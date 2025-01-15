Lương cứng là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về lương cứng

1. Lương cứng - Thước đo năng suất làm việc của người lao động

Cùng tìm hiểu khái niệm lương cứng là gì, mục đích và ý nghĩa của lương cứng như thế nào qua các thông tin sau.

1.1. Khái niệm lương cứng là gì?

Lương cứng là gì? Lương cứng là khái niệm phổ biến dùng để chỉ số tiền lương mà người lao động được người sử dụng lao động trả hàng tháng theo định mức đã thoả thuận và quy định giữa hai bên trong hợp đồng lao động. Lương cứng chính là mức lương hàng tháng mà bạn nhận được khi làm một công việc nào đó.

Mức lương cứng trong doanh nghiệp sẽ được tính theo vị trí công việc, tính chất của công việc và kinh nghiệm làm việc của người lao động.

Lương cứng không phải là mức lương tối thiểu vùng. Đôi khi các nhà tuyển dụng sẽ dựa vào mức lương tối thiểu vùng để xây dựng mức lương cứng thấp nhất.

1.2. Mục đích của lương cứng là gì?

Mục đích của lương cứng là gì? Lương cứng do đặc thù được dựa trên ký kết hợp đồng cũng như là một trong những điều khoản hợp đồng nên cả hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt. Mục đích của lương cứng là tạo nên mối quan hệ gắn kết và ràng buộc lẫn nhau giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Do đó mà bất kỳ nhân viên chính thức nào làm việc lâu năm theo quy định của nhà nước đều được hưởng chế độ lương cứng theo chính sách của từng doanh nghiệp.

1.3. Ý nghĩa cụ thể của lương cứng là gì?

Ý nghĩa của lương cứng là gì? Tiền lương được hiểu là một công cụ trao đổi: Người lao động bán sức thì sẽ nhận được mức tiền tương xứng. Bản chất ở đây là xoay vòng và tồn tại vĩnh viễn của đồng tiền. Có thể nói, tiền lương vẫn giữ một ý nghĩa quan trọng vì bất kỳ ai cũng khó có thể sống được nếu thiếu tiền.

Đối với người lao động, lương cứng là một công cụ giúp họ có động lực làm việc. Họ nhận thức được rằng, khi họ được trả một khoản tiền mà họ mong có được, tức là họ đang bán sức lao động của mình thì họ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong công việc.

Đối với doanh nghiệp, lương cứng như là một công cụ giữ chân nguồn nhân lực của công ty, đó là yếu tố hợp đồng lao động. Sau cùng, tiền lương có thể được tính vào một khoản chi phí nhưng nó giúp cho các doanh nghiệp vận hành và phát triển hơn nữa.

1.4. Những yếu tố tác động đến tiền lương của người lao động

Dưới đây là một vài yếu tố tác động đến tiền lương của người lao động:

Nhu cầu về lao động : Nếu nhu cầu về lao động cao sẽ kéo theo xu hướng tiền lương gia tăng nhiều hơn vì khả năng đó là các công việc thịnh hành, dễ mang lại doanh thu cũng như được thị trường đón nhận.

Giới tính : Thông thường, nam giới sẽ có mức lương trung bình cao hơn nữ giới do các yếu tố về sức khỏe, thời gian làm việc dài hạn cũng như năng lực được đánh giá cao hơn.

Thương hiệu doanh nghiệp : Đa số các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài sẽ được trả mức lương cao hơn cho người lao động so với các doanh nghiệp nhỏ.

Tính chất công việc : Các công việc được xét vào diện ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng, sử dụng trí óc nhiều sẽ có lương cao hơn so với những công việc lao động chân tay, nhẹ nhàng và làm ít việc.

Tuổi tác : Người lao động trẻ có sức khoẻ dồi dào thường có năng suất làm việc cao hơn, nên được hưởng lương cao hơn.

Kinh nghiệm: Những nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm thường sẽ nhận được mức lương cứng nhiều hơn so với các nhân viên khác.

2. Tầm quan trọng của lương cứng trong quá trình tuyển dụng

Trong quá trình tuyển dụng, việc xác định mức lương cứng cho một vị trí công việc là rất quan trọng. Mức lương cứng thể hiện giá trị cơ bản mà một ứng viên mang lại cho tổ chức, doanh nghiệp. Nó phản ánh kinh nghiệm, trình độ học vấn, năng lực chuyên môn của ứng viên. Mức lương cứng càng hấp dẫn sẽ thu hút những ứng viên xuất sắc và thể hiện sự đánh giá đúng giá trị của công việc.

Ngoài ra, lương cứng còn mang lại nhiều tác động tích cực như:

Giúp nhân viên cảm thấy có động lực và yên tâm cống hiến cho doanh nghiệp.

Dựa vào lương cứng và số ngày công thực tế của từng người, doanh nghiệp có thể dễ dàng tính lương nhân viên hàng tháng.

Trong lương cứng bao gồm các khoản phụ cấp - đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp giữ chân được nhân viên của mình.

Vậy tầm quan trọng của lương cứng là gì? Trong lao động, lương cứng là yếu tố không thể không có để duy trì mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Do đó, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến vấn đề lương cứng để có thể xây dựng bộ máy của mình chỉn chu và vận hành tốt nhất, đảm bảo có đội ngũ nhân lực tài giỏi và giàu kinh nghiệm.

3. Phân biệt lương cứng với các loại lương khác

Lương cứng có điểm gì khác biệt so với những loại lương khác? Dưới đây sẽ là những thông tin cụ thể để bạn tham khảo:

3.1. Lương cứng và lương cơ bản

Có nhiều người vẫn luôn nhầm lẫn lương cứng và lương cơ bản là một, nhưng không đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Lương cơ bản là lương đã qua thoả thuận giữa người lao động và doanh nghiệp, được ghi rõ trong các điều khoản hợp đồng, là cơ sở để tính tiền công hàng tháng bằng cách tính công theo ngày công mà bất kỳ người lao động nào đều nhận được. Vì vậy, lương cơ bản là mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được. Còn lương cứng cũng có quy ước như vậy, nhưng có mức lương cao hơn so với mức lương cơ bản.

Lương cơ bản không bao gồm tiền thưởng, khoản phúc lợi và các khoản trợ cấp, bổ sung khác. Do đó, lương cơ bản không phải là lương thực tế của người lao động. Còn lương cứng bao gồm tất cả các khoản khác mà người lao động nhận được, và được coi là mức lương thật của nhân viên.

3.2. Lương cứng và lương mềm

Lương cứng chỉ thể hiện mức tiền thực tế mà người lao động có thể nhận được, nhưng trong đó chưa chắc đã có các khoản thực sự hiệu quả.

Lương mềm là mức lương đo sự hiệu quả công việc của người lao động. Công thức tính lương mềm: Lương mềm = Phần lương cứng x Hệ số lương.

3.3. Lương cứng và lương thưởng

Trong lương cứng đã tính cả khoản phần lương thưởng dành cho người lao động vì lương cứng chính là khoản thu nhập thực tế của người lao động.

Lương thưởng là các khoản được thưởng thêm, dôi ra không được quy định rõ ràng mức lương trong hợp đồng mà phụ thuộc vào:

Doanh nghiệp có ngân sách tài chính tốt cũng như có các quyết định khen thưởng cho nhân viên.

Nhân viên có kết quả làm việc và năng suất làm việc hiệu quả, cao hơn mức kỳ vọng hay tiêu chí đặt ra cho nhân viên đó.

3.4. Lương cứng và các loại khác

Lương cứng cũng có sự khác biệt đối với một số khoản lương khác như lương giờ, lương tuần, lương ngày, lương hoa hồng,...

Lương giờ, lương tuần, lương ngày ,... chủ yếu dành cho các công việc part - time phù hợp với đối tượng học sinh, sinh viên, gần như không có sự thương thảo hợp đồng đôi bên và dựa trên kết quả làm việc thực tế để trả lương.

Lương hoa hồng là khoản tiền lương dựa trên số sản phẩm bạn bán được, có nghĩa là tính tiền lương dựa trên doanh số của bạn. Đây là loại lương mang tính rủi ro cao nhất nhưng cũng là các công việc không áp lực nhiều nhất vì sẽ có tháng bạn sẽ không có lương vì không bán được sản phẩm nào. Lương cứng khác ở chỗ nó cố định hàng tháng, vì vậy ít rủi ro hơn rất nhiều.

4. Cách tính lương cứng và cách ghi tiền lương trên hợp đồng

Dưới đây là cách tính cụ thể lương cứng và cách ghi tiền lương trên hợp đồng:

4.1. Cách tính lương cứng

Lương cứng sẽ bao gồm cả lương cơ bản (mức lương thấp nhất mà người lao động có thể nhận được), kèm theo các khoản tiền khác mà người lao động có thể nhận được (lương thưởng, tiền tăng ca,...).

Lương cứng có thể được tính theo công thức sau:

Lương cứng = Lương cơ bản/ 26 ngày x ngày làm việc thực tế

Lương cứng chính là mức thu nhập thực tế mà người lao động có thể nhận được.

4.2. Cách ghi tiền lương trên hợp đồng lao động

Căn cứ vào điều khoản số 30 của Thông tư 59/2015/TT - BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh xã hội, tiền lương ghi trên hợp đồng lao động phải bao gồm những nội dung cụ thể sau:

Mức lương ghi trong hợp đồng lao động;

Phụ cấp lương cho người lao động;

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể.

Quy định về tiền lương, đặc biệt là lương cơ bản cần được ghi rõ trong hợp đồng lao động dựa trên sự thỏa thuận giữa đôi bên để tránh dẫn tới những tranh cãi không đáng. Theo đó, đôi bên cần phải tuân thủ theo đúng hợp đồng lao động đã ký kết và tránh vi phạm hợp đồng lao động.

Trên đây là toàn bộ thông tin về lương cứng là gì. Những điều cần biết về khoản lương này mà người lao động cần nắm rõ để tránh bị thiệt thòi và ảnh hưởng tới quyền cá nhân. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn có lợi thế trong việc đàm phán mức lương sau này.