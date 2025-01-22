Mẫu CV chăm sóc khách hàng và hướng dẫn cách viết

1. Một số mẫu CV chăm sóc khách hàng

Mẫu CV chăm sóc khách hàng hiện nay có rất nhiều, bạn có thể tham khảo một số mẫu dưới đây của chúng tôi:

Mẫu CV chăm sóc khách hàng phong cách đơn giản

Mẫu CV có phong cách đơn giản

Mẫu CV chăm sóc khách hàng có phong cách chuyên nghiệp

Mẫu CV chăm sóc khách hàng mang phong cách chuyên nghiệp

Mẫu CV chăm sóc khách hàng thể hiện phong cách thanh lịch

Mẫu có phong cách thanh lịch

Mẫu CV chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh

Mẫu CV chăm sóc khách hàng bằng tiếng Anh

2. Hướng dẫn cụ thể cách viết CV chăm sóc khách hàng

Dưới đây là một số hướng dẫn về cách viết CV chăm sóc khách hàng mà bạn có thể tham khảo.

2.1. Phần thông tin cá nhân

Đây là một trong những phần cơ bản nhất của CV nên ứng viên có thể dễ dàng hoàn thiện:

Ghi rõ các thông tin cơ bản gồm họ và tên, năm sinh, giới tính, hình thức liên lạc như email hoặc số điện thoại.

Chọn ảnh đại diện rõ mặt, trang phục và đầu tóc gọn gàng, lịch sự.

Nội dung này tuy ngắn gọn nhưng ứng viên cần kiểm tra thật kỹ tính chính xác và đầy đủ, đảm bảo nhà tuyển dụng có thể liên hệ với bạn bất cứ lúc nào,

Trong mẫu CV chăm sóc khách hàng, nhiều người thường không chú trọng đến thông tin cá nhân

2.2. Mục tiêu nghề nghiệp

Trong 1 bản CV thông thường, mục tiêu nghề nghiệp là yếu tố giúp nhà tuyển dụng biết được định hướng của ứng viên, thường bao gồm mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.

Đối với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, trong từng loại mục tiêu bạn nên nêu ngắn gọn định hướng của mình, cam kết về việc nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp để tạo ra giá trị cho công ty.

Đồng thời đừng quên đề cập đến định hướng thăng tiến (ví dụ như các cấp bậc quản lý) hoặc thời gian mong muốn gắn bó với công ty.

Mục tiêu nghề nghiệp cần phải phù hợp với vị trí ứng tuyển

2.3. Trình độ học vấn

Nhiều người cho rằng chăm sóc khách hàng là công việc chú trọng nhiều hơn đến kỹ năng nên có thể lược bỏ thông tin về trình độ học vấn.

Tuy nhiên dù làm bất cứ công việc và ở vị trí nào, bạn cũng cần ghi rõ các thông tin này bao gồm tên cơ sở đào tạo, chuyên ngành, thời gian học và điểm trung bình.

Nếu trong quá trình học tập bạn có đạt được thành tựu hay các bằng cấp khác cũng có thể đề cập vào CV.

Minh họa về cách viết trình độ học vấn trong CV chăm sóc khách hàng

2.4. Kinh nghiệm làm việc

Đây là 1 trong những phần cực kỳ quan trọng trong bất cứ mẫu CV vào, bao gồm cả CV chăm sóc khách hàng.

Nếu ứng viên đã có kinh nghiệm trong mảng chăm sóc khách hàng

Khi đó bạn chỉ cần tóm tắt quá trình làm việc của mình với các nội dung như tên công ty, thời gian làm việc, vị trí và kinh nghiệm làm việc. Ứng viên nên sắp xếp danh sách công việc từng làm theo thời gian từ gần đến xa, trong đó các công việc gần nhất sắp xếp lên đầu tiên.

Mặc dù cần liệt kê đầy đủ các công việc đã làm nhưng ứng viên cũng cần chú ý chỉ nên tóm tắt thông tin cơ bản, không nên dài dòng và thêm vào đó các công việc không liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Nếu ứng viên chăm sóc khách hàng chưa có kinh nghiệm làm việc

Những người chưa từng làm ở vị trí chăm sóc khách hàng, đặc biệt là với sinh viên mới ra trường cũng không cần quá lo lắng khi viết kinh nghiệm làm việc.

Sinh viên mới ra trường có thể ghi ngắn gọn các thông tin về quá trình thực tập tại vị trí tương tự trong thời gian còn đang học Đại học, cao đẳng. Người mới bắt đầu công việc này có thể ghi ngắn gọn thông tin việc làm ở vị trí khác tương tự với vị trí chăm sóc khách hàng.

Trường hợp không có kinh nghiệm làm việc, ứng viên có thể tập trung làm nổi bật những kỹ năng nghề nghiệp mà mình tích lũy được, có thể qua các khóa học hoặc trong thời gian thực tập.

Cách viết kinh nghiệm làm việc cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng không khó

2.5. Kỹ năng làm việc

Chăm sóc khách hàng là một trong những công việc vô cùng chú trọng đến kỹ năng, do đó trong quá trình viết CV, bạn cũng cần hết sức chú ý đến nội dung này.

Dù không nên liệt kê quá dài dòng gây nhiễu thông tin nhưng ứng viên cần đảm bảo có đủ kỹ năng chuyên môn liên quan đến nghề nghiệp và kỹ năng mềm.

Để các thông tin này trở nên chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn, bạn có thể đính kèm các chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo việc tham gia khóa học giúp nâng cao kỹ năng.

Đặc biệt đối với sinh viên mới ra trường, đây cũng là một cách giúp cho bạn gây ấn tượng với nhà tuyển dụng dù chưa có kinh nghiệm làm việc.

Ứng viên có thể sử dụng thanh mô tả kỹ năng để CV nổi bật hơn

2.6. Thành tích và chứng chỉ

Số lượng ứng viên trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng ngày càng tăng lên, do đó muốn cạnh tranh bạn cần phải có sự khác biệt.

Bên cạnh kinh nghiệm và kỹ năng làm việc, bạn có thể thêm các công tin về thành tích và chứng chỉ đạt được trong quá trình làm việc. Thành tích có thể là thành tích việc làm ở các công ty cũ, ví dụ như thành tích nhân viên xuất sắc quý, xuất sắc năm…

Đối với chứng chỉ, nên bổ sung thông tin về chứng chỉ ngoại ngữ, các khóa học đã tham gia hoặc các chứng chỉ cần thiết để phục vụ công việc.

Thành tích và chứng chỉ sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá CV của bạn tốt hơn

3. Một số lỗi sai thường gặp phải khi viết CV chăm sóc khách hàng

Ngoài những lưu ý về cách viết như trên, trong quá trình soạn CV ứng tuyển chăm sóc khách hàng, ứng viên cũng cần tránh một số lỗi sai phổ biến dưới đây:

Chỉ đưa ra thông tin chung chung mà không có điểm nhấn, đặc biệt là đối với phần kinh nghiệm làm việc. Bất cứ nội dung nào đưa vào trong CV ứng viên cũng cần cân nhắc thật kỹ, không nên đưa vào các thông tin không liên quan đến vị trí ứng tuyển.

Sắp xếp bố cục thông tin không hợp lý, các phần quan trọng như kinh nghiệm làm việc không được đặt ở các vị trí nổi bật.

Không có ảnh hoặc sử dụng ảnh lỗi, ảnh mờ. Điều này có thể gây ra ấn tượng xấu với nhà tuyển dụng.

Sai chính tả, ngữ pháp.

Tránh được các lỗi này sẽ giúp cho CV chăm sóc khách hàng của bạn trở nên hoàn thiện hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Kiểm tra thật kỹ để đảm bảo CV chăm sóc khách hàng của bạn không có lỗi sai

