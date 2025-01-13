Gợi ý lời giới thiệu về bản thân hay nhất, ghi điểm tuyệt đối trong mọi tình huống

1. Vì sao cần phải giới thiệu bản thân?

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất là việc chúng ta trình bày thông tin cơ bản về bản thân trước một hay nhiều người để họ có thể hiểu thêm về mình. Hơn hết, mục đích chính của việc này là tạo ra sự kết nối ban đầu cho cuộc trò chuyện, sau đó là thiết lập mối quan hệ nào đó. Thông thường, việc giới thiệu bản thân thường bao gồm các thông tin như: Tên, tuổi, nơi sống, nghề nghiệp, trình độ học vấn, sở thích, đặc điểm cá nhân,… mà mình muốn người khác biết đến.

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất dù là bằng văn bản hay ngôn ngữ nói cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là:

Tạo ấn tượng và mối quan hệ: Một lời giới thiệu bản thân ấn tượng sẽ là cơ hội để bạn tạo thiện cảm khiến người đối diện quan tâm và chú ý đến mình hơn. Từ đó, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững.

Thể hiện khả năng của bản thân: Những thông tin cá nhân được chia sẻ như tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích, điểm mạnh, điểm yếu,… là cách để mỗi người thể hiện bản thân mình.

Giúp xác định bản thân: Việc giới thiệu về bản thân là cơ hội để mỗi chúng ta tổ chức lại và xác định những yếu tố quan trọng của mình. Điều này có thể giúp tạo ra sự rõ ràng, mạch lạc trong suy nghĩ và nâng cao khả năng tự tin khi giao tiếp.

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất giúp bạn dễ dàng ghi được điểm trong mắt nhà tuyển dụng

2. Nội dung cơ bản của lời giới thiệu về bản thân hay nhất

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất đóng vai trò quan trọng trong các cuộc gặp gỡ, giao lưu, phỏng vấn,… Tùy theo bối cảnh của cuộc nói chuyện mà nội dung giới thiệu sẽ có những đặc điểm khác biệt nhất định. Tuy nhiên, một bài giới thiệu bản thân hay, ngắn gọn, xúc tích thường có những nội dung như sau:

Tên, tuổi: Điều quan trọng đầu tiên trong lời giới thiệu bản thân chính là thông tin về tên và tuổi. Đây là cơ sở để mọi người biết tên của bạn, tuổi của bạn, từ đó dễ xưng hô và trao đổi.

Quê quán, cuộc sống: Tiếp theo, bạn có thể nói về nơi mình đến là tỉnh, thành phố hoặc quận huyện nào đó. Ngoài ra, sở thích, sở trường cá nhân cũng là nội dung bạn nên đề cập trong phần này.

Trình độ học vấn: Trong một vài trường hợp phỏng vấn xin việc, phỏng vấn vào câu lạc bộ,… bạn nên giới thiệu về trường học, chuyên ngành, thành tích nổi bật của bản thân,… để tạo thêm ấn tượng với mọi người.

Thông tin liên lạc: Nếu bạn muốn duy trì mối quan hệ trong tương lai, bạn có thể cung cấp thêm các thông tin về cách thức liên lạc của mình như Facebook, Zalo, số điện thoại cá nhân,…

Kế hoạch của bản thân trong tương lai: Việc chia sẻ kế hoạch của bản thân trong tương lai là cách bạn có thể tìm thấy và kết bạn với những người có cùng mục tiêu, chí hướng phát triển. Kế hoạch của bạn có thể chia thành dài hạn và ngắn hạn,…

Chú ý giới thiệu các thông tin cơ bản về chính mình như tên, tuổi, trình độ học vấn,...

3. Mẫu lời giới thiệu về bản thân hay nhất trong các trường hợp

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất không chỉ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với mọi người mà còn thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với những người xung quanh, nhất là trong các buổi phỏng vấn, gặp mặt, giao lưu quan trọng. Vì vậy, những mẫu lời giới thiệu về bản thân hay nhất dưới đây sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối trong mắt nhà tuyển dụng, đồng nghiệp hay bạn bè mới,…

3.1. Giới thiệu bản thân ấn tượng nhất khi đi phỏng vấn

Khi đi phỏng vấn xin việc, một lời giới thiệu về bản thân hay nhất chính là phần đầu tiên mà nhà tuyển dụng muốn nhìn thấy. Nó giúp họ có được cái nhìn tổng quan về ứng viên, đánh giá được khả năng và sự phù hợp của ứng viên đối với vị trí ứng tuyển. Bên cạnh đó, một phần giới thiệu bản thân tốt cũng sẽ giúp ứng viên gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, tạo ra sự độc đáo, khác biệt so với những người khác. Dưới đây là mẫu lời giới thiệu bản thân khi đi phỏng vấn xin việc để bạn tham khảo:

Chào và cảm ơn nhà tuyển dụng: Bạn có thể tham khảo mẫu câu như “Xin chào anh/chị! Rất cảm ơn anh/chị đã cho tôi cơ hội được tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay,…”

Giới thiệu thông tin cá nhân: Dù đã có thông tin trong CV, nhưng bạn đừng quên giới thiệu một lần nữa thông tin cá nhân của mình. Chẳng hạn “ Tên tôi là Nguyễn Văn A, năm nay tôi 27 tuổi, hiện đang sinh sống ở Hiệp Hòa, Bắc Giang,…”. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm một số thông tin liên quan đến cuộc sống, sở thích cá nhân, điểm mạnh điểm yếu, tình trạng hôn nhân (nếu đã kết hôn),…

Giới thiệu trình độ, chuyên môn: Giới thiệu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào thông tin quan trọng như “Tôi đã hoàn thành Chương trình Cử nhân tiếng Trung thương mại của Trường Đại học A. Trong thời gian học tập, tôi luôn cố gắng học hỏi, tích lũy kiến thức chuyên môn, đạt được các thành tích như Sinh viên Giỏi 4 năm học liên tiếp, Giải A Nghiên cứu khoa học đề tài ABC,… Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia các câu lạc bộ để phát triển các kỹ năng cần thiết,…”.

Giới thiệu kinh nghiệm làm việc: Lúc này, bạn nên trình bày những nội dung liên quan đến vị trí mà bạn đang muốn ứng tuyển, tránh đưa ra nhiều thông tin lan man. Ví dụ: “Với kinh nghiệm 5 năm làm việc tại vị trí Nhân viên Kinh doanh trong các tập đoàn lớn của Trung Quốc, tôi có cơ hội được triển khai nhiều dự án phát triển sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan,… Được làm việc và ký kết hợp đồng với các khách hàng lớn của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu,…”

Mục tiêu và lời khẳng định của bản thân: Phần này là phần giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với nhà tuyển dụng khi đưa ra mục tiêu và mong muốn gắn bó và cống hiến với doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo ví dụ: “Với niềm đam mê lớn đối với vị trí công việc mà công ty đang tuyển, tôi tự tin bản thân sở hữu một kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thích ứng nhanh, tinh thần làm việc độc lập,… sẽ có những đóng góp lớn vào sự phát triển của tổ chức,…”.

Lời cảm ơn sau cùng: Để khép lại lời giới thiệu một cách ấn tượng và chuyên nghiệp, bạn hãy lịch sử bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đến nhà tuyển dụng vì đã dành thời gian lắng nghe phần chia sẻ của mình. Chẳng hạn “Một lần nữa xin cảm ơn anh/chị đã tạo cơ hội cho tôi có mặt ở đây để tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Hy vọng tôi sẽ được trở thành một nhân tố của công ty và là đồng nghiệp của anh/chị trong thời gian tới…”

Bạn nên tham khảo và chuẩn bị cho mình lời giới thiệu về bản thân trước khi tham gia phỏng vấn

3.2. Lời giới thiệu về bản thân trong các cuộc thi hay nhất

Lời giới thiệu về bản thân hay nhất trong các cuộc thi cũng là điều mà nhiều người mong muốn tìm kiếm mẫu hướng dẫn hoàn hảo, chỉn chu. Dưới đây là một số mẫu câu giới thiệu bản thân khi đi thi giúp bạn tạo ấn tượng tốt, ghi điểm cao trong mắt ban giám khảo.

Bắt đầu bằng câu chào thân thiện, lời cảm ơn chân thành: “Xin chào Ban giám khảo, xin chào tất cả mọi người, tên em là Nguyễn Minh A…” hoặc “Ngày hôm nay của mọi người thế nào? Tôi xin tự giới thiệu tôi là Vương Quang Minh. Hôm nay em rất vui mừng và vinh dự khi được tham gia cuộc thi… Lời đầu tiên, cho phép em xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến Ban giám khảo cùng toàn thể các bạn khán giả đang có mặt trong hội trường hôm nay…”

Dẫn dắt vào nội dung chính: Phần này bạn cần cung cấp những thông tin nổi bật để Ban giám khảo và khán giả nhớ về bạn như sở trường đặc biệt, kinh nghiệm đặc biệt, tham gia hoạt động gì lớn (nếu có),…

+ “Hiện tại tôi đang học tại trường….” hoặc “Tôi đã tốt nghiệp trường…, chuyên ngành…”

+ “Sở trường của tôi là…”, “Năng khiếu của tôi là chơi được nhiều nhạc cụ cùng một lúc như đàn Guitar, piano, thổi sáo,…”

Thể hiện mong muốn khi đến với cuộc thi: Bạn có thể sử dụng châm ngôn sống mà bạn yêu thích nhất để nói về kỳ vọng của mình, chẳng hạn “Câu châm ngôn sống của tôi là….”, “Triết lý của tôi là…” hay “Những người hiểu rõ tôi thường hay nhận xét tôi là người…”

Nhắc lại lời cảm ơn: “Một lần nữa xin cảm ơn Ban giám khảo, quý vị khán giả đã lắng nghe…”

4. Một số lưu ý quan trọng cần nhớ khi giới thiệu bản thân

Để có được những lời giới thiệu về bản thân hay nhất, ngoài nội dung chỉn chu đầy đủ các phần mở đầu, giới thiệu, kết thúc, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau đây:

Tâm thế tự tin, thoải mái: Sự tự tin sẽ giúp bạn có thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất. Đồng thời tạo ấn tượng tích cực ban đầu của người đối diện về bạn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng: Bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung bài giới thiệu và hình thức giới thiệu. Bạn có thể tập luyện nhiều lần ở nhà trước gương hoặc với gia đình, bạn bè. Điều này sẽ giúp mỗi cá nhân cảm thấy tự tin hơn khi đi thi, phỏng vấn, gặp mặt,…

Biết lựa chọn thông tin quan trọng: Một lời giới thiệu về bản thân hay nhất cần đảm bảo sự ngắn gọn, xúc tích. Vì vậy, bạn cần lựa chọn thông tin chính và liên quan đến ngữ cảnh hiện tại, tránh thông tin chung chung, sáo rỗng.

Không tự cao tự đại: Dù bản thân có nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, nhưng bạn cũng đừng nên có tư duy tự cao tự đại. Thay vào đó, bạn hãy giữ một thái độ khiêm tốn và tôn trọng mọi người.

Hãy tự tin khi giới thiệu về bản thân mình

Trên đây là tổng hợp những mẫu lời giới thiệu về bản thân hay nhất để bạn đọc tham khảo. Hy vọng với những kiến thức trong bài viết không chỉ mang đến những thông tin thú vị mà còn giúp ích cho bạn trong các cuộc thi, khi đi phỏng vấn, giao lưu, gặp mặt,… Chúc bạn luôn tự tin về bản thân và thành công trong cuộc sống!

