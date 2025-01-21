Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất và hướng dẫn viết đơn chi tiết

1. Mẫu đơn xin vào Đảng

Mẫu đơn xin vào Đảng là văn bản được ban hành theo thể thức chung của Nhà nước, được sử dụng với mục đích bày tỏ mong muốn được xét kết nạp vào Đảng của cá nhân, có thể gồm viết tay hoặc đánh máy tùy theo điều kiện của người làm đơn.

Dù viết tay hay đánh máy, vẫn cần chuẩn bị mẫu đơn xin vào Đảng theo Mẫu 1-KNĐ được đính kèm Phụ lục 2, ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022.

2. Hướng dẫn viết đơn xin vào Đảng mới nhất

Mẫu đơn xin vào Đảng hiện nay đều được công khai trên các phương tiện thông tin nên việc tìm được mẫu đơn này không hề khó, gần như ai cũng có thể tiếp cận được. Tuy nhiên không phải ai cũng biết các viết đơn xin vào Đảng.

Dưới đây là hướng dẫn cách viết chi tiết để bạn có thể tham khảo.

Đối với phần kính gửi

Ở phần kính này, bạn sẽ thấy có 2 nội dung chính cần phải điền là chi ủy và đảng ủy. Trong đó, chi ủy là cơ quan lãnh đạo chi bộ ở giữa 2 kỳ đại hội, là nơi mà sau khi được kết nạp bạn sẽ sinh hoạt hàng tháng. Ở phần này bạn điền đầy đủ thông tin về chi ủy nơi mình đang sinh sống và làm việc. Tuy nhiên nếu không có chi ủy, bạn có thể điền thông tin về chi bộ.

Đối với phần giới thiệu về bản thân

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin về chi ủy và đảng ủy, nội dung tiếp theo mà bạn cần chú ý là thông tin sơ lược về quá trình hoạt động và rèn luyện của bạn thân, bao gồm các nội dung sau:

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán: Ghi quê quán xác định trong căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân

Nơi đang sinh sống: Ghi nơi thường trú hoặc tạm trú hiện tại

Trình độ học vấn: Ghi trình độ cao nhất

Dân tộc

Tôn giáo

Đơn vị làm việc

Chức vụ đảm nhiệm ở chính quyền, đoàn thể là gì?

Thời gian tham gia Đoàn

Thời gian được xét cảm tình đảng là khi nào?

Do dung lượng của mẫu đơn có hạn nên ở phần này, bạn chú ý điền thông tin ngắn gọn nhất nhưng đồng thời phải thật đầy đủ, chính xác tuyệt đối.

Đối với phần nhận thức về điều lệ Đảng

Khi điền mẫu đơn xin vào Đảng, đây là nội dung cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ quyết định bạn có được kết nạp hay không. Mặc dù không có mẫu sẵn nhưng bạn cần phải làm nổi bật được những nội dung về Đảng như khái niệm về Đảng, tổ chức của Đảng.

Các nội dung như mục tiêu, nhiệm vụ, vai trò và cả trách nhiệm của Đảng với xã hội cũng cần phải được trình bày ở phần này. Mục tiêu của phần này vẫn là viết ngắn gọn cần rõ ràng, ấn tượng và đầy đủ.

Đối với phần lời hứa và cam kết: Bạn nên đưa ra lời hứa và cam kết thật chân thành, thể hiện rõ bản thân sẽ tuyệt đối trung thành nếu được kết nạp vào Đảng cùng lòng quyết tâm sắt đá. Tránh sử dụng những ngôn từ sáo rỗng vì nó có thể khiến cho lời cam kết của bạn thiếu tính chân thành.

Hướng dẫn cách kê khai thông tin khi viết đơn xin vào Đảng

3. Điều kiện để kết nạp vào Đảng

Muốn được kết nạp vào Đảng, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định tại Điều 1 Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, cá nhân cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 60.

Đã tốt nghiệp THCS trở lên.

Hiểu, thừa nhận và tự nguyện thực hiện theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

Được 2 đảng viên chính thức giới thiệu vào hàng ngũ của Đảng.

Đã học điều lệ Đảng và tham gia dự bị Đảng viên trong thời gian 12 tháng trước khi được kết nạp chính thức.

Muốn trở thành đảng viên, công dân phải đáp ứng các điều kiện nhất định

4. Đơn xin vào Đảng nộp ở đâu?

Ngoài tìm kiếm cách viết, trong quá trình chuẩn bị đơn xin xét duyệt vào Đảng, có rất nhiều người thắc mắc các vấn đề liên quan đến việc nộp và xét duyệt đơn, cụ thể:

Thứ nhất, đơn xin vào Đảng sẽ được nộp kèm với hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng, sau đó được nộp về chi bộ.

Khi đã đủ điều kiện, chi bộ sẽ tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng

Thứ hai, để được kết nạp vào Đảng, bất cứ đảng viên nào cũng cần trải qua quy trình sau:

Bước 1: Tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức, cảm tình Đảng

Bước 2: Sau quá trình học tập, 2 đảng viên chính thức giới thiệu và đề cử ứng viên. Tổ chức buổi họp và giới thiệu vào Đảng.

Bước 3: Người được giới thiệu hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp vào Đảng

Bước 4: Chi bộ Đảng tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra lý lịch của người nộp hồ sơ. Quá trình thẩm tra này bao gồm của bản thân người muốn vào Đảng và cả người thân của họ.

Bước 5: Tổ chức họp để ra đề nghị kết nạp nếu đủ điều kiện vào Đảng

Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp

Bước 7: Đảng viên bước vào thời gian dự bị 12 tháng tính từ thời điểm tổ chức lễ kết nạp.

Bước 8: Kết thúc thời gian dự bị, đảng viên được chuyển Đảng chính thức. Việc chuyển Đảng sẽ được thực hiện trong 30 ngày kể từ thời điểm hết 12 tháng dự bị. Trong trường hợp không đủ điều kiện, Chi bộ đề nghị cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định xóa tên.

Chuẩn bị và điền tốt mẫu đơn xin vào Đảng là một trong những bước quan trọng mà bất cứ ai cũng cần phải trải qua nếu muốn trở thành Đảng viên. Hy vọng những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp cho bạn tự tin hơn khi chuẩn bị hồ sơ.