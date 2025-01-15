Lead Time là gì? Vai trò của Lead Time trong chuỗi cung ứng

1. Lead Time là gì?

Lead Time là gì? Thuật ngữ này được hiểu là tổng thời gian kể từ lúc bắt đầu quy trình sản xuất đến khi hoàn thành chuỗi cung ứng cho người tiêu dùng. Theo đó, có thể hiểu nôm na, Lead Time là thông số dùng để đo khả năng đáp ứng của doanh nghiệp đối với khách hàng.

Nhờ có Lead Time mà các công ty, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng hàng hoá sẽ biết được giai đoạn nào đang thiếu hiệu quả. Từ đó, họ sẽ có kế hoạch xử lý sao cho phù hợp để nâng cao tiến trình công việc. Việc rút ngắn được thời gian sản xuất Lead Time sẽ giúp bạn cải thiện được năng suất hiệu quả hơn. Đây cũng là cách mang lại doanh thu và sản lượng cao cho doanh nghiệp. Ngược lại, nếu Lead Time quá dài thì chúng sẽ có nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình bán hàng và sản xuất.

2. Các loại hình của Lead Time là gì?

Lead Time trong sản xuất được chia ra thành 5 loại hình chủ yếu, đó là:

Order Lead Time : Khoảng thời gian kể từ lúc khách đặt hàng cho đến khi đơn hàng hoàn chỉnh được giao đến tay khách hàng.

Shipping Lead Time và Manufacturing Lead Tim e: Khoảng thời gian từ quá trình đặt hàng cho đến khi tạo ra sản phẩm cuối cùng và sẵn sàng vận chuyển đến địa chỉ người nhận.

Delivery Lead Time : Thời gian thực hiện công việc thiết kế sản phẩm cho đơn hàng đến lúc đơn hàng đó giao tới tay khách hàng.

Procurement Lead Time : Khoảng thời gian cần để thực hiện công việc tìm kiếm, thu mua nguồn nguyên vật liệu hoặc các linh kiện, mặt hàng cần thiết phục vụ cho việc tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

Inventory Management Lead Time: Thời gian chuẩn bị cho việc vận chuyển hàng hoá, phân phối và giao hàng, thực hiện việc đặt hàng thay thế và nhận hàng hóa mới trong kho.

3. Vai trò của Lead Time là gì trong chuỗi cung ứng?

Sau khi đã nắm rõ khái niệm và các loại hình của Lead Time là gì thì hãy cùng tìm hiểu vai trò cùa Lead Time trong chuỗi cung ứng. Vậy vai trò của Lead Time là gì?

Trên thực tế, Lead Time chính là mốc thời gian định sẵn nhằm giúp bạn có cơ sở để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Đồng thời, đây cũng là tiêu chí để khách hàng đánh giá được hiệu quả của công việc mà nhà sản xuất thực hiện sau khi sản phẩm hoàn thiện sẵn sàng để giao đến tay khách hàng.

Bên cạnh đó, Lead Time cũng đóng vai trò rất quan trọng trong một quy trình sản xuất và quản lý hàng hoá. Bởi nếu thời gian sản xuất quá lâu thì sẽ ảnh hưởng đến những việc làm trong công đoạn khác dẫn đến việc doanh thu bị giảm và mất đi lợi nhuận.

4. Ví dụ về Lead Time

Một lễ hội lớn diễn ra vào mùa hè hàng năm thu hút trung bình 50.000 người và thường bán 8.000 chiếc áo phông trong lễ hội. Nhà sản xuất cung cấp áo phông cần 02 ngày làm việc để hoàn thành bản thiết kế áo phông, 01 ngày làm việc để sản phẩm được kiểm chứng và thực hiện mọi sửa chữa cần thiết, 01 ngày làm việc để in áo, 02 ngày làm việc để in các mặt hàng.

Lead Time ở đây là thời gian sản xuất 06 ngày làm việc. Nói cách khác, ban tổ chức lễ hội cần đặt hàng với nhà cung cấp áo phông ít nhất 06 ngày làm việc trước khi khai mạc lễ hội để có được áo đúng thời hạn. Thời gian sản xuất này có thể được rút ngắn trong một số tình huống đặc biệt nếu người mua sẵn sàng trả phí bảo hiểm.

Trong trường hợp doanh số bán áo phông ngày đầu tiên của lễ hội vượt quá mong đợi, ban tổ chức lễ hội có thể quyết định đặt mua thêm áo vào ngày thứ hai với hy vọng chúng có thể được giao vào ngày thứ ba.

Khi bản thiết kế những chiếc áo phông được phê duyệt, điều đó có nghĩa là 03 ngày sản xuất - 01 ngày để in, 02 ngày để vận chuyển có thể được giảm xuống còn 01 ngày. Để có thể đáp ứng được thời gian sản xuất rút ngắn đó, nhà cung cấp sẽ cần in thêm áo càng nhanh càng tốt để gửi chúng qua đêm và giao hàng vào sáng hôm sau.

5. Cấu hình thời gian hoàn thành Lead Time là gì?

Cấu hình thời gian hoàn thành Lead Time là bước triển khai đầu tiên để tính toán lịch trình. Thời gian hoàn thành công việc là sự trì hoãn trong trường hợp giao hàng, sản xuất,... hứa hẹn cho các đối tác hoặc khách hàng khác nhau của bạn. Thiết lập cấu hình của các loại thời gian hoàn thành Lead Time được thực hiện như sau:

5.1. Đối với sản phẩm

Thời gian hoàn thành đối với nhà cung cấp là thời gian cần thiết để nhà cung cấp giao sản phẩm bạn mua. Để thiết lập cấu hình thời gian hoàn thành Lead Time của nhà cung cấp, lựa chọn một sản phẩm, đi tới Hàng tồn kho (Inventory). Bạn sẽ phải thêm 1 hoặc nhiều nhà cung cấp cho sản phẩm để có thể chọn thời gian hoàn thành Lead Time cho nhà cung cấp đó.

Sau khi chọn nhà cung cấp, mở form của nhà cung cấp đó và điền vào Delivery Lead Time (Thời gian hoàn thành giao hàng). Đối với trường hợp này, các ngày dự phòng sẽ không được tính, lịch trình cho ngày giao hàng sẽ được tính từ Ngày đặt mua hàng + Thời gian hoàn thành giao hàng (Delivery Lead Time).

5.2. Đối với khách hàng

Thời gian hoàn thành đối với khách hàng là thời gian cần thiết để chuyển hàng từ kho/cửa hàng của bạn đến khách hàng. Nó có thể được thiết lập cho từng sản phẩm. Bạn chỉ cần chọn sản phẩm, vào mục bán hàng và nhập vào thời gian hoàn thành đối với khách hàng (Customer Lead Time).

Tại trang này cũng có thể thiết lập cấu hình Thời gian hoàn thành của việc sản xuất (Lead Time). Thời gian hoàn thành của việc sản xuất Lead Time là thời gian cần thiết để sản xuất sản phẩm.

5.3. Đối với doanh nghiệp

Ở các công ty, doanh nghiệp, Lead Time là gì trong sản xuất? Kiu ERP hỗ trợ thiết lập cấu hình Ngày dự phòng (Security Days) để ứng phó với sự chậm trễ nhằm đảm bảo công ty chắc chắn thực hiện được các cam kết. Ý tưởng là khi tính toán lịch trình, trừ đi số ngày dự phòng cho những trường hợp chậm trễ.

6. Phân biệt Lead Time và Cycle Time

Lead Time Logistics là thông số đo khả năng đáp ứng của doanh nghiệp đối với khách hàng. Cycle Time là thông số đo năng lực phát triển của doanh nghiệp.

Cycle Time (Chu kỳ sản xuất) là khoảng thời gian từ khi bắt đầu công việc cho đến khi sản phẩm được hoàn thiện, và sẵn sàng để vận chuyển. Nó cũng như khoảng thời gian để 2 sản phẩm hoàn thành liên tiếp.

Khi thời gian Lead Time trong sản xuất và thời gian chu trình Cycle Time được cải thiện thì khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng về sản lượng sản phẩm cũng được nâng cao với nguồn lực cơ sở vật chất hiện có.

7. Cách rút ngắn thời gian Lead Time

Trong thời đại ngày càng có nhiều cạnh tranh như hiện nay, việc rút ngắn thời gian Lead Time là vô cùng cần thiết. Việc này sẽ giúp bạn phục vụ khách hàng được tốt hơn, duy trì sự hài lòng và ủng hộ của khách hàng lâu dài hơn.

Càng rút ngắn thời gian sản xuất thì càng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, việc rút ngắn Lead Time cần đi kèm với chất lượng sản phẩm. Hạn chế việc chạy theo năng suất mà lơ là chất lượng hàng hoá, cả 2 phải luôn được đảm bảo ưu tiên lên hàng đầu. Bên cạnh đó phải:

Tiến hành đơn giản hoá quá trình sản xuất càng nhiều càng tốt. Việc hợp nhất và tối giản các công đoạn sẽ giúp bạn tiện theo dõi đơn hàng và thời gian hoàn thành.

Thực hiện tổ chức bộ máy sản xuất tốt hơn, xây dựng đội ngũ nhân lực dồi dào, có chuyên môn cao. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu được thời gian sản xuất lẫn công sức, tiền bạc và bỏ ra được nhiều sự cố nhỏ.

Việc giao hàng nhanh chóng sẽ mang lại lợi thế lớn cho khách hàng, tránh làm ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng.

Nếu bạn đang có nguồn vốn dồi dào, ổn định thì bạn có thể sản xuất hàng hoá sẵn trong kho. Khi khách hàng cần, bạn chỉ việc lựa chọn các sản phẩm đã hoàn chỉnh, đáp ứng đúng yêu cầu và đem giao cho họ là được. Đây chính là giải pháp thuận tiện nhất giúp bạn dễ dàng bán được hàng hoá nhanh hơn những chuỗi cung ứng khác. Đây cũng là cách nhập hàng, quản lý hàng tồn kho hiệu quả để rút ngắn Lead Time.

Trên đây là tất tần tận những thông tin về Lead Time là gì và những vấn đề liên quan. Hy vọng, thông qua bài viết này, bạn sẽ hiểu được khái niệm, ý nghĩa và vai trò của Lead Time trong chuỗi cung ứng. Nếu bạn đang có nhu cầu xây dựng một chuỗi cung ứng hàng hoá, thì đây sẽ là những thông tin cần thiết để bạn bắt đầu ngay từ bây giờ.