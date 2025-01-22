Chi tiết lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay giúp giữ chân khán giả

1. Kịch bản chung của một chương trình giao lưu văn nghệ

Ngoài lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay, kịch bản cũng là yếu tố vô cùng quan trọng trong một chương trình. Kịch bản là một bản thảo chi tiết về nội dung và diễn biến của một chương trình, sự kiện. Các chương trình văn nghệ thường có kịch bản như sau:

Phần mở đầu:

Giới thiệu:

MC chào mừng các đại biểu, khách quý và toàn thể các bạn đến tham dự chương trình.

Giới thiệu sơ lược về chương trình: chủ đề, mục đích, ý nghĩa.

Mời đại biểu lên phát biểu khai mạc chương trình.

Phần nội dung chính (Cần đảm bảo lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay, hấp dẫn)

Biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc, phù hợp với chủ đề chương trình.

Các đơn vị, cá nhân tham gia giao lưu biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

Có thể tổ chức các trò chơi, hoạt động giao lưu vui nhộn giữa các đơn vị, cá nhân tham gia.

Mời đại biểu phát biểu cảm nghĩ/ đọc thông báo/ quyết định.

Trao quà lưu niệm cho các đơn vị, cá nhân tham gia giao lưu.

Phần kết thúc

Mời đại biểu lên phát biểu bế mạc chương trình.

Cảm ơn các đại biểu, khách quý và toàn thể người tham dự chương trình.

MC chào và cảm ơn.

Chương trình thành công luôn cần có kịch bản

2. Mẫu lời dẫn chương trình văn nghệ thu hút

Mẫu lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay được cụ thể hóa trong từng trường hợp như sau:

2.1. Văn nghệ 20/11

Phần mở đầu:

MC 1: Xin hân hoan chào mừng quý vị đại biểu cùng toàn thể các em học sinh thân mến đến tham dự chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

MC 2: Tháng 11 về mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, mang theo những nụ cười rạng rỡ và cả những trái tim tràn đầy lòng biết ơn. Tháng 11 - tháng của những người lái đò thầm lặng, những người đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò.

MC 1: Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam - là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh những người thầy, người cô kính mến, những người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giáo dục.

MC 2: Xin trân trọng kính mời [Tên đại biểu] lên phát biểu khai mạc chương trình.

MC 1: Xin trân trọng cảm ơn [Tên đại biểu]. Xin tuyên bố chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính thức bắt đầu!

Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay cho phần chính:

MC 2: "Muốn sang thì bắc cầu kiều - Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy".

MC 1: Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh cùng nhau lắng nghe bài thơ "Tình thầy" do [Tên học sinh] thể hiện.

[Học sinh đọc thơ]

MC 1: Xin cảm ơn [Tên học sinh] với bài thơ đầy cảm xúc.

MC2: "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", công ơn của thầy cô cao cả như trời biển. Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời [Tên đại biểu] lên phát biểu tri ân thầy cô.

[Tên đại biểu] phát biểu tri ân thầy cô.

MC 1: Xin trân trọng cảm ơn [Tên đại biểu]. Xin trân trọng kính mời [Tên đại biểu] lên tặng hoa cho các thầy giáo, cô giáo.

[Trao hoa]

MC 2: Tiếp theo chương trình là tiết mục múa "Vũ điệu tri ân" do các em học sinh lớp [Tên lớp] biểu diễn.

[Biểu diễn]

MC 1: Xin cảm ơn các em học sinh lớp [Tên lớp] với tiết mục múa thật sôi động. Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời các bạn thưởng thức tiết mục ca "Bụi phấn" do [Tên ca sĩ] thể hiện.

[Biểu diễn]

MC 2: Xin cảm ơn [Tên ca sĩ] với tiết mục ca thật cảm xúc. Chương trình văn nghệ sẽ tiếp tục với các tiết mục đặc sắc khác. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh tiếp tục theo dõi.

[Các tiết mục văn nghệ]

Phần kết thúc:

MC 1: Chương trình văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến đây đã chính thức kết thúc.

MC 2: Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã tham dự chương trình. Xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay thì chương trình mới thành công

2.2. Văn nghệ 8/3 hoặc 20/10

Để lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay và ý nghĩa hơn với ngày đặc biệt chỉ dành cho phụ nữ, bạn có thể tham khảo:

Phần mở đầu:

Xin hân hoan chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các em học sinh đến tham dự chương trình văn nghệ chào mừng Ngày….!

Tháng …. về mang theo hương sắc dịu dàng của những bông hoa, mang theo những lời chúc tốt đẹp dành cho một nửa thế giới.

Ngày ….. là ngày hội của những người phụ nữ, là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người phụ nữ đã hy sinh thầm lặng, vun vén cho gia đình. Đó là những người mẹ, người chị, người em, người vợ đã luôn yêu thương, che chở và đồng hành cùng chúng ta trên mỗi bước đường.

Phần văn nghệ:

Chương trình văn nghệ hôm nay là món quà tinh thần mà chúng ta muốn dành tặng cho các chị, các mẹ. Đó là lời tri ân chân thành, là lời cảm ơn sâu sắc nhất từ trái tim những người biết ơn.

Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể các em học sinh thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu, thể hiện tình cảm yêu thương, kính trọng đối với những người phụ nữ.

1. Mở đầu chương trình là tiết mục múa "Mẹ hiền" do các em học sinh lớp 1A thể hiện. Tiết mục như lời chào mừng nồng nhiệt nhất, thể hiện lòng kính yêu đối với mẹ và tất cả phụ nữ trên thế giới.

2. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các em học sinh cùng thưởng thức liên khúc "Bông hồng tặng cô" và "Ca dao mẹ" do tập thể giáo viên nhà trường biểu diễn.

3. Chương trình tiếp tục với các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các em học sinh [Tên người hát]

4. Đặc biệt, xin trân trọng kính mời lên sân khấu [Tên người hát] thể hiện tiết mục "Bài ca dâng tặng thầy cô".

Phần kết thúc:

Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Phụ nữ đã đến với những giây phút cuối cùng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các em học sinh đã dành thời gian tham dự chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!

Chương trình văn nghệ cần có lời dẫn vui tươi

2.3. Văn nghệ tất niên công ty

Tiệc tất niên không thể thiếu những tiết mục văn nghệ, dưới đây là lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay bạn có thể tham khảo:

Phần mở đầu:

MC 1: Xin hân hoan chào mừng quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên đến tham dự chương trình giao lưu văn nghệ Year End Party 2024!

MC 2: Đây là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại những thành quả đã đạt được trong năm qua, đồng thời là cơ hội để các anh chị em cán bộ nhân viên giao lưu, gắn kết và cùng nhau vui chơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

MC 1: Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên cùng nhau nâng ly chúc mừng cho những thành công của công ty trong năm qua.

Phần chương trình chính:

MC 2: Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay.

MC 1: Mở đầu chương trình là tiết mục múa "Bống bống bang bang" do tập thể khối văn phòng thể hiện. Tiết mục như lời chào mừng nồng nhiệt nhất, mang đến không khí vui tươi, sôi động cho chương trình.

MC 2: Xin trân trọng kính mời [Người đại diện] lên sân khấu phát biểu và trao quà cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm qua.

MC 2: Xin trân trọng cảm ơn ông/bà

MC 1: Tiếp theo, xin trân trọng kính mời [Người trình diễn] lên sân khấu thể hiện tiết mục [Tên tiết mục].

MC 2: Chương trình tiếp tục với các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ

[Chương trình văn nghệ]

Phần kết thúc chương trình:

MC 2: Chương trình giao lưu văn nghệ Year End Party 2024 đã đến với những giây phút cuối cùng.

MC 1: Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em cán bộ nhân viên đã dành thời gian tham dự chương trình.

2.4. Văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân

Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay và hấp dẫn hơn cho chương trình mừng Đảng, mừng Xuân có thể được nói như sau:

Phần mở đầu:

Để mở màn chương trình hôm nay, mời quý vị đại biểu và khán giả yêu mến hướng mắt về sân khấu để hòa mình vào màn trình diễn Aerobic đầy sôi động đến từ đội văn nghệ trường ...!

[Tiết mục mở màn]

Chúng tôi thay mặt ban tổ chức hội diễn văn nghệ xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Nhiệt liệt chào mừng quý khách mời và toàn thể quý vị có mặt sáng hôm nay!

Khi những tia nắng vàng đầu tiên len lỏi qua từng tán lá, khi những mầm non xanh biếc nhú lên từ lòng đất, ta như cảm nhận được sức sống mãnh liệt của mùa xuân đang lan tỏa. Mùa xuân - mùa của trăm hoa đua nở, mùa của bầu trời xanh biếc, là thời khắc của sự đổi mới, của khát vọng và ước mơ.

Đến dự buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu [Đại biểu].

Phần chương trình:

"Đảng đã mang lại cho tôi ánh sáng và lòng yêu nước sáng bừng” Vâng! Niềm tin vững chắc vào Đảng, bước chân luôn kiên định theo đuổi con đường của Đảng được thể hiện qua bài hát "Đảng cho ta mùa xuân" - một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, do tập thể lớp ... trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức!

Mùa xuân lại về, mang theo niềm vui cho mọi gia đình, không phân biệt sang hèn. Tiếp theo chương trình là tiết mục "Sắc xuân" do đội múa lớp ... thể hiện.

(Các tiết mục văn nghệ)

Phần kết thúc:

Chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị đại biểu đã đến và động viên cho buổi văn nghệ rực rỡ này.

Lời dẫn cần hay và lịch thiệp

2.5. Dẫn chương trình khai giảng

Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay dành cho ngày lễ khai giảng:

Hòa chung không khí náo nức của ngày khai giảng năm học mới, hôm nay, trường chúng ta long trọng tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng năm học mới 2024 - 2025.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt cho toàn thể học sinh nhà trường xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh.

Năm học mới đã đến, tiếng trống trường vang lên giòn giã như xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè, mang theo bao niềm vui, niềm háo hức của tuổi học trò. Trên khuôn mặt của mỗi thầy cô, mỗi học sinh đều rạng rỡ niềm vui, hứa hẹn một năm học mới đầy thành công.

Đến dự với buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng [Tên đại biểu].

Mời các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh cùng đón xem [Tên tiết mục] do [tên người biểu diễn] trình bày.

(Lần lượt các tiết mục cùng các lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay).

Chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới đến đây đã chính thức được bế mạc.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh đã đến tham dự chương trình. Chúc các quý vị đại biểu, quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe, nhiệt huyết và đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp trồng người.

Chương trình khai giảng không thể thiếu các tiết mục văn nghệ

3. Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay, khác biệt

Để những lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay hơn, trau chuốt và đi vào lòng người bạn, bạn có thể thay đổi cách dẫn dắt nội dung theo những gợi ý sau:

Trích đoạn thơ liên quan đến ngày lễ/chương trình

Trích lời bài hát trong tiết mục văn nghệ

Đưa ra câu đố hoặc câu hỏi liên quan đến tiết mục sắp diễn để tương tác với khán giả.

4. Gợi ý một số bài hát có thể giao lưu văn nghệ

Bên cạnh những lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay, tiết mục xuất sắc cũng làm nên sự thành công của một chương trình. Một số bài hát hay, dễ trình diễn bạn có thể tham khảo để đưa vào tiết mục giao lưu văn nghệ:

Về trường học:

"Tiếng chuông trường" (nhạc sĩ: Văn An)

"Bụi phấn" (nhạc sĩ: Nguyễn Tất Tố)

"Nhớ thầy" (nhạc sĩ: Nguyễn Văn Tý)

"Mái trường mến yêu" (nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn)

Về phụ nữ:

"Phụ nữ Việt Nam" (nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu)

"Áo mùa đông" (nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn)

"Bông hồng cài áo" (Phạm Thế Mỹ)

"Lời ru của mẹ" (nhạc sĩ: Y Vân)

Về Đảng:

"Tiến lên đoàn viên" (nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước)

"Cánh đồng lúa chín" (nhạc sĩ: Văn Cao)

"Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" (Phạm Tuyên)

"Đảng là cuộc sống của tôi" (nhạc sĩ: Nguyễn Trọng Tạo)

Lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay là một phần không thể thiếu trong các sự kiện văn hóa, giúp tạo bầu không khí sôi nổi, thu hút sự chú ý của khán giả và dẫn dắt chương trình diễn ra suôn sẻ. Hãy thử áp dụng những gợi ý trên của chúng tôi để làm mới hơn cho kịch bản dẫn của bạn nhé.