1. Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động được xác lập khi có sự đồng thuận giữa người làm việc và người sử dụng lao động về các điều khoản liên quan đến công việc, lương thưởng, điều kiện làm việc, cũng như các quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong mối quan hệ làm việc này.

Có nhiều bên sử dụng một tên gọi khác cho hợp đồng lao động, ví dụ như thỏa thuận lao động nhưng nội dung cơ bản vẫn bao gồm các yếu tố như như trên. Trước khi một người bắt đầu làm việc, hai bên phải tiến hành ký kết hợp đồng lao động với nhau.

2. Các loại hợp đồng lao động

Hiện tại, giữa doanh nghiệp và người lao động thường ký kết 3 loại hợp đồng lao động là: Hợp đồng lao động có thời hạn, mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên, loại hợp đồng phổ biến là có thời hạn và không xác định thời hạn.

2.1. Hợp đồng lao động có thời hạn

Một hợp đồng lao động có thời hạn là loại hợp đồng trong đó cả người lao động và người sử dụng lao động đều thỏa thuận về một khoảng thời gian cụ thể mà hợp đồng sẽ tồn tại, không vượt quá 36 tháng kể từ khi bắt đầu có hiệu lực.

Khi kỳ hạn của hợp đồng này kết thúc, cả hai bên chỉ có thể tiếp tục ký một hợp đồng lao động có thời hạn khác. Sau hợp đồng thứ hai này, nếu người lao động vẫn tiếp tục công việc tại cùng một đơn vị, họ phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn, trừ khi đó là:

Các trường hợp làm việc ở vị trí giám đốc tại các doanh nghiệp có vốn của nhà nước.

Người lao động ở độ tuổi cao.

Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.

Người lao động là thành viên Ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

2.2. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng trong đó không có thỏa thuận về thời điểm kết thúc giữa người lao động và người sử dụng lao động. Loại hợp đồng này không đặt ra giới hạn thời gian cho mối quan hệ lao động, phản ánh sự cam kết lâu dài giữa hai bên.

3. Những nội dung có trong hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động có rất nhiều điều khoản để đảm bảo quyền lợi cho hai bên

Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ ràng các nội dung cần có trong mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nhằm minh bạch hóa quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Các thành phần chính của hợp đồng bao gồm:

Công việc được giao là phần cốt lõi của mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, mô tả chi tiết công việc mà người lao động sẽ thực hiện.

Tên công việc: Phải rõ ràng và cụ thể.

Mô tả công việc: Liệt kê các nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể mà người lao động cần hoàn thành.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm: Điều kiện cần để người lao động có thể thực hiện công việc.

Thời hạn của hợp đồng: Không có thời điểm kết thúc cụ thể trong hợp đồng.

Tiền lương và các phụ cấp: Đây là khoản tiền mà người lao động nhận được khi thực hiện công việc. Nội dung này bao gồm:

Tiền lương theo công việc hoặc chức danh: Khoản tiền cơ bản mà người lao động nhận được dựa trên công việc hoặc chức danh.

Phụ cấp lương: Các khoản thưởng do tính chất công việc đặc thù.

Các khoản bổ sung khác: Được quy định cụ thể trong các thỏa thuận lao động hoặc chính sách của công ty.

Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi: Định kỳ làm việc và thời gian nghỉ ngơi hàng ngày, hàng tuần cần được nêu rõ, cùng với quy định về nghỉ lễ, Tết.

Ngoài ra, mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn còn có thể bao gồm các nội dung khác như:

Địa điểm làm việc : Nơi mà người lao động sẽ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thời gian thử việc: Giai đoạn đầu để đánh giá năng lực của người lao động.

Chế độ tăng lương và bồi dưỡng: Các quy định về điều kiện và mức độ tăng lương, cũng như các khoản bồi thường cho làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm hoặc trong điều kiện đặc biệt.

Chế độ nghỉ phép : Quy định về số ngày nghỉ phép người lao động được hưởng.

Điều kiện an toàn, vệ sinh lao động: Những điều kiện cần thiết để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động.

Các loại bảo hiểm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động sẽ tham gia.

Việc xác định rõ ràng các điều khoản này trong mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động mà còn giúp người sử dụng lao động quản lý tốt hơn nguồn nhân lực của mình.

Phúc lợi là một trong những nội dung của mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

4. Quyền lợi khi ký hợp đồng vô thời hạn

Đối với mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, một khi đã được ký kết, nó cho phép người lao động làm việc liên tục cho đến khi một trong hai bên quyết định chấm dứt hoặc không còn điều kiện để tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Các quyền lợi bảo hiểm cũng được đảm bảo cho người lao động theo các điều khoản hợp đồng này. Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mọi hợp đồng lao động từ một tháng trở lên đều đảm bảo cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Hơn nữa, theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, bất kỳ hợp đồng lao động nào có thời hạn từ ba tháng trở lên, cũng như hợp đồng không xác định thời hạn, đều yêu cầu người lao động tham gia bảo hiểm y tế.

Luật Việc làm năm 2013 cũng yêu cầu người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp nếu ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ ba tháng trở lên. Do đó, người lao động được hưởng quyền lợi toàn diện về bảo hiểm xã hội, y tế, và thất nghiệp khi tham gia vào hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Người lao động phải được hưởng quyền lợi toàn diện về bảo hiểm xã hội, y tế, và thất nghiệp

5. Căn cứ chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Đối với người lao động, theo Bộ luật lao động 2019, Điều 34, người lao động có thể kết thúc hợp đồng lao động không xác định thời hạn dưới các điều kiện sau:

Người lao động không hoàn thành nhiệm vụ theo đúng hợp đồng đã ký.

Người lao động và người sử dụng lao động cùng nhất trí chấm dứt hợp đồng.

Người lao động bị phạt tù mà không được hưởng án treo, hoặc không được phóng thích theo luật, hoặc bị cấm làm công việc đã ký kết trong hợp đồng do quyết định pháp lý có hiệu lực.

Người lao động là người nước ngoài bị trục xuất khỏi Việt Nam theo quyết định hợp pháp.

Người lao động qua đời hoặc được tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích.

Người lao động bị sa thải.

Người lao động quyết định chấm dứt hợp đồng đơn phương theo Điều 35 của Bộ luật.

Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động hết hạn.

Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng khi không được trả lương

Người lao động cũng có quyền chấm dứt hợp đồng một cách đơn phương với các điều kiện sau:

Thông báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày.

Được chấm dứt ngay lập tức nếu không được bố trí công việc hoặc địa điểm làm việc theo hợp đồng, trừ trường hợp đặc biệt.

Không nhận đủ lương hoặc lương không được trả đúng hạn.

Bị ngược đãi, đánh đập, nhục mạ hoặc quấy rối tại nơi làm việc.

Lao động nữ mang thai phải nghỉ theo quy định.

Đã đủ tuổi nghỉ hưu.

Nhận được thông tin không chính xác từ người sử dụng lao động ảnh hưởng đến hợp đồng.

Đối với người sử dụng lao động, họ cũng có thể chấm dứt hợp đồng không xác định thời hạn trong các trường hợp sau:

Thỏa thuận giữa hai bên về việc chấm dứt hợp đồng.

Người sử dụng lao động qua đời, bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích, hoặc không còn đại diện hợp pháp hoặc ủy quyền.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Điều 36 của Bộ luật.

Áp dụng quy định về thôi việc theo Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật.

6. Lưu ý khi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Dưới đây là một số lưu ý khi ký mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn:

6.1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động

Khi thực hiện ký kết mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có một số nguyên tắc cơ bản mà bạn cần xem xét để đảm bảo rằng quá trình này diễn ra suôn sẻ và phù hợp với pháp luật:

Tự nguyện: Việc ký kết hợp đồng phải dựa trên sự tự nguyện của cả hai bên, không có sự ép buộc hay cưỡng chế.

Bình đẳng: Trong quá trình ký kết và thực thi hợp đồng, các bên phải được đối xử bình đẳng, không phân biệt đối xử dựa trên dân tộc, giới tính, tôn giáo, hay bất kỳ yếu tố nào khác.

Thiện chí: Các bên nên thực hiện hợp đồng với thiện chí, tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhau.

Hợp tác: Hợp tác giữa các bên là cần thiết để đảm bảo hợp đồng được thực hiện hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất.

Trung thực: Trong suốt quá trình thực thi hợp đồng, các bên cần giữ vững sự trung thực, không có hành vi gian lận hay lừa dối.

Bên cạnh đó, các bên trong hợp đồng lao động có quyền tự do thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng, miễn là những thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật, các thỏa ước lao động tập thể hoặc nguyên tắc đạo đức xã hội.

6.2. Những lưu ý khác về hợp đồng lao động

Khi tham gia ký kết mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, bạn cần chú ý đến các điểm sau để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mình được rõ ràng:

Thời gian thử việc: Đối với người quản lý doanh nghiệp, thời gian thử việc không được vượt quá 180 ngày. Đối với người có trình độ cao đẳng trở lên, thời gian thử việc là tối đa 60 ngày; 30 ngày cho trình độ trung cấp và 6 ngày đối với các công việc khác. Mỗi người chỉ được thử việc một lần cho mỗi loại công việc và không áp dụng thử việc cho hợp đồng dưới một tháng.

Mức lương trong thời gian thử việc: Lương trong thời gian thử việc phải ít nhất là 85% mức lương chính thức đã thỏa thuận.

Mức lương chính thức: Lương chính thức không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động.

Quản lý giấy tờ tùy thân: Đơn vị hoặc doanh nghiệp không được giữ bản chính của giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

Quy định về làm thêm giờ: Nếu hợp đồng có điều khoản về làm thêm giờ, cần xác định rõ thời gian làm thêm và mức lương làm thêm theo đúng quy định của Bộ luật lao động.

Ngày nghỉ lễ, Tết và phép năm: Người lao động được hưởng 10 ngày nghỉ lễ, Tết và 12 ngày phép năm.

Quy định về phạt hợp đồng: Cần hiểu rõ các trường hợp có thể dẫn đến phạt hợp đồng và mức phạt tương ứng để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn giúp người lao động cũng như các ứng viên biết thêm về điều khoản để đảm bảo được quyền lợi của mình. Do đó bạn hãy lưu ý những thông tin trên đây khi tham gia quá trình ứng tuyển và ký kết mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn.