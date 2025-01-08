Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông làm gì? Cơ hội việc làm và mức lương khởi điểm

CEO Tony Vũ Thứ Tư, 08/01/2025
Bùng nổ trong kỷ nguyên số, ngành kỹ thuật điện tử viễn thông thu hút đông đảo học sinh, sinh viên bởi tiềm năng phát triển và cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Ngành học này đóng vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại, giúp kết nối con người với thế giới.
1. Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông là gì?

Kỹ thuật điện tử viễn thông là ngành học ứng dụng các nguyên lý vật lý, toán học, kỹ thuật điện tử để thiết kế, chế tạo, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin truyền thông. Nói một cách đơn giản hơn, đây là ngành học giúp con người mở rộng kết nối cá nhân với xã hội và thế giới thông qua các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính, internet,...

Kỹ thuật điện tử viễn thông bao gồm nhiều lĩnh vực chuyên môn như truyền thông di động, mạng máy tính và mạng viễn thông, hệ thống nhúng, điện tử công suất, xử lý tín hiệu số, bảo mật mạng,...

Ngành học này đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên số.

Kỹ thuật điện tử viễn thông kết nối con người với nhau qua điện thoại, máy tính và internet

2. Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông đào tạo những gì?

Lựa chọn theo học ngành kỹ thuật điện tử viễn thông, bạn sẽ được trang bị kiến thức chuyên sâu về điện tử, truyền thông, lập trình, mạng máy tính và mạng viễn thông. Kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp bạn thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân. Kỹ thuật điện tử viễn thông gồm những chuyên ngành sau:

2.1. Chuyên ngành mạng và dịch vụ

Chuyên ngành mạng và dịch vụ tập trung vào thiết kế, vận hành và quản lý các mạng máy tính và mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ mạng cho người dùng. Sinh viên được trang bị kiến thức về giao thức mạng, bảo mật mạng, quản lý mạng, hệ thống đám mây,...

2.2. Chuyên ngành thông tin vô tuyến và di động

Sinh viên được đào tạo thiết kế, chế tạo và vận hành các hệ thống di động, bao gồm mạng 2G, 3G, 4G, 5G và các thế hệ mạng di động tiếp theo. Sinh viên được học về nguyên lý truyền thông di động, công nghệ ăng-ten, xử lý tín hiệu số, mạng lõi di động,...

2.3. Chuyên ngành hệ thống IoT (Internet vạn vật)

Chuyên ngành này tập trung vào thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống IoT, kết nối các thiết bị thông minh với nhau qua mạng internet. Sinh viên được trang bị kiến thức về cảm biến, vi điều khiển, mạng không dây, bảo mật IoT, ứng dụng IoT,…

Chuyên ngành IoT tập trung vào thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống IoT

3. Học ngành kỹ thuật điện tử viễn thông cần kỹ năng nào?

Kỹ thuật điện tử viễn thông là ngành học đầy tiềm năng và thử thách, để thành công chinh phục ngành học này, đòi hỏi bạn cần có những kỹ năng và tố chất sau:

  • Kiến thức nền tảng vững: Bạn cần có nền tảng vững vàng về toán, lý, hóa. Kiến thức này giúp bạn phân tích vấn đề, xây dựng mô hình và đưa ra giải pháp tối ưu. Đồng thời bạn sẽ hiểu nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện tử viễn thông và lựa chọn vật liệu phù hợp trong các thiết bị điện tử.

  • Tư duy logic và giải quyết vấn đề: Kỹ thuật điện tử viễn thông là ngành học đòi hỏi tư duy logic chặt chẽ và khả năng giải quyết vấn đề hiệu quả. Bạn cần có khả năng phân tích các vấn đề phức tạp, xác định nguyên nhân gốc rễ và đưa ra các giải pháp tối ưu.

  • Sáng tạo và ham học hỏi: Lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông không ngừng phát triển với những công nghệ mới mẻ. Do đó, bạn cần có khả năng sáng tạo, dám nghĩ dám làm và luôn học hỏi, cập nhật kiến thức mới nhất để thích nghi với sự thay đổi của ngành.

  • Kỹ năng thực hành và làm việc nhóm: Ngoài kiến thức lý thuyết, bạn cần rèn luyện kỹ năng thực hành để có thể vận dụng kiến thức vào thực tế. Để hoàn thành các dự án phức tạp, bạn cần có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

  • Kiên trì và nhẫn nại: Sự kiên trì và nhẫn nại là yếu tố không thể thiếu khi chọn lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông. Tinh thần học tập nghiêm túc, không ngại khó khăn và luôn nỗ lực sẽ là chìa khóa giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Học ngành kỹ thuật điện tử viễn thông cần rèn luyện kỹ năng thực hành để vận dụng kiến thức vào thực tế

4. Cơ hội việc làm học ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử viễn thông ngày càng tăng cao, mang đến cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn với mức lương cao và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Với kiến thức và kỹ năng chuyên môn được đào tạo bài bản, sinh viên kỹ thuật điện tử viễn thông sẽ có cơ hội thăng tiến nhanh chóng và đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp hàng đầu.

  • Cử nhân kỹ thuật điện tử viễn thông có thể làm việc trong các lĩnh vực:

    • Nghiên cứu và phát triển (R&D): Thiết kế, phát triển và thử nghiệm các thiết bị, hệ thống điện tử viễn thông mới.

    • Sản xuất: Lắp ráp, kiểm tra và bảo trì các thiết bị điện tử viễn thông.

    • Vận hành: Quản lý và vận hành các hệ thống mạng viễn thông, đảm bảo hoạt động trơn tru và hiệu quả.

    • Dịch vụ khách hàng: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông.

  • Đảm nhiệm các vị trí như:

    • Kỹ sư thiết kế

    • Kỹ sư phát triển

    • Kỹ sư thử nghiệm

    • Kỹ sư sản xuất

    • Kỹ sư vận hành

    • Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật

    • Giám đốc kỹ thuật

    • Quản lý dự án

  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp:

Học kỹ thuật điện tử viễn thông có cơ hội làm việc tại các công ty viễn thông hàng đầu như Viettel, Mobifone, VinaPhone... Các công ty sản xuất thiết bị điện tử lớn như Samsung, LG, Intel... Hay các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Google, Facebook, Microsoft... và các cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo uy tín.

Môi trường làm việc tại các công ty này thường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và đề cao tinh thần học hỏi, giúp sinh viên phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Học kỹ thuật điện tử viễn thông có cơ hội làm việc tại các công ty hàng đầu

5. Mức lương của ngành kỹ thuật điện tử viễn thông

Ngành kỹ thuật điện tử viễn thông được xếp vào nhóm ngành có mức lương cao và đãi ngộ cạnh tranh trên thị trường lao động. Mức thu nhập được quyết định bởi trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, năng lực và vị trí công việc.

Lương khởi điểm cho sinh viên mới ra trường dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng. Sau 2-3 năm kinh nghiệm, mức lương có thể lên 15-20 triệu đồng/tháng. Với kỹ sư có chuyên môn cao, mức lương có thể lên tới 30-40 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn nếu làm việc tại các công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia.

Ngoài ra, các công ty còn cung cấp nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ ăn uống, đi lại, du lịch, cơ hội được đào tạo cùng chuyên gia, nâng cao trình độ chuyên môn,…

Kỹ thuật điện tử viễn thông đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong thời đại công nghệ số. Công nghệ này không chỉ xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng thông tin toàn cầu mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Ngành học này hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội nghề nghiệp với mức lương hấp dẫn.

