Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học chuẩn gây ấn tượng 2025

CEO Tony Vũ Thứ Năm, 12/12/2024
  2. 1. Tầm quan trọng đơn xin việc giáo viên tiểu học
  4. 2. 5 mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
    1. 2.1. Mẫu 1
    2. 2.2. Mẫu 2
    3. 2.3. Mẫu 3
    4. 2.4. Mẫu 4
    5. 2.5. Mẫu 5
  6. 3. Một số tiêu chuẩn viết đơn xin việc giáo viên tiểu học

job3s.ai/mau-don-xin-viec'>Đơn xin việc giáo viên tiểu học là một trong những vũ khí thiết yếu giúp bạn có thể chinh phục được nhà tuyển dụng nhanh chóng khi bạn lựa chọn nghề nhà giáo. Những hướng dẫn cụ thể và chi tiết về một số tiêu chuẩn viết đơn xin việc sau đây của Job3s chắc chắn sẽ giúp bạn có được mẫu đơn hoàn hảo. Qua đó, các bạn có thể dễ dàng sử dụng và chinh phục ước mơ sự nghiệp trồng người của mình.

1. Tầm quan trọng đơn xin việc giáo viên tiểu học

Trong hồ sơ xin việc, nếu như bản CV đóng vai trò là mẫu sơ yếu lý lịch thứ hai với toàn bộ thông tin của ứng viên. Thì có thể thấy rằng, đơn xin việc giáo viên tiểu học lại là bản thông tin rộng lớn với mong muốn của bạn.

Tại đây, bạn có thể thỏa sức thể hiện những nhu cầu của bản thân đối với ngành nghề tiểu học này. Đồng thời, nhà tuyển dụng cũng sẽ nhìn thấy được những ước muốn ấy có thực sự chân thành hay không.

Có thể nói, mẫu đơn xin việc là bản PR hiệu quả mà nhiều ứng viên nên sử dụng. Không dừng lại ở nguyện vọng, các bạn còn được nhắc đến các lợi thế, ưu điểm của bản thân để ban giám hiệu tuyển dụng ấn tượng lâu hơn.

đơn xin việc giáo viên tiếng anh
Đơn xin việc là bản thông tin rộng lớn và thể hiện mong muốn của bản thân (Nguồn: Internet)

2. 5 mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học

Việc viết một đơn xin việc giáo viên tiểu học chất lượng sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng và tăng cơ hội được nhận vào vị trí mà bạn mơ ước. Dưới đây là những mẫu đơn xin việc chuyên nghiệp mà các bạn có thể tham khảo:

2.1. Mẫu 1

Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học cho người có kinh nghiệm

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Mẫu đơn giáo viên tiểu học với chuyên môn và kinh nghiệm

>>> DOWNLOAD MẪU: MẪU 1

2.2. Mẫu 2

Mẫu đơn xin việc giáo viên cấp tiểu học dành cho người mới tốt nghiệp

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học cho người mới tốt nghiệp

>>> DOWNLOAD MẪU: MẪU 2

2.3. Mẫu 3

Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học dành cho người có định hướng chuyên môn

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Mẫu đơn xin việc dành cho những giáo viên có định hướng chuyên môn

>>> DOWNLOAD MẪU: MẪU 3

2.4. Mẫu 4

Mẫu đơn xin việc giáo viên tiếng anh tiểu học với khả năng quản lý tốt

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Mẫu đơn xin việc giáo viên tiếng anh với khả năng quản lý lớp học

>>> DOWNLOAD MẪU: MẪU 4

2.5. Mẫu 5

Mẫu đơn xin việc giáo viên với kỹ năng chuyên môn đặc biệt

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học với kỹ năng chuyên môn đặc biệt

>>> DOWNLOAD MẪU: MẪU 5

3. Một số tiêu chuẩn viết đơn xin việc giáo viên tiểu học

Để tạo nên một lá đơn xin việc gây được sự chú ý với người đọc ngay từ lần đầu tiên, thì bạn phải viết đúng bố cục tổng quan trong lá đơn đó. Cũng giống với các thư từ, sách vở, đơn xin việc giáo viên tiểu học gồm có ba phần chính là mở, thân và kết đơn.

Mở đầu đơn xin việc

  • Phải có tiêu ngữ Quốc hiệu vì đây được xem là kỹ năng và kiến thức tối thiểu mà công dân nào cũng đều biết.
  • Cần viết Quốc hiệu ở dạng chữ in hoa
  • Tên mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học bắt buộc phải viết chữ in hoa
  • Tên đơn viết ở giữa trang, ghi to và cách Quốc hiệu, tiêu ngữ khoảng 2 - 3 dòng
mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Phần mở đơn nên lưu ý tiêu ngữ, Quốc hiệu và tên mẫu đơn cần viết in hoa (Nguồn: Internet)

Thân bài đơn xin việc

Nơi nhận đơn chính là ở phần Kính gửi và bạn không nên ghi thông tin chung chung. Các bạn có thể tìm hiểu những cách ghi sau đây:

  • Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG
  • Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Ban giám hiệu trường Tiểu học Ngô Gia Tự
  • Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Skyline (dành cho các trường tiểu học tư nhân hoặc trường liên cấp)

Thân đoạn trong đơn xin việc giáo viên tiểu học gồm có họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, tôn giáo, dân tộc, hộ khẩu thường trú, CMND/ CCCD, số điện thoại. Tiếp đến là những thông tin về kinh nghiệm, kiến thức cũng như kỹ năng của bạn trong công việc. Bao gồm trình độ học vấn, trình độ văn hóa truyền thống, trình độ ngoại ngữ, trình độ nghiệp vụ sư phạm.

Về phần lý do viết đơn, đây được xem là phần quan trọng nhất của lá đơn. Tất cả thành ý hay nguyện vọng của bạn đều sẽ gói gọn và tổng hợp ở phần nội dung này. Hãy ghi thật cẩn thận lý do nộp đơn xin việc và thể hiện mong muốn của bản thân.

mẫu đơn xin việc giáo viên tiểu học
Phần thân đơn sẽ gồm những thông tin cá nhân cũng như kiến thức chuyên môn (Nguồn: Internet)

Kết bài đơn xin việc

Sau khi viết xong lý do đơn xin việc giáo viên tiểu học là đến phần kết đơn. Các bạn nên có một lời hứa, lời cam kết và lời cảm ơn, mỗi ý thành một dòng riêng biệt.

Ví dụ:

“Tôi xin hứa sẽ cố gắng làm tốt và luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Một lần nữa kính mong được các cấp xem xét và tuyển dụng”.

Đồng thời, các bạn nên ghi rõ khu vực và thời hạn mà bạn làm đơn trước khi bắt đầu ký họ tên đầy đủ của mình vào tờ đơn.

Như vậy, Job3s đã tổng hợp những thông tin quan trọng cũng như cách viết chi tiết về đơn xin việc giáo viên tiểu học. Hy vọng qua bài viết, các ứng viên sẽ có thêm nhiều kiến thức hữu ích nhằm chuẩn bị một mẫu đơn xin việc thật chỉn chu và chuyên nghiệp. Chúc các bạn giáo viên tương lai sẽ sớm tìm được một môi trường mới để thỏa mãn niềm đam mê trong ngành nghề giáo dục này.

