1. Vai trò của hồ sơ xin việc khi đi phỏng vấn

Trước khi biết làm hồ sơ xin việc cần những gì thì bạn nên hiểu rõ vai trò của bộ hồ sơ. Đây là các giấy tờ có ghi những thông tin liên quan đến bản thân khi đăng ký ứng tuyển vào một vị trí công việc nào đó.

Thông qua bộ hồ sơ này, nhà tuyển dụng sẽ hiểu những thông tin chi tiết về bạn như: học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng, thông tin liên hệ, tính cách… Từ đó, họ sẽ nhận định xem bạn có khả năng đảm nhận vị trí ứng tuyển hay không. Ngoài ra, bộ hồ sơ xin việc còn giúp ứng viên nổi bật và tăng sự cạnh tranh so với các ứng viên khác.

Làm hồ sơ xin việc cần những gì? đây là yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến quá trình tìm việc​

2. Làm hồ sơ xin việc cần những gì?

Một trong những việc quan trọng cần chuẩn bị cho quá trình xin việc đó là hiểu rõ làm hồ sơ xin việc cần những gì? Đó là sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), đơn xin việc, CV xin việc, các loại giấy tờ cá nhân (CCCD, giấy khai sinh,…), giấy khám sức khỏe, bằng cấp chứng chỉ liên quan, ảnh thẻ chân dung.

2.1. Đối với sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là tự thuật về bản thân, ghi chép những thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, nơi sinh, quê quán, nơi cư trú, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn… và các chi tiết khác có liên quan đến quá trình học tập và làm việc của ứng viên.

Để đảm bảo tính xác thực về những gì được khai, sơ yếu lý lịch phải được công chứng và có dấu xác nhận từ địa phương nơi bạn đang cư trú.

2.2. Đối với đơn xin việc

Đơn xin việc là một phần quan trọng khi tạo bộ hồ sơ xin việc. Thông thường, đơn xin việc có thể được viết tay hoặc đánh máy hoặc dùng mẫu đơn có sẵn trong bộ hồ sơ. Tuy nhiên, để nổi bật thì đơn xin việc bạn có thể viết tay hoặc đánh máy với nội dung bạn tự soạn. Nên hạn chế dùng mẫu đơn có sẵn.

Trong đơn xin việc cần phải thể hiện sự đam mê và mong muốn làm việc tại công ty. Hơn nữa, bạn phải thể hiện tính chuyên nghiệp, nổi bật để cho nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng viên có tiềm năng cho vị trí ứng tuyển.

Đơn xin việc chuyên nghiệp sẽ giúp nhà tuyển dụng thấy bạn là ứng viên tiềm năng

2.3. Đối với CV xin việc

Nhiều người làm tưởng CV xin việc là đơn xin việc nên khi được hỏi làm hồ sơ xin việc cần những gì, họ thường bỏ qua phần này.

Nội dung trong CV xin việc là bạn sẽ tập trung thể hiện trình độ, năng lực, kinh nghiệm bản thân và quá trình làm việc một cách chi tiết. Bạn cũng nên ghi rõ những điểm mạnh, điểm yếu và thành tích đạt được trong quá trình học tập và làm việc trước đó.

Một yêu cầu khác đối với CV xin việc là bạn phải dùng mẫu CV đẹp, bố cục gọn, trình bày logic, dễ hiểu. Bởi CV xin việc là tờ giấy mà nhà tuyển dụng quan tâm nhất trong bộ hồ sơ.

2.4. Các loại giấy tờ cá nhân, các chứng chỉ, bằng cấp

Làm hồ sơ xin việc cần những gì chắc chắn là phải có những loại giấy tờ cá nhân được sao y đầy đủ. Những giấy tờ đó sẽ chứng minh cho phần thông tin mà bạn ghi ở sơ yếu lý lịch, CV xin việc và đơn xin việc có tính chính xác và đáng tin cậy.

Bạn nên trình ra những bằng cấp, chứng chỉ hay giấy khen có liên quan đến công việc. Kèm theo đó là căn cước công dân, giấy khai sinh.

2.5. Giấy khám sức khỏe

Đây là loại giấy tờ để nhà tuyển dụng nắm được tình trạng sức khỏe hiện tại của ứng viên. Yêu cầu về loại giấy khám sức khỏe phụ thuộc vào vị trí công việc cụ thể và yêu cầu của ngành nghề tại các công ty mà bạn đang ứng tuyển. Chẳng hạn như bạn ứng tuyển làm việc trong ngành nhà hàng thì giấy khám sức khỏe sẽ khác với công việc tại những công ty kinh doanh về máy móc, phần mềm.

Lưu ý: Giấy khám sức khỏe phải được xác nhận bằng dấu của cơ sở y tế và chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng.

2.6. Hình thẻ

Trong bộ hồ sơ xin việc bạn cũng cần cung cấp ảnh thẻ được chụp trong khoảng thời gian gần đây (6 tháng trở lại). Hình cần phải rõ ràng, khuôn mặt không bị che khuất hoặc có hiệu ứng đặc biệt. Bạn cần mặc trang phục gọn gàng, lịch sự và tỏ ra thật tự tin khi chụp ảnh.

Bởi đối với một số vị trí công việc, yêu cầu về ngoại hình cũng là yếu tố quan trọng. Ảnh thẻ có thể giúp nhà tuyển dụng đánh giá sơ bộ về tính phù hợp của ứng viên ở vị trí này.

Bạn nên chuẩn bị tối thiểu 4 tấm ảnh thẻ chân dung (kích thước 3×4 hoặc 4×6). Ngoài ra, sơ yếu lý lịch, CV xin việc, giấy khám sức khỏe cũng phải dán hình thẻ lên.

Xem thêm: Hồ Sơ Xin Việc Mua Ở Đâu? Mẫu Đơn Xin Việc Chất Lượng

Sơ yếu lý lịch, CV xin việc, giấy khám sức khỏe cần phải dán hình thẻ

3. Hướng dẫn cách sắp xếp hồ sơ xin việc để thu hút nhà tuyển dụng

Sau khi đã biết làm hồ sơ xin việc cần những gì thì việc quan trọng tiếp theo là cách sắp xếp hồ sơ xin việc thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng.

Như bạn đã biết, hầu hết các nhà tuyển dụng thường không có quá nhiều thời gian để duyệt kỹ những bộ hồ sơ của các ứng viên gửi về. Cho nên, bạn cần phải tạo ra những điểm nổi bật, khác biệt để gây chú ý, giúp cho nhà tuyển dụng phải dừng lại xem qua hồ sơ của bạn kỹ hơn.

Theo đó, CV và đơn xin việc nên được đặt ở vị trí đầu tiên để các thông tin cơ bản của bạn được nhà tuyển dụng nhanh chóng nắm bắt. Tiếp theo là liệt kê các văn bằng, chứng chỉ và thành tích mà bạn đã đạt được để chứng minh cho các thông tin trên. Cuối cùng là các giấy tờ chứng thực còn lại.

Lưu ý: Bạn hãy sáng tạo trong cách trình bày hồ sơ của bạn để đảm bảo thông tin được cung cấp đầy đủ mà không rườm rà.

Sắp xếp giấy tờ hợp lý, logic sẽ giúp hồ sơ của bạn được nổi bật

4. Những lưu ý khi làm hồ sơ xin việc

Sau khi biết rõ làm hồ sơ xin việc cần những gì thì một số lưu ý khi làm hồ sơ ứng viên nên chú ý:

Hồ sơ phải được sắp xếp hợp lý: Như đã chia sẻ trên, cách sắp xếp giấy tờ một cách thứ tự, có tính logic, hợp lý sẽ giúp nhà tuyển dụng có khả năng sẽ gọi bạn đến phỏng vấn.

Đảm bảo tính chính xác: Những thông tin trong hồ sơ của bạn chính xác, không lan man, thiếu trung thực. Ngoài ra, bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng về lỗi chính tả và ngữ pháp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ghi sai tên công ty nộp hồ sơ.

Thể hiện sự chuyên nghiệp: Điều này thể hiện khi bạn sử dụng từ ngữ chính xác, màu sắc và thiết kế hài hòa và phù hợp với ngành nghề và vị trí ứng tuyển.

Trình bày đẹp mắt: Một hồ sơ được trình bày đẹp, màu sắc hài hòa với bố cục rõ ràng là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng. Bạn nên tham khảo thêm cách trình bày hồ sơ để thực hiện theo.

Điền đầy đủ thông tin liên lạc: Không ít trường hợp nhiều người bị mất đi cơ hội việc làm vì quên để lại thông tin liên hệ hoặc ghi sai. Điều này khiến nhà tuyển dụng không thể nào liên hệ với bạn để trao đổi thêm.

Một số giấy tờ trong bộ hồ sơ cần phải công chứng rõ ràng

5. Cách tìm việc làm cho sinh viên mới ra trường hoặc người ít kinh nghiệm

Bạn đã nắm được làm hồ sơ xin việc cần những gì. Nhưng với những người có ít kinh nghiệm việc làm hay sinh viên mới ra trường, họ lại tự ti vì không có nhiều điểm mạnh để thu hút nhà tuyển dụng. Vậy, làm sao để tăng khả năng đậu phỏng vấn? Dưới đây là một vài bí quyết:

5.1. Hồ sơ cần trình bày đẹp, rõ ràng

Nét thẩm mỹ vẫn một điểm cộng khiến bạn tạo sự thu hút với nhà tuyển dụng. Dù rằng bạn không có lợi thế về kinh nghiệm, thành tích làm việc nhưng sự chỉnh chu về hồ sơ xin việc phần nào cũng khiến nhà tuyển dụng thấy được thành ý của bạn đối với vị trí ứng tuyển. Đồng thời, họ sẽ đánh giá bạn có tính cẩn thận, chu đáo.

Dù không có nhiều kinh nghiệm làm việc nhưng bộ hồ sơ xin việc đẹp mắt là một điểm cộng cho bạn

5.2. Ghi những thành tích đạt được trong quá trình học tập

Nếu thời gian còn ngồi trong ghế nhà trường, bạn thường tham gia các phong trào đoàn đội hay những cuộc thi thể thao, tài năng thì hãy trình bày trong hồ sơ xin việc. Đó sẽ tạo nên điểm sáng cho bộ hồ sơ vì nhà tuyển dụng sẽ thấy bạn là một ứng viên có tiềm năng lớn.

5.3. Chấp nhận mức lương thấp để làm việc tại công ty có tên tuổi

Một trong những kinh nghiệm xin việc cho người mới ra trường, có ít kinh nghiệm là chấp nhận mức lương thấp để có cơ hội làm việc tại những công ty nổi tiếng. Bởi vì hiện tại mức lương của bạn có thể không giống như những gì bạn kỳ vọng nhưng nếu cố gắng và không ngừng học hỏi thì trong tương lai bạn sẽ nhận được mức lương xứng đáng với năng lực của mình.

5.4. Liên lạc với bạn bè, người quen

Bạn có thể tìm cơ hội việc làm cho mình thông qua những người quen. Họ sẽ cung cấp đến bạn thông tin tuyển dụng từ nhiều đơn vị mà họ biết bạn sẽ có khả năng đậu cao. Hoặc chính họ có thể giới thiệu bạn vào công ty mà họ đang làm. Có được sự bảo lãnh của nhân viên cũ, khả năng bạn nhận được việc sẽ cao.

Việc chuẩn bị một bộ hồ sơ xin việc chất lượng và chuyên nghiệp là bước quan trọng, quyết định đến 50% khả năng bạn thành công khi ứng tuyển. Hy vọng rằng với những chia sẻ về “Làm hồ sơ xin việc cần những gì?” đã giúp bạn chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho quá trình xin việc của mình.

Xem thêm: Cách Chuẩn Bị Dán Ảnh Hồ Sơ Xin Việc Đẹp & Chuyên Nghiệp