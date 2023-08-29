Mẫu đơn xin việc làm công nhân đúng chuẩn 2023

Mẫu đơn xin việc làm công nhân khá phổ biến hiện nay trong thị trường lao động. Khu công nghiệp đang ngày càng nhiều và đặt trụ sở ở các khu vực nông thôn nhằm mục đích giải quyết việc làm cho những bạn trẻ không có điều kiện lên thành phố đi học đại học. Job3s sẽ giới thiệu đến bạn một vài mẫu ứng tuyển nghề công nhân chuẩn nhất 2023 trong bài viết sau.

1. Mẫu đơn xin việc cho công nhân

Có 2 kiểu mẫu đơn xin việc làm công nhân là đánh máy và viết tay. Bạn hãy xem mình phù hợp và tiện cho kiểu nào để lựa chọn nhé.

1.1. Mẫu đơn xin việc làm công nhân đánh máy

Nếu bạn không có nhiều thời gian để viết lá đơn xin việc thì lựa chọn những mẫu đơn xin việc đánh máy là cách tốt nhất. Những mẫu này đã có form sẵn, bạn chỉ việc điền các thông tin cá nhân cơ bản và câu chuyện công việc của mình.

Mẫu 1

Mẫu đơn xin việc công nhân viết tay thể hiện phong cách riêng (Nguồn: Internet)

Mẫu 2

Mẫu đơn xin việc làm công nhân cho mọi đối tượng (Nguồn: Internet)

Mẫu 3

Đơn viết tay xin việc làm cho công nhân theo phong cách cá nhân (Nguồn: Internet)

1.2. Mẫu đơn xin việc làm công nhân viết tay

Nhà tuyển dụng sẽ vô cùng thích những lá đơn xin việc được trình bày theo phong cách riêng bằng cách viết tay. Hãy cố gắng trình bày theo lời văn của bạn để họ hiểu con người bạn hơn và bố trí bạn vào vị trí phù hợp. Dưới đây là một số cách viết của những bạn đã trúng tuyển vị trí công nhân.

Mẫu 1

Format đơn xin việc làm công nhân đánh máy chi tiết (Nguồn: Internet)

Mẫu 2

Mẫu đơn xin việc làm công nhân đa ngành nghề (Nguồn: Internet)

Mẫu 3

Mẫu đơn xin việc cho công nhân ngắn gọn (Nguồn: Internet)

2. Cách viết đơn xin việc làm công nhân

Tương tự như ngành nghề khác, nghề công nhân khi bạn ứng tuyển cũng cần viết một lá đơn xin việc đầy đủ 3 phần: mở đầu, phần chính và kết thúc.

2.1. Phần mở đầu

Đảm bảo đầy đủ mục quốc hiệu, tiêu ngữ để thể hiện sự tôn nghiêm với quy định của pháp luật. Phía bên trái lá mẫu đơn xin việc làm công nhân bạn hãy để một bức ảnh 4x6, đây là phần không bắt buộc nhưng nhiều công ty yêu cầu. Do đó, bạn hãy chú ý phần ảnh này nhé. Sau đó bạn hãy viết dòng chữ in hoa “ĐƠN XIN VIỆC LÀM CÔNG NHÂN”, “ĐƠN ỨNG TUYỂN CÔNG NHÂN”,...

Chú ý chèn ảnh đúng kích thước mà công ty quy định

2.2. Phần giữa

Phần giữa lá đơn xin việc là nội dung chính bao gồm kính gửi, thông tin cá nhân, lý do ứng tuyển, kỹ năng, kinh nghiệm,...

Giới thiệu bản thân: Trình bày một số thông tin cơ bản về bản thân như học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng có liên quan.

Trình bày một số thông tin cơ bản về bản thân như học vấn, kinh nghiệm làm việc và các kỹ năng có liên quan. Nguyện vọng ứng tuyển: Đề cập đến vị trí công nhân mà bạn muốn ứng tuyển và lý do tại sao bạn quan tâm đến công việc này.

Đề cập đến vị trí công nhân mà bạn muốn ứng tuyển và lý do tại sao bạn quan tâm đến công việc này. Tình trạng sức khỏe: Nhà tuyển dụng rất quan tâm đến sức khỏe của công nhân nên hãy ghi là sức khỏe tốt bạn nhé.

Nhà tuyển dụng rất quan tâm đến sức khỏe của công nhân nên hãy ghi là sức khỏe tốt bạn nhé. Kỹ năng và kinh nghiệm: Liệt kê những kỹ năng và kinh nghiệm bạn có liên quan đến công việc công nhân, ví dụ như sử dụng các công cụ và máy móc, kiến thức về vật liệu và quy trình sản xuất.

Trình bày chi tiết nội dung xin việc làm công nhân

2.3. Phần cuối

Sau khi trình bày xong hết tất cả phần mờ đầu và phần giữa, bạn nên gửi một lời cam đoan và cảm ơn chân thành đến nhà tuyển dụng.

Sự cam kết: Đảm bảo rằng bạn cam kết làm việc chăm chỉ và nỗ lực để đóng góp cho công việc và sự phát triển của công ty.

Đảm bảo rằng bạn cam kết làm việc chăm chỉ và nỗ lực để đóng góp cho công việc và sự phát triển của công ty. Lời kết: Kết thúc đơn xin việc với lời cảm ơn và mong muốn có cơ hội được phỏng vấn.

Kết thúc đơn xin việc với lời cảm ơn và mong muốn có cơ hội được phỏng vấn. Chữ ký và tên: Ký tên của bạn phía dưới lời kết và ghi rõ tên đầy đủ của bạn.

Không quên gửi lời cam đoan và cảm ơn đến nhà tuyển dụng (Nguồn: Internet)

3. Lưu ý khi làm đơn xin việc công nhân

Khi làm đơn xin việc công nhân, có một số lưu ý quan trọng bạn cần nhớ để đảm bảo mẫu đơn xin việc làm công nhân chuyên nghiệp và gây ấn tượng tích cực với nhà tuyển dụng bao gồm:

Trình bày rõ nguyên nhân, lý do bạn muốn ứng tuyển vào vị trí việc làm công nhân.

Nộp đơn được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua cơ quan bưu chính hoặc nơi được ủy quyền.

Điều chỉnh nội dung đơn đảm bảo quyền lợi của công nhân theo quy định của công ty và pháp luật.

Nội dung lá đơn không được quá 4 trang của tờ A4

Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm công nhân hoặc các công việc có liên quan, hãy đưa ra thông tin chi tiết.

Kiểm tra kỹ lỗi chính tả và ngữ pháp để đảm bảo đơn xin việc của bạn không có bất cứ sai sót nào.

Lá đơn xin việc làm công nhân chuẩn (Nguồn: Internet)

Cuối cùng, hãy thể hiện sự nhiệt tình và đam mê với công việc mà bạn đang ứng tuyển trong đơn xin việc. Đây cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực của mình, vì vậy hãy chuẩn bị và viết đơn một cách cẩn thận.

Trên đây là những thông tin và một số mẫu đơn xin việc làm công nhân mà Job3s đã tổng hợp được gửi đến bạn. Hy vọng bạn sẽ tìm được việc làm công nhân ưng ý, thuận tiện đi lại, phù hợp với hoàn cảnh của mình. Nếu bạn có nhu cầu tham khảo thêm các mẫu đơn xin việc làm ngành nghề khác, hãy truy cập vào website Job3s của chúng tôi nhé!