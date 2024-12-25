Kỹ sư QS là gì? Mô tả công việc chi tiết và cơ hội việc làm hấp dẫn

1. Kỹ sư QS là gì?

QS là viết tắt của cụm từ Quality Surveyor - Kỹ sư dự toán. Đây là một phần công việc nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng. Kỹ sư QS là người làm việc cho chủ dự án hoặc nhà thầu xây dựng.

Vị trí này là là bộ phận chuyên về dự toán khối lượng nguyên vật liệu sẽ sử dụng trong một công trình, ngoài ra còn thống kê lượng nhân công cần thiết thực hiện dự án xây dựng, đảm bảo mọi công trình, dự án đáp ứng tiêu chuẩn về số lượng, chất lượng và pháp lý.

Bảng tính toán của kỹ sư QS phục vụ cho quá trình chào thầu hoặc thanh toán. Thông qua bảng khối lượng mà kỹ sư dự toán (QS) tạo nên, nhà thầu hoặc quản lý dự án có thể biết được tổng chi phí xây dựng, thời gian dự tính hoàn thành, nhờ vậy, gia tăng khả năng đấu thầu.

Kỹ sư QS làm việc ở nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau, có thể là từ bên nhà thầu hoặc ban quản lý dự án hay bên công ty tư vấn giám sát.

Kỹ sư QS là gì nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ

2. Mô tả công việc của kỹ sư QS

Cùng với việc nắm bắt kỹ sư QS là gì, bạn cần tìm hiểu thêm mô tả công việc của vị trí này để có định hướng phù hợp nhất. Kỹ sư QS có thể làm việc ở các bộ phận khác nhau, do đó tính chất công việc cũng sẽ có sự khác biệt.

Kỹ sư QS có thể làm việc trong ban quản lý dự án hoặc cho nhà thầu

- Khi làm việc tại Ban quản lý dự án, công việc của QS bao gồm:

Quản lý tổng chi phí và các đơn giá liên quan đến dự toán công trình xây dựng.

Phân tích và đánh giá về số lượng, chất lượng của các đơn vị thi công có khả năng trúng thầu.

Kiểm tra hồ sơ, các giấy tờ dự toán liên quan được bên tư vấn thiết kế lập ra trong giai đoạn thiết kế thi công.

Cung cấp thông tin về các đầu mục khối lượng được dự toán, chủng loại, trang thiết bị, và các số liệu khác cho phòng đấu thầu để mời thầu.

Cập nhật và điều chỉnh linh động khối lượng những hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán.

Rà soát, kiểm tra bảng khối lượng từ đơn vị thi công gửi lên nhằm phục vụ cho công tác quyết toán.

Phối hợp cùng phòng quản lý thầu, phòng cung ứng vật tư với mục đích kiểm tra những phát sinh nếu có trong giai đoạn thi công công trình.

Cùng phối hợp với bộ phận kế toán để nhanh chóng cập nhật những phát sinh có khả năng xảy ra trong tổng dự toán.

Công việc chính của kỹ sư QS là dự toán số lượng cần thiết cho công trình

- Khi làm việc cho nhà thầu, công việc của QS bao gồm:

Kiểm tra các điều khoản hợp đồng, đơn giá thi công, công việc thi công trong dự toán với chủ đầu tư.

Tập hợp, thuyết minh bản vẽ thi công do bộ phận kỹ thuật thực hiện.

Tập hợp, lập biên bản nghiệm thu các công việc, bao gồm biên bản nghiệm thu giai đoạn, biên bản bàn giao đưa vào sử dụng tại các hạng mục công trình.

Lập hồ sơ khối lượng, chất lượng của các hạng mục công trình.

Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án theo hồ sơ khối lượng, chất lượng gói thầu.

Tính toán kinh phí, lập báo giá cho các dự án xây hồ sơ đấu thầu và báo giá cho khách hàng.

Làm việc với bộ phận tư vấn giám sát, ban quản lý dự án và các bộ phận liên quan về hồ sơ khối lượng, chất lượng và quyết/ thanh toán công trình.

3. Cập nhật cơ hội việc làm và mức lương của kỹ sư QS

Hiện nay, ngành xây dựng nói chung đang rất được quan tâm bởi nhu cầu nâng cao cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình, nhà máy, xí nghiệp phục vụ kinh doanh, sản xuất. Do đó, nhiều người tìm hiểu kỹ QS là gì để tìm kiếm cho mình một cơ hội việc làm phù hợp.

Đối với vị trí QS, ứng viên có thể chọn lựa làm việc tại các nhà thầu thi công hoặc trong ban quản lý dự án. Vì thế, cơ hội việc làm rất đa dạng, rộng mở.

Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng cũng như mức thu nhập của kỹ sư QS rất hấp dẫn. Mức lương của vị trí này giao động từ 8 - 15 triệu đồng/ tháng. Với kỹ sư QS có từ 1 - 4 năm kinh nghiệm, mức lương trung bình rơi vào khoảng 13 - 15 triệu đồng. Mức lương này tăng lên thành 20 triệu đồng đối với các kỹ sư có 5 năm kinh nghiệm trở lên. Với các kỹ sư QS có thâm niên và trình độ chuyên môn càng cao, mức lương thưởng và đãi ngộ càng hấp dẫn.

Mức lương của kỹ sư QS tương đối hấp dẫn

4. Phân biệt QS, QA, QC trong xây dựng

QS, QA, QC là ba khái niệm thường thấy trong lĩnh vực xây dựng. Biết được QS là gì giúp bạn phân biệt được vị trí này với QA và QC. Dưới đây, là một số tiêu chí giúp bạn hiểu rõ hơn sự khác nhau của 3 vị trí công việc này.

Tiêu chí QS (Quantity surveyor) QA (Quality Assurance) QC (Quality Control) Khái niệm QS là Kỹ sư dự toán QA là Kỹ sư đảm bảo chất lượng QC là Kỹ sư kiểm soát chất lượng Vai trò Dự toán, định lượng, định giá chi phí xây dựng phù hợp, hợp lý Đảm bảo chất lượng kết quả xây dựng đáp ứng yêu cầu đặt ra Kiểm soát chất lượng trong quá trình xây dựng. Môi trường làm việc Làm việc chủ yếu trong văn phòng Làm việc ở cả văn phòng và công trình Làm việc trực tiếp- tại công trình.

QS, QA, QC có bản chất, vai trò khác nhau, nhưng tất cả đều là những vị trí quan trọng không thể thiếu trong quá trình xây dựng cũng như đảm bảo sự thành công của các dự án.

Có thể thấy, triển vọng về nghề QS hiện nay là rất lớn. Biết được QS là gì cũng như những thông tin liên quan sẽ giúp cho bạn định hướng và tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp trong lĩnh vực xây dựng.