý theo quy định pháp luật những trường hợp không thực hiện đúng hoặc không thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán nhà nước.

- Kiến nghị xử lý những vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức hoặc các cá nhân thông qua kết quả kiểm toán.

- Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có các hành vi cản trở việc kiểm toán ngân sách nhà nước hoặc là cung cấp những thông tin, tài liệu sai sự thật cho đơn vị kiểm toán nhà nước.

- Trưng cầu giám định chuyên môn đối nếu như cần thiết.

- Đối với những đơn vị hoặc doanh nghiệp được ủy quyền trong việc kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các số liệu, kết luận kiến nghị kiểm toán.

- Có thể kiến nghị lên Quốc hội, ủy ban thường vụ quốc vụ, chính phủ, thủ tướng chính phủ hoặc cơ quan của nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung các chính sách của pháp luật.

3. Quy trình và lợi ích của cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước

3.1. Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Khi bắt đầu kiểm toán ngân sách nhà nước. Các cơ quan, tổ chức, các nhân thực hiện kiểm toán cần phải có một quy trình kiểm đầy đủ các bước.

3.1.1. Chuẩn bị kiểm toán ngân sách nhà nước

Khi chuẩn bị kiểm toán cần phải khảo sát, thu thập các thông tin về hoạt động kiểm soát nội bộ, các nội dung tài chính và một vài thứ có liên quan đến việc kiểm toán.

Đánh giá và thu thập những thông tin về đơn vị được kiểm toán để xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi và đưa ra các phương pháp kiểm toán cho phù hợp.

3.1.2. Thực hiện kiểm toán ngân sách nhà nước

Các cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm toán phải kiểm toán đúng quyết định kiểm toán.

Các cá nhân, tổ chức thực hiện kiểm toán phải áp dụng những chuyên môn, nghiệp vụ để thu thập và đưa ra những đánh giá và bằng chứng cho cuộc kiểm toán. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu, xác nhận đối với cơ quan được kiểm toán. Điều tra những cá nhân hoặc đơn vị có liên quan đến cuộc kiểm toán để làm cơ sở cho ý kiến, đánh giá, kết luận về nội dung của cuộc kiểm toán.

3.1.3. Lập báo cáo và gửi báo cáo

Sau khi kết thúc cuộc kiểm toán ngân sách nhà nước cần phải hoàn thiện dự thảo báo cáo kiểm toán và gửi để lấy ý kiến. Lâu nhất là 30 ngày.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được dự thảo, các đơn vị được kiểm toán cần phải có ý kiến bằng văn bản và gửi tới cơ quan kiểm toán nhà nước. Nếu quá thời hạn mà không có ý kiến thì coi như đồng ý với dự thảo.

Báo cáo kiểm toán chậm nhất là 45 ngày phải được gửi cho các cơ quan được kiểm toán. Trường hợp đặc biệt có thể kéo dài hơn, tuy nhiên không được quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán

Báo cáo kiểm toán cần phải được gửi cho các cơ quan nhà nước như quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, ủy ban nhân dân,...

3.1.4. Kiểm tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị kiểm toán

Kiểm toán ngân sách nhà nước cần phải được lập kế hoạch, thực hiện đầy đủ, kịp thời việc kết luận kiến nghị kiểm toán của kiểm toán ngân sách nhà nước.

Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước

Yêu cầu các đơn vị được kiểm toán phải báo cáo kết quả kiểm toán bằng văn bản, thực hiện kết luận và kiến nghị kết quả kiểm toán. Các tổ chức kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

3.2. Lợi ích mà cuộc kiểm toán ngân sách đem lại

Đối với xã hội, việc kiểm toán ngân sách nhà nước để cho biết được tình hình nền kinh tế, tài chính quốc gia. Kiểm tra, xác minh tính hợp pháp của các số liệu, thông tin liên quan đến các ngân sách nhà nước. Kiểm tra tình hình kinh tế và mức độ tuân thủ pháp luật của các cấp quản lý. Từ đó để nâng cao được trách nhiệm của mỗi con người trong việc thể hiện tính minh bạch, công khai và vững mạnh của tài chính nước ta.

Cải thiện độ tin cậy của các thông tin tài chính, kế toán. Kiểm toán ngân sách nhà nước còn chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu trong các hoạt động thu, chi.

Đóng vai trò quan trọng trong việc minh bạch hóa nền tài chính của đất nước ta ở hiện tại. Bác bỏ việc quản lý và sử dụng công quỹ không hợp lý, rõ ràng và không thể kiểm soát được.

Trên đây là tất cả những thông tin liên quan đến hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước. Hy vọng với những thông tin này đã giúp cho bạn hiểu rõ hơn về kiểm toán ngân sách nhà nước.