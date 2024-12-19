1. Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn nhất

Tùy vào từng trường hợp và đối tượng mà đơn xin nghỉ phép có thể sẽ khác nhau. Cùng theo dõi các mẫu đơn xin nghỉ phép mà Job3s đã tổng hợp.

1.1. Mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản

Mỗi tháng, người lao động sẽ có 1 ngày nghỉ phép có hưởng lương trong năm, đây là quyền lợi cơ bản của người lao động.

Bạn có thể sử dụng ngày phép này định kỳ hoặc sử dụng gộp để giải quyết việc riêng. Nếu không biết sử dụng mẫu đơn nào, bạn có thể sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản của chúng tôi.

Một mẫu đơn xin nghỉ phép đơn giản

Bạn có thể áp dụng mẫu đơn xin nghỉ phép công ty ở trên trong rất nhiều trường hợp như làm đơn xin phép nghỉ ốm, đơn xin phép đi du lịch, đơn xin nghỉ phép khi giải quyết việc riêng.

1.2. Mẫu đơn xin nghỉ phép của công nhân

Trên thực tế người lao động là công nhân cũng có thể sử dụng mẫu đơn của công ty, mẫu đơn xin nghỉ như trên hoặc tham khảo mẫu đơn dưới đây của chúng tôi.

Đơn xin nghỉ phép mà công nhân có thể áp dụng

1.3. Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

Đối với cán bộ công chức, rất nhiều người sẽ thắc mắc rằng mẫu đơn họ sử dụng khi xin nghỉ có gì khác hay không?

Trên thực tế nếu cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nơi cán bộ, công chức làm việc không có quy định về mẫu thì có thể sử dụng mẫu đơn chung, cụ thể:

Minh họa đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công chức

1.4. Mẫu đơn xin nghỉ không hưởng lương

Mỗi tháng người lao động có một ngày nghỉ phép nhưng vẫn có những trường hợp đột xuất khiến người lao động phải nghỉ không lương. Trong trường hợp này, việc xin nghỉ được áp dụng theo mẫu sau:

Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương

2. Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin nghỉ phép

Như vậy có thể thấy nhìn chung các mẫu đơn xin nghỉ phép không có quá nhiều khác biệt về hình thức, bạn chỉ cần chú ý đến nội dung điền vào mẫu đơn trong từng trường hợp. Cùng job3s tìm hiểu về viết đơn xin nghỉ phép mà bạn có thể tham khảo:

Đối với phần mở đầu:

Cần đảm bảo phần mở đầu có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề của đơn, ngày, tháng tạo đơn. Đây mặc dù không phải là nội dung quan trọng nhất nhưng cung cấp thông tin cơ bản cho người đọc, để họ nắm được đơn này đang đề cập đến vấn đề gì.

Đối với các nội dung như thông tin về tên công ty, ban lãnh đạo, bộ phận đang làm việc cần ddeiefn chính xác, đặc biệt là bộ phận có thẩm quyền phê duyệt.

Tương tự như vậy đối với phần thông tin cá nhân cần điền đầy đủ gồm họ tên, mã số nhân viên (nếu có), chức danh hoặc vị trí đang đảm nhiệm, hiện đang làm việc tại phòng ban nào. Việc điền đầy đủ các thông tin này sẽ giúp cho bộ phận phê duyệt nắm được thông tin một cách dễ dàng, tránh trường hợp phải kiểm tra lại thông tin.

Việc viết đơn xin nghỉ phép trên thực tế rất đơn giản

Đối với phần nội dung:

Ở phần này, người lao động cần chú ý một số nội dung như sau:

Đối với phần mở đầu: Trình bày ngắn gọn thông tin, ví dụ như Tôi làm đơn này để đề nghị xét duyệt việc nghỉ phép ngày…

Điền đầy đủ, ngắn gọn và chính xác lý do xin nghỉ phép. Lý do càng dễ dàng thì sẽ càng dễ được phê duyệt, tránh ghi những lý do chung chung.

Thời gian nghỉ phép: Cần ghi rõ số ngày muốn nghỉ, từ ngày nào đến ngày nào để bộ phận quản lý nắm được thông tin, đồng thời có kế hoạch phân bổ công việc.

Nội dung bàn giao công việc trong suốt thời gian nghỉ: Dù nghỉ việc có phép hay nghỉ việc không lương, người lao động cũng cần có kế hoạch sắp xếp và bàn giao công việc để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Số điện thoại: Đây không phải là nội dung bắt buộc nhưng bạn nên để lại số điện thoại để công ty, bộ phận quản lý có thể liên hệ khi có sự cố khẩn cấp.

Phần kết luận:

Bạn nên có thêm phần lời cảm ơn và mong muốn gửi tới bộ phận xét duyệt và ban lãnh đạo.

Cần có chữ ký của các bộ phận, phòng ban có liên quan.

3. Người lao động cần biết gì trong quá trình viết đơn xin nghỉ phép?

Việc viết đơn xin nghỉ phép trên thực tế không quá phức tạp nhưng để thuận tiện nhất và tránh ảnh hưởng đến công việc chung, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

Kiểm tra lại số ngày nghỉ phép của mình và chính sách nghỉ phép của công ty, tổ chức đang làm việc: Điều này sẽ đảm bảo cho người lao động có thể sử dụng ngày nghỉ phép một cách hợp lý, đồng thời tránh làm sai quy định của công ty.

Cần báo trước một khoảng thời gian hợp lý: Điều này sẽ đảm bảo cho công ty, bộ phận bạn làm việc có thời gian để sắp xếp, lên kế hoạch và phân bổ lại công việc trong thời gian bạn nghỉ, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức đều sẽ có quy định về thời gian báo trước, bạn cần tìm hiểu kỹ trước khi viết đơn

Điền đầy đủ các thông tin cần thiết trong quá trình viết đơn xin nghỉ phép.

Nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của đồng nghiệp nếu như công việc của bạn liên quan đến nhiều người,

Cố gắng giữ liên lạc trong các trường hợp khẩn cấp, đề phòng đồng nghiệp hoặc người quản lý không thể liên lạc với bạn.

Cần tuân thủ mẫu đơn xin nghỉ phép của công ty nếu có quy định, trong trường hợp công ty không có mẫu riêng có thể sử dụng mẫu trên mạng.

Linh hoạt lựa chọn hình thức viết đơn: Hiện nay không có quy định nào của pháp luật quy định về hình thức của đơn xin nghỉ phép. Do đó nếu công ty, tổ chức không có quy định cụ thể thì bạn có thể linh hoạt lựa chọn đánh máy hoặc viết tay. Với trường hợp viết tay, mẫu đơn xin nghỉ phép viết tay có thể sử dụng các mẫu trên đều được

Chú ý các quy định của công ty khi viết đơn xin nghỉ phép để yêu cầu của bạn dễ được phê duyệt hơn.

4. Pháp luật quy định thế nào về ngày nghỉ phép?

Bên cạnh việc chú ý về viết đơn xin nghỉ phép, bạn cũng cần chú ý các quy định của pháp luật lao động về vấn đề này.

1 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?

Thời gian nghỉ phép hàng năm hiện nay đang được quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp làm việc đủ 12 tháng:

12 ngày đối với trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường.

14 ngày đối với trường hợp người lao động chưa thành niên hoặc là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

16 ngày đối với trường hợp làm nghề, công việc đặc biệt độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm.

- Đối với 1 số trường hợp đặc biệt:

Nếu chưa làm việc đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ phép được tính dựa trên công thức sau:

Số ngày nghỉ hằng năm = (Số ngày nghỉ hằng năm + số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên, nếu có) / 12 x số tháng làm việc thực tế.

Nếu thời gian làm việc chưa đủ tháng nhưng thời gian làm việc thực tế + ngày nghỉ có hưởng lương mà chiếm từ 5-% số ngày làm việc bình thường trong tháng thì tháng đó vẫn sẽ được tính là 1 tháng làm việc có ngày nghỉ. Nghĩa là tháng đó người lao động vẫn được hưởng 1 phép.

Ví dụ: Anh A bắt đầu trở thành nhân viên chính thức của công ty B từ ngày 07/8/2023. Số ngày làm việc bình thường của tháng đó là 27 ngày, thứ 7 công ty B làm cả ngày. Số ngày làm việc thực tế của anh A là 22 ngày, chiếm 22/27 x 100% = 81,48% số ngày làm việc bình thường của cả tháng.

Nên trong trường hợp tháng 8 anh A vẫn được tính là có 1 ngày nghỉ phép.

Bởi vậy mà những người lao động ký hợp đồng ở thời điểm giữa năm hoặc giữa tháng cần chú ý nội dung này khi viết đơn xin nghỉ phép, kiểm tra thật kỹ số ngày phép để đảm bảo đúng quyền lợi của mình.

Người lao động nên chú ý khi viết đơn xin nghỉ phép để đảm bảo quyền lợi của mình tốt nhất

Không sử dụng hết phép trong năm công ty có cần trả lại tiền cho người lao động?

Mặc dù theo quy định người lao động có 12 ngày phép/năm ở điều kiện lao động bình thường, tuy nhiên với trường hợp chưa sử dụng hết số ngày phép trong năm thì công ty có phải hoàn trả lại số tiền đó hay không?

- Đối với trường hợp người lao động xin thôi việc hoặc bị thôi việc nhưng chưa sử dụng hết quỹ phép trong năm thì công ty sẽ có trách nhiệm thanh toán tiền lương tương ứng cho những ngày chưa nghỉ theo quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019.

- Đối với trường hợp người lao động vẫn đang làm việc tại công ty, thế nhưng chưa sử dụng hết phép thì có 2 phương án giải quyết.

Người lao động có thể thỏa thuận để nghỉ gộp ngày phép, chuyển ngày phép đó sang năm sau nhưng phải tuân theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp về việc “mua” lại phép những ngày chưa nghỉ.

Với trường hợp công ty không đồng ý với phương án trên, người lao động có thể sắp xếp thời gian nghỉ đủ số phép theo quyền lợi của mình. Với trường hợp này ngoài việc nghỉ hết số phép để đỡ thiệt thòi, người lao động cũng cần tuân thủ theo quy định, ví dụ như thời hạn báo trước, số ngày nghỉ tối đa trong 1 lần.

Công ty có cần phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khi nghỉ phép?

Theo quy định hiện nay tại khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì nếu người lao động không làm việc, không hưởng lương từ 14 ngày trở lên/tháng thì ở tháng đó doanh nghiệp không có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời gian này cũng sẽ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, ngoại trừ trường hợp nghỉ hưởng thai sản.

Như vậy, nếu bạn nghỉ phép với thời gian dưới 14 ngày thì vẫn sẽ đảm bảo được đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó, bởi những ngày nghỉ phép năm người lao động vẫn sẽ được hưởng lương.

Tìm hiểu về các mẫu đơn xin nghỉ phép sẽ giúp cho bạn giải quyết công việc cá nhân, thực hiện quy định của công ty và tổ chức một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. Bên cạnh việc tìm hiểu về cách viết đơn xin nghỉ phép, hãy chủ động tìm hiểu thêm các quy định khác của Bộ luật Lao động để tránh thiệt thòi.