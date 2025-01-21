Kỹ thuật hóa học là nghề gì? Cơ hội việc làm của nghề này

1. Công nghệ kỹ thuật hóa học là gì?

Không khó để chúng ta bắt gặp những hoạt động cũng như thành tựu của công nghệ kỹ thuật hóa học trong cuộc sống. Thế nhưng không phải ai cũng biết kỹ thuật hóa học là ngành gì.

Đây là một chuyên ngành thuộc khoa học công nghệ. Công việc cần thực hiện chính là nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kiến thức hóa học vào quá trình sản xuất. Mục đích cuối cùng là tạo ra sản phẩm có giá trị cho đời sống con người và cho ngành công nghiệp đất nước.

Kỹ thuật hóa học là ngành có tác động đến hầu hết trong các lĩnh vực của đời sống

Kỹ thuật hóa học được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống và một số lĩnh vực sản xuất sử dụng kỹ thuật hóa học như:

Mặt hàng tiêu dùng: giấy, nhựa, thuỷ tinh, chất tẩy rửa, sơn, chất tạo màu,…

Mặt hàng nông nghiệp: thức ăn gia súc, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng,...

Mặt hàng vật liệu xây dựng: bê tông, gạch ốp, xi măng…

Mặt hàng công nghệ hóa chất: mỹ phẩm, dược phẩm…

Công nghệ điện hóa: mạch điện, nhôm, sắt, thép,...

Công nghiệp cơ khí: cao su, polyme,...

Ngoài ra còn có cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, dệt may, điện lực, nhiên liệu,... Như vậy có thể thấy công nghệ kỹ thuật hoá học thực sự có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.

2. Công nghệ kỹ thuật hóa học là học gì?

Sinh viên theo ngành này sẽ được tiếp thu các kiến thức nền tảng chuyên môn. Bên cạnh đó còn trang bị khả năng tính toán, thiết kế, thi công trong phạm vi lĩnh vực hóa học. Ngoài ra còn được tiếp xúc với những phương thức sản xuất tiến tiến, hiện đại nhất.

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học hệ đại học chính quy cũng sẽ chia chương trình đào tạo thành 2 khối chính tương tự các ngành khác. Đó là khối kiến thức đại cương làm nền tảng cho khối kiến thức chuyên môn sau này.

Sinh viên kỹ thuật hóa học cũng sẽ được đào tạo từ cơ bản đến chuyên môn

khi chọn công nghệ hóa học, sinh viên sẽ được học các môn chuyên ngành chính trong chương trình. Một số môn học chủ đạo phải kể đến như:

Tính toán kỹ thuật

Kỹ thuật điện và thông tin

Hóa dầu

Hoá hữu cơ

Hoá kỹ thuật

Tin học trong chuyển hóa hữu cơ

Kỹ năng lập trình

Cơ học chất lỏng

Hóa học vật liệu

Nhiệt động lực học

Công cụ phân tích phương pháp

Công nghệ hóa dầu và vật liệu silicat…

Bên cạnh học các chương trình chính trên lớp, sinh viên ngành kỹ thuật hoá học còn được tham gia hoạt động thực tế tại phòng thí nghiệm. Ở trong chương trình này, bạn sẽ được làm quen với các thiết bị, máy móc, làm thí nghiệm hóa học,…

3. Học ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học ở đâu?

Nhận thấy sự cần thiết của ngành kỹ thuật hóa học, có rất nhiều trường Đại học đã, đang và dự định đào tạo ngành này. Một số trường nhận được sự đánh giá cao về chất lượng có thể thể đến như sau.

3.1. Các trường thuộc khu vực miền Bắc

Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những ngôi trường hàng đầu về các khối ngành kỹ thuật. Đội ngũ giảng viên chất lượng với nhiều giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ… đầu ngành hứa hẹn sẽ đem lại nhiều bài giảng bổ ích cho sinh viên. Vì thế nên không khó hiểu khi nhiều sinh viên lựa chọn ngành Kỹ thuật hóa học của ngôi trường này.

Trường Đại học Công nghiệp

Nhắc đến các trường đào tạo ngành Kỹ thuật hóa học tại khu vực phía Bắc thì không thể bỏ qua Trường Đại học Công nghiệp. Là trường đại học có bề dày lịch sử đào tạo các ngành kỹ thuật nên đây cũng là sự lựa chọn sáng giá nếu bạn muốn theo học ngành kỹ thuật hóa học.

Trường Đại học Mỏ địa chất

Sự lựa chọn tiếp theo mà các bạn sinh viên muốn theo đuổi ngành kỹ thuật hóa học có thể lựa chọn chính là Trường Đại học Mỏ địa chất. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ngành này, lại sở hữu đội ngũ giảng viên đầu ngành đầy chất lượng nên đây cũng sẽ là ngồi trường tuyệt vời dành cho bạn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Một trong những trường đại học đào tạo ngành kỹ thuật hóa học tại khu vực phía Bắc chính là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Suốt nhiều năm qua, đây luôn là một trong những trường đại học đào tạo kỹ thuật hóa học chất lượng top đầu. Chương trình học luôn được cập nhật, cải tiến cũng sẽ giúp các kỹ thuật viên đáp ứng được yêu cầu ngày một cao trên thị trường.

Tại miền Bắc, sinh viên có nhiều sự lựa chọn chất lượng nếu muốn theo học ngành này

3.2. Các trường thuộc khu vực miền Trung

Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Không chỉ ở khu vực phía Bắc mà các trường đại học tại Miền Trung cũng được đánh giá cao về ngành này và Trường Đại học Công nghiệp Vinh là một trong số đó. Dù chương trình đào tạo là bậc cử nhân nhưng nguồn nhân lực mà ngôi trường này cung cấp cho thị trường lao động mỗi năm được đánh giá rất cao.

Trường Đại học Quy Nhơn

Trường Đại học Quy Nhơn là ngôi trường có bề dày lịch sử về đào tạo công nghệ kỹ thuật hóa học. Chính vì thế nên đây cũng là sự lựa chọn không thể bỏ qua của các sinh viên muốn theo học ngành này tại khu vực miền Trung.

Trường Đại học Nha Trang

Chương trình đào tạo bám sát thực tế, cập nhật liên tục kiến thức, kỹ năng mới của Trường Đại học Nha Trang sẽ giúp các cử nhân đáp ứng yêu cầu ngày một cao từ phía thị trường.

Khu vực miền Trung cũng có nhiều trường đại học đào tại Kỹ thuật hóa học được đánh giá cao

3.3. Các trường thuộc khu vực miền Nam

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

Là một trong những trường dẫn đầu việc đào tạo khối ngành công nghệ nên chắc chắn Trường đại học Công nghiệp TP HCM không thể thiếu tên trong danh sách này.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học tại ngôi trường này cũng được đánh giá cao. Giáo trình thực tế, được cập nhật liên tục nên chất lượng nguồn nhân lực mà Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cung cấp mỗi năm cho thị trường lao động cũng vô cùng ấn tượng.

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Một ứng cử viên sáng giá cho các trường đại học khu vực miền Nam chính là Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đây cũng là một trong những trường đã có bề dày lịch sử đào tạo khối ngành kỹ thuật hóa học. Đặc biệt, chương trình học thiên về thực hành, bám sát thực tế cũng giúp ngôi trường này nhận được sự đánh giá cao.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lựa chọn tiếp theo chính là Trường Đại học Tôn Đức Thắng - một trong những ngôi trường công lập tự chủ tài chính với chất lượng giảng dạy rất tốt. Là ngôi trường có thứ hạng 138 trên tổng số các trường đại học tại Châu Á nên dễ hiểu khi đây là sự lựa chọn của nhiều người muốn theo đuổi ngành Kỹ thuật hóa học.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM

Có bề dày đào tạo kỹ thuật, lại mạnh về tự nhiên nên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM luôn có mặt trong danh sách các trường top về đào tạo kỹ thuật hóa học.

Bên cạnh những cái tên trên, còn rất nhiều sự lựa chọn sáng giá mà học sinh, sinh viên có thể cân nhắc. Vì thế nên tùy theo nhu cầu, năng lực cũng như chuyên ngành mình muốn chọn mà bạn có thể cân nhắc, tham khảo và chọn được ngôi trường phù hợp.

Các trường đại học phía Nam cũng được đánh giá cao về chất lượng đào tạo

Ngoài ra, nếu bạn có điều kiện và muốn khám phá những hệ thống, thiết bị hiện đại trên thế giới thì có thể chọn con đường du học. Một số đất nước chuyên ngành kỹ thuật hóa học mà bạn nên chọn là Nhật Bản, Mỹ, Úc, Canada,...

4. Học công nghệ kỹ thuật hoá học ra làm gì?

Thực tế, không có nhiều người biết được kỹ thuật hóa học đang là lĩnh vực thuộc top ngành nghề có mức lương cao và đa dạng công việc trên thị trường lao động. Sinh viên ngành kỹ thuật hóa học ra trường có thể ứng tuyển vào các vị trí sau:

Quản lý điều hành ở xưởng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp.

Kỹ sư công nghệ hóa dầu: thiết kế, vận hành máy móc, sản phẩm,...

Kỹ sư thiết kế tại các tập đoàn kinh tế, công nghiệp thuộc lĩnh vực hàng không, hóa chất,...

Kỹ sư vận hành nhà máy công nghiệp, dầu khí, môi trường,...

Kỹ sư phân tích, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm.

Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

Kỹ thuật viên có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích tại Viện hóa học, mỹ phẩm,...

Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành này dành cho sinh viên là vô cùng rộng mở

5. Công việc của các kỹ sư kỹ thuật hóa học

Tùy theo từng vị trí công việc của các kỹ sư kỹ thuật hóa sẽ đảm nhận những công việc sẽ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung, một số nhiệm vụ mà các kỹ thuật viên của ngành hóa học phải đảm nhiệm có thể kể đến như:

Nghiên cứu và phát triển quy trình sản xuất sản phẩm, tránh tiếp xúc và làm việc trực tiếp với hóa chất.

Khắc phục sự cố và giải quyết các vấn đề trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Đánh giá và kiểm tra chất lượng của những máy móc trong xưởng để đảm bảo an toàn lao động và môi trường.

Nghiên cứu và phát triển cũng như cải thiện các quy trình sản xuất.

Thiết kế và lên kế hoạch sử dụng các máy móc trong sản xuất.

Theo dõi hiệu suất và kiểm nghiệm chất lượng các quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản xuất tốt nhất.

Xây dựng quy trình và phân tích các thành phần của sản phẩm. Đồng thời kiểm soát quá trình tạo ra các chất hóa học.

Các kỹ sư kỹ thuật hóa học có thể đảm nhận nhiều vị trí sau khi tốt nghiệp

6. Thu nhập ngành kỹ thuật hóa học

Ở nước ta, ngành kỹ thuật hóa đứng top 5 trong các ngành nghề có mức lương cao nhất. Hầu hết các công việc thuộc kỹ thuật hóa học đều có mức lương trung bình nằm trong khoảng 9 – 10 triệu đồng/tháng.

Khi bạn đã có kinh nghiệm, trở thành kỹ sư có tay nghề cao thì mức thu nhập có thể cao gấp 2 – 3 lần. Cụ thể là khoảng 20 – 30 triệu đồng/ tháng. Thậm chí, nếu đủ năng lực, kinh nghiệm thì mức lương mà các kỹ thuật viên nhận được có thể lên tới 40 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản này thì các kỹ sư kỹ thuật hóa học còn được nhận một số phụ cấp và ưu đãi khác. Chế độ dành cho nhân viên làm việc trong khối ngành kỹ thuật hóa học cũng rất ấn tượng. Ngoài thưởng hiệu suất công việc thì các chế độ cơ bản như bảo hiểm, thưởng lễ tết… đều sẽ được đáp ứng đủ.

Như vậy có thể thấy, ngành kỹ thuật hóa thực sự là một lĩnh vực tuyệt vời của những người yêu thích hóa học. Vừa thỏa mãn đam mê lại vừa có thu nhập cao.

Mức lương ngành kỹ thuật hóa học hiện nay được đánh giá là khá tốt

7. Hiện trạng việc làm ngành kỹ thuật hóa học

Khi nói về những ngành liên quan đến nghiên cứu thì nhiều người lo lắng không biết ngành kỹ thuật hoá học có dễ xin việc hay không. Hầu như các sinh viên thường nghĩ rằng sẽ có ít nơi tuyển, mức lương không cao,... Thế nhưng, qua khảo sát của chúng tôi, có thể thấy kỹ thuật hóa học là một công việc tiềm năng với mức lương ấn tượng. Hơn nữa, các kỹ sư ngành này còn có nhiều cơ hội thăng tiến.

7.1. Cơ hội việc làm rộng mở sau khi tốt nghiệp

Một kỹ sư sau khi tốt nghiệp kỹ thuật hoá học ra làm nghề gì ở thời điểm hiện tại? Khi ra trường, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội về vị trí việc làm khác nhau. Các kỹ sư có thể lựa chọn và tìm kiếm cho mình những cơ hội việc làm liên quan tới vị trí như: kỹ sư thiết kế, kỹ sư công nghiệp, giảng viên, nhà nghiên cứu...​

Kỹ thuật hóa học thực sự là ngành có tiềm năng phát triển trong tương lai

7.2. Yêu cầu cao đối với ứng viên

Mặc dù hiện tại có nhiều cơ hội việc làm như vậy song chưa thể chắc chắn rằng việc học ngành kỹ thuật hóa học sẽ dễ tìm việc. Bởi vì đây là một ngành học đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ năng cứng.

Khi đi xin việc, các nhà tuyển dụng sẽ rất chú tâm đến kết quả học tập ở trường của bạn. Nếu kết quả học tập của bạn quá thấp thì chắc chắn sẽ khó xin việc. Còn ngược lại, khi bạn học khá, giỏi cùng với điểm rèn luyện tốt, có các tố chất khác phù hợp với công việc thì bạn luôn luôn nhận được một công việc tốt.

Kỹ thuật hóa học được coi như một ngành khoa học trung gian. Nó có thể kết nối con người tiếp xúc nhiều hơn với các ngành khác như là y tế, quân sự, môi trường,... Mục đích của kỹ thuật hóa học chính là nghiên cứu, phân tích để đảm bảo sự sống của con người trên trái đất. Nếu như cố gắng học tập, bạn sẽ có đầy đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành. Khi đó, việc học kỹ thuật hóa học ra làm gì sẽ không còn là nỗi băn khoăn của bạn.​